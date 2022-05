L’avvio e la gestione del sistema operativo appaiono lenti, così come l’esecuzione dei vari programmi? Vuoi aumentare lo spazio a disposizione sul tuo computer? Se hai già effettuato tutte le operazioni necessarie per rendere il tuo PC più veloce , non ti resta che acquistare uno dei migliori hard disk esterni o SSD attualmente sul mercato. Tutti i migliori SSD e hard disk esterni attualmente in commercio sono in grado di consentirti di salvare una grande quantità di dati personali. Allo stesso tempo, avrai la possibilità di installare tantissimi programmi e applicazioni sul tuo computer senza rallentarlo eccessivamente.

Acquistare un computer con una buona memoria interna è importante per chi ha bisogno di archiviare un numero importante di dati. Tuttavia, occorre ricordare che il rischio di perdere tutti i dati è sempre dietro l’angolo. Allo stesso tempo, un dispositivo che contiene molti dati, per forza di cose, non sarà performante come un dispositivo con tanta memoria libera. La soluzione a questo problema è quella di acquistare un hard disk o un SSD esterno, in modo da avere sempre a portata di mano un backup di tutti i dati più importanti e soprattutto da tenere gran parte della memoria di archiviazione del computer libera per non rallentarlo inutilmente. Se vuoi espandere la memoria del tuo computer ma non sai come fare continua a leggere. Nei prossimi paragrafi abbiamo stilato una lista dei migliori SSD e hard disk esterni sul mercato per aiutarti a scegliere quello perfetto per le tue esigenze.

Migliori hard disk e SSD sul mercato: quale tecnologia scegliere?

Gli hard disk esterni classici hanno dominato per anni il mondo dei supporti di memoria portatili. Negli ultimi anni però, la tecnologia SSD ha messo in grande difficoltà questa soluzione.

In questo senso, chi desidera avere un backup dei propri dati o velocizzare il computer spostando le cose più importanti su un supporto esterno pur rientrando in un budget limitato, i cari e vecchi HDD sono ancora la soluzione migliore. Di fatto, la tecnologia più datata può essere considerata migliore per ottenere backup di sicurezza, ai quali si accede raramente. Le memorie SSD invece, sono particolarmente prestanti a livello di velocità, più adatte a caricamenti frequenti, a rendere meno pesante un videogioco o un software particolarmente “ingombrante”.

Andiamo quindi ad analizzare quali sono le principali caratteristiche da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di un Hard disk o SSD portatile.

Velocità

Dal punto di vista della velocità, come già accennato, i supporti SSD vincono a mani basse sui classici hard disk. A livello puramente pratico, per un backup o per file di documento e simili, un hard disk esterno comune è più che sufficiente. In ottica di elaborazione grafica ad alto livello, video o gaming, il supporto SSD è decisamente più indicato in quanto è in grado di trasferire contenuti ad alta velocità in lettura e scrittura.

Un comune hard disk rotativo USB3.0 è in grado di gestire una media di circa 70/80 MB/s in scrittura, mentre può raggiungere i 100 MB/s in lettura. Un SSD può raggiungere invece i 150/170 MB/s sia in scrittura che in lettura.

Longevità

La longevità dei supporti di memoria è stata a lungo un vero e proprio tallone di Achille per gli SSD, anche se oggi questo problema è stato pressoché annullato.

Se è vero che sovrascrivere continuamente i dati per centinaia di volte può causare qualche problema, al giorno d’oggi è molto più soggetto a un potenziale guasto un hard disk (in quanto meccanico) rispetto a un SSD.

Consumi energetici

Al giorno d’oggi, i migliori hard disk ed SSD esterni presentano consumi energetici bassissimi.

Nella maggior parte dei casi infatti, si tratta di dispostivi che non necessitano di alcuna alimentazione esterna, fatta eccezione per quelli che offrono uno spazio di archiviazione molto elevato.

Sicurezza

In base all’utilizzo del supporto, la sicurezza dei dati conservati può avere un’importanza elevata oppure essere del tutto superflua.

In un ambiente aziendale, dove c’è la necessità di proteggere dati sensibili, esistono forme di crittografia più o meno avanzate. Alcuni hard disk offrono un ulteriore livello di protezione integrando addirittura un tastierino che consente all’utente di inserire una password per proteggete al meglio i propri dati sensibili e file.

