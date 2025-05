Google presenta nuove funzionalità di intelligenza artificiale per uno shopping più intelligente

Il gigante della tecnologia Google ha recentemente rivelato all’annuale conferenza I/O un certo numero di innovative funzionalità che rendono l’esperienza di acquisto online ancora più interattiva e personalizzata. Con una crescente competizione nel campo dell’intelligenza artificiale, Google mira a posizionarsi come un alleato fondamentale per gli utenti nel loro viaggio di shopping digitale, cercando di far risaltare le proprie soluzioni rispetto a quelle dei concorrenti.

Una nuova esperienza di acquisto conversazionale

Tra le novità presentate, vi è l’AI Mode, una modalità che si propone di trasformare la comunicazione tradizionale con i motori di ricerca in una conversazione più coinvolgente e personalizzata. Questa nuova funzionalità permette agli utenti di interagire direttamente con un’assistente virtuale, facilitando la ricerca di prodotti e suggerendo opzioni basate sulle preferenze individuali. Google ha dichiarato che il suo Shopping Graph, un ampio database di prodotti e rivenditori online, è stato potenziato fino a contenere ben 50 miliardi di elenchi di articoli, con oltre 2 miliardi di aggiornamenti ogni ora.

Attraverso l’AI Mode, gli utenti avranno la possibilità di ricevere risposte su misura, adattate alle richieste specifiche. Questo significa che, una volta formulata una query, l’algoritmo suggerisce articoli pertinenti, filtrando automaticamente i risultati per offrire una selezione più mirata. A tal fine, Google introdurrà un nuovo pannello sulla destra del Shopping Graph che si aggiornerà in tempo reale man mano che l’utente affina la propria ricerca, creando così un’esperienza unica e interattiva.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Prova dei vestiti con selfie per una scelta più sicura

Una delle funzionalità più attese è la possibilità di “provare” vestiti virtualmente, una funzione attualmente disponibile negli Stati Uniti all’interno di Search Labs. A differenza delle precedenti tecnologie che utilizzavano corpi fittizi, ora gli utenti possono caricare una propria fotografia e vedere l’aspetto dei vestiti su di sé. Questa innovazione rende l’acquisto di abbigliamento più sicuro e meno ambivalente, eliminando i dubbi su come un capo possa apparire.

La funzionalità supporta vari articoli di moda come camicie, pantaloni, gonne e vestiti, rendendo l’esperienza di shopping simile a quella di una prova reale. Questo approccio consente agli utenti di avere una visione più realistica e personale di come gli abiti possano adattarsi al proprio corpo, migliorando notevolmente la fiducia nelle decisioni di acquisto.

Controllo dei prezzi e acquisti senza stress

Un’altra novità significativa è il sistema di acquisto integrato che promette di semplificare il processo di pagamento. Questo strumento fungerà da assistente per il monitoraggio dei prezzi, consentendo agli utenti di ricevere notifiche quando i costi scendono. Gli utenti possono impostare delle soglie di prezzo per specifici prodotti, così da essere avvisati quando gli articoli di interesse raggiungono il costo desiderato.

In aggiunta, Google prevede di utilizzare la propria piattaforma Google Pay per completare gli acquisti, automatizzando il processo di checkout. In questo modo, gli utenti potranno godere di un’esperienza di acquisto fluida, senza il fastidio di dover inserire nuovamente metodi di pagamento o informazioni di spedizione ogni volta.

Confronto dei prezzi e ricerca semplificata

Un ulteriore vantaggio delle nuove funzionalità di Google è la capacità di cercare biglietti per eventi attraverso diverse piattaforme, aiutando gli utenti a trovare le migliori offerte disponibili. Questo elimina la necessità di cercare manualmente tra diverse risorse, un processo che può essere sia lungo che frustrante. Con l’integrazione di strumenti AI, Google si propone di rendere ogni fase della ricerca e dell’acquisto più efficiente, permettendo agli utenti di concentrarsi maggiormente sulle loro reali esigenze.

In sintesi, Google si appresta a ridefinire l’esperienza di shopping online, offrendo strumenti all’avanguardia che promettono di personalizzare e semplificare ogni aspetto dell’acquisto. Con una combinazione di interazione umana, personalizzazione e automazione, i prossimi mesi si preannunciano decisivi per il futuro dello shopping digitale.