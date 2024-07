Hai tanto sentito parlare dei Chromebook ma non sai cosa siano? Sei nel posto giusto! Se sei alla ricerca di un computer portatile leggero e compatto ma che sia comunque in grado di svolgere tutte le attività base di un laptop, i Chromebook potrebbero essere la soluzione ideale per te.

Si tratta di piccoli notebook, pensati principalmente per essere facili da portare sempre con sé e che montano un sistema operativo Chrome OS, sviluppato da Google e basato su Linux.

Un Chromebook si distingue per il suo forte orientamento verso le attività online e l'uso di applicazioni web. Al centro dell'esperienza di un Chromebook c'è il browser Google Chrome, che gli utenti utilizzano quotidianamente per motivi di lavoro, studio o svago.

Questi dispositivi si avviano rapidamente e ricevono aggiornamenti automatici, che garantiscono sicurezza e prestazioni costanti. I Chromebook sono spesso utilizzati in ambiti educativi e aziendali per la loro semplicità, la gestione centralizzata e il costo accessibile. Infatti, sebbene siano in grado di svolgere tutte le attività base di un computer portatile Windows, questi device presentano un prezzo molto inferiore.

Con l'accesso al Google Play Store, i Chromebook possono eseguire una vasta gamma di applicazioni Android, che li rendono incredibilmente versatili e adatti a varie esigenze, dal lavoro alla produttività personale fino all'intrattenimento.

In questo articolo abbiamo stilato per te un elenco di tutti i requisiti che un Chromebook deve avere per essere considerato valido. Una volta consultata la nostra guida, dai un'occhiata alla nostra selezione dei migliori Chromebook in commercio.

Come scegliere un Chromebook: guida all'acquisto

Un Chromebook si presenta come un normale computer portatile, simile ai modelli Windows e Mac che siamo abituati a vedere sul mercato e che conosciamo ormai bene. Si tratta invece, di device che, come preannunciato, sono decisamente più "basic" sotto il punto di vista hardware. Di fatto, si tratta di prodotti che, per esempio, non sono adatti al gaming classico (se il tuo scopo è videogiocare, ti consigliamo di acquistare un notebook da gaming), seppur esistano diversi titoli compatibili con Chrome OS, in quanto poco esosi in ottica di specifiche tecniche .

Al di là di tali limitazioni, è possibile individuare una serie considerevole di vantaggi che, a seconda del modello scelto, possono essere più o meno accentuate. Essendo Chrome OS strettamente collegato al celebre browser Chrome, risulta la piattaforma ideale per utilizzare le estensioni dello stesso browser, ma anche tutte le app legate a Google Docs e Google Drive.

Ovviamente, essendo tutto progettato su misura, il funzionamento di tali pacchetti risulta decisamente migliore rispetto a quanto può avvenire su una qualunque piattaforma Mac o Windows. Proprio rispetto a tali sistemi operativi poi, va detto che Chrome OS è particolarmente facile da configurare, vista la sua natura particolarmente leggera. Detto ciò, passiamo al lato pratico, cercando di capire quali sono le caratteristiche salienti in fase di scelta del proprio Chromebook.

Pur trattandosi di laptop, le priorità rispetto a questi vanno leggermente riviste. Le specifiche tecniche di fatto non cambiano ma, alcune caratteristiche, assumono maggiore/minore importanza. Lo spazio di archiviazione per esempio, nei Chromebook ha un impatto minore a livello di esperienza utente. Seppur un hard disk o una microSD capienti siano sempre ben accetti, sono altre le peculiarità da prediligere in un dispositivo di questa natura.

Il display dei Chromebook

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Lo schermo di un Chromebook è forse l'elemento più importante durante la scelta di un prodotto specifico. Come spesso accade, le dimensioni e la qualità del pannello contano. Il ragionamento che sta dietro la scelta di un display, sia esso di un tablet o di un qualunque tipo di portatile, vi è anche il fattore ingombro. Ovviamente, un dispositivo con uno schermo più ampio, non è solo più ingombrante, ma tende anche a pesare di più ed è più difficile da trasportare.

In tal senso, un Chromebook può per esempio presentare un display da 11.6 pollici, risultando estremamente compatto e ideale per chi viaggia molto. Allo stesso tempo, è possibile optare per alcuni particolari modelli da 15 pollici, con risoluzione maggiore ma, al contempo, con un rapporto peso/ingombro non ottimale. Prima di effettuare una scelta definitiva, il consiglio è quello di dare una rapida occhiata anche alle risoluzioni proposte.

Nella valutazione del display, oltre alle dimensioni, è necessario tenere conto della qualità del pannello, della tecnologia utilizzata, LED o LCD, e della risoluzione.

CPU e RAM

Come appare più che logico, il processore ha un peso specifico notevole quando si sceglie un Chromebook. Pur non mancando le alternative, generalmente si predilige per i conosciutissimi processori Intel (siano essi i3, i5 e i7) che sono una garanzia non solo per quanto riguarda le prestazioni ma anche per la loro longevità. Visto però la natura cloud un processore molto prestante non è sempre necessario.

Per quanto concerne la RAM, anch'essa importantissima per supportare qualunque tipo di operazione svolta dal computer. Attualmente esistono Chromebook che propongono 2, 4 e persino 8 GB di RAM. Anche se questa componentistica ha un costo, dunque è necessario cercare di capire quale utilizzo si intende fare del device.

Per chi intende acquistare un Chromebook per svolgere semplici operazioni come il controllo delle mail o la navigazione in rete, 4 GB possono bastare. Se si intende invece lavorare in maniera più intensa (e si ha un budget elevato a disposizione) optare per un modello con 8 GB di RAM può offrire maggiore libertà d'azione.

Batterie

Le batterie sono un'altra caratteristica essenziale in fase di scelta. Generalmente, nella sfida laptop tradizionale e Chromebook, è proprio quest'ultima categoria a presentare le migliori risposte in tal senso. Le rinunce in ambito hardware infatti, hanno un effetto positivo anche in ottica consumi energetici.

Alla prova pratica, un dispositivo di questo tipo può raggiungere anche 10 ore di autonomia, grazie alla particolare conformazione dell'hardware/software su cui può contare. Di contro, va ricordato che questi modelli presentano solitamente delle batterie integrate che, di fatto, sono pressoché impossibili da sostituire in caso di guasto.

Materiali

Anche il design e i materiali con cui è realizzato un prodotto di questo genere devono avere un certo peso in fase di scelta. Esistono infatti molti sottoprodotti, spesso assemblati in maniera approssimativa e realizzati con materiali scadenti. Inutile dire che, affidandosi a modelli di questo genere, è difficile aspettarsi prestazioni degne di nota e soprattutto una longevità complessiva accettabile.

Il design deve essere quanto possibile ergonomico, soprattutto se si intende usare con una certa intensità e frequenza il dispositivo. A ciò, va aggiunto il fatto che materiali più costosi solitamente aiutano a rendere il device decisamente più leggero, nonché a resistere meglio all'usura.

Costo e garanzia

Infine, per determinare quali sono i migliori Chromebook sul mercato, è bene dare una rapida occhiata anche alla garanzia. Le migliori aziende del settore infatti, sono in grado di proporre garanzie che permettono di usufruire con totale tranquillità del dispositivo per molti anni.

Non va poi ovviamente dimenticato il costo complessivo del prodotto che è il frutto di qualità e potenza dell'hardware reso disponibile dal produttore.