I migliori launcher Android per i meno giovani

Gli smartphone sono diventati da qualche anno un oggetto di uso assolutamente comune e alla portata di tutti. Sfortunatamente, c’è un numero di persone che trova gli questi dispositivi così moderni troppo confusi o troppo difficili da usare. Le persone anziane, per esempio, sono quelle più facilmente inclini a rimanere indietro perché hanno difficoltà ad adattarsi a una tecnologia in rapida evoluzione. Anche chi è ipovedente può avere difficoltà a utilizzare questo genere di device che basa il suo funzionamento sulla coordinazione occhio-mano.

Le soluzioni per i meno giovani e per gli ipovedenti

Una soluzione può essere quella di orientarsi verso degli smartphone per anziani con funzionalità ridotte e che consentono un utilizzo semplificato. In alternativa, e potrebbe essere la soluzione ideale sia per i meno giovani che per gli ipovedenti, è quello di utilizzare dei launcher Android, con i quali modificare l’aspetto del sistema operativo. I launcher possono cambiare l’aspetto del tuo dispositivo Android, rendendolo più facile da usare. Di questi software ne esistono a decine anche se, alcuni, si prestano particolarmente per quanto riguarda anziani e ipovedenti.

In questa guida ti mostrerò alcuni launcher semplici da utilizzare e perfetti per chi ha qualche difficoltà con la tecnologia

Grand Launcher

Grand Launcher si concentra su una schermata Android essenziale e asciutta, nonché estremamente chiara e visibile a tutti. Lo schermo è diviso in bottoni spaziosi che includono la chiamata, gli sms, le foto, la torcia e la modalità silenziosa.Tra le altre feature presenti, è bene ricordare un’icona di notifica rossa particolarmente visibile sullo sfondo blu e una tastiera virtuale che presenta le lettere in ordine alfabetico e non secondo l’ormai consueto ordine delle tastiere QWERTY. L’app in versione demo è gratuita, mentre la versione completa costa 8,99 euro ma mette a disposizione una grande serie di funzioni.

Help Launcher

Help Launcher è un progetto nato specificamente per gli anziani. Esso modifica l’interfaccia utente di Android sostituendo tutto con icone grandi e facili da vedere. Tutte le app sulla schermata principale possono godere di caratteri estremamente grandi e chiari. Sempre nell’ottica di un’utenza dall’età avanzata, è presente la funzione SOS che consente agli utenti di chiamare un contatto di emergenza con un solo tocco. Un’altra caratteristica di sicurezza degna di nota è la capacità dell’utente di inviare la propria posizione a contatti predeterminati grazie all’app GPS. Di contro, Help non è indicato per gli ipovedenti: le persone con problemi di vista possono avere difficoltà a differenziare le app a causa del colore uniforme uniforme del launcher.

Big Launcher

Tutti noi conosciamo qualcuno che si lamenta di come un telefono dovrebbe essere solo ed esclusivamente un telefono. Questo tipo di utente dovrebbe adottare Big Launcher sul proprio dispositivo Android. Big Launcher non è stato sviluppato esclusivamente per gli anziani: in realtà è stato progettato per le persone che vogliono più genericamente rendere il proprio smartphone meno complicato. Si tratta di un’interfaccia utente semplificata che consente di districarsi facilmente tra le funzioni basiche di uno smartphone.

Inoltre, come suggerisce il nome stesso, tutto lo schermo è “ingrandito” e quindi maggiormente visibile (un enorme vantaggio per gli ipovedenti). Come con gli altri launcher menzionati, anche questo mostra app e contatti essenziali già nella schermata principale. L’interfaccia utente risulta rinnovata con l’ingrandimento di un po’ tutto ciò che appare su schermo: dalle icone delle applicazioni alle notifiche sino ai messaggi di testo.

Big Launcher ha una versione gratuita e una premium: nel primo caso vi sono alcune limitazioni, soprattutto per quanto riguarda il numero massimo di SMS inviati, le possibilità di customizzazione e la presenza di pubblicità. Seppur visibilmente limitata, utilizzare la versione gratuita può aiutare a decidere se è il caso o meno di fare l’acquisto del launcher premium.

Senior Safety Phone

Avere uno smartphone completamente touch ma con i tasti grandi come quelli dei telefoni per gli anziani? Senior Safety Phone è un launcher che, tra le altre cose, si occupa anche di questo. Oltre all’interfaccia semplificata e alle funzioni SOS per chiamare rapidamente dei numeri di emergenza, Senior Safety Phone offre anche la funzione Medical Reminder. È una sveglia che ricorda giorni e date in cui prendere farmaci specifici o di svolgere azioni regolari. Semplice, immediato, utile, quello di cui molti anziani hanno bisogno per utilizzare al meglio e in totale sicurezza il proprio smartphone.

Simple Launcher

Come dice il nome stesso Simple Launcher ha l’obiettivo di semplificare l’accesso alle funzionalità dello smartphone. Questa semplicità si evince fin da subito dal design del launcher che consente di individuare immediatamente le informazioni che servono. I caratteri sono infatti ingranditi e con una buona intuitività. Un aspetto interessante di Simple Launcher è quello di permettere di attivare una funzione SOS che crea una cartella all’interno della quale vengono inseriti i numeri più importanti da chiamare in caso di emergenza.