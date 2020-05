Migliori smartphone per fascia di prezzo del 2020

Dover acquistare un nuovo smartphone è un’emozione e allo stesso tempo un impegno non indifferente, considerando il numero delle alternative. Abbiamo quindi raccolto i migliori smartphone e li abbiamo suddivisi per fascia di prezzo, in modo che ognuno di voi possa orientarsi verso il budget a disposizione per l’acquisto di un nuovo device.

Guida all’acquisto: come scegliamo gli smartphone

Gli smartphone più venduti sono generalmente anche i migliori nel rapporto qualità-prezzo, ma non sono sempre il meglio di quanto offre l’evoluzione tecnologica. In realtà la scelta di uno smartphone deve tenere conto di diversi fattori, compresi il costo, il motivo per cui si decide di cambiare device e l’utilizzo che si fa del proprio cellulare. Se stai per cambiare smartphone potresti trovare interessante la nostra guida a come riutilizzare vecchi smartphone. Nella nostra selezione dei migliori smartphone per fascia di prezzo, quindi, abbiamo considerato l’opzione di acquistare anche telefoni vecchi di uno o due anni ma in grado di garantire caratteristiche tecniche soddisfacenti ed un costo più contenuto. La scelta quindi è andata su modelli di qualità, col sistema operativo aggiornato ed in grado di assicurare, sia dal lato hardware che software, un ottimo livello di affidabilità. Il tutto cercando di proporvi un’ampia panoramica di modelli che consenta a tutti di trovare il miglior smartphone per le proprie esigenze.

Migliori smartphone economico a meno di 100 euro

Motorola Moto E6 Play

Economico, compatto (5.5 per un display Max Vision HD+) e aggiornato (Android 9 Pie): ecco il Motorola Moto E6 Play. Un ottimo smartphone, anche in rapporto al prezzo, per chi non cerca grandi prestazioni o caratteristiche tecniche top di gamma. Parliamo infatti di uno smartphone con processore MeadiaTek MT6739, supportato da 2GB di RAM, 32GB di memoria interna e una batteria da 3000mAh.

Xiaomi Redmi 8A

Per chi è alla ricerca di un device aggiornato e ottimo per l’affidabilità, può orientarsi verso lo Xiaomi Redmi 8A. Abbiamo un device da 6.22”, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna e il sistema operativo Android 9. Presenti anche due fotocamere posteriori da 12MP e 2MP con supporto all’HDR e alle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nokia 2.1

Per chi vuole spendere poco il Nokia 2.1 è uno dei migliori smartphone tra i quali scegliere. È un device compatto da 5.5” con display in 16:9 protetto con un vetro 2D anti-impronta. Il sistema operativo è Android One e dal punto di vista tecnico abbiamo 1GB di RAM e 8GB di memoria interna. La fotocamera anteriore, infine, è da 5MP, mentre quella posteriore è da 8MP.

Migliori smartphone di fascia bassa a meno di 150 euro

Xiaomi Redmi Note 8T

Il Redmi Note 8T è uno smartphone ottimo per gli amanti della fotografia, essendo dotato, oltre alla fotocamera anteriore da 13 MP, di 4 fotocamere: principale da 48MP, grandangolare da 120° e sensore di profondità da 2MP. Ottima anche l’autonomia, la connettività e la fruizione dei contenuti grazie al display FHD+ da 6.3”.

Nokia 4.2

Il Nokia 4.2 è uno dei migliori smartphone non solo per il prezzo ridotto, ma anche per le dimensioni compatte. È infatti un device da 5.7”, leggero, e per questo ottimo da utilizzare con una sola mano. Dal punto di vista tecnico troviamo il processore Snapdragon 439, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna, la batteria da 3000mAh e una doppia fotocamera posteriore (13MP e 2MP).

Honor 10 Lite

Per trovare device economici il marchio Honor regala sempre ottime sorprese, come nel caso dell’Honor 10 Lite. Questo è un device ottimo dal punto di vista estetico, incorporando molti degli ultimi trend. È un device da 6.21” con una risoluzione di 23x401080x, una fotocamera anteriore da 24MP e una doppia fotocamera posteriore da 13MP e 2MP. Il sistema operativo è Android 9 che lavora egregiamente con il processore Kirin 710, i 3GB di RAM e i 64GB di memoria interna.

Migliori smartphone fascia media a meno di 300 euro

Samsung Galaxy M30s

Tra i migliori smartphone da prendere in considerazione il Samsung Galaxy M30s si rivela particolarmente adatto per chi cerca un device con un’ottima autonomia. La batteria da 600mAh, infatti, è decisamente valida per questo scopo. Per il resto parliamo di un device da 6.4” con display SuperAMOLED, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna e sistema operativo Android 8 Pie.

Huawei Nova 5T

Per chi vuole un device dalle prestazioni ottimali, l’Huawei Nova 5T saprà sicuramente stupire. Con i suoi 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e il processore HiSlicon Kirin 980 da 64bit, è un device davvero eccezionale. Da segnalare anche il display FullView da 6.26”, la batteria da 3750mAh e il comparto fotografico composto da 4 sensori posteriori da 48, MP, 16MP, 2MP e 2MP e la fotocamera frontale da 32MP.

