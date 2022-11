Apple Watch per bambini: consigli per gli acquisti

Negli ultimi anni gli smartwatch, e in particolare i dispositivi Apple, sono diventati tra i device più utilizzati in assoluto tra persone di tutte le età. Apple Watch è molto più di un normale orologio digitale, bensì un vero e proprio strumento in grado di rendere più sicura la vita dei bambini. Questo è possibile grazie alle tantissime funzionalità offerta dal dispositivo: per esempio, il GPS integrato dà la possibilità ai genitori di conoscere sempre la posizione dei propri figli e di vivere la vita più serenamente. Inoltre, si tratta di un ottimo modo per non dare subito in mano uno smartphone a un bambino, per risparmiare decisamente tanto in termini di soldi e per tenere i bambini lontani da Internet ancora per qualche anno. Dopo aver visto quali sono i migliori Apple Watch per il 2022, diamo un’occhiata a quali sono i migliori modelli di Apple Watch per bambini sul mercato. Dai anche un'occhiata alle migliori alternative all'Apple Watch attualmente in commercio.

Apple Watch per bambini: perché comprarlo?

Apple Watch offre ai bambini un modo per rimanere in costante contatto con i genitori, per condividere la posizione con loro e creare responsabilità senza però il costo elevato che comporterebbe l’acquisto di uno smartphone. Apple Watch è infatti un dispositivo di alta qualità e in grado di offrire una vasta gamma di funzionalità utili, che però offre un accesso a Internet molto limitato. Ecco perché si tratta di un ottimo device di partenza per un bambino che non si è mai approcciato alla tecnologia. Inoltre, è molto semplice da gestire per i genitori.

Apple Watch per bambini: la Configurazione Famiglia

La funzione Configurazione Famiglia di Apple è molto utile, poiché consente ai genitori di configurare un Apple Watch SE o Series 4 e versioni successive comodamente dal proprio iPhone. La funzionalità è infatti pensata per permettere ai membri della famiglia che non hanno un iPhone di usare il loro Apple Watch per svolgere diverse attività, come per esempio telefonare, inviare messaggi e condividere la loro posizione con l’iPhone di famiglia. Molte compagnie telefoniche offrono piani di abbonamento molto convenienti pensate proprio per i bambini che utilizzano l’Apple Watch per telefonare e inviare messaggi. Configurazione Famiglia offre anche la modalità Schooltime, pensata per limitare le funzionalità di Apple Watch durante le ore scolastiche e di studio: questa feature può essere comodamente gestita dal proprio iPhone.

I migliori prezzi di Apple Watch per bambini

Come introduzione di prova al mondo di Internet, Apple Watch può essere un po’ costoso. Tuttavia, trattandosi di un dispositivo pensato per un bambino, che probabilmente non utilizzerà tutte le funzionalità che il device ha da offrire, non è necessario acquistare l’ultimo modello. Infatti, tanti modelli di Apple Watch degli anni passati vengono ora venduti a prezzi molto più bassi rispetto al prezzo originale.

Apple Watch per bambini: quale modello scegliere?

Quale Apple Watch scegliere per un bambino? Se desideri sfruttare la funzionalità Configurazione Famiglia dovrai tenere conto di alcuni requisiti fondamentali. Vediamo quali sono: