Recensione NiPoGi AM16: il Mini PC perfetto per casa ed ufficio

NiPoGi AM16 è un nuovo mini PC top di gamma che può contare su un hardware molto interessante composto da un processore AMD Ryzen 5 PRO 5675U, 16 GB RAM e 512 GB di memoria interna con SSD M.2 NVME ed è a dir poco perfetto per l’utilizzo lavorativo, casalingo e per un po’ di gaming. Lo sto usando da qualche giorno nella mia postazione di lavoro e vi svelo segreti, pregi e difetti di questo mini PC nella recensione di NiPoGi AM16.

Prima di continuare, va detto che nel corso degli ultimi anni, complice anche l’arrivo del Mac Mini con soc M, abbiamo visto un netto miglioramento dei Mini PC con i migliori modelli che riescono tranquillamente a reggere il confronto con i PC desktop classici. Il miglioramento delle performance dei mini PC ha ampliato di molto i motivi per sceglierli e li ha resi perfetti per il classico utilizzo da ufficio, ma anche per chi vuole usarli a casa nel tempo libero e per un gaming di buon livello.

Videorecensione in un minuto

NiPoGi AM16 Scheda tecnica e hardware

All’interno del mini PC desktop NiPoGi AM16 troviamo un buon hardware composto da un processore AMD Ryzen 5 PRO 5675U (6/12T, fino a 4,3 GHZ, 7nm FinFET, 16 MB Cache, scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics 7 a 1800MHz), RAM da 16 GB (2×8) DDR4 (3200MHz) e un SSD NVMe M.2 da 512GB M.2 con velocità di lettura 2324MB/s e velocità di scrittura 1826MB/s. Inoltre, è possibile espandere la memoria interna aggiungendo internamente un SSD SATA da 2,5” e la memoria RAM fino a 64 GB sfruttando i 2 slot SO-DIMM. Il sistema di raffreddamento è basato su di un valido sistema di dissipazione con una ventola a basso rumore e sfrutta al meglio le griglie di aerazione laterali ed inferiori per un corretto ricircolo interno dell’aria.

Un hardware quindi composto da una buona dotazione di memoria RAM, un ottimo disco SSD e da un discreto processore AMD progettato per performare al meglio sia in un ambito lavorativo/commerciale o da ufficio che nell’utilizzo casalingo o scolastico.

Porte e connettività

La buona scheda tecnica è completata da un comparto connettività particolarmente ricco di porte e connessioni. La connettività senza fili è garantita da Bluetooth 5.2 e da un ottimo WiFi 6.

Troviamo poi una ricca dotazione di porte che comprende nella parte posteriore 2 HDMI 2.0, 1 LAN RJ 445 1000 Mbps, 2 USB 2.0 e la porta di alimentazione, nella frontalmente 1 USB-C (con uscita video), 2 USB 3.2 Gen 2 e 1 jack audio da 3,5mm. Una dotazione di porte assolutamente completa che ci permette di collegare senza difficoltà e limitazioni periferie e dischi esterni e di utilizzare fino a 3 monitor 4k 60 fps contemporaneamente sfruttando le due porte HDMI posteriori e l’USB-C frontale. In confezione è presente, oltre all’alimentatore, anche un cavo HDMI.

Design, dimensioni e costruzione

Il punto di forza dei mini PC è da ricercarsi nelle dimensioni contenute che li rendono facili da posizionare anche in postazioni di lavoro piccole e con poco spazio a disposizione. Il NiPoGi AM16 misura 13,85 x 12,6 x 4,7 cm ed è molto semplice da posizionare sulla scrivania, ma si può anche collegare facilmente sul retro di un monitor sfruttando l’aggancio per VESA presente in confezione. Le dimensioni compatte lo rendono quindi perfetto per una classica scrivania casalinga, ma anche perfettamente in grado di integrarsi in postazioni di lavoro con poco spazio a disposizione.

La costruzione del case è di buona qualità ed alterna plastiche nere e grigie opache che rendono il design sobrio e piacevole. Spiccano, in termini di design, il logo nella parte superiore e le abbondanti bocchette di aerazione poste sui lati e nella parte inferiore del case.

Prestazioni ed esperienza d’uso

Il NiPoGi AM16 arriva pronto da utilizzare e con Windows 11 già installato: basta quindi collegare monitor, mouse e tastiera per iniziare ad utilizzarlo nel pieno delle sue funzionalità. Naturalmente questo PC è pensato per un utilizzo di base e non troppo spinto, quindi non gaming in 4K, video editing o programmazione pesante, e questo è bene ricordarlo.

In questi giorni ho avuto modo di metterlo alla prova con varie tipologie di utilizzo e sono rimasto soddisfatto delle performance offerte. Nel classico uso casalingo fatto di navigazione, streaming ed app per studio e tempo libero, il NiPoGi AM16 si comporta molto bene e riesce a gestire più software aperti contemporaneamente senza difficoltà e rallentamenti. Ho voluto metterlo alla prova anche con alcune app e siti di streaming ed anche in questo ambito funziona tutto bene con una gestione efficace del 4K anche con più monitor collegati.

Lato gaming è lecito non aspettarsi grandi performance, ma se cercate una macchina per gestire qualche gioco leggero potete regalarvi qualche soddisfazioni. Il NiPoGi AM16 è, invece, perfetto per il retrogaming e potrebbe diventare il cuore per una postazione perfetta.

Ho poi voluto metterlo alla prova per il mio classico utilizzo lavorativo fatto di almeno 20 pagine di Chrome aperte, che occupano tanta RAM, qualche app di streaming in background ed un po’ di foto leggero e devo dire che mi ha stupito perché, nonostante qualche rallentamento, è sempre riuscito a gestire bene i carichi di lavoro senza diventare inutilizzabile. Con questa tipologia di utilizzo si riescono a sfruttare al meglio il buon processore, i 16 GB di RAM e si apprezza la velocità di scrittura e lettura dell’SSD che riescono a fare la differenza e a rendere questo Mini PC performante e adatto ad ogni tipo di utilizzo non troppo evoluto. Quindi per un utilizzo lavorativo basato su Office, navigazione o app di gestionali vari può sicuramente essere un PC perfetto per lo scopo.

A livello di rumorosità il mini PC si comporta bene, quando si spinge sulle prestazioni va in leggera difficoltà e la ventola aumenta rapidamente la velocità di funzionamento, ma rimanendo sempre abbastanza silenziosa e senza mai correre il rischio di diventare fastidiosa.

Prezzo e valutazione finale

Il NiPoGi AM16 ha dimostrato di essere un valido MiniPC che dovrebbe essere acquistato da chi cerca un computer compatto perfetto per i task quotidiani, ma capace di offrire prestazioni interessanti anche a chi vuole qualcosina in più. Un mini desktop perfetto da utilizzare a casa, a scuola, in ufficio o in un negozio da chi ha una postazione di dimensioni ridotte ed esigenze di utilizzo adatte a questo hardware.

Molto interessante il prezzo di vendita, lo trovate online a 319 euro, ma usando il coupon “outofbit” potete acquistarlo a soli 299 euro.

Immagini del mini PC NiPoGi AM16