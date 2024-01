Samsung Galaxy S24: prezzi, colori e specifiche tecniche

In occasione del Samsung Galaxy Unpacked 2024, evento tenutosi a San Jose (California) e trasmesso il live direttamente dal sito del colosso tecnologico coreano, è stato possibile dare uno sguardo ravvicinato ai nuovi prodotti mobile della casa produttrice.

Protagonisti indiscussi dell’evento sono stati Galaxy S24, da tempo atteso dai fan del marchio e l’intrigante Galaxy AI, che come lascia intuire il nome propone funzioni interessanti sotto il punto di vista dell’Intelligenza Artificiale.

Andiamo dunque ad approfondire la conoscenza di questi nuovi dispositivi e a dare uno sguardo alle altre interessanti novità proposte da Samsung.

S24: i protagonisti del Samsung Galaxy Unpacked 2024

Inutile girarci intorno: il Samsung Galaxy Unpacked 2024 è una finestra prevalentemente dedicata ai nuovissimi Galaxy S24.

I tre smartphone proposti, già a prima vista, appaiono più leggeri e sottili rispetto a quanto proposto in precedenza da Samsung. Il design, a uno sguardo ravvicinato, potrebbe ricordare in qualche modo un iPhone, anche se i dispositivi hanno comunque una personalità propria sotto il punto di vista estetico.

Al di là dell’aspetto, però, andiamo ad analizzare nello specifico i singoli modelli.

Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus

I Galaxy S24 sono stati presentati al pubblico forti del chipset Snapdragon 8 Qualcomm di terza generazione. Tali processori, offrono prestazioni molto maggiori rispetto ai precedenti modelli.

Per quanto concerne lo spazio di archiviazione si parla di un massimo di 512 GB di spazio. Lato RAM, invece, il Plus può contare su 12 GB: un passo avanti rispetto al Galaxy S2 con 8 GB.

Lato schermi, segnaliamo display con frequenza di aggiornamento variabile, in grado di regolare la fluidità delle immagini in base a ciò che viene riprodotto a schermo. Rispetto alla concorrenza, tali display risultano anche più luminosi, con un valore di 2.600 nit che fa impallidire anche i competitor più agguerriti.

Anche le batterie possono giovare dell’evoluzione tecnologica. Galaxy S24 si presenta con 4.000 mAh e il Plus va ancora oltre, con 4.900 mAh. Per quanto riguarda la ricarica, invece si resta a 25 W e 45 W, come i modelli precedenti della linea Galaxy.

Passi avanti anche in ottica fotocamere. I sensori, infatti, risultano più grandi rispetto al passato. I risultati dovrebbero essere evidenti: foto e video più chiari e definiti, così come un generale miglioramento dei colori riprodotti.

Più nello specifico, il comparto fotografico presenta un sensore principale da 50 MP, ultragrandangolo da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico.

Infine, meritano una citazione le politiche che Samsung adotterà con Galaxy S24 e S24 Plus in ottica aggiornamenti. A tal proposito, il produttore si è impegnato per garantire fino a 7 anni di update per i sistemi operativi dei suoi smartphone.

I colori disponibili saranno:

Onyx Black ;

; Marble Gray ;

; Cobalt Violet ;

; Amber Yellow.

Prezzi e lancio

E per quanto riguarda i prezzi?

Galaxy S24 da 8 GB, con 128 GB di spazio d’archiviazione sarà disponibile per 929 euro, mentre il modello con 256 GB di spazio costerà 989 euro. Galaxy S24 Plus da 12 GB, con 256 GB avrà un prezzi pari a 1189 euro, mentre la versione con 512 GB verrà a costare 1309 euro.

Entrambi i modelli sono già prenotabili, con prime consegne previste per il prossimo 24 gennaio.

Samsung Galaxy S24 Ultra, il futuro della telefonia

Gli appassionati di telefonia attendevano con ansia il Samsung Galaxy Unpacked 2024 per poter vedere proprio lui. Ed ecco, in tutto il suo splendore, Samsung Galaxy S24 Ultra.

La punta di diamante della linea si presenta, già a prima vista, con materiali e qualità costruttiva di altissimo livello. Stiamo infatti parlando di una struttura esterna in titanio, con un display protetto da Corning Gorilla Glass Armor.

Il design è costituito da una forma più squadrata rispetto agli standard di settore, con cornici sottili e un display appiattito. Il tutto per un’interazione ideale con una S Pen.

Proprio lo schermo è uno dei principali punti di forza del dispositivo: stiamo parlando di un AMOLED da 6,8 pollici, dotato di tecnologia LTPO.

Anche in questo caso, lato processore, parliamo di un Snapdragon 8 terza generazione, adeguatamente preparato anche per chi ama i giochi mobile. In tal senso, infatti, la CPU regge egregiamente grafica con ray tracing e può avvalersi di un sistema di raffreddamento migliorato, ideale per lunghe sessioni di gaming.

Samsung ha voluto puntare forte anche sulle telecamere, con un obiettivo principale da 200 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, un ultrawide da 12 MP e un nuovo teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5X. Di fatto, tutto ciò che serve per scattare foto di altissima qualità.

Anche per quanto riguarda la batteria, S24 Ultra si distingue dai due “fratelli minori” proponendo una più che convincente 5000 mAh.

Per quanto concerne le soluzioni cromatiche, il modello sarà disponibile con le colorazioni:

32 Titanium Gray ;

; Titanium Black ;

; Titanium Violet ;

; Titanium Yellow.

Prezzi

Galaxy S24 Ultra da 12 GB, con 256 GB di spazio d’archiviazione, sarà disponibile per 1499 euro. Il formato con 512 GB, invece, avrà un prezzo di 1619 euro, mentre il modello da 1TB costerà 1859 euro.

Galaxy AI, l’Intelligenza Artificiale nell’ecosistema Samsung

Come preannunciato, anche il nuovo modello di Intelligenza Artificiale proposto da Samsung ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Stiamo parlando di Galaxy AI, una piattaforma che offre una serie di funzionalità legate all’IA generativa. Questa, come confermato dal produttore stesso, sarà integrato con ogni modello di Samsung Galaxy S24.

Tra le funzioni integrate, presentate in occasione dell’evento, figura per esempio le traduzioni live. Questa offre la possibilità di ottenere traduzioni in tempo reale (sia audio che testuale) durante una chiamata telefonica.

Sempre nel contesto traduzioni, spicca la funzione nota come Transcript Assist. Questa dovrebbe risultare utile per tradurre e spiegare meme vocali o testo presente sull’app Samsung Notes.

Se si parla di IA generativa, lo strumento Magic Editor permette di modificare le immagini attraverso l’Intelligenza Artificiale. Si parla della possibilità di selezionare singoli oggetti nel contesto e di spostarli all’interno della foto stessa.

Altre novità riguardano la possibilità di effettuare ricerche su Google, cerchiando parole o immagini.

Infine, merita una citazione Chat Assist. Stiamo parlando di un’utility che offre suggerimenti per completare messaggi chat, impostando tipo di tono e facilitando in modo considerevole le chiacchierate online.