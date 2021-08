SSD: guida all’acquisto e migliori prodotti

Se stai cercando un modo per migliorare le prestazioni del tuo computer, la soluzione potrebbe essere l’inserimento di un SSD. Questa tecnologia, relativamente recente, è di certo meno conosciuta rispetto ai classici hard disk, ma assicura una notevole velocità di scrittura e lettura.

I numerosi prodotti attualmente disponibili sul mercato potrebbero confondere gli utenti. Oggi, in questo articolo, scoprirai tutte le informazioni utili sui dischi SSD, ti spiegheremo come scegliere quello che fa per te ed esporremo i migliori prodotti.

Cos’è un SSD, a cosa serve e cosa vuol dire la sigla “SSD”?

Siamo tutti a conoscenza del fatto che per “HDD” o “HD” si intende un hard disk. SSD, invece, è un termine meno comune. Esso è utilizzato per delineare le unità di memoria a stato solido ed è l’acronimo di solid-state drive. Come spesso accade nel sempre più vasto mondo dell’informatica, infatti, l’acronimo è collegato al termine in lingua inglese.

Gli SSD hanno lo stesso ruolo dei dischi rigidi, il principale tipo di unità di archiviazione, ma con una tecnologia diversa e, per diverse ragioni che scopriremo successivamente, migliore. Essi non sono altro che dei dischi flash che permettono di archiviare file, software e documenti.

Le unità HDD, che fino a pochi anni fa apparivano come il massimo della tecnologia per quanto riguarda le unità di archiviazione, presentano un disco fisico che gira e un’asta che, entrando in contatto con questo piatto, permette la lettura dei dati. Gli SSD, invece, non hanno nessuna parte meccanica e la lettura/scrittura dei file è pressoché istantanea. Esatto, potrai per sempre dire “addio” ai lunghi e fastidiosissimi caricamenti.

In termini concreti, la soluzione più moderna, ovvero gli SSD, permetteranno, ad esempio, ai montatori video di accedere rapidamente alle clip, senza dover attendere molto tempo e senza rischiare che tutto si “impalli”, rovinando potenzialmente giorni di lavoro. Puoi anche decidere di caricare l’intero sistema operativo in un SSD, così da rendere molto più rapido l’avvio. Inoltre, se utilizzi Windows, potrai essere sicuro che l’OS abbia tutti gli strumenti necessari per gestire in autonomia il disco di archiviazione, come spiegato nell’articolo “Non perdere tempo per ottimizzare la tua SSD: ci pensa già Windows!”.

Gli SSD non sono facilmente vittima di rotture, dato che non vi sono parti meccanici. Come ci insegna l’informatica, i prodotti meccanici vanno incontro a problematiche forse irrimediabili.

Il tuo sistema operativo, i tuoi file e i tuoi software preferiti devono necessariamente essere archiviati in un’unità: la scelta migliore è optare per un moderno SSD. Dovrai, però, essere sicuro il prodotto che andrai ad acquistare sia di alta qualità, così da limitare le possibilità che i file vengano persi.

Un SSD serve per conservare i propri file, il sistema operativo e tutti i software del proprio computer. Può essere interno, quindi collocato direttamente nel proprio PC e non potrà essere rimosso con facilità, o esterno, simile a una penna USB.

Molto spesso, gli utenti con budget limitato decidono di accoppiare un SSD a un hard disk, così da avere ancora più spazio. Infatti, gli HDD, sono ancora validissimi e possono conservare moltissimi file. La scelta migliore, potrebbe essere:

Utilizzare un SSD in cui poter salvare il sistema operativo, i software più pesanti e i file a cui dovrai accedere rapidamente.

in cui poter salvare il sistema operativo, i software più pesanti e i file a cui dovrai accedere rapidamente. Includere un hard disk classico molto più capiente (dato che il costo è oramai molto basso) in cui archiviare tutti i file che pensi ti potrebbero servire un giorno.

