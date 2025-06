Recensione KuKirin S1 Max: il miglior monopattino elettrico economico?

Provare i monopattini elettrici è sempre divertente, i nuovi modelli sono belli, veloci e sicuri e ci consentono di spostarci rapidamente e di divertirci mentre siamo alla guida. E il nuovo KuKirin S1 Max ha tutte le carte in regola per proporsi come uno dei migliori monopattini elettrici economici, costa solamente 279 euro, lo trovi in vendita sull’affidabile sito Geekbuying (codice sconto NNNITA0412), e ci mette a disposizione un monopattino elettrico comodo da usare, potente e facile da trasportare grazie alla possibilità di richiuderlo. Naturalmente è legale ed utilizzabile in Italia e in queste settimane l’ho usato per molti piccoli spostamenti quotidiani e in questa recensione completa ti racconto la mia esperienza e cerchiamo di capire se può fare al caso tuo e se vale la pena di comprarlo.

Videorecensione e prova su strada

Unboxing e montaggio

Il KuKirin S1 Max arivva all’interno di una scatola tutto sommato compatta, vista la tipologia di prodotto, che protegge bene il monopattino e tutti i vari componenti. Dentro la scatola troviamo il monopattino, quasi interamente montato, l’alimentatore per la ricarica della batteria ed un kit di brugola e viti che serviranno per fissare il manubrio.

Il montaggio del monopattino occupa poco tempo, in una decina di minuti siamo pronti ed operativi visto che l’unico componente da montare è il manubrio che si fissa allo sterzo con 6 viti. Il setup è semplicissimo ed adatto a tutti, quindi non preoccupatevi se avete poca dimestichezza con queste cose.

Specifiche tecniche e dettagli

Scendiamo più nel concreto parlando della qualità costruttiva dello scooter elettrico KuKirin S1 Max. Il monopattino, nonostante la sua natura economica, risulta solido e ben costruito con una struttura in metallo bella robusta ed un telaio in alluminio molto resistente.

La qualità costruttiva è molto buona e soddisfacente e trasmette un senso di sicurezza anche mentre si è alla guida grazie al buon manubrio e alla pedana antiscivolo da 15 cm di larghezza che permette di ospitare comodamente entrambi i piedi. Sotto la pedana troviamo anche un pratico cavalletto.

Il monopattino ha anche una certificazione di impermeabilità IP54, questo significa che è protetto da schizzi di acqua e polvere e possiamo quindi usarlo sotto la pioggia senza problemi.

Una delle caratteristiche più interessanti è legata alla trasportabilità. Il KuKirin S1 Max è molto compatto e questo permette di avere un peso di soli 16 kg che lo rende leggero e comodo da trasportare.

Le dimensioni sono contenute: 110 cm di lunghezza e un manubrio largo circa 50 cm, ma la possibilità di richiuderlo e di agganciare il manubrio al parafango posteriore ne riduce drasticamente le dimensioni (altezza 46 cm) e lo rende semplicissimo da trasportare con una sola mano. Il sistema di chiusura è ben fatto e rapido da usare, basta sganciare la leva sul tubolare del manubrio ed abbassarlo fino al fermo posteriore, riaprirlo è altrettanto rapido e veloce. Piccolo consiglio: attenti al cavo frontale che tende a rimanere incastrato nella leva di sgancio e potrebbe spezzarsi a lungo andare.

L’elevata trasportabilità lo rende perfetto per essere portato sui mezzi pubblici, infilato nel baule dell’auto o portato in vacanza senza occupare troppo spazio.

Il KuKirin S1 Max monta pneumatici da 8 pollici a nido d’ape (honeycomb) che hanno il grande vantaggio di non forarsi mai, ma il difetto di una maggiore rigidità che rende più duri gli impatti e ne aumenta le vibrazioni. Il tutto viene in parte compensato da un sistema di ammortizzazione posteriore a molla, la guida risulta quindi fluida e scorrevole su asfalto liscio, ma più scomoda su terreni accidentati.

Sul manubrio troviamo un display LCD che ci mostra le indicazioni sulla velocità e batteria, un tasto per l’accensione ed il passaggio fra le varie modalità, due comode manopole e due levette per acceleratore e freno motore. Il freno motore è utile per rallentare, ma nel caso di frenate improvvise o se c’è bisogno di fermarsi in spazi ridotti è necessario frenare col freno fisico posteriore che è posizionato sul parafango che va ad esercitare pressione sulla ruota in modo da fermarla.