Samsung Galaxy A40

Per chi cerca un device dalla grande affidabilità, può trovare nel Samsung Galaxy A40 un modello estremamente interessante. Pariamo infatti di un device da 5.9” con display AMOLED, una batteria da 3100mAh e un processore Exynot 7 octa-core con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il sistema operativo, invece, è Android 9 Pie.

Xiaomi Mi 9 Lite

Ottimo per quel che riguarda l’autonomia (batteria da 4030mAh) e dal design particolare, lo Xiaomi Mi 9 Lite si propone come una valida alternativa per questa fascia di prezzo. Parliamo di un device da 6.39” con risoluzione di 1080x2340px, con processore octa-core, 6GB di RAM, 64GB di memoria interna e sistema operativo Android 9.

OPPO A9

Con l’OPPO A9 versione 2020 abbiamo un telefono dalla buona ergonomia, nonostante un display importante da 6.5”. Ottimo per quel che riguarda l’autonomia, con la batteria da 5000mAh, l’OPPO A9 vanta anche 4GB di RAM e una memoria interna da 128GB.

Migliori smartphone fascia alta a meno di 500 euro

Xiaomi Mi 9

Salendo di prezzo troviamo il celebre Xiaomi Mi 9, consigliato soprattutto per il design raffinato e per avere prestazioni davvero ottime. Da segnalare il display AMOLED da 6.39” con risoluzione di 108x2340pc, 6GB di RAM. 64GB di memoria interna e un processore Snapdragon 855. Interessante anche il comparto fotografico con la tripla fotocamera posteriore che prevede anche un ottimo zoom 2x.

Huawei Mate 20

Dalla buona ergonomia e dalle caratteristiche tecniche affidabili, tra i migliori smartphone a meno di 500€ troviamo anche l’Huawei Mate 20. Troviamo un display da 6.53”, un processore HiSilicon Kirin 980, una GPU Mali G75, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, la Radio FM, il jack audio, una batteria da 4000mAh e il sistema operativo Android 9. Il comparto fotografico prevede un sensore anteriore da 24MP, e una tripla fotocamera da 12,P, 16NP e 8MP sul retro del telefono.

Google Pixel 3A

Aggiornamenti costanti, rapidi e sicuri: questo il segreto dei migliori smartphone Google che vedono nel Pixel 3A una versione con un ottimo rapporto qualità-prezzo. In Pixel 3A è uno smartphone da 5.6” con display OLED e una risoluzione FullHD+ che vede nel comparto fotografico uno dei suoi punti di orza. La fotocamera anteriore è da 8MP (f/2.0), mentre quella posteriore è da 12.2MP (f/1.8) Dual Pixel, con messa a fuoco automatica e stabilizzazione delle immagini sia ottica che elettronica.

Migliori smartphone top di gamma

Huawei P30 Pro

Per chi fa degli scatti fotografici il fine principale per il quale acquistare un nuovo smartphone, l’Huawei P30 Pro è tra i migliori in assoluto. Il sensore principale, infatti, è da 40MP con tecnologia SuperSensitive, supportato da un grandangolare da 20MP e un terzo sensore da 8MP. Tutto questo viene esaltato dalla presenza del sensore ToF e di cinque lenti che permettono di raggiungere uno zoom ottico da 5x. Non è l’ultimo modello, ma è in grado di garantire un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Samsung Galaxy s10

Il Samsung Galaxy S10 non è l’ultimo della serie, ma assicura un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. Abbiamo un device da 6.1” con display Dynamic AMOLED sotto al quale lavorano 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da 3400mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie e il Samsung Galaxy S10 si rivela ottimo per coloro che vogliono avere un device top di gamma senza spendere una fortuna.

Apple iPhone 11 Pro

In una rassegna dei migliori smartphone non può certo mancare un device proveniente da Cupertino: ecco quindi l’Apple iPhone 11 Pro. Parliamo di un device che tra le sue caratteristiche vanta un livello di impermeabilità IP68, una tripla fotocamera posteriore da 12MP, il processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, la ricarica wireless e il sistema di riconoscimento Face ID. Il tutto assicurato dalla bellezza, l’eleganza e il fascino di un brand come Apple.

Sony Xperia 5

Per chi è alla ricerca di qualcosa di diverso, senza rinunciare alla qualità: il Sony Xperia 5 è quello che fa per lui. Parliamo di un device da 6.1” con display OLED in 21:9 con risoluzione FullHD+, supporto all’HDR. 6GB di RAM, 128GB di memoria interna supportati da un processore e un comparto audio all’altezza, rendono il Sony Xperia 5 un ottimo device per gli amanti del gaming.

Samsung Galaxy S20 Plus

Una delle novità più attese di quest’anno è stata quella del rilascio dei nuovi Samsung Galaxy con una particolare attenzione al Galaxy S20+. Abbiamo un device da 6.7” con un display AMOLED 2X che fa del comparto fotografico il suo punto di forza. È infatti dotato di uno zoom ottico ibrido da 3X e uno zoom che lavora sfruttando la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Le 4 fotocamere posteriori permettono di registrare anche video in 8K e scattare fotografie in qualsiasi condizione luminosa. Senza dimenticare come sia presente anche una versione dell’S20 Plus che supporta il nuovissimo 5.