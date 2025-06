TABWEE Android 15: Il Tablet Multifunzione a soli 109 euro!

Se sei alla ricerca di un dispositivo versatile che possa accompagnarti sia nel lavoro che nel tempo libero, offrendo prestazioni solide senza svuotarti il portafoglio, allora il TABWEE Android 15 Tablet con Tastiera potrebbe essere proprio ciò che fa al caso tuo. Questo kit completo, pensato per un’esperienza d’ufficio paragonabile a quella di un PC portatile, può essere un alleato prezioso per studenti, professionisti e per l’intera famiglia.

Cosa rende il TABWEE Android 15 così interessante?

Questo tablet si distingue per un comparto hardware robusto e un’esperienza utente all’avanguardia. Sotto la scocca trova posto il potente processore octa-core Unisoc T606, che garantisce prestazioni eccezionali e un’ottima efficienza energetica. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o blocchi, anche con più app aperte o video in alta risoluzione.

Con 24 GB di RAM (di cui 8 GB fisica e 16 GB di memoria virtuale) e 256 GB di archiviazione interna, avrai tutto lo spazio e la fluidità necessarie per studio, intrattenimento e lavoro. E se questo non bastasse, la memoria è espandibile fino a 2 TB con scheda SD.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Ma il TABWEE Android 15 è molto più di un semplice tablet: è un tablet 2 in 1 multifunzione completo che include tastiera, mouse, penna digitale, custodia protettiva e pellicola in vetro temperato. Questo lo rende uno strumento di lavoro super efficiente, ideale per lezioni online, videoconferenze o semplicemente per navigare e giocare.

Il tutto è alimentato dal nuovissimo sistema Android 15, che eccelle per funzionalità e design e riesce a brillare per prestaizoni, multitasking e sicurezza dei dati. Inoltre, grazie all’integrazione con Gemini AI 2.0, il tuo tablet risulta ancora più intelligente e autonomo nell’utilizzo quotidiano.

Valido il display HD da 10 pollici con formato classico 16:10 e una luminosità di 350 nit. Uno schermo che offre immagini nitide e dettagliate, perfette per la lettura, i giochi e la visione di film. E grazie alla certificazione Widevine L1, potrai goderti i tuoi film e serie TV preferiti in Full HD su piattaforme come YouTube e Prime Video, con un sistema audio surround tridimensionale per un’esperienza cinematografica a casa.

Fotocamera, batteria e connettività avanzata

Il TABWEE Android 15 non si limita solo alla potenza, ma offre anche un comparto fotografico versatile: una fotocamera posteriore da 8MP per scatti solidi e una fotocamera frontale da 5MP ideale per videochiamate chiare e selfie perfetti. L’integrazione con Google Lens ti permette di ottenere analisi in tempo reale e informazioni correlate semplicemente scattando foto o scannerizzando oggetti/testi/scene.

L’autonomia è un altro punto di forza, grazie alla batteria da 5000 mAh che elimina l’ansia da ricarica. Potrai usarlo per ore durante riunioni, lavoro d’ufficio o per sessioni di binge-watching e gaming.

Per quanto riguarda la connettività, il tablet supporta il 5G WIFI e include GPS e Face ID. Dispone inoltre di un jack da 3.5mm per cuffie e supporta Bluetooth e diverse tipologie di Wi-Fi (802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11ac, 802.11g). Con un peso di soli 412 grammi e uno spessore di 8.3 mm, è leggero e sottile come una rivista, garantendo massima portabilità.

Un’Offerta da Non Perdere

Il TABWEE Android 15 Tablet con Tastiera ha un prezzo di listino di €499.99. Tuttavia, grazie ad una nuova promozione, è possibile acquistarlo ad un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli €109.99, grazie a uno sconto del 78% (ottenuto tramite un coupon del 50% e un codice sconto del 28%: 5NGX696H).

In sintesi, il TABWEE Android 15 Tablet con Tastiera è un dispositivo che unisce potenza, funzionalità e un rapporto qualità-prezzo eccezzionale, rendendolo una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca un tablet economico e versatile capace di adattarsi ad ogni esigenza.