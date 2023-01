Migliori Chromebook del 2023 | Guida all'acquisto

I Chromebook sono una tipologia di notebook presente sul mercato già da qualche anno ed in costante evoluzione grazie ai continui sviluppi e miglioramenti ChromeOS. Nonostante ciò, specialmente in Italia, la loro diffusione è stata meno "esplosiva" rispetto alle previsioni di Google. Questa tipologia di dispositivi, sta comunque vivendo un ottimo momento tanto che Chrome OS ha superato macOS ed è diventato il secondo sistema operativo più diffuso al mondo, un successo assolutamente meritato.Ma quali sono di fatto le differenze tra un classico portatile con Windows 10 e questo tipo di prodotto? E quali sono i migliori Chromebook disponibili attualmente in Italia?

Le differenze con un PC Windows

La principale differenza rispetto ai classici laptop è, naturalmente, il sistema operativo. In questo caso infatti, si parla di Chrome OS, un sistema operativo basato su Linux e sviluppato ed ottimizzato da Google. Si tratta di un OS focalizzato su un tipo di utenza che necessità di un portatile leggero e fortemente basato sul cloud. Questi dispositivi puntano molto sulla connessione alla rete e sulla tecnologia cloud per offrire i propri servizi e programmi.

La natura cloud si nota guardando le caratteristiche tecniche, mai esagerate come quelle dei computer Windows e più spinte all'ottimizzazione, all'efficienza energetica e alla connettività. Saltano agli occhi Hard disk e SSD con capacità ridotte al minimo, favorendo sia costi più accessibili che un peso complessivamente più contenuto, il tutto a favore di un salvataggio di dati su server esterni, come Google Drive. Le difficoltà riscontrare nella diffusione dei Chromebook nel nostro paese sono da ricercarsi in gran parte alle nostre linee Internet, tutt'altro che stabili e prestanti.

Tra le varie caratteristiche che spingono la vendita dei Chromebook, vi è sicuramente il prezzo. Alcuni modelli di tali dispositivi, sono infatti proposti sul mercato è meno della metà del costo rispetto ai migliori notebook economici. Di fatto, a circa 300 euro, è possibile usufruire già di computer dalle specifiche tecniche considerevoli, realizzati con materiali di prima scelta e con schermi di qualità.

Se vuoi saperne di più sul sistema operativo ChromeOS ti invito a leggere il nostro approfondimento in cui abbiamo spiegato come un Chromebook possa sostituire un PC con Windows o un Mac:

Come scegliere un Chromebook: guida all'acquisto

Un Chromebook si presenta come un normale dispositivo, simile ai modelli Windows e Mac che siamo abituati a vedere sul mercato e che conosciamo ormai bene. Si tratta invece, di device che, come preannunciato, sono decisamente più "basic" sotto il punto di vista hardware. Di fatto, si tratta di prodotti che, per esempio, non sono adatti al gaming classico, seppur esistano diversi titoli compatibili con Chrome OS, in quanto poco esosi in ottica di specifiche tecniche .

Al di là di tali limitazioni, è possibile individuare una serie considerevole di vantaggi che, a seconda del modello scelto, possono essere più o meno accentuati. Essendo Chrome OS strettamente collegato al celebre browser Chrome, risulta la piattaforma ideale per utilizzare le estensioni dello stesso browser, ma anche tutte le app legate a Google Docs e Google Drive.

Ovviamente, essendo tutto progettato su misura, il funzionamento di tali pacchetti risulta decisamente migliore rispetto a quanto può avvenire su una qualunque piattaforma Mac o Windows. Proprio rispetto a tali sistemi operativi poi, va detto che Chrome OS è particolarmente facile da configurare, vista la sua natura particolarmente leggera. Detto ciò, passiamo al lato pratico, cercando di capire quali sono le caratteristiche salienti in fase di scelta del proprio Chromebook.

Pur trattandosi di laptop, le priorità rispetto a questi vanno leggermente riviste. Le specifiche tecniche di fatto non cambiano ma, alcune caratteristiche, assumono maggiore/minore importanza. Lo spazio di archiviazione per esempio, nei Chromebook ha un impatto minore a livello di esperienza utente. Seppur un hard disk o una microSD capienti siano sempre ben accetti, sono altre le peculiarità da prediligere in un dispositivo di questa natura.

