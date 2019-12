Vodafone lancia la “50 Giga Free”: in regalo 50 GB ogni mese per un anno

Come ogni anno, anche in questo 2019 l’arrivo delle festività natalizie ha notevolmente aumentato il panorama delle offerte telefoniche. Le grandi aziende che operano in questo settore vogliono davvero stupire la clientela, proponendo delle promozioni caratterizzate da “bundle” molto invitanti.

Tra queste troviamo ovviamente Vodafone, che è sempre riuscita ad offrire promo di grande livello ai propri clienti e anche a coloro che provengono da altri operatori, specialmente con l’avvicinarsi delle feste di Natale. Proprio in queste ultime ore lo storico operatore ha ufficializzato una nuova offerta che consente di aumentare il quantitativo di GB a disposizione per navigare su internet.

La promozione in questione si chiama “50 Giga Free”, ed è un’iniziativa che troverà di certo largo consenso tra gli utenti. Oltre alla quota di giga già presente con la propria ricaricabile, la “50 Giga Free” consente di aumentare la soglia aggiungendo altri 50 GB. Ma la novità più interessante è che Vodafone consente di ottenere la “50 Giga Free” in maniera completamente gratuita, permettendo all’utente di rinnovarla di mese in mese per la durata di un anno dal momento dell’attivazione.

Ma quali sono gli utenti che possono usufruire di questa splendida iniziativa di Vodafone? Prima di tutto è opportuno avere già attivata una SIM Card dell’operatore rosso; inoltre, gli utenti dovranno ricevere un sms da parte di Vodafone che informerà proprio sulle opportunità della “50 Giga Free”. Per attivarla basterà rispondere “Sì” allo stesso messaggio.

L’unica nota un pò stonata di questa promozione è che non potrà essere sfruttata alla velocità del 5G, ovvero la rete di ultima generazione. Come precisato da Vodafone, si può navigare alla velocità del 4.5G. Per disattivare l’offerta il cliente non dovrà fare nulla, dato che la promo terminerà automaticamente al termine dei 12 mesi.