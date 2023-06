Recensione scrivania motorizzata Flexispot E7: salute e produttività

Era da qualche anno volevo provare una scrivania motorizzata ad altezza regolabile. Da tempo desideravo una soluzione pratica e funzionale per alternare il lavoro seduto ed il lavoro in piedi, quando i ragazzi di Flexispot mi hanno chiesto se ero interessato a provare una delle loro scrivanie regolabili in altezza motorizzate mi sono super gasato e mi sono messo subito a studiare il nuovo layout della mia postazione di lavoro.

Flexispot mi ha dato la possibilità di scegliere in autonomia il modello di scrivania da provare, ho deciso di puntare su un modello di fascia alta, la Flexispot E7, che mi ha colpito per le forme squadrate e la sua capacità di sostenere fino a 125 kg di peso. La capacità di carico è forse eccessiva per le mie necessità, ma meglio andare sul sicuro considerando che devo posizionare un PC fisso, un paio di schermi, un laptop e vari accessori. Alla struttura ho abbinato un piano in noce nero da 160 x 80 centimetri che mi permette di mantenere uno stile molto pulito ed elegante e di avere tanto spazio di lavoro a disposizione. Sotto la scrivania ho posizionato un piccolo schedario con ruote dove poter riporre i dispositivi ed i cavi che utilizzo abitualmente.

Ho usato la Flexispot E7 per ormai più di un mese su base giornaliera per lavorare al PC e nel tempo libero, alternando quindi gaming, lettura e serie TV. Passo molte ore ogni giorno seduto sulla mia scrivania e mi è capitato spesso negli anni di sentirmi affaticato, di voler trovare una posizione più comoda e di voler stare in piedi anche mentre scrivevo, montavo video o, più semplicemente, rispondevo alle mail. Vi racconto la mia esperienza nella recensione della scrivania motorizzata Flexispot E7.

Esperienza reale: lavoro in piedi con la scrivania motorizzata Flexispot E7 – Consigli e vantaggi!

I vantaggi del lavorare in piedi e di una scrivania ad altezza regolabile

Negli ultimi anni, soprattutto anche in relazione allo smart working e al periodo post covid, il il modo in cui lavoriamo negli uffici o a casa è stato oggetto di una crescente attenzione. La consapevolezza dei rischi per la salute derivanti dalla sedentarietà ha portato ad una ricerca di soluzioni innovative per migliorare il benessere e la produttività sul posto di lavoro. Una di queste soluzioni è rappresentata dalla scrivania motorizzata con altezza regolabile, che consente sia di lavorare nella classica posizione seduta sia di lavorare in piedi, ma anche di sfruttare una serie di altezze intermedie che possono tornare utili per differenti scopi ed utilizzi del nostro piano di lavoro.

Le scrivanie motorizzate ad altezza regolabile, di cui Flexispot è il produttore più noto assieme ad Ikea, offrono la flessibilità di cambiare facilmente la posizione di lavoro, passando dalla tradizionale postura seduta a una posizione in piedi. Questo approccio più dinamico al lavoro da ufficio ha dimostrato numerosi vantaggi per la salute:

Riduzione della sedentarietà : lavorare in piedi può aiutare a combattere gli effetti negativi di una posizione sedentaria prolungata. Quindi ridurre il numero di ore in cui si rimane seduti, a favore di ore di lavoro in piedi, riduce il rischio di problemi di salute correlati alla sedentarietà, come l’obesità, disturbi metabolici, problemi cardiovascolari e diabete di tipo 2.

: lavorare in piedi può aiutare a combattere gli effetti negativi di una posizione sedentaria prolungata. Quindi ridurre il numero di ore in cui si rimane seduti, a favore di ore di lavoro in piedi, riduce il rischio di problemi di salute correlati alla sedentarietà, come l’obesità, disturbi metabolici, problemi cardiovascolari e diabete di tipo 2. Miglioramento della postura e riduzione dei dolori : una scrivania motorizzata ad altezza regolabile consente di passare facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi, consentendo movimenti regolari e cambi di postura. Questo può aiutare ad alleviare la tensione muscolare e prevenire la rigidità, con grossi benefici e riduzioni di dolori al collo, cervicali e schiena.

