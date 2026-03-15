Recensione NiPoGi E3B con Ryzen V2748: il Mini PC che sostituisce il desktop

Dal 2024 stavo utilizzando l’ottimo NiPoGi AM16 come desktop di supporto alle mie attività lavorative e per il retrogaming. Ma dopo un paio di anni di onorato servizio, ho deciso di fare un upgrade e di passare ad un nuovo modello più potente e performante che mi permettesse di avere prestazioni migliori sia in ambito lavorativo che in gaming. Così, da qualche giorno, sono passato al nuovo NiPoGi E3B con Ryzen Embedded V2748: un mini PC potente e versatile che risulta perfetto per chi vuole sostituire un desktop tradizionale con qualcosa di compatto senza rinunciare alle prestazioni, soprattutto in multitasking e uso prolungato. L’ho usato per più di una settimana per lavoro e tempo libero ed in questa recensione vi racconto pregi e difetti e vi spiego se vale la pena di acquistarlo.

NiPoGi E3B: scheda tecnica e hardware

All’interno del NiPoGi E3B troviamo un processore AMD Ryzen Embedded V2748, soluzione con 8 core/16 thread con frequenza base intorno a 2,9 GHz e boost oltre i 4 GHz, realizzata a 7 nm, un processore ideale per garantire prestazioni stabili e solide per ogni tipologia di utilizzo. Alla CPUsono affiancati 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB su due slot SO‑DIMM) e da un SSD NVMe M.2 da 512 GB con velocità di lettura e scrittura molto superiori ai classici dischi SATA.

La grafica è gestita dalla GPU integrata Radeon Vega, più che sufficiente per uso d’ufficio, multischermo 4K e un po’ di gaming leggero. Ottimo il sistema di raffreddamento basato su ampie griglie di aerazione laterali e inferiori ed una ventola a bassa rumorosità che garantisce un buon flusso d’aria e temperature sotto controllo, anche sotto carico.

L’hardware è quindi ideale per performare al meglio in ambito professionale e domestico, quindi nei classici utilizzi standard dove contano fluidità, affidabilità e consumi contenuti più che la pura potenza grafica.

Andando a confrontare il processore con CPU mobile come Ryzen 7 7730U e 7430U, il V2748 punta su un TDP più elevato e su una maggiore stabilità in carichi prolungati, riuscendo ad offrire prestazioni multi‑thread più stabili e soldi ed un rendimento molto simile a quello di un classico PC desktop o in un ultrabook.

Porte e connettività

La scheda tecnica è completata da un comparto connettività davvero ricco per un mini PC di queste dimensioni. Le connessioni wireless prevedono Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.2, così da collegare senza problemi rete, cuffie, mouse e altre periferiche wireless.

Sul retro e sul fronte troviamo una dotazione di porte completa:

Lato posteriore: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4 porte USB‑A Gen 1, Ethernet RJ45 1Gbps e connettore di alimentazione.

Lato frontale: USB‑C 3.2 con uscita video DisplayPort, due USB 3.2 Gen 2 e un jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

Questa combinazione permette di collegare senza difficoltà periferiche, dischi esterni, stampanti e webcam, ma soprattutto di utilizzare fino a 3 monitor 4K 60 Hz simultaneamente sfruttando HDMI, DisplayPort e USB‑C. Il collegamento di più monitor è un aspetto chiave del NiPoGi E3B e lo rende ideale per postazioni di lavoro con più schermi ideali per il multitasking ed il lavoro da ufficio.

Design, dimensioni e costruzione

Il punto di forza dei mini PC resta la compattezza, e il NiPoGi E3B non fa eccezione. Le dimensioni sono estremamente compatte, parliamo di circa si aggirano intorno ai 13 x 13 x 4 cm, che lo rendono semplice da posizionare su una scrivania o da nascondere dietro un monitor grazie al supporto VESA integrato, nella confezione di vendita troviamo anche le piastre per il collegamento. Quindi è la classica macchina che occupa poco spazio in più rispetto ad un hard disk esterno, ma che può rimpiazzare senza problemi un tower standard.

La costruzione del case è di buona qualità: plastica solida, finitura scura opaca e un design sobrio, con il logo superiore e ampie griglie di aerazione sui lati e nella parte inferiore. Il risultato è un prodotto dall’aspetto professionale, capace di integrarsi bene anche sulla scrivania dello studio di casa che su una postazione da ufficio, sempre con la consapevolezza che possiamo facilmente nasconderlo dietro lo schermo sfruttando l’attacco VESA. La sensazione generale, dopo alcuni giorni di utilizzo e dopo l’installazione iniziale, è quella di un mini pc bello robusto, adatto anche a funzionare H24.

