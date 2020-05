Migliori docking station per ogni tipo di laptop ed esigenza

I benefici di avere un laptop rispetto a un pc fisso sono sicuramente numerosi, sebbene la tastiere e lo schermo di ridotte dimensioni possono impattare la comodità d’uso. Per fortuna, però, la possibilità di integrarvi una docking station rendono il proprio pc portatile ancora più versatile e potente. Il ruolo di una docking station, infatti, è proprio quello di aumentare le funzionalità del notebook poichè permette di collegare qualsiasi altra periferica, superando le limitazioni fisiche di un laptop.

I migliori pc portatili, infatti, sono maggiormente orientati ad ottimizzare gli spazi e a fornire strumenti pratici e comodi da trasportare. Questa scelta porta inevitabilmente ad avere schermi dalle dimensioni minori e a ridurre il numero delle porte, limitando di fatto la connettività. Acquistando una docking station si ha la possibilità di aumentare le porte USB (e quelle di altro tipo), collegare un display più grande e molto altro ancora senza intervenire direttamente sull’hardware del laptop. In questo modo aumenterai le possibilità d’uso senza spendere cifre esose, preservando la praticità di un pc portatile.

I benefici delle docking station

Capita spesso che chi possiede un laptop lo utilizzi sia per lavoro che per interessi personali, motivo per cui possono rivelarsi utili diversi tipi di accessori, come appunto le docking station. Portare il PC dall’ufficio a casa significa utilizzarlo in due ambienti diversi; invece che cambiare pc (perdendo tempo e praticità), con una docking station quando si torna a casa è sufficiente collegare un cavo per aumentare in maniera esponenziale le possibilità del proprio pc, usufruendo di tutti i vantaggi di questo accessorio.

Molto spesso, inoltre, per collegare altre periferiche al pc bisogna dotarsi di una serie di adattatori. Questi, per quanto utili, sono scomodi poichè richiedono tanti connettori e non offrono le medesime prestazioni di una docking station. Con uno strumento di questo tipo, infatti, si hanno molte più porte, anche di standard differenti, da utilizzare, aggiornando anche i laptop più recenti, sui quali è possibile quindi utilizzare qualsiasi tipo di periferica. Inoltre è bene precisare che nel vasto settore delle docking station esistono diverse tipologie di questi accessori, ognuna adatta a rispondere alle diverse esigenze degli utenti, tra cui la possibilità di collegare il pc a un monitor esterno.

Le migliori docking station del 2020

Kensington K33972EU

Uno dei primi tratti caratteristici della docking station Kensington K33972EU è il design, estremamente curato ed elegante, che impreziosisce la scrivania. Questo dispositivo integra una porta Ethernet, due ingressi USB 3.0, quattro porte USB 2.0, un ingresso HDMI e uno DVI e, compreso nella confezione, vi è anche un adattatore VGA-DVI (e uno DVI-HDMI) per collegare due schermi aggiuntivi. La Kensington K33972EU è una delle migliori docking station anche per la facilità di utilizzo e la velocità di trasferimento dei dati.

Docking Station StarTech

Con la docking station StarTech.Com abbiamo un modello dotato di due porte Thunderbolt 3, un ingresso Gigabit Ethernet, uno Display Port, due mini jack da 3.5mm, una porta USB 3.0 e una USB-A. Complessivamente abbiamo un’ottima docking station capace di supportare due display 4K a 60Hz. Inoltre durante l’utilizzo i dispositivi collegati possono essere ricaricati, potendo contare su un dispositivo estremamente utile e dal design sobrio e minimal.

Dell Ultra HD

Un’alternativa molto interessante, sia dal punto di vista del design che del numero delle porte, è la docking station Dell Ultra HD. Abbiamo tre porte USB 3.0, due porte USB 2.0, due ingressi HDMI, un ingresso Display Port, un ingresso Ethernet e due ingressi audio da 3.5mm. Un modello estremamente versatile che dà il meglio di sé con i notebook Dell e con i display 4K.

Toshiba Dynadock V3 Plus

Anche con il Toshiba Dynadock V3 Plus abbiamo un dispositivo elegante, dalle dimensioni compatte e lo stile essenziale. In questo modello abbiamo una porta Ethernet, quattro porte USB 3.0, un’uscita video DVI, un ingresso per le cuffie e uno per il microfono. All’interno della confezione sono presenti anche un adattatore DVI-HDMI e uno DVI-VGA per aumentare l versatilità del dispositivo e consentire un ampio ventaglio di collegamenti.

Akitio Node-T3IA-AKTG Thunderbolt 3

Con la Akitio Node-T3IA-AKTG Thunderbolt 3 parliamo di una docking station per schede grafiche basate su PCI-Express. Grazie a questo dispositivo si ha l’opportunità di aumentare la potenza grafica del proprio notebook. È molto utile per i videogame più potenti o i programmi di elaborazione video e grafica più esigenti. L’alimentatore interno da 400W fornisce l’energia necessaria sia per il case che per le varie periferiche grafiche e, grazie alle coppia di connettori da 8 pin presenti, permette di fornire un’ulteriore alimentazione supplementare per le schede grafiche più potenti.

Pluggable USB 3.0 Universal Laptop

La docking station Pluggable USB 3.0 Universal Laptop mette a disposizione 2 ingressi USB 3.0, due ingressi HDMI (con risoluzione fino a 2560x1440px), porta DVI/VGA, Ethernet cablata e USB 3.0 fino a 5GBPS. Le porte sono dotate di tecnologia plug and play in modo da connettere e disconnettere comodamente le periferiche senza alcun pericolo per la loro integrità, anche grazie alla protezione da sovralimentazione. È infine presente il supporto driver per tutte le versioni da Windows 7 in poi, grazie al servizio Windows Update integrato.

Targus DOCK412EUZ USB 3.0

Concludiamo questa rassegna sulle migliori docking station parlando della Targus DOCK412EUZ USB 3.0, un box dotato di connettore cuffie da 3.5mm, USB 3.0 Type-C, una porta HDMI, una VGA, un ingresso Ethernet e una Mini DisplayPort. Realizzato in ABS sintetico di colore nero, il Targus DOCK412EUZ USB 3.0 è un dispositivo compatto compatibile sia con device con sistema operativo Mac OS X che Windows 10.