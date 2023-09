Lightroom o Photoshop: qual è la migliore soluzione?

L’espansione della fotografia digitale negli ultimi anni ha reso il software di editing immagini una necessità assoluta per qualunque tipo di fotografo, sia esso professionista o un semplice amatore.

In questo specifico contesto, le applicazioni di Adobe hanno ben pochi rivali. Non per niente, le due soluzioni più apprezzate sono realizzate da tale azienda: stiamo parlando di Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.

Ma, per le tue necessità specifiche, quale dei due software si può considerare più funzionale? In questo articolo metteremo di fronte Photoshop e Lightroom, cercando di capire somiglianze e differenze per, infine, prendere una scelta definitiva.

Lightroom e Photoshop: così simili e così diversi

Lightroom e Photoshop sono potenti programmi di fotoritocco che condividono molte delle stesse funzioni di post-elaborazione.

Ciò, soprattutto se sei alle prime armi, può metterti in difficoltà. Non solo: c’è anche da valutare poi l’aspetto relativo al prezzo. Anzi, se sei un semplice appassionato di fotografia e non vuoi affrontare costi, ti consigliamo di dare uno sguardo alle più diffuse alternative economiche o gratuite a Photoshop.

Dunque, concentriamoci sulle due suite, per capire quali sono le caratteristiche salienti di entrambe.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom è progettato per consentire ai fotografi di gestire e sviluppare le proprie foto nel miglior modo possibile. Il software consente agli utenti di gestire librerie di immagini, modificare file RAW e post-elaborare molte immagini in contemporanea.

È dotato di molti strumenti che ti consentono di aggiungere informazioni alle tue immagini, come parole chiave specifiche, contrassegni o valutazioni tramite stelle che ti aiutano a ordinare migliaia di foto e modificarle in batch. Ti consente inoltre di esportare direttamente i contenuti da Lightroom a piattaforme come Flickr e Instagram, caratteristica non da poco se sei un content creator.

Lightroom ha due versioni: Lightroom Classic e Lightroom (precedentemente Lightroom CC).

Il primo ha funzioni aggiuntive ma è disponibile solo su PC desktop (ed è la versione più utilizzata).

La versione Adobe Creative Cloud di Lightroom è un servizio multipiattaforma basata su cloud pensata per i principianti e puoi utilizzarla facilmente su desktop, Web, dispositivi mobili e tablet come iPad.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop è un programma di editing immagini specializzato che va ben oltre gli strumenti disponibili in Lightroom.

Mentre Lightroom è progettato specificamente per i fotografi, Photoshop è fatto per ospitare non solo per queste figure professionali ma anche grafici, architetti, illustratori, artisti 3D e tante altre professioni.

Le funzionalità di Photoshop sono troppo estese per essere elencate, ma consente agli utenti di creare modifiche più dettagliate e approfondite rispetto a Lightroom. Photoshop da solo non può aprire i file RAW (invece, hai bisogno di altri tipi di file come JPEG o PNG), ma presenta il plug-in Adobe Camera Raw, che funge anche da software di fotoritocco per file con tale estensione.

Un’altra differenza è nell’editing “distruttivo”. Mentre Lightroom ti consente di eseguire modifiche non distruttive (il che significa che l’immagine originale non è interessata), Photoshop richiede di utilizzare i layer per assicurarti di non alterare il file originale.

È importante notare che molti fotografi professionisti utilizzino Lightroom e Photoshop in combinazione. Ad esempio, potrebbero utilizzare Lightroom per i loro flussi di lavoro quotidiani e passare a Photoshop quando sono necessarie modifiche più dettagliate.

Quando usare Lightroom

Che tu sia un principiante o un fotografo professionista, Lightroom è una sorta di studio digitale completo che offre funzionalità più che sufficienti per organizzare e modificare le tue foto.

Lightroom è più adatto in determinati casi come quando:

Hai bisogno di un software per l’organizzazione delle immagini . Lightroom è un potente strumento di gestione. Puoi facilmente organizzare le tue foto in librerie di immagini, valutare le stesse singolarmente per identificare gli scatti migliori e aggiungere keyword e metadati per trovare le immagini esatte che desideri modificare successivamente;

. Lightroom è un potente strumento di gestione. Puoi facilmente organizzare le tue foto in librerie di immagini, valutare le stesse singolarmente per identificare gli scatti migliori e aggiungere e per trovare le immagini esatte che desideri modificare successivamente; Vuoi apportare modifiche basiche alle immagini . Il modulo Sviluppo di Lightroom ti consente di modificare ogni aspetto delle tue foto. Utilizzando semplici cursori, puoi facilmente applicare preimpostazioni o regolare manualmente l’ illuminazione , il bilanciamento del bianco , il colore , la nitidezza e tanto altro. Puoi anche sbiancare i denti, rimuovere gli occhi rossi ed eliminare macchie di polvere e altre imperfezioni usando lo spazzolino curativo.