Come scegliere un disco SSD? Guida all’acquisto dei Solid State Drive

Acquistare un nuovo SSD non è affatto semplice: i negozi online, come Amazon, e quelli fisici sono pieni zeppi di prodotti. Pur potendo sembrare tutti molto simili, in realtà vi sono delle sostanziali differenze che dovrai tener conto. Ricorda che il tuo SSD conterrà file importanti. Pertanto, conviene acquistare prodotti di qualità superiore, anche se essi hanno ovviamente un costo più alto. In questa sezione ti spiegheremo tutte le variabili che dovrai tener presente durante la fase di scelta e di acquisto.

Se stai pensando di effettuare la tua compera su Amazon, non perdere l’articolo “Amazon Prime: cos’è, i vantaggi, attivare la prova gratuita e disdire”, così da sfruttare la spedizione gratuita e tutti gli altri vantaggi collegati.

Tipologie

Serial ATA (SATA) da 2,5 pollici: questo tipo di SSD hanno una forma molto simile ai classici hard disk da 2,5 pollici e possono essere collegati al computer tramite la porta SATA. Una soluzione perfetta per tutti coloro i quali sono in possesso di un alloggiamento compatibile esclusivamente con queste caratteristiche.

Scheda add-in SSD (AIC) : collegabili al bus PCI Express, essi, nati inizialmente per gestire gli HDD, sono molto più veloci rispetto alla precedente soluzione. Queste unità sono collegabili in un ingresso PCIe x4 o x16, comunemente occupati da una scheda grafica. Dovrai quindi essere certo che vi sia una porta libera. L’unico aspetto negativo è l’eccessiva produzione di calore.

: collegabili al bus PCI Express, essi, nati inizialmente per gestire gli HDD, sono molto più veloci rispetto alla precedente soluzione. Queste unità sono collegabili in un ingresso PCIe x4 o x16, comunemente occupati da una scheda grafica. Dovrai quindi essere certo che vi sia una porta libera. L’unico aspetto negativo è l’eccessiva produzione di calore. SSD M.2: larghi, nella maggior parte dei casi, 22 mm e lunghi 80 mm gli SSD M.2 sono da molti considerati come la miglior soluzione. Le loro dimensioni e forma ricordano una scheda RAM. Sono spesso utilizzati nei laptop, dato che lì è utilissimo risparmiare spazio. Se pensi di inserire l’unità in un computer portatile, potresti essere costretto ad acquistare quella da 22/88 mm; se utilizzi un PC fisso, invece, la slot potrebbe avere altre dimensioni. Gli SSD M.2 hanno una capacità massima di 2 TB e il costo è più alto rispetto alle precedenti soluzioni.

SSD U.2: inizialmente, pur essendo più spessi, ricordano dei semplici hard disk da 2,5 pollici, data la loro forma. In realtà sono degli SSD molto veloci e performanti collegabili tramite l’ingresso PCIe. Il costo, rispetto ai prodotti M.2, è più alto.

Gli SSD M.2 sono i migliori?

Tra tutte le tipologie, quella più recente è riconoscibile dal termine “M.2”. Questi SSD sono davvero molto piccoli e assicurano una velocità non indifferente. Gli utenti che stanno assemblando un laptop o stanno potenziando il loro attuale dispositivo dovrebbero tener presente questa soluzione. Essi supportano i seguenti connettori:

SATA , ovvero quelli utilizzati anche per gli hard disk da 2,5 pollici.

, ovvero quelli utilizzati anche per gli hard disk da 2,5 pollici. mSATA , che ha una velocità massima che sfiora 16 GB/s .

, che ha una velocità massima che sfiora . PCIe, ovvero il massimo che si potrebbe desiderare, raggiungendo la velocità di 32 GB/s. In questo modo, anche le operazioni più complesse richiederanno pochissimo tempo.

Se sei in possesso di un computer compatibile con questi connettori, preferendo sempre “PCle”, ti consigliamo di valutare l’acquisto di un SSD M.2. Ovviamente, le ultime due categorie di connettori sono più care e, di conseguenza, farebbero aumentare notevolmente il costo del tuo personal computer.

