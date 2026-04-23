Le 6 migliori alternative al Blocco Note di Windows

Il Blocco Note di Windows è un piccolo strumento che spesso passa inosservato. Sovrastato dagli innumerevoli word processor più affinati, questo piccolo software rimane spesso nascosto. Eppure, la sua utilità è innegabile.

Si tratta di un tool leggero, senza troppi fronzoli, capace di agire e creare file contenenti comandi molto utili. In poche parole, anche se lo utilizziamo di rado, è sempre bene averlo a disposizione. A dimostrazione di ciò, Microsoft ha di recente iniziato a migliorarlo, integrando strumenti di scrittura più avanzati.

Ma se volessi un sostituto? Qualcosa di simile a questa applicazione ma di più avanzato? In questo articolo analizzeremo le migliori alternative al Blocco Note di Windows, analizzando quali sono i principali pregi di tali software rispetto all’originale.

Le alternative al Blocco Note di Windows: come sostituire questa piccola app

Se fino a qualche anno fa l’ormai scomparso WordPad rappresentava il punto di congiunzione tra il Blocco Note e strumenti più avanzati come Word, oggi la scrittura basica verte sul software protagonista di questo articolo.

Che si tratti di appunti veloci o della gestione di file di configurazione e script di sistema, di seguito andremo ad analizzare le possibili alternative oggi disponibili online.

Notepad++

Si tratta dell’alternativa a Blocco Note più famosa e apprezzata. Notepad++ è un editor di testo molto più potente della controparte, pensato per chi lavora spesso con codice o file di testo complessi.

Anche se le ultime versioni di Blocco Note si sono avvicinate molto a quanto offre questa app, la stessa rimane molto interessante.

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Notepad++ ti offre sintassi evidenziata per decine di linguaggi, ricerca con espressioni regolari, sostituzioni avanzate, plugin e un’interfaccia modulare, ideale per chi codifica, lavora con config, log o script.

Sublime Text

Anche Sublime Text si pone come una soluzione simile a Blocco Note, pur offrendo alcune feature in più.

L’app ti offre evidenziazione della sintassi, selezione multi‑caret, ricerca avanzata, comandi tramite palette, gestione di progetti complessi e un alto grado di personalizzazione con temi, scorciatoie e plugin.

Il Blocco Note odierno, per quanto oggi supporti schede, tabelle, contatore di caratteri, file recenti e alcune funzioni di aiuto alla scrittura con Intelligenza Artificiale, resta comunque un editor di base, pensato per appunti rapidi e documenti semplici. Sublime Text diventa quindi la scelta naturale quando devi lavorare con molti file in contemporanea, scrivere codice, modificare file di configurazione o sfruttare uno strumento veloce, leggero e potente.

Notepad2

Notepad2 è una soluzione completamente free che, sebbene non aggiornata da anni, continua a raccogliere diversi sostenitori.

In primis, considera che l’app non richiede installazione: ti basta scaricarlo e avviarlo per iniziare a scrivere.

L’interfaccia è semplice, aggiungendo evidenziazione della sintassi per molti linguaggi, conversione tra codifiche (UTF‑8, UTF‑16, ANSI/OEM), ricerca e sostituzione avanzata, conversione tra tab e spazi, conteggio di caratteri/parole e altre funzioni di editing che il Blocco note base non offre o ha solo ora in modo limitato.

Focus Writer

Rispetto alle ultime versioni del Blocco Note di Windows 11, FocusWriter è un programma pensato in modo molto specifico per chi scrive testi lunghi concentrandosi solo sulla parola, senza distrazioni.

La pagina di scrittura occupa lo schermo intero, nasconde barre e menu e mostra solo il foglio bianco su cui stai scrivendo, con una barra laterale che compare solo se sposti il mouse ai bordi, mentre in basso ti dà il conteggio di parole e caratteri, oltre a eventuali obiettivi giornalieri da raggiungere.

FocusWriter è un “word processor minimalista” che funziona bene per romanzieri, articolisti e correttori di bozze, anche grazie a timer, temi personalizzabili, supporto a TXT, RTF e ODT e al salvataggio automatico.

EditPad Lite

EditPad Lite è un’alternativa al Blocco Note a dir poco convincente.

Si tratta di un editor di testo pensato per essere leggero, pur offrendo una serie di strumenti avanzati come schede multiple, ricerca e sostituzione avanzata con espressioni regolari e supporto a diverse codifiche, inclusi UTF‑8 e standard Windows/Unix/Mac, oltre a funzioni come auto‑backup e salvataggi automatici.

EditPad Lite è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento ma, a meno che tu non sia un programmatore professionista, l’app base dovrebbe esserti più che sufficiente.

EmEditor

EmEditor è un editor di testo molto più avanzato e specializzato rispetto al Blocco Note.

Mentre lo strumento integrato a Windows, nonostante la sua evoluzione, resta pensato per appunti semplici, EmEditor è nato per gestire in modo efficiente file di testo grandi come log, CSV, file di configurazione o dump, anche di centinaia di megabyte, mantenendo performance elevate.

L’app offre ricerca avanzata con espressioni regolari, sintassi evidenziata per molti linguaggi, selezione verticale, plugin e un’interfaccia personalizzabile.

EmEditor è disponibile sia in versione gratuita sia a pagamento (19,99 dollari all’anno). Nella maggior parte dei casi le funzioni legate alla versione gratuita sono più che sufficienti per un utilizzo soddisfacente.