I migliori hard disk esterni

Toshiba HDTB420EK3AA

Il Toshiba HDTB420EK3AA è un hard disk esterno compatibile con Windows e che non richiede alcuna installazione software al momento dell’avvio. Può essere utilizzato tranquillamente anche su Mac previa formattazione. Si tratta di un dispositivo alimentato tramite USB (compatibile anche con USB2), ideale per archiviare al proprio interno musica, video, immagini, documenti e tanto altro ancora. Grazie alla tecnologia USB3.0, il dispositivo consente di trasferire file velocemente e senza rallentare il computer. L’hard disk si presenta con un design compatto e sottile, comodo da trasportare e da riporre in tasca o nello zaino. Può essere acquistato in diversi tagli di archiviazione, da 500 Gb, da 1TB o da 2TB a seconda delle esigenze dell’utente.

SanDisk Professional 4TB

Il SanDisk Professional è un hard disk esterno di alta qualità disponibile in diversi tagli di archiviazione: l’utente, in base alle proprie esigenze, potrà acquistare un disco rigido da 500GB, da 1TB, da 2TB, da 4TB fino ad arrivare a ben 24TB. Si tratta di un hard disk molto veloce e performante grazie alla connettività USB3.2, che garantisce una velocità di 260 MB/s sia in lettura che in scrittura. Compatibile sia con i sistemi operativi Windows che Apple, il disco rigido è abilitato per Apple Time Machine. Il case di alluminio è stato progettato per proteggere l’hard disk rendendolo resistente ed elegante allo stesso tempo, poiché perfettamente abbinabile alla maggior parte dei computer in commercio.

WD Elements Portable 3.0

L’hard disk WD Elements Portable è un’altra ottima alternativa per chi desidera un dispositivo veloce e performante per archiviare file e documenti importanti. Grazie al cavetto USB3.0, l’hard disk garantisce una velocità che può raggiungere i 3GB/s. In base alle esigenze di scrittura o lettura, il disco ruota a velocità variabile: questo garantisce una maggiore durata e affidabilità, oltre che un minor consumo energetico. L’hard disk WD Elements Portable è stato pensato per essere utilizzato su sistemi operativi Windows ma può essere riformattato per Mac.

Verbatim Store ‘N’ Go

Il Verbatim Store ‘N’ Go è un hard disk esterno in grado di offrire prestazioni veloci e di qualità grazie all’archiviazione dati tramite USB3.0 (retrocompatibile con qualsiasi porta USB 2.0 presente sul computer). Il disco rigido non necessita di alcuna alimentazione esterna, neanche le versioni più capienti (fino a 2TB), ma solamente di essere collegato al computer tramite USB. Compatibile sia con i sistemi operativi Windows che Mac Os, il Verbatim Store ‘N’ Go rispetta alti standard di sicurezza grazie al software Nero BackItUp, un’applicazione che effettua il backup dei dati in modo semplice e veloce, dando anche la possibilità di programmare un backup automatico a un orario prestabilito. Dal punto di vista del design, l’hard disk Verbatim Store ‘N’ Go è compatto, elegante e disponibile in ben 12 colorazioni.

WD_BLACK P10

L’hard disk WD_BLACK P10 è stato pensato per gli appassionati di gaming e in particolare per migliorare l’esperienza di gioco dei giocatori. Grazie a una connettività avanzata con un unico cavetto Thunderbolt 3, l’hard disk consente l’archiviazione di dati, documenti e giochi in modo semplice e veloce. Oltre a due porte Thunderbolt 3, il dispositivo presenta una porta DisplayPort 1.4, due porte USB-C, tre porte USB-A 10, un ingresso/uscita audio e una porta Gigabit Ethernet. Si tratta di un disco rigido esterno dal design molto elegante e che può essere abbinato alla perfezione a qualsiasi postazione da gaming grazie alla vasta gamma di effetti luminosi RGB personalizzabili. I videogiocatori potranno scegliere tra ben tredici modelli LED programmabili in modo semplice e veloce tramite la WD_BLACK Dashboard.

I migliori SSD da 1 TB

Per archiviare tutti i tuoi dati più importanti avrai bisogno di un SSD esterno abbastanza capiente, che abbia abbastanza spazio per salvare dati, file, foto e video. Il taglio di memoria minimo che ti consigliamo di acquistare è quello da 1 TeraByte. Tieni sempre presente che, eventualmente, è possibile gestire un hard disk creando diverse partizioni. Vediamo quali sono i migliori SSD attualmente in commercio.