Capacità

128 GB: questa è la soluzione meno consigliata, dato che il limitato numero di celle causa dei frequenti rallentamenti. Potrai installare esclusivamente il sistema operativo e qualche software. Il costo è molto basso.

questa è la soluzione meno consigliata, dato che il limitato numero di celle causa dei frequenti rallentamenti. Potrai installare esclusivamente il sistema operativo e qualche software. Il costo è molto basso. 250 GB: raddoppia lo spazio a disposizione, ma non la qualità. Anche in questo caso, non potrai essere libero di effettuare tutte le operazioni che desideri.

raddoppia lo spazio a disposizione, ma non la qualità. Anche in questo caso, non potrai essere libero di effettuare tutte le operazioni che desideri. 500 GB: migliore è la soluzione con questi SSD. Avrai abbastanza spazio per installare il sistema operativo, alcuni software e conservare file. Sarebbe ugualmente consigliato accoppiare quest’unità con un HDD.

migliore è la soluzione con questi SSD. Avrai abbastanza spazio per installare il sistema operativo, alcuni software e conservare file. Sarebbe ugualmente consigliato accoppiare quest’unità con un HDD. 1 TB: questo taglio ti consentirà, invece, di poter installare le applicazione che preferisci con estrema flessibilità. Una porzione consistente può essere riservata ai tuoi file.

questo taglio ti consentirà, invece, di poter installare le applicazione che preferisci con estrema flessibilità. Una porzione consistente può essere riservata ai tuoi file. 2/4 TB: Se invece tu dovessi avere la necessità di installare moltissimi software, videogiochi e di conservare moltissimi file (in particolare video in alta definizione) a cui vorrai accedere rapidamente, potresti valutare l’acquisto di un’unità di memoria a stato solido con 2 o 4 TB. Il costo è molto alto, ma otterrai il massimo.

Come sono fatte le unità di memoria a stato solido

Le unità di memoria a stato solido (SSD) hanno un funzionamento totalmente diverso rispetto ai classici, e oramai obsoleti, hard disk. Prima di tutto, non vi sono elementi meccanici in movimento a questo, come abbiamo già detto, diminuisce notevolmente i rischi di rottura. Un SSD è formato da una memoria Flash, che assicura l’archiviazione dei file anche quando l’energia elettrica è assente. Il funzionamento, almeno per quanto riguarda la velocità, è molto simile alla memoria RAM, pur mantenendo i dati anche quando l’elettricità è assente.

Questo assicura una qualità più alta, ma introduce anche un problema abbastanza importante: le celle, con il tempo, tendono a rovinarsi, fino a perdere la loro capacità di contenere dati. Il funzionamento è il seguente:

Quando una casella è vuota , puoi riempirla con i file senza nessun problema.

, puoi riempirla con i file senza nessun problema. Se la stessa sezione era precedentemente occupata da dati, prima di caricare i nuovi, bisognerà eseguire una cancellazione. Così facendo, dopo molto tempo, l’unità potrebbe perdere la propria infallibilità, fino a rompersi definitivamente.

La verità è una: che sia un classico hard disk o un innovativo SSD, l’unica soluzione per non perdere i file è creare più backup di emergenza, così da non rischiare. Copie che dovranno, per ovvi motivi, essere conservate in altri supporti, come HDD o SSD esterni.

Che differenza c’è tra HDD e SSD?

Gli HDD , acronimo di hard disk drive, sono dei dischi magnetici che permettono di conservare i file. Ancora oggi sono largamente utilizzati nel computer fissi e nei laptop, specialmente in quelli low cost. Hanno, come abbiamo già visto, non pochi elementi meccanici che possono rompersi dopo un utilizzo prolungato.

, acronimo di hard disk drive, sono dei dischi magnetici che permettono di conservare i file. Ancora oggi sono largamente utilizzati nel computer fissi e nei laptop, specialmente in quelli low cost. Hanno, come abbiamo già visto, non pochi elementi meccanici che possono rompersi dopo un utilizzo prolungato. Con il termine “SSD” si identificano delle unità di memoria solide, basati sui semiconduttori, con nessuna parte meccanica. Il ruolo è praticamente identico a quello degli HDD. Essi sono notevolmente più veloci e più resistenti rispetto alla precedente tecnologia.

Stai pensando di sostituire un HDD con un moderno SSD? Allora non perdere l’articolo “Come sostituire HDD con SSD: guida completa”

Perché scegliere un SSD?

