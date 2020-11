Apple ufficializza MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini, tutti con Apple M1: dettagli e prezzi

La giornata di ieri è stata senza dubbio una delle più importanti dell’anno per Apple. Nel corso del suo evento “One More Thing”, il colosso di Cupertino ha infatti presentato il suo nuovo SoC Apple M1 basato su Apple Silicon, che va ad alimentare i nuovi MacBook ufficializzati sempre ieri dall’azienda del CEO Tim Cook. Andiamo a dare uno sguardo proprio a questi nuovi prodotti.

Il primo device è un nuovo MacBook Air alimentato dal processore M1. Apple afferma che la nuova CPU a 8 core è fino a 3,5 volte più veloce del precedente Intel MacBook Air mentre la GPU a 8 core è fino a 5 volte più veloce. Il controller di archiviazione del chip M1 e la più recente tecnologia flash offrono prestazioni SSD fino a 2 volte più veloci, sempre stando a quanto sostenuto da Apple.

In particolare, il MacBook Air presenta anche un design senza ventola, che garantisce un silenzio totale indipendentemente dal carico di lavoro. A parte questo cambiamento, il nuovo design del MacBook Air è in gran parte identico al MacBook Air della generazione precedente. Sul lato troviamo infatti due porte USB-C con supporto per Thunderbolt 3 e USB 4.

La “chicca” del nuovo MacBook Air è la durata della batteria. Secondo i dati di Apple, il nuovo MacBook Air offre fino a 15 ore di navigazione web e fino a 18 ore di riproduzione video, un aumento notevole rispetto alle 12 ore di durata della batteria offerte dall’Intel MacBook Air 2020. Il nuovo MacBook Air è disponibile per il preordine al prezzo di 1.159 euro.

Apple ha poi presentato anche un nuovo MacBook Pro da 13 pollici alimentato dallo stesso processore M1 con una CPU a 8 core e una GPU a 8 core. L’azienda californiana afferma che il nuovo MacBook Pro è fino a 2,8 volte più veloce della generazione precedente in termini di prestazioni della CPU e fino a 5 volte più veloce nelle prestazioni della GPU.

Il MacBook Pro dispone anche di un nuovo sistema di raffreddamento attivo che dovrebbe aiutare la gestione termica. Anche qui la durata della batteria è uno degli aspetti principali: fino a 17 ore di navigazione web e 20 ore di riproduzione video, riferisce Apple, ovvero il doppio della durata della batteria del precedente MacBook Pro e la durata della batteria più lunga di sempre per il Mac.

Il nuovo MacBook Pro è disponibile al prezzo di 1.479 euro nella configurazione a 8 core con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Infine, un pò a sorpresa, Apple ha introdotto un nuovo Mac mini alimentato dal processore M1, sempre con una CPU a 8 core abbinata ad una GPU a 8 core. Apple afferma che anche il nuovo Mac mini presenta un design termico avanzato per aiutare a sostenere le prestazioni rimanendo fresco e silenzioso. Il nuovo Mac mini è dotato di due porte USB-C sul retro che supportano Thunderbolt 3 e USB 4, oltre a due porte USB-A, HDMI 2.0 e un jack per cuffie da 3,5 mm. Si parte da 819 euro in Italia.