SanDisk Extreme SSD

Il SanDisk Extreme è un SSD veloce e performante, in grado di offrire a chi lo utilizza una velocità che può raggiungere i 1000MB/s. Si tratta di un disco rigido portatile ad alta capacità e con una resistenza incredibile. Il dispositivo è infatti resistente a cadute fino a due metri, all’acqua e alla polvere. Grazie al resistente rivestimento in silicone e alla sua forma particolare, l’SSD può essere attaccato allo zaino o alla borsa con un moschettone e portato in giro a piacimento. I dati contenuti nel dispositivo saranno sempre protetti dalla crittografia hardware integrata aes a 256 bit, a cui l’utente può decidere di dare un livello ulteriore di protezione impostando una password.

Crucial CT1000X8SSD9 X8

Il Crucial CT1000X8SSD9 X8 è uno dei migliori SSD in commercio, in grado di offrire un’archiviazione semplice e veloce dei dati sia su Windows che su Mac. Basterà collegarlo al computer e iniziare ad archiviare i dati, senza nessun tipo di formattazione. I dati al suo interno saranno sempre protetti dai sistemi Windows Bitlocker to Go o Apple FileVault, a seconda del sistema operativo sul quale si utilizza l’SSD. Si tratta di una soluzione semplice, veloce e pensata per eseguire il backup di video, foto, giochi e tanto altro a una velocità che può raggiungere i 1050MB/s. Il dispositivo è inoltre compatibile con Android e tanti altri device, tra cui iPad Pro, pS4, Xbox e Chromebook. Grazie all’interfaccia USB3.2, i dati saranno trasferiti velocemente e senza rallentare il computer. Si tratta di un SSD resistente e robusto, pensato per resistere a urti, cadute e temperature forti.

I migliori SSD esterni da 2 TB

Se hai bisogno di maggiore spazio per l’archiviazione e il backup dei tuoi file, 1TB potrebbe non essere sufficiente. Chi lavora in particolari ambiti o ha comunque a che fare quotidianamente con dei file di grosse dimensioni potrebbe facilmente avere bisogno di raddoppiare lo spazio disponibile.

Ecco alcuni tra i migliori SSD da 2 TB tra i tanti modelli disponibili sul mercato.

Samsung Memorie T7 MU-PC2T0T

Samsung è una marca che non ha certo bisogno di presentazioni, e come tutti gli altri prodotti anche gli SSD sono di alta qualità. Il Samsung Memorie T7 MU-PC2T0T offre una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s grazie all’interfaccia USB 3.2. Compatibile con tutti i sistemi operativi Windows (7 e successivi), Mac (OS X 10.10 e successivi), Android (5.1 e successivi), l’SSD viene venduto in tre diversi tagli di memoria, ovvero 500GB, 1TB e 2TB.

Crucial CT2000X8SSD9

Anche il Crucial CT2000X8SSD9 rappresenta una soluzione perfetta per chi ha bisogno di trasferire file di grandi dimensioni in modo semplice e veloce. Il dispositivo consente infatti di raggiungere una velocità di 1050MB/s grazie ai connettori USB3.2. Compatibile con Windows, Mac, iPad Pro, Android, Linux, Xbox e PS4, l’SSD di Crucial presenta un design elegante, compatto e robusto, che può essere portato sempre con sé grazie all’incredibile resistenza a urti e cadute. Ne abbiamo parlato molto bene nella recensione completa.

I migliori SSD esterni oltre i 2 TB

Per videomaker e professionisti del settore, anche i 2 TB potrebbero non essere sufficienti. Ecco dunque i migliori SSD esterni per poter gestire una mole di dati ancora più elevata.

Crucial CT4000X6SSD9 X6

Ecco un SSD esterno che può contenere file e documenti fino a 4 TB. Si tratta del Crucial CT4000X6SSD9 X6, un dispositivo veloce, compatto e leggero: con delle dimensioni ridottissime, questo SSD esterno è comodo da tenere in tasca e da portare nello zaino. Può essere comodamente utilizzato su Windows, Mac, Android, iPad Pro, mentre per utilizzarlo su PS4 e Xbox sarà richiesto l’acquisto di un adattatore USB-A.