Display

Lo schermo di un Chromebook è forse l'elemento più importante durante la scelta di un prodotto specifico. Come spesso accade, le dimensioni e la qualità del pannello contano. Il ragionamento che sta dietro la scelta di un display, sia esso di un tablet o di un qualunque tipo di portatile, vi è anche il fattore ingombro. Ovviamente, un dispositivo con uno schermo più ampio, non è solo più ingombrante, ma tende anche a pesare di più ed è più difficile da trasportare.

In tal senso, un Chromebook può per esempio presentare un display da 11.6 pollici, risultando estremamente compatto e ideale per chi viaggia molto. Allo stesso tempo, è possibile optare per alcuni particolari modelli da 15 pollici, con risoluzione maggiore ma, al contempo, con un rapporto peso/ingombro non ottimale. Prima di effettuare una scelta definitiva, il consiglio è quello di dare una rapida occhiata anche alle risoluzioni proposte.

Nella valutazione del display, oltre alle dimensioni, è necessario tenere conto della qualità del pannello, della tecnologia utilizzata, LED o LCD, e della risoluzione.

CPU e RAM

Come appare più che logico, il processore ha un peso specifico notevole quando si sceglie un Chromebook. Pur non mancando le alternative, generalmente si predilige per i conosciutissimi processori Intel (siano essi i3, i5 e i7) che sono una garanzia non solo per quanto riguarda le prestazioni ma anche per la loro longevità. Visto però la natura cloud un processore molto prestante non è sempre necessario.

Per quanto concerne la RAM, anch'essa importantissima per supportare qualunque tipo di operazione svolta dal computer. Attualmente esistono Chromebook che propongono 2, 4 e persino 8 GB di RAM. Anche se questa componentistica ha un costo, dunque è necessario cercare di capire quale utilizzo si intende fare del device.

Per chi intende acquistare un Chromebook per svolgere semplici operazioni come il controllo delle mail o la navigazione in rete, 4 GB possono bastare. Se si intende invece lavorare in maniera più intensa (e si ha un budget elevato a disposizione) optare per un modello con 8 GB di RAM può offrire maggiore libertà d'azione.

Batterie

Le batterie sono un'altra caratteristica essenziale in fase di scelta. Generalmente, nella sfida laptop tradizionale e Chromebook, è proprio quest'ultima categoria a presentare le migliori risposte in tal senso. Le rinunce in ambito hardware infatti, hanno un effetto positivo anche in ottica consumi energetici.

Alla prova pratica, un dispositivo di questo tipo può raggiungere anche 10 ore di autonomia, grazie alla particolare conformazione dell'hardware/software su cui può contare. Di contro, va ricordato che questi modelli presentano solitamente delle batterie integrate che, di fatto, sono pressoché impossibili da sostituire in caso di guasto.

Materiali

Anche il design e i materiali con cui è realizzato un prodotto di questo genere devono avere un certo peso in fase di scelta. Esistono infatti molti sottoprodotti, spesso assemblati in maniera approssimativa e realizzati con materiali scadenti. Inutile dire che, affidandosi a modelli di questo genere, è difficile aspettarsi prestazioni degne di nota e soprattutto una longevità complessiva accettabile.

Il design deve essere quanto possibile ergonomico, soprattutto se si intende usare con una certa intensità e frequenza il dispositivo. A ciò, va aggiunto il fatto che materiali più costosi solitamente aiutano a rendere il device decisamente più leggero, nonché a resistere meglio all'usura.

Costo e garanzia

Infine, per determinare quali sono i migliori Chromebook sul mercato, è bene dare una rapida occhiata anche alla garanzia. Le migliori aziende del settore infatti, sono in grado di proporre garanzie che permettono di usufruire con totale tranquillità del dispositivo per molti anni.

Non va poi ovviamente dimenticato il costo complessivo del prodotto che è il frutto di qualità e potenza dell'hardware reso disponibile dal produttore.