La domanda che, giunti a questo punto, potrebbe emergere è: “Perché scegliere un SSD rispetto a un HDD?”. La domanda è legittima, dato che la prima tipologia ha un costo notevolmente superiore rispetto alla seconda, salvo sconti speciali. Ecco i principali motivi per valutare l’acquisto di un’unità di memoria a stato solido:

La velocità , sia di lettura che di scrittura, è notevolmente superiore. Potrai eseguire le stesse operazioni in molto meno tempo. Gli SSD sono dotati di un processore che gestisce automaticamente l’archiviazione, rendendo il tutto molto più rapido. Questo è di certo il principale pregio.

, sia di lettura che di scrittura, è notevolmente superiore. Potrai eseguire le stesse operazioni in molto meno tempo. Gli SSD sono dotati di un processore che gestisce automaticamente l’archiviazione, rendendo il tutto molto più rapido. Questo è di certo il principale pregio. L’ apertura delle applicazioni, il tempo di avvio e di arresto del sistema, la copia dei file, l’installazione dei programmi, il tempo di caricamento dei giochi dono tutte operazioni che potrai effettuare in molto meno tempo.

delle applicazioni, il tempo di avvio e di arresto del sistema, la copia dei file, l’installazione dei programmi, il tempo di caricamento dei giochi dono tutte operazioni che potrai effettuare in molto meno tempo. Non essendoci nessuna parte meccanica, il tuo SSD non emetterà nessun fastidiosissimo rumore , che potrebbe altrimenti disturbare il tuo lavoro.

fastidiosissimo , che potrebbe altrimenti disturbare il tuo lavoro. I file non vengono assolutamente frammentati . Negli HDD, dove avviene invece una frammentazione, la ricerca e la ricomposizione dei file toglie ancora più tempo utile.

vengono assolutamente . Negli HDD, dove avviene invece una frammentazione, la ricerca e la ricomposizione dei file toglie ancora più tempo utile. Questi prodotti emettono pochissimo calore, così da limitare la possibilità di un improvviso e pericoloso surriscaldamento.

Migliori SSD sotto i 50 euro

SSD più veloci e con più giga a disposizione hanno, ovviamente, un costo abbastanza alto. Nel caso in cui tu voglia spendere meno di 50 euro, non potrai purtroppo aspettarti dei modelli di altissima qualità. Tieni comunque presente che rispetto alla precedente tecnologia, ovvero quella contenuta negli HDD, le unità allo stato solido offrono una qualità di certo maggiore. Ecco quali sono, a parer nostro, i migliori prodotti di questa fascia di prezzo.

KingDian S280

KingDian è una società cinese che è riuscita a ritagliarsi uno spazio nei principali negozi online, grazie a prodotti di ottima qualità. Sempre più utenti hanno deciso di optare per SSD prodotti da questa azienda, che sono sicuramente i meno costosi attualmente disponibili. Il prodotto che proporremo a seguire va da 60 GB a 240 GB. Per diverse ragioni, ti consigliamo di optare, eventualmente, per la capacità massima, così da poter avere almeno un po’ di flessibilità e poter installare molti più software. Il prodotto ha un connettore SATA.

WD Green 2280 M.2

Western Digital è un marchio di certo più conosciuto. La società è specializzata nella produzione di unità di archiviazione di ottima qualità e con prezzi contenuti. Una dimostrazione tangibile è questo SSD M.2 da 120 GB. Potrai quindi ottenere l’alta velocità, abbastanza spazio a disposizione e la sicurezza di acquistare un prodotto targato “WD”.

SanDisk SSD Plus

Anche SanDisk è una celebre società che propone agli utenti non poche soluzioni per quanto riguarda gli hard disk e le chiavette USB. Esiste, però, una serie, riconoscibile dal nome “SSD Plus”, che assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il costo contenuto e la buona qualità rendono questi “Solid State Drive” una soluzione ideale per tutti coloro i quali non possono spendere più denaro.

Kingston A400

Con la capacità che va da 120 GB a 240 GB, una velocità massima di lettura di 500 MB/s e di scrittura pari a 320 MB/s, Kingston offre ai propri clienti un SSD davvero eccezionale!

