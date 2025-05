Scopri il futuro dello shopping online grazie a Google: Prova virtualmente i tuoi vestiti preferiti

Con l’aumento dello shopping online, molte persone si ritrovano a navigare in un mondo dove le scelte sono infinite, ma la sicurezza nel proprio acquisto è spesso assente. In questo contesto, Google ha svelato una funzione innovativa durante l’evento Google I/O: Prova On, che utilizza l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di acquisto coinvolgente e realistica. Questa novità consente di vedere come un determinato capo d’abbigliamento si adatta al proprio corpo, eliminando l’ansia da acquisto.

L’esperienza visiva della Prova On

Durante la dimostrazione del nuovo strumento, ho avuto l’opportunità di interagire con Prova On e sono rimasto colpito dalla sua efficacia. Dopo aver scattato una foto e caricato un’immagine di me stesso, la funzione mi ha presentato diverse opzioni di abbigliamento, permettendomi di scegliere un grazioso tuta in denim a maniche lunghe. In pochi secondi, l’immagine generata mostrava il capo d’abbigliamento perfettamente adattato alla mia figura. Ogni dettaglio, dalle maniche alla scollatura, era visivamente convincente e mi ha lasciato piacevolmente sorpreso, specialmente quando ha incluso una borsa nella mia mano destra, un’aggiunta divertente al look virtuale.

Il sistema alla base di Prova On sfrutta un modello di generazione di immagini sviluppato da Google, capace di riprodurre come i materiali si adagiano, si piegano e si adattano a diverse morfologie. Questo strumento, attualmente disponibile in Search Labs, offre agli utenti la possibilità di testare nuove funzionalità prima del loro lancio ufficiale.

Come funziona Prova On

Attivare la funzione Prova On è semplice. Dopo essersi registrati, basta esplorare la scheda Shopping su Google e cercare l’icona “prova on”. Una volta caricata un’immagine a figura intera , l’AI manderà in scena l’outfit prescelto in modo spettacolare. Questa esperienza visiva consente di salvare l’immagine generata e di condividerla con amici e familiari, creando momenti di risate e di franche discussioni sullo stile.

Un test divertente con un tocco personale

La possibilità di divertirsi con Prova On si è rivelata molto interessante, specialmente per me che indosso hijab e scelgo outfit conformi a questo stile. Decisi di testare l’effetto di un abito senza maniche di colore rosa, un’opzione che non indosserei mai nella vita reale. La generazione dell’immagine ha mostrato le mie braccia, insieme a braccialetti e un orologio che di certo non avevo indosso, scatenando una risata contagiosa. Tuttavia, il mio hijab è rimasto al suo posto, mantenendo una curiosa coerenza nel look totale.

Sicurezza e privacy: le rassicurazioni di Google

Con l’avanzare della tecnologia, è naturale porsi domande riguardo alla privacy e all’uso delle immagini. A tale riguardo, un portavoce di Google ha tranquillizzato gli utenti affermando che le foto caricate non vengono utilizzate al di fuori della funzione di prova virtuale. Non vengono condivise con altri prodotti o servizi di Google e, nel caso desiderasse farlo, l’utente può cancellare o sostituire le immagini caricate in qualsiasi momento. Questa attenzione alla sicurezza dovrebbe rassicurare chi ha dubbi ma è curioso di provare l’innovativa funzione.

Prova On di Google segna un passo significativo nel modo in cui le persone interagiscono con la moda online, rendendo lo shopping un’esperienza più interattiva e interessante. Con questa novità, esplorare outfit mai indossati e scoprire nuove tendenze diventa un gioco da ragazzi, tutto comodamente dal proprio smartphone, senza dover entrare in un camerino.