La selezione dei migliori Chromebook attualmente sul mercato

Dopo aver spiegato quali sono i criteri con cui scegliere un Chromebook, possiamo passare al lato prettamente pratico, individuando i modelli più affidabili attualmente presenti sul mercato. Nonostante ciò, va sempre ricordato che esistono tanti altri prodotti validi nel settore e che, frequentemente, questo vede l'introduzione di marchi emergenti, pronti a proporre nuovi modelli.

Chi ha assimilato bene le caratteristiche suddette riguardo la qualità dei Chromebook, può districarsi in questa nicchia di mercato con una certa disinvoltura è individuare una soluzione su misura in totale autonomia. Noi vi consigliamo quelli che secondo noi, attualmente, sono i 5 migliori Chromebook più completi.

SAMSUNG Chromebook 4+: il migliore per rapporto qualità-prezzo

Iniziamo la nostra selezione con il migliore Chromebook economico che si caratterizza per un eccellente rapporto qualità prezzo: Samsung Chromebook 4+. Si tratta di un dispositivo veloce e in grado di avviarsi in pochi secondi.

Perfetto per connettersi a Internet velocemente e per svolgere tutte le attività quotidiane. Il sistema operativo Chrome OS gestisce gli aggiornamenti automaticamente: questo consente di tenere il device sempre aggiornato, protetto dalle più recenti minacce e per godere sempre di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. La tastiera presenta un set di tasti ergonomici e gommati, perfetti per chi deve trascorrere tante ore al computer.

Il design è robusto ed elegante allo stesso tempo, perfetto per chi desidera acquistare un dispositivo resistente, durevole ma anche esteticamente appagante.

Acer Chromebook 314: un passo avanti

Nella nostra selezione non poteva mancare un prodotti di Acer, uno dei brand più presenti nel mercato dei Chromebook. Fra i tanti modelli di Acer abbiamo scelto il nuovo Acer Chromebook 314 che brilla rispetto agli altri modelli per qualità complessiva e rapporto qualità-prezzo.

I punti di forza dell'Acer 314 sono da ricercarsi nelle ottime specifiche tecniche. Anzitutto molto buono lo schermo LED da 14 pollici con risoluzione Full HD che ci consente di goderci al meglio film e serie TV.

Le altre specifiche parlano di un prodotto di fascia media capace di offrire performance molto interessanti. Grazie al processore Intel Pentium Silver N5030, agli 8 GB di RAM DDR4 e alla memoria interna eMMC da 64 GB riusciamo ad avere prestazioni eccellenti anche in gaming e con i programmi più pesanti.

Anche questo Chromebook offre un'autonomia eccezionale che ci consente di utilizzarlo per 12 ore prima di doverlo ricaricare.

Lenovo IdeaPad Duet: perfetto per chi vuole un 2 in 1

Lenovo IdeaPad Duet rappresenta la soluzione ideale per chi ha necessità di un dispositivo estremamente compatto e facile da trasporta rema, allo stesso tempo, dotato di specifiche hardware di valore.

Si parla di un tablet 2 in 1 dal peso complessivo di circa 1 kg e dotato di uno schermo da 10,1 pollici. Queste caratteristiche lo rendono un notebook perfetto per essere trasportato, grazie alle dimensioni compatte infatti è semplice da infilare in uno zaino o in una borsa. Il suo punto di forza è la natura 2 in 1, la tastiera è removibile e ci consente quindi di scegliere se utilizzare IdeaPad Duet in modalità tablet o come un classico laptop.

Completano la scheda tecnica un processore MediaTek P60T da 2.0 GHz, un entry level ma sufficiente per l'utilizzo in scioltezza di ChromeOS, a cui si affiancano 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. La scheda grafica integrata è una ARM Mali-G72 MP3 GPU. La batteria agli ioni di litio permette un funzionamento del dispositivo che può raggiungere le 12 ore di fila di durata.

Nel complesso, Lenovo IdeaPad Duet è l'ideale per chi viaggia molto e ha necessità di avere un computer performante e compatto sempre a portata di mano.

HP - PC Chromebook 14a-na00001sl

Con il modello HP - PC Chromebook 14a-na0000sl, presentiamo un computer prestante e al contempo in grado di garantire un'ottima trasportabilità.

