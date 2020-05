I notebook gaming sono dispositivi che, a dispetto della loro natura portatile, possono essere considerate valide postazioni per i videogiocatori moderni. Anche se console e PC desktop tendono ancora ad avere la meglio per quanto concerne il rapporto qualità-prezzo, i laptop dedicati al gaming stanno facendo notevoli salti in avanti a livello qualitativo.

Rispetto ai migliori PC fissi da gaming infatti, va considerato che la componentistica deve essere di dimensioni più compatte. Ciò può avere ripercussioni più che altro sul prezzo finale che, generalmente presenta i portatili da gaming come disponibili a un prezzo generalmente maggiore. Nonostante ciò, la praticità di questi dispositivi è innegabile. Tra i vari vantaggi per chi sceglie questo tipo di postazione, per esempio, vi sono i consumi di energia ridotti, ma anche un livello di ingombro pressoché minimo.

In questo articolo andremo a sviscerare tutte le caratteristiche in grado di elevare un notebook da gaming a una postazione di gioco degna di competere alla pari con i desktop. Analizzati tali parametri, potremo dunque concentrarci sui singoli prodotti, andando a presentare i migliori laptop da gaming attualmente disponibili sui principali store digitali.

I migliori notebook gaming: come scegliere la propria postazione da gioco?

Così come per qualunque altro tipo di computer, la valutazione complessiva di un prodotto va fatta seguendo una serie di specifiche hardware. Trattandosi di dispositivi con il focus sul gaming, le priorità potrebbero essere leggermente diverse rispetto a un classico laptop.

Anche se i migliori notebook sul mercato possono più o meno far girare la maggior parte di videogames, per ottenere il meglio dal proprio computer è bene concentrarsi su un dispositivo che abbia alcune specifiche tecniche più curate ed un hardware migliore per evitare surriscaldamenti del portatile. Di seguito elenchiamo le principali priorità per chi vuole usare un notebook in ottica gaming.

Display e risoluzione

Giocare su un monitor estremamente piccolo non è il massimo per i videogiocatori. In tal senso, è bene dare uno sguardo alle specifiche tecniche, comparando dimensioni in pollici e risoluzione supportata. Questi due parametri devono comunque essere ben equilibrati. Una risoluzione esageratamente elevata su uno schermo con una diagonale insufficiente, può creare fastidiosi effetti visivi e affaticare troppo la vista.

Per quanto concerne la risoluzione, a grandi linee uno standard particolarmente diffuso è quello dei 1.080 pixel. Gli schermi, per quanto riguarda i notebook da gaming, dovrebbero essere generalmente più ampi della media. Al di là di particolari eccezioni, consigliamo di puntare su uno schermo perlomeno da 15,6 pollici, per poter fruire dei contenuti videoludici con una qualità minima.

Scheda grafica

I portatili di fascia media sono solitamente dotati di schede video integrate nel processore (sia esso AMD o Intel). Ovviamente, quando si intende acquistare un prodotto per far girare gli ultimi titoli tripla A, questa soluzione non è sufficiente.

Il mercato, in questo caso, presenta una sorta di duopolio costituito da NVIDIA (con le varie serie GeForce) o AMD (con le Radeon). Non esiste una scelta migliore delle altre, ma più correnti di pensiero. Di sicuro, a influire ulteriormente sulle prestazioni video, vi è la memoria dedicata inclusa nella scheda grafica. Così come la RAM, che analizzeremo in seguito, anche in questo caso le memorie possono variare per quantità (misurata in GB) e per tipologia (DDR3, GDDR5 o GDDR6). In poche parole, si tratta di una scelta particolarmente complessa che va analizzata facendo raffronti su più modelli, magari consultando qualche sito che si occupa di benchmark.

CPU

Abbiamo voluto enfatizzare di proposito display e scheda grafica, visto che il prodotto da acquistare deve essere focalizzato sul lato gaming.

Appare comunque piuttosto chiaro come il processore risulta comunque fondamentale per la scelta o meno di un prodotto. Si tratta infatti, del vero e proprio “cuore” del computer. Anche in questo caso è necessario fare una scelta tra due brand già citati, ovvero Intel o AMD.

Nel primo caso, i vari modelli sono divisi in serie crescenti in base alla loro generazione: si va dagli ormai vetusti i3, sino ai più moderni processori i9 di decima generazione. AMD utilizza un metodo di classificazione diverse, con le serie E, Serie A, Serie FX, Serie Ryzen e Serie Micro. Come appare più che ovvio, più si opta per processori potenti e moderni, più è necessario investire una somma ingente di denaro.

RAM

La RAM, memoria volatile ad accesso casuale, permette di mantenere più applicazioni e funzioni aperte contemporaneamente sul computer. Si tratta di una componente hardware estremamente importante, sia per i computer desktop che per i laptop.

Questa è disponibile in banchi che, a seconda del caso si presentano con vari formati. A livello attuale, se si intende acquistare un notebook da gaming, vanno fatte delle considerazioni approfondite a riguardo. Il taglio da 16 GB a grandi linee, rappresenta comunque un buon punto di partenza per chi vuole far girare giochi di media potenza sul proprio dispositivo in maniera fluida e senza particolari problemi.

Banchi di taglio maggiore, come 32 o 64 GB sono, ovviamente, un plus per chi vuole trattare gli ultimi titoli usciti al massimo della potenza.

Memoria

Anche lo spazio d’archiviazione merita un discorso a parte. Con il graduale crescere di ampiezza e calare di prezzo delle memorie SSD, possiamo affermare che i cari e vecchi hard disk fisici sono ormai relegati a una posizione di secondo piano.