. Il modulo di Lightroom ti consente di modificare ogni aspetto delle tue foto. Utilizzando semplici cursori, puoi facilmente applicare preimpostazioni o regolare manualmente l’ , il , il , la e tanto altro. Puoi anche sbiancare i denti, rimuovere gli occhi rossi ed eliminare macchie di polvere e altre imperfezioni usando lo spazzolino curativo. È necessario apportare modifiche in batch . I preset di Lightroom ti consentono di applicare le impostazioni a una serie di foto con un solo clic. Questo ti aiuta a risparmiare un sacco di tempo per i cataloghi di foto simili (utile quando fai un servizio fotografico a un matrimonio, per esempio);

. I preset di Lightroom ti consentono di applicare le impostazioni a una serie di foto con un solo clic. Questo ti aiuta a risparmiare un sacco di tempo per i di foto simili (utile quando fai un servizio fotografico a un matrimonio, per esempio); S ei un utente principiante . Lightroom è più adatto ai principianti e ti consentirà di apprendere le basi fotoritocco se sei nuovo. La sua interfaccia è molto più semplice e il modulo Sviluppo è strutturato in modo lineare, facilitando il lavoro su ogni immagine;

. Lightroom è più adatto ai principianti e ti consentirà di apprendere le basi fotoritocco se sei nuovo. La sua interfaccia è molto più semplice e il modulo Sviluppo è strutturato in modo lineare, facilitando il lavoro su ogni immagine; Hai bisogno di mobilità. Lightroom (nello specifico la versione Creative Cloud) è disponibile su desktop, dispositivi mobili e Web, il che significa che puoi accedere alle tue foto archiviate nel cloud e modificarle ovunque tu sia.

Quando usare Photoshop

Photoshop è il migliore se vuoi perderti nei suoi strumenti, eseguendo miglioramenti dettagliati o manipolazione delle immagini. Scegli Photoshop se:

Vuoi fare un fotoritocco dettagliato . Photoshop contiene centinaia di strumenti di manipolazione delle immagini che ti consentono di modificare l’aspetto e il contenuto di una foto in misura maggiore rispetto a Lightroom;

. Photoshop contiene centinaia di strumenti di manipolazione delle immagini che ti consentono di modificare l’aspetto e il contenuto di una foto in misura maggiore rispetto a Lightroom; Crei arte digitale o immagini vettoriali . Photoshop ha una suite di strumenti progettati per aiutare artisti e designer a creare immagini surreali e risorse digitali. Vuoi modificare le immagini a nel contesto dei singoli pixe l. Photoshop ti consente di ingrandire e modificare le tue immagini a livello anche nei dettagli più piccoli, un livello irraggiungibile per Lightroom;

. Photoshop ha una suite di strumenti progettati per aiutare artisti e designer a creare immagini surreali e risorse digitali. Vuoi modificare le immagini a nel contesto dei l. Photoshop ti consente di ingrandire e modificare le tue immagini a livello anche nei dettagli più piccoli, un livello irraggiungibile per Lightroom; Vuoi creare immagini composite . Photoshop ti consente di aggiungere innumerevoli livelli di regolazione che influiscono su diverse parti dell’immagine e possono essere combinati per un maggiore controllo sul prodotto finale (come la creazione di immagini HDR o panorami-collage, costituiti da centinaia di foto separate).

. Photoshop ti consente di aggiungere innumerevoli livelli di regolazione che influiscono su diverse parti dell’immagine e possono essere combinati per un maggiore controllo sul prodotto finale (come la creazione di o panorami-collage, costituiti da centinaia di foto separate). Rimuovere oggetti indesiderati. Photoshop ti consente di creare modifiche pulite, rimuovendo interi oggetti, persone e sfondi utilizzando degli strumenti avanzati della suite.

Nota bene: Adobe ora offre anche Photoshop Elements 2023, una versione semplificata dell’editor di foto di Photoshop progettata per i principianti ed è disponibile come acquisto una tantum (anziché tramite abbonamento).

Photoshop e Lightroom: questione prezzo

Per quanto riguarda i prezzi, Adobe offre diverse opzioni di abbonamento per il suo software di modifica delle immagini. Riassumendo:

Lightroom : l’abbonamento costa 9,99 dollari al mese e viene fornito con 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud;

: l’abbonamento costa e viene fornito con nel cloud; Photoshop : l’abbonamento costa 20,99 dollari al mese e include Adobe Fresco .

: l’abbonamento costa e include . Piano Fotografia: questo abbonamento costa 9,99 dollari al mese e include sia Lightroom che Photoshop. Tuttavia, include solo 20 GB di spazio di archiviazione cloud. Questo può essere aggiornato a 1 TB di spazio di archiviazione cloud per 19,99 dollari al mese.

Il verdetto finale

Lightroom è probabilmente la scelta migliore per i fotografi: è più facile da imparare e ha funzionalità di post-produzione più che sufficienti. Tuttavia, se vuoi portare avanti le tue modifiche o dilettarti in un editing più creativo o in un lavoro artistico, Photoshop è probabilmente la soluzione migliore per te.

Inoltre, poiché Adobe vende entrambi in un pacchetto conveniente (con l’appena citato Piano Fotografia) potrebbe valere la pena utilizzarli entrambi. I due programmi funzionano perfettamente insieme (con l’aiuto di Adobe Bridge) e possono portare le tue capacità di fotoritocco a un livello decisamente superiore.