Prestazioni ed esperienza d’uso: ufficio e produttività

NiPoGi E3B arriva pronto da utilizzare, con Windows 11 preinstallato: basta collegare monitor, tastiera e mouse e si è subito pronti per iniziare a lavorare. Nel mio caso l’ho collegato ad un monitor Philips da 34 pollici in modo da poter sfruttare al meglio l’ottimo hardware per il mio classico utilizzo lavorativo.

Per il mio utilizzo lavorativo standard alterno Chrome con sempre almeno 20 schede aperte, uso molto la suite Office, in particola Excel, e faccio del video editing una media di 3 tracce 4k utilizzando CapCut, al tutto si aggiungono poi client di posta, app di messaggistica varie e l’onnipresente Teams di Microsoft. Il NiPoGi E3B si comporta in maniera eccellente in ambito lavorativo garantendo un multitasking fluido, nessun problema anche con tante schede di Chrome aperte, passaggi e caricamenti rapidi e una valida gestione dei carichi di lavoro più intensi con la macchina che mostra raramente rallentamenti, grazie al numero elevato di core e alla banda offerta da RAM e SSD, e che rimane sempre abbastanza silenziosa.

Non ho avuto occasione di sfruttarla collegando 3 schermi, ma è un plus notevole per chi è abituato a lavorare su più monitor contemporaneamente passando da un’applicazione all’altra passando fra email, chat e CRM e fra dati, report, marketing e customer care.

Prestazioni ed esperienza d’uso: tempo libero e gaming

Naturalmente NiPoGi E3B non nasce solo per lavorare: grazie alla GPU Radeon integrata, alla buona CPU e alla valida quantità di RAM, se la cava egregiamente anche come mini PC da salotto e da usare nel tempo libero per streaming e gaming. Collegato a una TV 4K via HDMI o ad un classico schermo del PC, è un mini PC ideale per diventare il cuore di un sistema di intrattenimento: riproduzione fluida di film e serie in alta definizione, gestione di servizi di streaming senza problemi, player multimediali avanzati e librerie locali su dischi esterni girano perfettamente e lo rendono il prodotto perfetto per chi cerca un computer da usare nel tempo libero o per una macchina che diventi la basa per un sistema di intrattenimento.

La riproduzione di contenuti 4K a 60 Hz è gestita senza problemi, con supporto ai codec moderni come h264 e h265/HEVC, e l’uscita audio via HDM permette di integrare facilmente soundbar o impianti audio dedicati. Anche con più monitor collegati, lo streaming resta stabile se si sfrutta il Wi‑Fi 6 o, meglio ancora, la connessione Ethernet cablata.

Lato gaming, come per altri mini PC di questa categoria, non bisogna aspettarsi miracoli sui titoli AAA moderni: qualche compromesso su risoluzione e dettagli è inevitabile con i titoli più moderni che restano comunque giocabili e godibili. Dove invece il NiPoGi E3B dà soddisfazioni è con il retrogaming, i giochi eSport leggeri e, soprattutto, con il cloud gaming, dove la GPU locale serve meno e contano di più la connessione e la stabilità generale del sistema.

Rumorosità, consumi e stabilità

Sul fronte consumi e rumorosità, NiPoGi E3B segue la filosofia dei migliori mini PC recenti: massima efficienza energetica e rumore contenuto. In idle i consumi restano molto bassi, mentre in uso tipico d’ufficio si attestano su valori ampiamente sotto quelli di un desktop tradizionale, con benefici evidenti su bolletta e temperatura della stanza.

La ventola è generalmente silenziosa durante le attività leggere e diventa udibile solo quando si spinge di più con CPU e GPU, continuando però a restare su livelli accettabili per un ambiente domestico o da ufficio. Il sistema di raffreddamento riesce a mantenere temperature sotto controllo, elemento importante per un processore come il V2748 che può reggere carichi prolungati.

Prezzo e valutazione finale

Arriviamo al nodo più delicato: il prezzo. Il NiPoGi E3B viene venduto a 549 euro, un prezzo sicuramente corretto per l’hardware che ci mette a disposizione e che lo rende un prodotto valido e completo per un utilizzo a casa o in ufficio.

In sintesi, NiPoGi E3B con V2748 è un ottimo mini PC per chi cerca un computer compatto, stabile e potente per i task quotidiani, lo smart working avanzato, il multischermo e l’intrattenimento 4K, e vuole qualcosa che possa davvero sostituire un desktop tradizionale. A 549 euro vale sicuramente la pena di essere acquistato. Vi lascio un codice sconto da usare su Amazon: 3475WUPF.