Silicon Power SSD

3D NAND, una tecnologia recentissima, permettono agli acquirenti di Silicon Power SSD di ottenere una qualità molto alta e un minor consumo energetico. Questa seconda caratteristica è pensata specialmente per tutti coloro i quali vorrebbero montare l’unità in un laptop. Il prodotto, dato i materiali di ottima fattura e il rivestimento esterno, è molto resistente.

Migliori SSD sotto i 100 euro

Sotto i 100 euro, la qualità aumenta notevolmente. I prodotti proposti sono targati Crucial, formato 2.5 pollici e con connettore SATA III, e Samsung, il modello 960 EVO con l’ottimo connettore PCIe. In particolare, se il tuo computer lo consente, ti consigliamo di scegliere il secondo prodotto, dato che è di certo il migliore in questa fascia di prezzo.

Samsung EVO 860

La linea EVO di Samsung conquista quasi sempre gli utenti, grazie ai prezzi, all’affidabilità e alla velocità. Il prodotto, che puoi trovare a seguire, assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’attacco è “SATA”, ma potrai comunque “volare” grazie alla velocità massima di 6 GB/s (se attaccato all’uscita SATA1). Troviamo una velocità di lettura sequenziale fino a 540 MB al secondo e di scrittura fino a 520 MB al secondo.

Il tool incluso, Samsung Magician accrescerà ulteriormente la sicurezza, monitorando costantemente il dispositivo, e permetterà di eseguire gli aggiornamenti. EVO 860 è di certo un’ottima soluzione!

Samsung SSD 860 Pro

Samsung SSD 860 Pro offre agli utenti 3 celle. Cosa significa? Semplice! Che l’unità avrà una vita molto più lunga. Essa è una soluzione perfetta per praticamente tutti gli utenti, specialmente per chi vorrebbe acquistare un prodotto da utilizzare al lavoro. I montatori video, ad esempio, otterranno tutto ciò che desiderano da un prodotto di questa tipologia. La velocità di scrittura sequenziale raggiunge 530 MB al secondo e quella di lettura sequenziale fino a 560 MB al secondo.

Crucial MX500

Crucial è una società molto famosa nel mondo dell’informatica. MX500 è un prodotto molto amato dai clienti, come dimostrato dalle migliaia di recensioni positive. Il connettore è SATA III e ciò, come già detto, determina una velocità di scrittura e di lettura inferiore rispetto ad altri modelli. Il costo è abbastanza contenuto e potrai quindi ottenere 500 GB di memoria restando ugualmente sotto i 100 euro.

Samsung 960 EVO M.2 NVMe

Torniamo ancora una volta con la famiglia Samsung EVO. Questa volta, però, il modello proposto offre il formato M.2 con connettore PCIe (NVMe). Otterrai, di conseguenza, la massima velocità disponibile attualmente. Il costo è però più alto: per restare sotto i 100 euro non puoi superare i 250 GB. Probabilmente, però, questo è uno dei modelli migliori anche per tutti coloro i quali hanno particolari esigenze.

WD Blue 3D

La gamma “Blue” di Western Digital, marchio molto conosciuto e apprezzato, assicura un risparmio energetico fino al 25%. Il costo, anche in questo caso, è molto contenuto e potrai acquistare anche la versione con 500 GB a disposizione. Il modello proposto è in formato M.2, quindi perfetto per tutti coloro i quali hanno scelto un laptop. Velocità di lettura sequenziale massima raggiunge 560 MB/s; quella di scrittura sequenziale, invece, fino a 530 MB/s.

Migliori SSD sotto i 200 euro

Sotto i 200 euro troviamo degli esemplari di ottima fattura, e quindi resistenti anche agli urti, e con molto spazio a disposizione. Potrai, infatti, arrivare anche a 1 TB e questo significa che potrai inserire nell’unità moltissimi dati. I prodotti citati sono perfetti per i videogiocatori, per i professionisti (specialmente per chi utilizza software di photo o video editing) e per coloro i quali non hanno particolari esigenze.

