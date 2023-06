Motivi per acquistare un Mini PC (e per non acquistarlo)

Se sei un appassionato di tecnologia, qualcuno ti avrà sicuramente consigliato di acquistare un mini PC per arricchire il tuo setup. Ma di cosa si tratta esattamente? Si tratta di veri e propri computer fissi in miniatura che, rispetto ai case voluminosi dei classici desktop, spesso sono talmente piccoli da poter essere tenuti in mano. Se fino a qualche anno questa tipologia di dispositivi veniva venduta a prezzi esorbitanti che non rispecchiavano in toto la qualità offerta, oggi i mini PC hanno fatto un vero e proprio salto di qualità. Infatti, oggi chi desidera acquistare uno di questi computer fissi in miniatura può contare su un ottimo rapporto hardware-prezzo, soprattutto se messo a confronto con quello di alcuni tablet o notebook. Inoltre, acquistare un mini PC può rivelarsi un’ottima soluzione per chiunque abbia poco spazio sulla scrivania da dedicare al computer e non vuole optare per un laptop. In questa guida ti aiuteremo a capire se acquistare un mini PC può essere una buona idea per te, o se è meglio orientare il tuo acquisto verso un’altra tipologia di dispositivi. Dai anche un’occhiata alla lista dei migliori mini PC sul mercato.

Che cos’è un mini PC?

Un mini PC racchiude le funzionalità di un computer fisso standard in un dispositivo di dimensioni ridotte. Generalmente, questi dispositivi sono costruiti con componenti più piccoli rispetto a un desktop standard. Infatti, al loro interno troveremo CPU e RAM progettate per l’uso nei laptop e una scheda grafica integrata, ma nessuna GPU dedicata. Inoltre, i mini PC contano su una gestione termica senza ventole o passiva e su alimentatori decisamente meno potenti.

Il processore Intel NUC è uno degli esempi più comuni di mini PC. NUC sta per “Next Unit of Computing“, lanciato per la prima volta nel lontano 2013. La specifica utilizza in genere kit barebone che include un case, una scheda madre, un alimentatore e una CPU. Sebbene NUC si riferisca specificamente alle specifiche di Intel, fattori di forma simili sono ora disponibili anche con i processori AMD. Uno dei dispositivi più popolari con queste caratteristiche è il famoso Mac mini, che viene venduto già assemblato e pronto all’uso.

Motivi per acquistare un Mini PC

Una volta compreso cos’è un mini PC e come funziona, diamo un’occhiata a tutti i buoni motivi per acquistarne uno.

Acquistare un mini PC è una buona idea se si ha poco spazio

Il più grande vantaggio offerto da questi dispositivi è sicuramente rappresentato dalle dimensioni ridotte. Infatti, la maggior parte degli utenti che decide di acquistare un mini PC, lo fa perché ha poco spazio a disposizione per un computer fisso. Molti modelli in commercio sono talmente piccoli da poter essere montati sul retro di un monitor per una configurazione quasi invisibile, utilizzando un supporto VESA, una clip stampata in 3D o delle fascette. Questi dispositivi possono essere addirittura montati dietro a un televisore e utilizzati per lo streaming. Allo stesso tempo, è possibile agganciarne uno a uno dei migliori proiettori e utilizzarlo per trasmettere film e videogiochi su un apposito telo, per un’esperienza come al cinema.

Anche nei negozi e negli uffici, acquistare un mini PC è diventata una pratica popolare grazie al loro ingombro ridotto e ai costi relativamente bassi. Essendo dispositivi piccoli e leggeri (sia in termini di potenza, che di spazio), possono anche essere utilizzati anche in macchina o in camper. Tuttavia, pur essendo più piccoli della maggior parte dei computer portatili e quindi perfetti per i viaggi, tieni presente che per poterli utilizzare dovrai portarti anche un monitor, un mouse e una tastiera.

Acquistare un mini PC per un utilizzo domestico

Se hai bisogno di un computer con funzionalità base e non vuoi spendere molti soldi, un mini PC potrebbe rappresentare un’ottima soluzione, specialmente se sei già in possesso di un monitor e di altri dispositivi da utilizzare con esso, come per esempio un mouse e una tastiera. Seppure meno potenti di un desktop di dimensioni standard (e in molti casi anche di un laptop), la maggior parte dei mini PC è abbastanza potente da consentirti di svolgere tutte le attività quotidiane senza nessun tipo di problema. Per esempio, potrai usarlo per navigare sul web, per guardare video, ascoltare podcast, per elaborare testi e fogli di calcolo e, in alcuni casi, anche per lavorare.

