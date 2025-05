Google I/O 2025: La nuova funzionalità di moda AI rivoluziona lo shopping online

Alle luce del Google I/O 2025, l’attenzione si è concentrata su una serie di aggiornamenti innovativi dell’AI Gemini presentati da Google. Tra le novità più interessanti, una funzionalità dedicata allo shopping online che permetterà agli utenti di provare virtualmente abiti ed accessori direttamente da casa. Grazie a un’intelligenza artificiale che utilizza fotografie del corpo umano, questa novità promette di migliorare notevolmente l’esperienza di acquisto su piattaforme digitali.

La tecnologia dietro il virtual try-on di Google

Alla base di questa nuova funzionalità c’è un modello personalizzato di generazione immagini sviluppato da Google. L’idea è abbastanza semplice: l’AI combina un’immagine del corpo dell’utente con quella di un capo d’abbigliamento per creare un’anteprima di come potrebbe apparire indossato. Sebbene il meccanismo tecnico possa essere complesso, durante una dimostrazione dal vivo, il risultato è apparso sorprendentemente realistico. Attualmente, questa opzione è disponibile negli Stati Uniti, con ulteriori aggiornamenti previsti nel prossimo futuro, ognuno dei quali promette di arricchire ulteriormente l’esperienza della spesa online.

L’interesse per questa funzione è palpabile, specialmente tra coloro che acquistano frequentemente online e conoscono bene il problema delle aspettative non soddisfatte. Molti consumatori si sono trovati a dover restituire abiti perché non corrispondevano all’immagine che si erano fatti basandosi sui modelli. Tuttavia, per un giornalista specializzato in AI come me, rimangono delle preoccupazioni sul trattamento delle immagini e sui possibili rischi per la privacy legati all’uso di questo servizio.

Aspetti e politiche sulla privacy

Subito dopo la presentazione, ho ritenuto opportuno chiedere a Google quali misure di privacy siano state adottate per questa nuova funzionalità. Un portavoce dell’azienda ha rassicurato che le immagini caricate dall’utente vengono utilizzate esclusivamente per il virtual try-on e non vengono impiegate per addestrare modelli di AI. Le foto non vengono condivise con altri servizi o terze parti e l’utente ha la possibilità di cancellare o sostituire le immagini in qualsiasi momento. Queste affermazioni hanno suscitato sorpresa e un certo livello di ottimismo.

Viviamo in un’epoca in cui molte aziende tecnologiche mirano a raccogliere dati in ogni modo possibile; era pertanto inaspettato vedere Google adottare un approccio così restrittivo. Durante l’evento, sono stati presentati diversi strumenti di generazione di immagini e video che potrebbero avvalersi di foto umane, facendo sorgere interrogativi sul futuro utilizzo di tali dati.

Un mercato controverso

Il connubio tra moda e tecnologia non è nuovo: varie aziende hanno tentato di affrontare il tema della giusta vestibilità per anni. Negli anni passati, ad esempio, si è parlato di un’app che aiuta a ottenere la giusta misura per gli abiti, mentre Amazon ha recentemente integrato AI per le sue vendite di moda. Vidhya Srinivasan, vicepresidente di Google per le pubblicità e il commercio, ha descritto questo strumento come dotato di una “profonda comprensione del corpo umano“. Resta da vedere quanto bene questa tecnologia sarà in grado di adattarsi a diverse morfologie, dato che storicamente i generatori di immagini AI hanno avuto difficoltà a considerare la diversità dei corpi.

La promessa di Google di non sfruttare le immagini per migliorare i propri modelli AI mostra una certa attenzione alle corrette pratiche etiche e alla responsabilità sociale. Tuttavia, c’è ancora scetticismo sul fatto che la rappresentazione virtuale attraverso l’intelligenza artificiale possa realmente riflettere le caratteristiche fisiche degli utenti nella realtà. La voce critica cresce, ma la speranza che questa possa rivelarsi una buona applicazione dell’AI persiste.