Sul parafango posteriore è presente anche una luce di posizione e per il freno che si accompagna alla luce frontale posizionata sul manubrio.

Nel corpo centrale del monopattino del KuKirin S1 Max trova posto un motore da 350W con una potenza di picco da 500W ed una coppia massima di 19 Nm. Un motore con un buono spunto e che arriva ad una velocità massima di 25 km/h, è quindio legale per l’utilizzo in italia, e con 3 modalità di utilizzo:

Modalità 1: Fino a 15 km/h circa

Modalità 2: Fino a 20 km/h circa

Modalità 3: Fino a 25 km/h circa

Un motore quindi abbastanza potente che può affrontare pendenze fino a 10° e capace di trasportare un carico massimo di 100 kg.

Parliamo anche di autonomia, il KuKirin S1 Max è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 36V e 10.4 Ah. La batteria ha una capacità di 374.4 Wh, è dotata di un sistema di protezione (BMS) ed ha un’autonomia massima di 39 km, ma nella realtà si riescono a coprire 25-30 km.

Particolarmente lunga la ricarica che impiega circa 7-8 ore per una carica completa quindi idealmente dovrebbe essere caricato di notte o mentre si è al lavoro.

Comfort ed esperienza d’uso

Testare il KuKirin S1 Max è stato divertente e ho avuto la possibilità, vivendo in una piccola città, di usarlo anche su strada dissetate, salite e discese.

Nel classico utilizzo giornaliero, il KuKirin S1 Max riesce a dare il meglio ed è un monopattino low cost ideale per il classico tragitto casa lavoro, per andare a scuola e per i piccoli spostamenti. Il motore funziona bene, ha una buona coppia ed un’accelerazione delicata che lo rende sicuro da utilizzare con ogni modalità. La velocità massima di 25 km/h ci permette di spostarci rapidamente senza infrangere la legge e l’acceleratore con la levetta è comodo e pratico da usare.

Non mi ha fatto impazzire il sistema frenante, la combinazione di freno motore e freno fisico ci permette di fermarci abbastanza rapidamente, ma non è sicuramente efficace come un freno a disco che avrebbe ridotto lo spazio di frenata. Il vantaggi è quello di non avere nessuna manutenzione da fare nel lungo periodo visto che non ci sono componenti soggetti ad usura, come fili o dischi, e le ruote non possono forarsi.

Mentre si viaggia si ha una buona stabilità generale ed il comfort è discreto, anche se l’assenza di una sospensione più completa e la scelta di pneumatici pieni lo rende ideale da utilizzare su strade asfaltate e piste ciclabili, ma poco adatto a strade sconnesse o sterrate dove le vibrazioni non lo rendono comodissimo.

Buona l’autonomia, con i miei 80 kg non ho avuto problemi a percorrere 20/25 km con una singola carica in zone poco pianeggianti quindi direi che è più che sufficiente per un utilizzo quotidiano.

Da segnalare 2 mancanze: non ci sono le frecce che sono obbligatorie in Italia ma si possono facilmente installare con una spesa abbastanza bassa e manca un sistema di blocco o accensione con chiave che avrebbe evitato fuori o altro senza dover acquistare un lucchetto.

Prezzo e conclusioni: ne vale la pena?

Il KuKirin S1 Max è un monopattino elettrico che rappresenta una soluzione compatta ed economica per la mobilità urbana ed è il mezzo ideale per chi cerca un prodotto sicuro, veloce e facile da trasportare.

La qualità costruttiva è buona, il motore funziona bene, l’autonomia è discreta e non ha bisogno di manutenzione, grazie a queste caratteristiche diventa ideale per gli spostamenti quotidiani, per qualche breve viaggio e per il commuting casa-lavoro o casa-scuola, o per l’utilizzo come “ultimo miglio”.

Visto il prezzo di soli 279 euro, lo trovi su Geekbuying (codice sconto NNNITA0412), offre un rapporto qualità-prezzo molto interessante e dovresti prenderlo seriamente in considerazione se cerchi un monopattino pratico da usare per gli spostamenti quotidiani ad un costo contenuto.