: una scrivania motorizzata ad altezza regolabile consente di passare facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi, consentendo movimenti regolari e cambi di postura. Questo può aiutare ad alleviare la tensione muscolare e prevenire la rigidità, con grossi benefici e riduzioni di dolori al collo, cervicali e schiena. Bruciare più calorie: stare in piedi più ore durante l’arco della giornata lavorativa ci aiuta ad aumentare il dispendio energetico, rispetto alla posizione seduta. Anche se non è un sostituto per l’esercizio fisico regolare, lavorare in piedi può contribuire a bruciare qualche caloria in più durante la giornata.

Ma ci sono anche alcuni svantaggi che vanno tenuti in considerazione, soprattutto se siete in sovrappeso o avete patologie particolari:

Affaticamento dei piedi e delle gambe : Stare in piedi per lunghi periodi può causare affaticamento dei muscoli delle gambe e dei piedi. Per questo motivo è importante alternare le due fasi, è proprio qui entra in gioco il vantaggio di avere una scrivania motorizzata perché non abbiamo operazioni manuali o difficoltose da completare, per variare l’altezza basta premere un pulsante.

: Stare in piedi per lunghi periodi può causare affaticamento dei muscoli delle gambe e dei piedi. Per questo motivo è importante alternare le due fasi, è proprio qui entra in gioco il vantaggio di avere una scrivania motorizzata perché non abbiamo operazioni manuali o difficoltose da completare, per variare l’altezza basta premere un pulsante. Scomodità : alcune persone possono trovare scomodo lavorare in piedi per lunghi periodi. Va però sottolineato che potrebbe servire del tempo per adattarsi a questa nuova modalità di lavoro e trovare una posizione confortevole.

: alcune persone possono trovare scomodo lavorare in piedi per lunghi periodi. Va però sottolineato che potrebbe servire del tempo per adattarsi a questa nuova modalità di lavoro e trovare una posizione confortevole. Difficoltà di concentrazione: alcune attività e tipologie di lavori che richiedono attenzione e concentrazione possono essere più difficili da svolgere in piedi. Ad esempio, la scrittura di una mail importante o il lavoro su progetti complessi potrebbero richiedere una postura seduta per una maggiore stabilità.

Alcuni consigli per lavorare al meglio in piedi

Non è facile abiutarsi a lavorare in piedi, ma dopo circa un mese di utilizzo di questa nuova scrivania di Flexispot ho deciso di raccogliere 7 consigli per aiutarti a lavorare al meglio in piedi e sfruttare al massimo la tua scrivania motorizzata:

Regola l’altezza della scrivania : assicurati che l’altezza della scrivania sia regolata correttamente in modo da poter lavorare comodamente. La posizione ideale dovrebbe consentirti di avere i gomiti piegati a un angolo di circa 90 gradi mentre le mani sono sulla tastiera.

: assicurati che l’altezza della scrivania sia regolata correttamente in modo da poter lavorare comodamente. La posizione ideale dovrebbe consentirti di avere i gomiti piegati a un angolo di circa 90 gradi mentre le mani sono sulla tastiera. Mantieni una postura corretta : assicurati di mantenere una postura adeguata quando lavori in piedi. Mantieni la schiena dritta, le spalle rilassate e gli addominali leggermente contratti. Assicurati che il monitor del computer sia posizionato all’altezza degli occhi per evitare tensioni al collo e agli occhi.

: assicurati di mantenere una postura adeguata quando lavori in piedi. Mantieni la schiena dritta, le spalle rilassate e gli addominali leggermente contratti. Assicurati che il monitor del computer sia posizionato all’altezza degli occhi per evitare tensioni al collo e agli occhi. Alterna le posizioni : Non lavorare in piedi per periodi prolungati senza pause. È importante alternare regolarmente la posizione seduta a quella in piedi per evitare l’affaticamento muscolare e migliorare la circolazione sanguigna. Un buon punto di partenza potrebbe essere lavorare in piedi per 30, quindi sedersi per 30-60 minuti, naturalmente ascolta il tuo corpo e se si senti stanco o in forma adegua i tempi delle due fasi.