Samsung 860 EVO

Abbiamo più volte, negli articoli dedicati agli SSD, trattato la serie EVO di Samsung. Essa assicura ai clienti una qualità molto alta e un prezzo competitivo, tenendo presente che la società produttrice sia molto conosciuta. Restando sotto 200 euro potrai addirittura conquistare 1 TB di spazio!

Samsung 970 Pro M.2

La proposta in formato M.2 e con connettore PCIe (NVMe) di Samsung ha un costo più alto. Per restare all’interno del budget non potrai quindi superare i 512 GB, salvo sconti speciali. Samsung 970 Pro offre agli utenti una velocità di lettura pari a 3,5 GB/s e in scrittura di 2,3 GB/s. Questi numeri, come è facilmente intuibile, ti permetteranno di compiere tutte le azioni che desideri in modo veloce. Dovrai ovviamente assicurarti che il tuo dispositivo sia compatibile con il formato M.2 e che abbia l’attacco adatto a PCIe.

Crucial P2

Con una velocità di lettura massima pari a 2,4 GB/s e 1,75 GB/s di scrittura, Crucial P2, pur non riuscendo neanche a sfiorare la proposta precedente, assicura un’ottima qualità. Rientrando perfettamente nel budget prestabilito, otterrai un SSD M.2 PCIe (NVMe) con nientemeno che 1 TB di spazio.

Samsung 970 EVO M.2 PCle

La proposta di certo migliore, dato il rapporto qualità/prezzo forse insuperabile, è Samsung 970 EVO M.2 con connettore PCIe (NVMe). Questa volta, potrai ottenere 1 TB di memoria pur restando sotto 200 euro. Il prodotto è perfetto per un uso “casalingo”, per tutti coloro i quali non vogliono perdersi il proprio videogioco preferito e per i professionisti. Avrai anche abbastanza spazio per archiviare tutti i tuoi dati.

WD 3D Blue SATA

L’ultima proposta è firmata Western Digital ed è dedicata principalmente a coloro i quali hanno scelto un laptop. Con WD 3D Blue potrai ottenere 1 TB di spazio e non superare la somma che abbiamo oggi prefissato. Pur essendo compatibile con gli ingressi SATA, questo SSD ti permetterà di ottenere un risparmio energetico di oltre il 25%. Quest’ultima caratteristica ci fa capire che il prodotto sia perfetto per i computer portatili, in cui il risparmio della batteria è fondamentale. La velocità di lettura sequenziale massima pari a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s non sono affatto esaltanti, ma ci troviamo davanti a una buona alternativa per coloro i quali non possono sfruttare la tecnologia M.2.

Migliori SSD sotto i 400 euro

La fascia che stiamo analizzando oggi è alta. I costi dei prodotti, infatti, sono compresi tra 200 e 400 euro. Potrai quindi assicurarti un SSD di altissima qualità, veloce in lettura e scrittura, con molto spazio a disposizione e perfetto per tutte le tue esigenze. Non dovrai rinunciare ai tuoi software preferiti, neanche a quelli più pesanti, e potrai svolgere praticamente tutte le tipologie di attività, dal gaming fino ad arrivare al montaggio video.

Samsung 860 PRO 2,5″

860 PRO, firmato Samsung, è un’unità con delle dimensioni simili ai classici hard disk da 2,5 pollici e con abbastanza spazio a disposizione, ovvero 1 TB. La società assicura ai clienti la massima velocità raggiungibile da un prodotto SATA. Sicuramente, 860 PRO è perfetto per tutti coloro i quali vorrebbero il massimo, pur non potendo usufruire del formato M.2.

Crucial MX500

Crucial MX500 è una buona soluzione per tutti coloro i quali non possono acquistare un prodotto diverso dalla tipologia SATA. Otterrai un SSD di eccellente qualità, resistente, abbastanza veloce e molto capiente, grazie ai suoi 2 TB.

Samsung 980 PRO SSD SATA

Con una velocità massima di 7000 MB/s in lettura che in scrittura, Samsung 980 EVO, disponibile anche con 1 TB di spazio, è sicuramente imperdibile!

