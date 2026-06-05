Recensione Cecotec Mountain Millor: la bici perfetta per l’avventura

Finalmente sono tornate le belle giornate e posso tornare a divertirmi a testare e recensire bici elettriche. Da qualche settimana sto utilizzando la nuova e-bike Cecotec Mountain Millor: una mountain bike elettrica (e-MTB) che promette il giusto mix fra robustezza, potenza ed autonomia, il tutto con un rapporto qualità-prezzo decisamente aggressivo.

L’ho testata a lungo tra fuoristrada, sterrato e salite impegnative e nella recensione completa ti spiego come si è comportata.

Assemblaggio

La bici arriva a casa nostra all’interno di uno scatolone molto grande e pesante. Al suo interno, ben protetta ed imballata troviamo la bici in parte smontata e tutti gli accessori per montarla.

La Cecotec Mountain Millor viene consegnata pre-assemblata all’85% e il montaggio si completa in circa 20-30 minuti. Utilizzando gli attrezzi presenti in confezione, dovremmo occuparci di:

Fissare il manubrio sull’attacco dello sterzo, facendo attenzione a centrarlo e a regolarlo correttamente. Montare la ruota anteriore sulla forcella ammortizzata frontale, con l’attenzione di stringe saldamente il perno di sgancio rapido. Avvitare i pedali Montare e regolare l’altezza del sellino.

Le uniche cose che mancano nella confezione sono una pompa per gonfiare le ruote, dovrai quindi procurartene una, e dei parafanghi che potrebbero risultare utili per chi vuole usarla in città, magari per andare a lavoro.

Materiali e design

Si capisce fin dal primo sguardo che la Cecotec Mountain Millor ha una natura prettamente sportiva e da fuoristrada, decisamente più aggressiva nel design rispetto alla city bike di Cecotec City Sprint che ho provato lo scorso anno. Il telaio in lega di alluminio è quello di una classica mountain bike e riesce ad offrire una solidità strutturale ideale per assorbire urti ed impatti su terreni sconnessi, senza far lievitare il peso della bici che rimane di soli 23 kg, batteria compresa.

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Ho trovato molto piacevole la verniciatura che le da un tocco di modernità e sportività. Ottima l’integrazione dei cavi che, per buona parte, passano all’interno del telaio con quest’ultimo ben pensato nelle forme per consentire una posizione di guida comoda ed ideale sia per i tratti tecnici che per quelli più rilassati.

Caratteristiche Tecniche e Componenti

Entrando nel tecnico, la scheda della Cecotec Mountain Millor parla di una ottima dotazione per la sua fascia di prezzo che comprende:

Ruote da 27,5”: pneumatici tassellati in stile gravel, capaci di offrire un ottimo grip sullo sterrato ed un’ottima scorrevolezza su strade asfaltate o piste ciclabili.

pneumatici tassellati in stile gravel, capaci di offrire un ottimo grip sullo sterrato ed un’ottima scorrevolezza su strade asfaltate o piste ciclabili. Sistema Bi-Ammortizzato (Full Suspension): il vero punto di forza di questo modello è la doppia sospensione con forcella anteriore e l’ammortizzatore posteriore , entrambi regolabili, che permettono di assorbire in maniera realmente efficace vibrazioni, buche ed urti, anche su terreni particolarmente accidentati. Questo ci offre un ottimo comfort durante la guida e riduce l’affaticamento della schiena su lunghe distanze, e tiene la ruota posteriore motrice ben incollata al suolo migliorando la trazione.

il vero punto di forza di questo modello è la doppia sospensione con , entrambi regolabili, che permettono di assorbire in maniera realmente efficace vibrazioni, buche ed urti, anche su terreni particolarmente accidentati. Questo ci offre un su lunghe distanze, e tiene la ruota posteriore motrice ben incollata al suolo migliorando la trazione. Cambio Shimano: una trasmissione con 18 rapporti complessivi (2 frontali, 9 posteriori) precisa ed affidabile che permette di trovare sempre la marcia giusta per ogni momento, dialogando alla perfezione con la spinta del motore elettrico.

una trasmissione con (2 frontali, 9 posteriori) che permette di trovare sempre la marcia giusta per ogni momento, dialogando alla perfezione con la spinta del motore elettrico. Freni a disco idraulici: sia sulla ruota frontale che su quella posteriore troviamo dei freni a disco idraulici che garantiscono una frenata potente e di poterci fermare in poco spazio con ogni condizione stradale e climatica. La sicurezza è sempre al primo posto.

Motore e Autonomia

Nel mozzo della ruota posteriore della Cecotec Mountain Millor trova posto il motore brushless da 250W nominali capace di garantire una coppia generosa e pensata per assisterci nella pedalata, anche sulle salite più impegnative, e nelle partenze, ma mai tale da trasformare la bici in motorino come capita spesso con i brand cinesi come Duotts.

Il motore offre 5 livelli di intensità differente ed arriva ad una velocità massima di 25 km/h, quindi perfettamente in linea con le normative europee per e-bike, e stacca elettronicamente la spinta al raggiungimento della velocità limite. Ho fatto qualche controllo rapido e, dal menu segreto, dovrebbe essere possibile sbloccare la velocità massima, in quel caso però la bici diventa illegale da utilizzare e lo fate a vostro rischio e pericolo.

La batteria, perfettamente integrata nel tubo obliquo del telaio, è facilmente rimovibile con chiave e questo ci permette di ricaricarla comodamente a casa o in ufficio senza dover portare con noi tutta la bici. La batteria ha una potenza di 460 Wh (36v 12,8 Ah), si ricarica completamente in circa 5 ore ed ha una autonomia massima dichiara di circa 90 km in condizioni ideali. Con un utilizzo standard, quindi con livelli di assistenza medio alti e percorsi con dislivelli medi, abbiamo una autonomia reale di circa 50 – 70 km.

Esperienza d’uso

Dal punto di vista dell’esperienza di guida, devo dire che provare la Cecotec Mountain Millor è stata un’esperienza piacevole e divertente. Grazie al pratico display a colori sul manubrio riusciamo a tenere sotto controllo velocità, distanza, batteria residua e, soprattutto, a passare rapidamente fra i vari livelli di assistenza alla pedalata.

Nell’utilizzo quotidiano la bici ha un funzionamento impeccabile, la buona combinazione di comodità alla guida, sicurezza in fase di frenata e supporto del motore la rendono ideale per il commuting e le gite domenicali.

Ma la doppia sospensione, il doppio freno a disco idraulico, il buon supporto del motore e l’ottima agilità ottenuta dalla combinazione di ruote da 27,5 e peso contenuto, la rendono perfetta anche percorsi impegnativi, sterrato, salite e discese dove la bici si comporta bene coprendo le asperità di terreni dissestati e riuscendo a frenare sempre in maniera decisa.

Considerazioni finali – A chi la consiglio

La Cecotec Mountain Millor è una e-MTB che mi ha colpito positivamente in ogni ambito di utilizzo grazie ad un buon telaio ed un ottimo motore è ideale per i classici spostamenti quotidiani che per percorsi più impegnativi che la rendono una compagna di avventura ideale.

A chi la consiglio? Parliamo di una bici economica, la si trova in vendita sul sito di Cecotec a 999 euro, che consiglio a chi cerca una mountain bike elettrica da utilizzare su ogni tipo di percorso, senza dover spendere cifre esorbitanti per avvicinarsi a questo mondo.

Video e prova su strada