: Non lavorare in piedi per periodi prolungati senza pause. È importante alternare regolarmente la posizione seduta a quella in piedi per evitare l’affaticamento muscolare e migliorare la circolazione sanguigna. Un buon punto di partenza potrebbe essere lavorare in piedi per 30, quindi sedersi per 30-60 minuti, naturalmente ascolta il tuo corpo e se si senti stanco o in forma adegua i tempi delle due fasi. Utilizza un tappetino antifatica : un tappetino antifatica o un supporto per i piedi morbido può aiutare ad alleviare l’affaticamento delle gambe e dei piedi. Questi accessori forniscono un po’ di ammortizzazione e comfort durante le lunghe sessioni di lavoro in piedi. Puoi anche usare un piccolo “scalino” per tenere i due piedi non allineati ed uno dei due leggermente sollevato.

: un tappetino antifatica o un supporto per i piedi morbido può aiutare ad alleviare l’affaticamento delle gambe e dei piedi. Questi accessori forniscono un po’ di ammortizzazione e comfort durante le lunghe sessioni di lavoro in piedi. Puoi anche usare un piccolo “scalino” per tenere i due piedi non allineati ed uno dei due leggermente sollevato. Sperimenta con diverse altezze : ognuno di noi è diverso, quindi prova diverse altezze e angolazioni per trovare quella che funziona meglio per te. Osserva come il tuo corpo risponde a diverse posizioni e apporta eventuali modifiche necessarie, potresti trovare ideale usare altezze diverse per diverse tipologie di lavoro senza limitarti al classico seduto/in piedi.

: ognuno di noi è diverso, quindi prova diverse altezze e angolazioni per trovare quella che funziona meglio per te. Osserva come il tuo corpo risponde a diverse posizioni e apporta eventuali modifiche necessarie, potresti trovare ideale usare altezze diverse per diverse tipologie di lavoro senza limitarti al classico seduto/in piedi. Consiglio extra – Organizza i cavi: Con una scrivania motorizzata, è facile sollevare e abbassare la superficie di lavoro. Assicurati di organizzare i cavi in modo da evitare intrecci o blocchi quando la scrivania si muove. Utilizza fascette o supporti per cavi per tenerli in ordine e cerca di optare per un cable management pulito e ordinato in modo da non aver cavi d’intralcio quando ti muovi.

Montaggio ed installazione

Il montaggio della scrivania Flexispot E7 è tutto sommato abbastanza semplice, non richiede capacità particolari e porta via meno di un’ora di tempo. Per il montaggio non servono strumenti particolari, anche se torna particolarmente comodo un buon cacciavite a stella o un avvitatore in modo da semplificare le operazioni. Mi sento di darvi principalmente due consigli: proteggete la superficie del piano posandola su un panno morbido o su un tappeto e, se possibile, fatevi aiutare da un’altra persona, soprattutto nelle fasi finali del montaggio, perché la struttura è molto pesante ed è difficile capovolgerla da soli.

Le operazioni di montaggio della struttura sono abbastanza semplici, basta seguire i passaggi riportati abbastanza chiaramente nel manuale di istruzioni e si arriva alla fine dell’opera in meno di un’ora e senza particolari problemi. Le parti motorizzate sono già tutte montate, l’unica parte del montaggio relativa a questa componente è legata al corretto collegamento dei cavi, è praticamente impossibile sbagliare. Una volta completati i vari passaggi è sufficiente fissare le gambe al piano della scrivania e poi procedere con la messa in posizione. La parte più complicata, legata principalmente al peso elevato e alle dimensioni del tavolo, è quello di capovolgere il tutto e metterlo in posizione.

In fase di montaggio ci viene data la possibilità di scegliere da quale lato installare la tastiera con i comandi. Io ho optato per il lato dove ho meno possibilità di sbatterci passando, in questo modo evito botte e potenziali rotture che potrebbero capitare nel corso degli anni.