Sempre per gli utenti che si trovano a dover optare per un dispositivo compatibile con il connettore PCIe, non possiamo che citare questo Samsung 980 EVO. In questo modo, otterrai la massima velocità disponibile con questo formato: 7000 MB/s in lettura.

WD Blue 3D NAND

Ciò che più convince della nuova serie Blue di Western Digital è il risparmio energetico. Questi prodotti, infatti, consumano circa il 25% in meno rispetto ad altri prodotti. Il formato è, anche in questo caso, SATA e le dimensioni sono molto simili a quelle di un HDD da 2,5 pollici. WD assicura la velocità massima di lettura sequenziale, 560 MB/s, e anche di scrittura sequenziale, fino a 530 MB/s. Le dimensioni abbastanza importanti ci portano a pensare che questo SSD sia principalmente adatto a coloro i quali puntano su un PC fisso.

WD Black SN750 SSD

Questo SSD è in formato M.2 è ha un attacco NVMe. Il prodotto è moderno e assicura la massima velocità, resistenza e silenziosità.

Arriviamo ora alla soluzione per forse migliore: WD Black SN750. Western Digital, una società che si è ritagliata una porzione di mercato abbastanza consistente, ha totalmente aggiornato la linea “Black”. I nuovi prodotti, in formato M.2 NVMe, assicurano le migliori prestazioni attualmente raggiungibili e sono perfetti per qualunque dispositivo, anche quelli più sottili.

WD Black SN750 regala ai clienti la totale assenza di fastidiosi rumori, la massima resistenza e un importante risparmio energetico. La velocità massima è pari a 3470 MB/s in lettura e 3000 MB/s in scrittura. Questo modello di alta qualità, come spesso accade, ha un costo più alto, ma otterrai il meglio che si possa desiderare da questa tipologia di prodotti.

Migliori SSD sotto i 700 euro

Ne siamo tutti consapevoli: lo spazio in un computer non basta mai! Ecco perché potrai puntare anche a un prodotto con ben 2 TB a disposizione. Non dovrai rinunciare a nulla, dai software ai tuoi videogiochi preferiti. Le proposte sono le medesime che abbiamo visto in precedenza, ma con il doppio dello spazio.

Migliori SSD esterni

Gli SSD esterni permettono agli utenti di trasportare i propri file anche senza necessariamente portarsi dietro tutto il personal computer. La velocità, sia di scrittura che di lettura, è notevole, pur essendo minore rispetto a quella dei dispositivi interni. Lo spazio disponibile, come abbiamo già chiarito, va da 120 GB e arriva a 2 TB. Un involucro esterno protegge il già solidissimo prodotto da eventuali urti che, altrimenti, potrebbero danneggiare l’integrità del dispositivo.

SanDisk Extreme

Grazie alla certificazione IP55, SanDisk Extreme è un SSD esterno perfetto anche per coloro i quali vogliono portare sempre con sé i propri dati. Il dispositivo, resistente all’acqua, alla polvere e agli urti, è disponibile con varie capacità, da 500 GB fino a 2 TB. La velocità massima stimata di trasferimento è pari a 550 MB/s.

Kingdian Portable SSD

Di qualità senz’altro inferiore è KingDian Portable SSD. Il prodotto ha però dalla propria parte una caratteristica che cattura sempre più utenti, ovvero le dimensioni ridotte. In un dispositivo grande quanto una chiavetta USB, questo modello ti permetterà di trasportare fino a 240 GB. La velocità massima, in questo caso, coincide con 300 MB/s, sia in scrittura che in lettura.

Samsung T5

Samsung Portable SSD T5 fa sicuramente parte dei modelli di SSD portatili più celebri del mercato. La capacità va da 250 GB e arriva fino a 2 TB. La velocità massima arriva fino a 540 MB/s e la connettività è USB 3.1. Le memorie V-NAND sono estremamente affidabili e le dimensioni sono molto ridotte. Il prodotto è sicuramente ottimo, pur costando di più rispetto agli altri dispositivi consigliati in questo articolo.

WD My Passport SSD

Non può mancare la proposta firmata Western Digital, società che ha ben presto conquistato il mercato con le sue unità d’archiviazione di altissima qualità. My Passport SSD, con ingresso USB Type-C, arriva a 1 TB di spazio interno e ha una velocità massima stimata di ben 515 MB/s!

