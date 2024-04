Recensione UPDF: il migliore software per la gestione dei PDF

Se per lavoro, studio o nel tempo libero utilizzate dei file in PDF ti sarà sicuramente capitato di avere problemi durante la lettura, di non riuscire a modificare i campi da compilare e di non poter interagire col testo. I programmi che siamo abituati ad usare per aprire i PDF funzionano decisamente male e creano inutili complicazioni. Fortunatamente esiste UPDF: un’app disponibile per Windows, macOS, Android ed iPhone che consente di gestire in libertà i file PDF e che ci mette a disposizione tantissime funzionalità, anche legate all’intelligenza artificiale. Sto usando UPDF da alcune settimane e in questa recensione vi spiego i 6 motivi per cui questo è il migliore programma per editare i PDF.

Integrazione con l’AI

Iniziamo ad analizzare le 6 ragioni per cui UPDF è il miglior programma per i nostri PDF parlando di intelligenza artificiale. L’IA è completamente integrata all’interno di questa app e ci consente di interagire, come mai prima d’ora con i PDF che utilizziamo quotidianamente per studio o lavoro.

Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale possiamo riassumere, tradurre, approfondire e ricercare contenuti nei nostri file.

Grazie alla funzione per riassumere i testi possiamo ottenere, in pochi secondi, riassunti di centinaia di pagine ed in questo modo possiamo risparmiare moltissimo tempo nella lettura del file e questa è sicuramente una funzione fondamentale per chi studia.

La funzione di traduzione è altrettanto utile e permette di tradurre ogni lingua e ci evita inutili copia incolla e ricerche sul web per capire il significato di parole o intere frasi. Oltre a tradurre il testo è possibile chiedere delle spiegazioni a UPDF per ottenere approfondimenti ed ulteriori spiegazioni.

Possiamo anche usare i prompt, come per le classiche IA, per approfondire i contenuti e fare domande direttamente ad UPDF ed ottenere risposte pratiche nell’utilizzo quotidiano e prompt utili per le nostre ricerche o il lavoro.

Funzionalità professionali per l’editing dei PDF

Gli strumenti più utili però sono legati alla gestione e all’editing dei PDF. Grazie alla pratica UI abbiamo sulla parte destra facile accesso alle macro funzionalità e nella parte alta a molti strumenti specifici e, proprio grazie a questi, possiamo naturalmente scorrere le pagine e compilare i campi di testo, ma soprattutto possiamo editare ogni singolo elemento dei PDF come testo, immagini, link, link e sfondo come faremmo con un normale file di testo.

Ma le funzioni non si limitano solo alla modifica, infatti possiamo anche creare dei campi editabili, funzione molto utile nell’ambito lavorativo, e aggiungere la nostra firma a dei documenti senza doverli stampare, firmare e scansionare nuovamente.

Una delle mie funzionalità preferite è legata alla possibilità di aggiungere note e commenti all’interno di pratici post it, come faremmo con un documento cartaceo, ma possiamo anche aggiungere sticker e timbri personalizzati che tornano utili nel lavoro quotidiano per tenere traccia dei progressi.

La funzionalità che da una marcia in più a UPDF è però il riconoscimento del testo OCR che consente di estrarre il testo da ogni tipo documento, anche scansionato, o immagine e possiamo quindi copiare quel testo o semplicemente modificarlo con uno dei tanti strumenti a nostra disposizione.

Una volta terminate le nostre modifiche possiamo poi decidere di proteggere il nostro file PDF con una password, aggiungere dei watermark, condividere il nostro file in vari formati o convertire in PDF file WOrd, Excel, PowerPoint, testo o immagini.

Prezzo super competitivo

Naturalmente il prezzo, quando parliamo di strumenti professionali, è da tenere in attenta considerazione. UPDF è disponibile gratuitamente nella sua versione di base e la versione completa costa un quarto del prezzo di Acrobat di Adobe e ci consente di usare l’app contemporaneamente su Windows, macOS, iOS e Android senza richiedere acquisti separati.

Aggiornamenti e IA

Un altro punto a favore di UPDF, rispetto ai competitor, è legato al costante rilascio di aggiornamenti che, oltre a correggere eventuali bug, vano ad implementare nuove funzionalità e ci consentono quindi di avere spesso nuovi strumenti a nostra disposizione.

L’introduzione dell’IA è sicuramente il migliore esempio, immaginate di aver acquistato un software qualche anno fa e vedervi tagliati fuori dalla possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale a causa di un mancanto aggiornamento. Questo con UPDF non succederà mai grazie agli update settimanali che introducono spesso novità interessanti.

Supporto e semplicità di utilizzo

Uno degli aspetti che mi ha maggiormente stupito di UPDF è la sua semplicità di utilizzo. Fin dal primo avvio dell’app sul mio Mac e su iPhone, risulta semplice ed immediato utilizzare il software con tutte le funzionalità che sono facili da trovare e semplici da utilizzare. In pochi minuti, infatti, entriamo in piena dimestichezza con l’interfaccia e riusciamo ad avere accesso a tutti gli strumenti senza difficoltà ed inutili rallentamenti.

In caso di problemi però possiamo sempre rivolgerci al customer care, disponibile 24×6, che ci saprà guidare nell’utilizzo del software, aiutare a risolvere problemi e blocchi e a capire meglio le varie funzionalità del programma.

PDF Password Remover in omaggio

Se utilizzate spesso i PDF vi sarà sicuramente capitato di trovare dei file protetti da password che solitamente non si trova, risulta sbagliata o ci è stata comunicata in maniera errata. Fortunatamente acquistando UPDF riceverete in omaggio una licenza a vita per il software PDF Password Remover, un tool semplice ed efficace che con un paio di click va a rimuovere la password di protezione dei file PDF rendendoli quindi liberamente accessibili.

Conclusioni e sconti

Abbiamo quindi visto quali sono i 6 motivi che rendono UPDF il migliore editor di PDF disponibile ad oggi per tutte le piattaforme: un programma completo di ogni funzionalità che ci permette di gestire e modificare ogni aspetto dei nostri PDF.

In questi giorni potete acquistare la versione completa con tutte le funzionalità e l’AI scontata del 63% a cui si aggiunge anche una licenza gratuita per PDF Password Remover.