Si parla di un Chromebook dotato di schermo da 14 pollici, con risoluzione massima supportata 1920 x 1080 pixel e tecnologia antiriflesso e Micro-edge. Il processore è un apprezzabile AMD Athlon 3050C a basso consumo energetico con frequenza fino a 3,2, è dotato diarricchiato da una memoria di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile. Il Chromebook è anche equipaggiato con un'unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

La batteria offre invece una durata fino a 10 ore e 30 minuti, perfetta per chi desidera portarsi il computer in ufficio e lavorare tutto il giorno senza interruzioni. La ricarica rapida consente inoltre di ricaricare la batteria del 50% in soli 45 minuti.

Lenovo IdeaPad Flex 5: il Chromebook perfetto per il lavoro e il tempo libero

Il Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5 rappresenta una delle migliori soluzioni possibili, sia in ottica rapporto qualità-prezzo, sia perché offre una combinazioni di caratteristiche che lo rendono particolarmente duttile. Nella nostra recensione lo abbiamo definito il migliore Chromebook del 2021.

Già il design di questo prodotto è particolare, visto che offre una cerniera con rotazione a 360 gradi. Di fatto, tale device, è utilizzabile sia come un comune notebook che come se fosse un tablet. Soffermandoci sul lato hardware, il display proposto da Lenovo è da 13,3 pollici full HD, con risoluzione supportata da 1920 x 1080 pixel. Il processore è un Intel Celeron 5205U da 1,9 GHz, abbinato a uno spazio per la memoria da 64 GB, coadiuvato da 4 GB di RAM.

Le dimensioni, pari a 45.29 x 28.5 x 6.7 centimetri e un peso complessivo di 2.08 chili, rendono Lenovo IdeaPad Flex 5 uno dei Chromebook attualmente tra i più apprezzati e venduti.

ASUS ChromeBook CX5400FMA: il Chromebook top di gamma

I Chromebook non sono solamente prodotti economici, come abbiamo visto col Lenovo precedente possiamo trovare facilmente dei notebook di fascia alta capaci di offrire prestazioni interessanti sia in gaming che in ambito lavorativo. Molto probabilmente il migliore Chromebook del 2023 è il nuovo ASUS CX5400FMA che si caratterizza per una qualità costruttiva eccellente e per specifiche tecniche da vero top di gamma.

Il design si caratterizza per la presenza di una cerniera che consente una rotazione di 360 gradi e che ci permette di utilizzarlo con molte inclinazioni differenti: dalla classica modalità notebook passando per la modalità stand fino alla posizione tablet.

Le specifiche tecniche ci mettono fra le mani un PC di fascia alta con un ottimo schermo touch Full HD da 14 pollici ed un comparto hardware di fascia alta e molto performante composto da Intel Core i3-1110G4, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Un vero top di gamma!

Google Pixelbook Go 13.3": per chi vuole l'esperienza Google

Google Pixelbook Go 13.3" è il Chromebook ideale per chi vuole godersi al meglio l'esperienza di Chrome OS. Il Pixelbook è un prodotto ufficiale di Google e può contare su un sistema sempre performante ed aggiornato all'ultima versione.

Il Pixelbook è un notebook dal peso complessivo di 2 chili con misure di 1,4 x 20,6 x 31,1 centimetri. che lo rendono facile da trasportare e da mettere in uno zaino.

A dispetto di spessore e peso contenuti però, questo device dispone di ben 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d'archiviazione su SSD. Il processore è un Intel quad-core i5 da 1.4 GHz, in grado di supportare ottimamente anche le applicazioni più pesanti ed impegnativi sotto il lato prestazionale. Per quanto concerne il display, si parla di un 13.3 pollici, con risoluzione supportata 1080 Full HD e dotato di tecnologia Touchscreen. Due prese USB completano le specifiche tecniche di un modello tra i più interessanti tra i tanti presenti sul mercato.

Abbiamo quindi visto una buona selezione di ottimi Chromebook. Se volete provare un nuovo sistema operativo ed avere un PC sempre connesso ed un sistema operativo snello ve ne consigliamo l'acquisto.