Esperienza d’uso dopo un mese di utilizzo

Premetto che nonostante io passi almeno 9 ore al giorno 5 giorni la settimana seduto sulla scrivania, fortunatamente, non ho mai avuto problemi fisici particolari o dolori insistenti negli corso degli anni passati alla scrivania, ma tendo spesso a sentirmi scomodo e a cambiare posizione alternando posture corrette ad altre che lo sono decisamente meno, con tutti i potenziali problemi nel lungo periodo.

In questo mese di utilizzo della mia nuova fantastica scrivania motorizzata ho optato per un approccio soft, ho alternato 30 minuti in piedi ad un’ora seduto e poi nel corso delle settimane, anche in base alle giornate e a come mi sentivo, ho provato ad allungare progressivamente il tempo in piedi, senza esagerare. Nei primi giorni mi sono poi concentrato sul trovare le altezze corrette visto che sono facilissime da gestire grazie alla pulsantiera che ci consente di regolare l’altezza da 58 a 123 cm semplicemente premendo un pulsante.

Devo ammettere che fin dai primi giorni di utilizzo mi sono sentito meglio, direi un po’ meno inchiodato rispetto al solito, sicuramente più in forma e pimpante. Ho notato molti benefici alla mia produttività in vari momenti della giornata, ma soprattutto dopo pranzo quando solitamente l’abbiocco tende a farsi sentire in maniera più importante. Mi è piaciuta molto la maggiore dinamicità delle mie giornate, passare spesso da una posizione all’altra e ritrovarmi in piedi mentre bevo un caffè e rispondo svogliatamente a qualche mail è stato piacevole, quasi rilassante.

Naturalmente ho alternato le due posizioni in maniera abbastanza costante, ma ho spesso deviato gli orari in base alle necessità del momento. Nel corso delle settimane di utilizzo ha preso piede l’abitudine di variare l’altezza della scrivania in base alla tipologia i lavoro che dovevo svolgere: di fatto ho sempre scritto i miei articoli da seduto mentre ho preferito sempre rispondere alle mail e fare qualche sessione di video editing in piedi. Poi naturalmente per il gaming si sta meglio seduti, ma guardare un video su Youtube e passare 10 minuti in piedi è una sensazione confortevole.

I benefici su schiena e collo si hanno fin da subito, ho provato una sensazione di maggior benessere generale e ritrovami in piedi per più ore al giorno mi sta facendo anche sentire più in forma e meno stanco alla fine della giornata lavorativa. I benefici provati in questi pochi giorni di utilizzo mi lasciano ben sperare per il lungo periodo, questa alternanza di posizioni ed una maggiore quantità di tempo passata in piedi potrebbe rivelarsi un toccasana per la salute ed aiutarmi a restare in forma ed evitare completamente dolori a schiena, collo e cervicali.

La scrivania, sotto il punto di vista costruttivo e del design, mi è piaciuta molto. La struttura motorizzata con le gambe telescopiche è costruita in maniera impeccabile e trasmette un eccellente senso di solidità. Solidità confermata anche dall’eccellente stabilità del piano di lavoro che non ondeggia e non vibra mai e risulta sempre perfettamente stabile, anche in fase di sollevamento. Il design minimal, pulito e con dettagli squadrati è perfetto per ogni tipologia di arredamento, le tante possibilità di personalizzazione per colore della struttura e tipologia e materiali del piano offre ad ognuno di noi la possibilità di creare una combinazione unica e in linea coi propri gusti.

Il doppio motore è super potente e permette di “tener su” fino a 125 kg quindi possiamo idealmente posizionare anche degli attrezzi da lavoro pesanti e trasformare il piano in un banco da lavoro professionale. E qui entrano in gioco le regolazioni di altezza personalizzabili che ci consentono di andare ai quattro preset che possiamo impostare e di andare a trovare delle altezze differenti per ogni tipologia di lavoro o di utilizzo, potremmo quindi avere una misura per stare seduti, una per lavorare in piedi, una per svaccarsi a guardare un film, una per mangiare ed una per fare dei lavori manuali o montare dei componenti.