Per esempio, il chip M2 che alimenta il Mac mini 2023 include una GPU a 10 core e un motore multimediale con capacità di decodifica e codifica dedicate che lo rendono sorprendentemente potente per l’editing video, mentre Thunderbolt 4 e 10Gb Ethernet lo rendono ideale per l’accesso alla sorgente video sia localmente che attraverso la rete.

Acquistare un mini PC per guardare contenuti in streaming

Al giorno d’oggi, i PC fissi sono molto meno diffusi rispetto al passato. Questo è dovuto principalmente al fatto che la maggior parte degli utenti che desidera fruire di contenuti in streaming opta per l’acquisto di dispositivi come Chromecast, Fire TV, Apple TV e Roku, oggi molto economici e accessibili a tutti. Se non sei in possesso di nessuno di questi dispositivi, puoi optare per l’acquisto di un mini PC per fruire dei tuoi contenuti streaming preferiti. Infatti, anche se molti dei televisori smart in commercio offrono una moltitudine di app per lo streaming, la maggior parte di essi pecca ancora di molte funzionalità utili, che invece si possono trovare facilmente acquistando un mini PC. Infatti, come già accennato, questi dispositivi possono essere montati sul retro del televisore e offrire in questo modo un’ottima soluzione per lo streaming.

Esiste un mini PC per ogni gusto ed esigenza

Al giorno d’oggi, il mercato offre una grande varietà di modelli interessanti. Questo ci consente di acquistare un mini PC che rispecchi al 100% le nostre esigenze. Infatti, sebbene esista un unico mini PC con un sistema operativo Apple (Mac Mini), potrai scegliere invece tra tantissimi dispositivi che montano Windows o Linux.

Inoltre, per gli utenti Windows esistono soluzioni come Intel NUC e simili alimentate da AMD Ryzen e in grado di offrire ottime prestazioni. I kit Intel NUC 12 Pro come NUC12WHSi5 sono dotati di processori Core i5 a 12 core di 12a generazione e grafica Intel Iris Xe.

Motivi per non acquistare un mini PC

I mini PC sono dispositivi versatili, potenti e in grado di offrire ottime prestazioni. Tuttavia, ci sono alcuni motivi per cui potresti voler optare per soluzioni differenti. Vediamoli insieme.

I mini PC non sono adatti a tutti

Sebbene un mini PC possa rappresentare un’ottima soluzione per le attività informatiche quotidiane, l’uso di chip per laptop e capacità di raffreddamento limitate non lo rendono in grado di eguagliare le prestazioni di un PC desktop di dimensioni standard. La maggior parte delle volte, le prestazioni sono limitate dall’emissione di calore poiché non c’è molto spazio all’interno di un piccolo chassis per grandi sistemi di raffreddamento. Inoltre, i mini PC non hanno lo spazio fisico per ospitare una GPU dedicata come la gamma GeForce di NVIDIA, la gamma Radeon di AMD o le schede Intel Arc.

Sebbene sia possibile aggiornare alcuni componenti (come la RAM, l’archiviazione, le ventole del case), molti mini PC non possono essere aggiornati in termini di processore. La CPU è saldata alla scheda e non può essere aggiornata. Questo potrebbe non rappresentare un problema per quella categoria di utenti che acquista il computer per utilizzarlo così com’è finché non smette di funzionare. Chi invece ama aggiornare i componenti della propria macchina per renderla sempre più performante e al passo con i tempi dovrà optare per un computer fisso standard.

Acquistare un mini PC per videogiocare non è una buona idea

Alcuni modelli in commercio si dichiarano “mini PC da gaming”, completi di illuminazione RGB e di caratteristiche simili ai computer da gioco. Tuttavia, questi device basano sempre il proprio funzionamento su una scheda grafica integrata. Questo significa che, se opterai per l’acquisto di uno di questi mini PC per giocare, farai fatica a godere di frame rate soddisfacenti nei titoli moderni e tripla A.

Se stai pensando di acquistare un computer apposta per il gioco, ti consigliamo di optare per uno dei migliori notebook da gaming in commercio, grazie ai quali potrai goderti le ultime uscite con frame rate migliori e una maggiore fedeltà visiva.

Dovrai acquistare tanti altri dispositivi

Come già accennato, acquistare un mini PC significa anche spendere ulteriormente per l’acquisto di un display, per un mouse, per una tastiera e per tanti altri dispositivi indispensabili per le funzioni basi dello strumento. Inoltre, tieni presente che alcuni modelli sul mercato vengono venduti senza alcun sistema operativo installato: questo significa che dovrai anche acquistare una licenza Windows a parte. Prima di compiere un acquisto impulsivo, valuta attentamente quanto ti verrà a costare questa soluzione in confronto a un notebook.