Migliori portatili con batteria a lunga durata: quale acquistare?

Al giorno d’oggi essere in possesso di un computer con una buona batteria è assolutamente fondamentale per tantissime diverse professioni. Basti pensare a quanti viaggiatori d’affari o studenti basano il proprio lavoro sul computer. Una buona batteria è in grado di consentirti di lavorare per tantissime ore da qualunque posto, dandoti la libertà di prendere treni, aerei, autobus, di partecipare a conferenze e persino di viaggiare senza dover rinunciare alla tua routine lavorativa. La corsa alla ricerca di una presa di corrente non è più necessaria se in fase di acquisto si presta attenzione alla qualità della batteria. L’autonomia della batteria rientra infatti tra i requisiti più importanti che un laptop deve avere per essere considerato valido.

Tuttavia, non si tratta dell’unico fattore in grado di influenzare la durata del computer: spesso e volentieri, i miglioramenti nella durata della batteria sono dovuti alla CPU e ad altri componenti, studiati appositamente per offrire prestazioni nettamente migliorate rispetto al passato. I computer con processori Core di Intel rientrano nella lista dei modelli più duraturi attualmente sul mercato. Se sei alla ricerca di una soluzione per utilizzare il tuo computer per tante ore di seguito continua a leggere: di seguito ti illustreremo quali sono i migliori portatili con batteria a lunga durata per il 2022.

La tipologia di dispositivo con la migliore durata della batteria

Quando si è alla ricerca di un buon dispositivo per lavorare in viaggio senza doversi preoccupare della batteria, è importante conoscere quali modelli escludere a priori. Per esempio, i tablet non sono neanche da prendere in considerazione, poiché la loro forma e la mancanza di spazio impedisce al produttore di montare batterie particolarmente performanti. Una buona eccezione è rappresentata invece da Microsoft Surface Book, un dispositivo che viene venduto con due batterie separate e quindi in grado di offrire un’autonomia di oltre 15 ore di utilizzo.

A breve verrà rilasciato anche Surface Laptop Go 2 di Microsoft, un modello di laptop di alta qualità e in grado di offrire prestazioni incredibili. Andiamo a vedere quali sono i migliori portatili con batteria a lunga durata, distinguendo i modelli Windows dalle opzioni Mac.

Migliori portatili con batteria a lunga durata e sistema operativo Windows

Sebbene i Mac siano famosi per l’incredibile durata della batteria, esistono tantissimi laptop Microsoft in grado di offrire ottime prestazioni e una durata della batteria adatta ai lunghi viaggi e al lavoro all’aperto.

Lenovo Thinkpad X1 Carbon Notebook

Ecco un ottimo computer che indubbiamente rientra tra i migliori portatili con batteria a lunga durata. Stiamo parlando del Lenovo Thinkpad X1 Carbon della nona generazione, un notebook in grado di offrirti ottime prestazioni per tantissime ore: potrai utilizzarlo in viaggio, lavorare all’aperto e lavorare in totale tranquillità senza dover per forza correre a cercare una presa di corrente. Si tratta di un dispositivo ultraleggero, facile da trasportare e con ottime specifiche. Con 512 GB di spazio di archiviazione e 16 GB di RAM, il laptop Lenovo è un’ottima scelta per chi vuole fare un buon investimento per migliorare la qualità del lavoro.

Hp Envy 14

Ecco un altro ottimo dispositivo per chi necessita di lavorare per tante ore di seguito senza doversi preoccupare della batteria. Il laptop Hp Envy 14 rappresenta una perfetta soluzione per chi ha bisogno di lavorare in viaggio, per chi trascorre tante ore all’aperto e per chi ama divorare tanti episodi della propria serie tv preferita anche fuori casa. Con un sistema operativo integrato Windows 10 Home e un ottimo processore Intel Core i7, il computer HP Envy 14 offre un’ottima durata della batteria e una ricarica ultrarapida in grado di ricaricare oltre il 50% in soli 30 minuti. Realizzato interamente in alluminio, il laptop è ultraleggero e facile da trasportare.

Hp Elitebook 840 Aero G8

Infine, un altro modello Hp altamente performante e in grado di offrire un’autonomia sorprendente della batteria. Il laptop Hp Elitebook 840 Areo G8 è un dispositivo con ottime specifiche e in grado di offrire eccellenti prestazioni. Con un sistema operativo Windows 10 Pro integrato rappresenta la soluzione perfetta per chi necessita di utilizzare il dispositivo per motivi professionali. Il processore Intel Core i5, la memoria RAM da 8 GB e l’SSD da 512 GB consentono al dispositivo di funzionare alla perfezione e di conservare al suo interno una grande quantità di dati e file. Leggero e compatto, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia di oltre 12 ore.

Migliori portatili con batteria a lunga durata e sistema operativo MacOS

Come già saprai, i computer di Apple sono famosi in tutto il mondo per la fantastica durata della batteria e per tante altre caratteristiche. Sebbene quasi tutti i Mac siano in grado di offrire un’autonomia di parecchie ore, ci sono alcuni modelli particolarmente indicati per chi necessita di lavorare lontano da prese di corrente per tante ore di seguito. Diamo un’occhiata a quali sono i migliori portatili con batteria a lunga durata e un sistema operativo MacOS.

MacBook Air 2020

MacBook Air 2020 rientra tra i modelli più ambiti per chi ha bisogno di un laptop leggero, facile da trasportare e dal design unico. La batteria rientra tra le migliori caratteristiche di questo famoso computer grazie alla sua durata incredibile, spesso difficile da ottenere su modelli dal design così sottile. Con 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 256 o 512 GB il laptop è ultraveloce e in grado di contenere una grande quantità di dati al suo interno. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni estremamente più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando allo stesso tempo quantità minori di energia. Il display Retina da 13,3 pollici è un valore aggiunto a un dispositivo performante sotto tutti i punti di vista.

MacBook Pro 13 Pollici

MackBook Pro 13 pollici è un altro dei modelli Apple più venduti in assoluto. Sebbene non si tratti di un laptop sottile quanto MacBook Air, questo modello è comunque molto compatto e facile da trasportare. La batteria può raggiungere un’autonomia di 20 ore e può essere ricaricata molto velocemente tramite l’apposito alimentatore. Anche in questo caso è possibile scegliere tra il modello da 256 GB o quello da 512 GB a seconda delle esigenze di chi lo acquista. Il Chip M1 progettato da Apple migliora nettamente le performance della CPU rendendo il dispositivo estremamente performance e adatto al lavoro.

In conclusione, quali sono i migliori portatili con batteria a lunga durata?

Ognuno dei laptop elencati sopra è perfettamente in grado di svolgere il suo lavoro egregiamente e di offrirti lunghe ore di lavoro senza l’angosciante preoccupazione della batteria. Questo significa che potrai scegliere il miglior portatile in base alle tue esigenze, valutando altri fattori come per esempio la compatibilità con altri dispositivi in tuo possesso, la scheda grafica, il design e la forma compatta del dispositivo