Qualche piccolo dettaglio sul doppio motore, anzitutto è abbastanza veloce e con i suoi 38mm/s ci permette di variare l’altezza in una manciata di secondi. Poi va detto che il rumore emesso in fase di regolazione è davvero ridotto, essendo tutto il sistema molto silenzioso rende la Flexispot E7 perfetta da usare anche in uno spazio di lavoro condiviso e anche se continuerete ad alzare e abbassare il piano non risulterete mai fastidiosi. Infine, i consumi sono ridotti, parliamo di meno di 0,5W in standby. Il motore ha anche un sistema anti collisione e quindi blocca il movimento in caso di scontri o forze opposte alla direzione di movimento.

Ottima la realizzazione della tastiera che dispone di un piccolo display che mostra l’altezza, degli indispensabili tasti per alzare e abbassare e ci 4 preset preimpostabili. A lato è presente anche una comoda porta USB-A che ci consente di ricaricare i nostri device senza dover utilizzare un caricabatterie standard.

L’altezza regolabile regala altri piccoli vantaggi, quello che ho apprezzato di più è legato alla possibilità di arrivare facilmente sotto la scrivania e di poter gestire il cable management senza doversi rannicchiare sotto il tavolo di lavoro. Oltretutto è facile cambiare pianale, basta svitarlo, e quindi potreste portare con voi per sempre la struttura e cambiare il piano assieme al vostro arredamento.

Cosa si poteva migliorare

La Flexispot E7 è costruita in maniera impeccabile e la placca centrale copre in maniera intelligente tutta la cavetteria dei motori. Ci sono solamente due aspetti in cui si sarebbe potuto fare di meglio, ma a cui si rimedia facilmente. Sono davvero piccolezze degne di un maniaco dell’ordine:

il cavo viene lasciato libero e penzolante , sarebbe stato figo introdurre un passacavi adesivo in confezione in modo da dargli una direzione più precisa

, sarebbe stato figo introdurre un passacavi adesivo in confezione in modo da dargli una direzione più precisa il cavo di alimentazione rimane in vista, si può risolvere con delle fascette ed un fissaggio attento attorno ad una delle due gambe. Sarebbe stato comodo e pratico avere un foro passante all’interno delle gambe in modo da farlo fuoriuscire dal piedistallo ed avere quindi un cavo completamente nascosto ed in uscita a livello del pavimento che avrebbe dato un layout ancora più piacevole ed ordinato.

Conclusioni – A chi la consiglio

Iniziare a lavorare alternando la posizione seduta a quella in piedi è stata una piacevole avventura ed una bella scoperta. Nel corso di questo mese di utilizzo sono riuscito a prendere l’abitudine di alternare le due posizioni e devo dire che passare qualche ora al giorno a lavorare in piedi si è rivelato confortevole e mi ha fatto sentire bene e più in forma, il tutto riducendo lo stato di durezza fisica e portando molti benefici sul lungo termine.

La Flexispot E7 si è dimostrata una scrivania motorizzata eccellente: la stabilità è eccezionale, la struttura è solida ed i motori funzionano perfettamente e ci permettono di gestire tutte le altezze senza problemi. La possibilità di creare numerose personalizzazioni rende poi il tutto perfettamente abbinabile ad ogni ambiente, arredamento e gusto. Da sottolineare il fatto che il produttore offre ben 7 anni di garanzia.

La Flexispot E7 è in vendita sul sito del produttore e su Amazon ad un prezzo di 469 euro, a cui va aggiunto il costo del piano, ma potete tranquillamente usarne uno che avete già a casa o un piano Ikea economico. Nel corso dell’anno sono spesso attive promozioni, si su Amazon che sul sito ufficiale del produttore, nel momento in cui sto pubblicando questa recensione è presente un coupon sconto da 120 euro che rende il prezzo davvero molto interessante.

Foto della scrivania motorizzata Flexispot E7