Ciò non vuol dire che essi siano inutili, anzi. Una parte dei laptop attualmente sul mercato, per esempio, combina le due soluzioni. Chiaramente, scegliere l’opzione SSD favorisce i tempi di caricamento, rendendo il computer molto più veloce. Per quanto concerne la semplice archiviazione di file, gli hard disk fisici possono comunque risultare ancora molto utili.

E il formato? Tenendo conto che i giochi moderni sono molto dispendiosi in termini di spazio occupato e, se si intende installare più di un titolo contemporaneamente, è facile intuire come sia consigliato optare per uno o più supporti, con un totale che si aggiri attorno a 1 Terabyte.

I migliori modelli di portatili per il gaming

Analizzate a grandi linee le caratteristiche da prediligere su un notebook da gaming, possiamo passare alla fase successiva. Di seguito infatti, illustriamo quelli che sono considerabili attualmente le migliori soluzioni del settore, ovviamente tenendo conto di budget a disposizione e qualità del dispositivo.

MSI GF63 Thin 9RCX-491XIT e MSI GF63 Thin 9SC-264IT

MSI GF63 Thin 9RCX-491XIT è senza ombra di dubbio una ottima soluzione per chi intende acquistare un buon computer portatile da gaming spendendo una cifra giusta e ottenendo un dispositivo piuttosto potente.

Questa postazione da gioco pesa 3,6 chili e misura 35,9 x 25,4 x 2,2 centimetri. Non si tratta dunque di un vero e proprio “peso piuma” nell’ambito dei laptop, ma ciò è ampiamente compensato dalla sua potenza. Lo schermo è da 15.6 pollici, con una risoluzione massima 1080 Full HD. Il processore è un Intel Core i5 4.1 GHz, supportato da 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB).

La scheda grafica è una NVIDIA GeForce con 4 GB GDDR5 di memoria. Questa caratteristica è la principale differenza rispetto al modello “gemello” ovvero MSI GF63 Thin 9SC-264IT che invece propone all’utenza una NVIDIA GeForce con 4 GB GDDR6. Il laptop trattato non è sicuramente uno dei più prestanti dell’intero settore ma, visto il rapporto qualità prezzo, sembra un ottimo compromesso per chi ha a disposizione dei budget limitati.

HP – Gaming OMEN 15-dc0022nl

HP – Gaming OMEN 15-dc0022nl è un altro modello piuttosto interessante in ottica gaming. Si tratta di un laptop dal peso complessivo pari a 2,52 chili e con dimensioni uguali a 26,3 x 36 x 2,5 centimetri. Non troppo facile da trasportare e collocare ma, al contempo anche potente, grazie al processore quad-core Intel i5 8300H 2,3 GHz. Lo schermo da 15.6 pollici propone una risoluzione da 1921 x 1080 pixel.

Un filo meno prestante appare sotto il punto di vista della RAM, visti gli 8 GB DDR4. La scheda grafica risulta essere una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB di memoria DDR5. A completare il prodotto poi, vi sono delle prestanti batterie in litio e la preinstallazione di Windows 10 Home.

ASUS ROG Strix SCAR

Alziamo il tiro con un notebook da gaming forte di un altro brand piuttosto famoso nel settore. ASUS ROG Strix SCAR GL703GE-EE202T è un portatile che può vantare un ampio display da 17.3 pollici FHD No Glare IPS 120Hz (risoluzione massima 1080p Full HD pixel), ideale per i videogiocatori più esigenti.

Per quanto riguarda il processore, parliamo di un prestante Intel Core i7-8750H, coadiuvato da 16 GB di RAM DDR4 e di un doppio supporto di memoria: 1 TB di hard disk e 256 GB di SSD. La scheda grafica in dotazione è una NVIDIA GTX1050Ti da 4 GB DDR5.

Il sistema operativo caricato di default su ASUS ROG Strix SCAR GL703GE-EE202T è Windows 10. A completare la scheda tecnica del prodotto, vi è una telecamera HD integrata e una tastiera retroilluminata RGB, sicuramente molto apprezzata dai gamer.

MSI GS75 Stealth 9SE-493IT

Altro modello da tenere in grande considerazione è MSI GS75 Stealth 9SE-493IT. Si tratta di un notevole upgrade se paragonato ai precedenti due modelli targati MSI. Lo schermo è da 17.3 pollici, con risoluzione 1080 Full HD pixel. Il processore in dotazione è un Intel Core i7 da 4.5 GHz, supportato da 16 GB di RAM DDR4 (non espandibile).

Anche in questo caso lo spazio d’archiviazione è suddiviso in hard disk classico e memoria SSD. Focalizzandoci sulla scheda grafica, si parla di una NVIDIA GeForce con 6 GB di memoria GDDR6. Nonostante un livello complessivo di potenza estremamente elevato, le dimensioni di questo portatile MSI sono piuttosto contenute, visti i 2,28 chili di peso e le dimensioni pari a 39,6 x 26 x 1,9 centimetri.

ASUS ROG Strix SCAR III G731

Terminiamo la lista dei notebook da gaming con un dispositivo che incarna perfettamente il top di questo settore. ASUS ROG Strix SCAR III G731 infatti, si dimostra un vero e proprio mostro di potenza.

Ciò che spicca immediatamente agli occhi è il display che, seppur da 15.6 pollici, appare di grande qualità. La frequenza di aggiornamento da 240hz infatti, si rivela ideale per il gaming più estremo. La risoluzione da 1080p Full HD pixel va a completare il tutto.

Per quanto concerne il processore, in questo caso parliamo di un Intel core i7-9750h, supportato da 16 GB di RAM (espandibili a 32 GB). Per un computer del genere, non può mancare una scheda grafica degna di tale nome: in questo caso, si parla della NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 GB GDDR 6 dedicati. La memoria SSD da 1 TB è la proverbiale ciliegina sulla torta.