Crucial X8

Disponibile fino a una capacità massima di ben 1 TB, questo SSD portatile consente di conservare e portare sempre con te i tuoi file. Potrai inoltre utilizzare questo prodotto anche in Xbox One, PS4, iPad Pro o un dispositivo Android, così da incrementare lo spazio a disposizione. Secondo i dati diffusi dal produttore, X8 è 1,8 volte più veloce rispetto agli altri modelli, pur avendo delle dimensioni ridotte. Crucial X8 è forse il migliore SSD attualmente sul mercato, trovi qui la nostra recensione.

Come collegare un SSD al PC

Hai acquistato un SSD e vorresti inserirlo nel tuo computer? Non temere! La procedura è molto semplice, anche se potrebbe variare in base alla tipologia di computer. Ricorda che l’unità di archiviazione dovrebbe essere inserita successivamente alla scheda madre.

Come prima cosa, afferra il tuo case e posizionalo in una struttura abbastanza solida e in cui puoi lavorare comodamente. Ideale sarebbe un tavolo in legno della giusta altezza. Rimuovi l’apposito coperchio dal computer e mettilo da parte. Ricorda che potrebbero esserci delle viti: presta molto attenzione a non perderle, così da poterle inserire nuovamente successivamente.

Gli SSD vanno quasi sempre inseriti nell’apposito alloggio da 2,5″: effettua questa azione, verificando che i contatti siano rivolti verso la scheda madre (questo è essenziale per il corretto funzionamento).

Allinea l’unità con lo spazio e i fori presenti nel case. Inserisci le viti, che solitamente sono quattro. Esse permetteranno di sigillare il dispositivo ed evitare che esso possa cadere dallo spazio che occupa.

Giunti a questo punto, ricordando che è consigliabile inserire il tuo SSD dopo la scheda madre, ti toccherà collegare il cavo dati SATA , riconoscibile dal suo colore rosso e dall’estremità nera. Inserisci, quindi, una parte nell’unità di memoria a stato solido e l’altra nella scheda madre. Sfrutta, se possibile, la prima porta, in cui troverai la dicitura “SATA1”. Essa, infatti, potrebbe offrire una velocità massima pari a 6 Gbps.

, riconoscibile dal suo colore rosso e dall’estremità nera. Inserisci, quindi, una parte nell’unità di memoria a stato solido e l’altra nella scheda madre. Sfrutta, se possibile, la prima porta, in cui troverai la dicitura “SATA1”. Essa, infatti, potrebbe offrire una velocità massima pari a 6 Gbps. Chiudi nuovamente il case e inserisci tutte le viti messe da parte in precedenza.

A questo punto, accendendo il tuo personal computer, dovresti poter visualizzare l’unità e dovresti poter iniziare ad archiviare file e installare software.

Conclusione: ottimizzare il PC con un SSD

Ora conosci tutte le informazioni riguardo le unità SSD e i migliori prodotti disponibili nel mercato. Ricorda che la tecnologia continua ad andare avanti e la qualità di questi prodotti cresce sempre più, insieme allo storage massimo. Dovrai decidere cosa acquistare, tenendo presente che:

I prodotti più costosi e di qualità superiore sono consigliati per tutti coloro i quali utilizzano il computer per lavoro, che vorrebbero utilizzare software abbastanza pesanti o archiviare file molto importanti e insostituibili.

e di qualità superiore sono consigliati per tutti coloro i quali utilizzano il computer per lavoro, che vorrebbero utilizzare software abbastanza pesanti o archiviare file molto importanti e insostituibili. Se sfrutti il tuo personal computer solo per scopi casalinghi, ideale è un prodotto meno costoso.

Per risparmiare, ti consigliamo di acquistare un SSD e di abbinarlo a un HDD, che ha un costo quasi sempre più basso. In questo modo potrai utilizzare la prima unità per il sistema operativo, per i software e per i file che utilizzi frequentemente; la seconda, invece, per archiviare tutti gli altri file.

E tu hai scelto di acquistare un’unità di questa tipologia?