Recensione MSI Katana GF66: il computer da gaming economico

MSI Katana GF66 è un laptop da gaming appartenente a una fascia di prezzo bassa che presenta una configurazione hardware molto buona e in grado di far girare discretamente tutti i videogiochi moderni. Pur trattandosi di un portatile da gaming economico, MSI Katana GF66 è dotato di un ottimo sistema di raffreddamento capace di evitare il surriscaldamento in qualsiasi situazione. Un altro punto a suo favore è la possibilità di sostituire o espandere sia la memoria interna del disco di sistema che la RAM.

Dal punto di vista visivo, MSI Katana GF66 si presenta con un design minimale ma elegante, con una comoda tastiera full size da 104 tasti retroilluminati in rosso. Ho acquistato il laptop con gli sconti del Black Friday e in queste tre settimane di utilizzo ho avuto modo di testarlo sia per lavorare, che per divertirmi nel tempo libero con diversi videogiochi usciti nel 2022.

Sei hai sempre cercato di ottimizzare il tuo computer per il gaming e vuoi finalmente acquistare un prodotto apposito, continua a leggere questo articolo, visto che andremo ad analizzare i pro e i contro di questo notebook. In questa nostra recensione di MSI Katana GF66 daremo un’occhiata alle prestazioni generali del computer, ai suoi componenti e a come si comporta con i videogiochi moderni e nell'utilizzo quotidiano.

Specifiche tecniche MSI Katana GF66

Sistema operativo : Windows 11

: Windows 11 Display : 15,6 pollici con risoluzione 1920x1080 e rapporto 16:9

: 15,6 pollici con risoluzione 1920x1080 e rapporto 16:9 Processore : Intel Core i7 di undicesima generazione

: Intel Core i7 di undicesima generazione Scheda grafica : nVidia GeForce RTX 3050 con 4 GB GDDR6, grafica integrata Intel UHD

: nVidia GeForce RTX 3050 con 4 GB GDDR6, grafica integrata Intel UHD Storage : 512 GB SSD

: 512 GB SSD RAM : 16 GB DDR4

: 16 GB DDR4 Batteria : 3 celle da 53,5 Wh

: 3 celle da 53,5 Wh Dimensioni : 359x259x25 mm

: 359x259x25 mm Peso : 2,1 kg

: 2,1 kg Porte : HDMI, 2 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen1 C, 1 USB 2.0, RJ-45, jack audio da 3,5 mm

: HDMI, 2 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen1 C, 1 USB 2.0, RJ-45, jack audio da 3,5 mm Wireless : Wi-Fi 6 802.11ax

: Wi-Fi 6 802.11ax Bluetooth: 5.1

Confezione e consigli per gli acquisti

MSI Katana GF66 è arrivato nella classica confezione da laptop, una normalissima scatola color cartone che riporta il nome e il logo del computer e alcuni dettali in nero e rosso. All’interno della confezione, oltre al computer, è possibile trovare l’alimentatore da 150 W e una brochure con tutte le informazioni più importanti.

MSI Katana GF66: costruzione, design e connettività

C’è una storia interessante e particolare dietro al design di MSI Katana GF66, che vede come collaboratore principale il celebre illustratore giapponese Tsuyoshi Nagano, conosciuto fin dagli anni ‘90 per aver realizzato il design di tantissimi personaggi dei videogiochi. Infatti, accedendo alla pagina dedicata al computer del sito ufficiale di MSI, è possibile ammirare alcune delle sue opere più famose. Il portatile si presenta con un design minimale ed elegante in plastica opaca nera, con dei bellissimi tasti rossi retroilluminati. Sulla parte superiore del dispositivo è anche possibile notare il logo MSI con il drago. Il laptop è costruito in modo intelligente e con diverse caratteristiche in grado di renderlo comodo e pratico, soprattutto per chi ha la passione dei videogiochi.

Sul lato destro troviamo un connettore jack combo da 3,5 mm per le cuffie, una porta HDMI, una porta USB 3.2 di tipo C, una porta USB 3.2 di tipo A e un connettore RJ-45. Sullo stesso lato non è presente alcun foro di ventilazione, in modo da non creare fastidi a chi gioca o lavora col mouse.

Sul lato sinistro invece troviamo le prese d’aria, il connettore per l’alimentatore, e due porte USB (3,2 e 2.0).

La parte posteriore del device non presenta alcun connettore, bensì due diverse heat pipes pensate per evitare il surriscaldamento durante le sessioni di gaming. Il display presenta due cornici laterali ultrasottili e una cornice superiore un po’ più spessa e dotata di webcam e microfoni.

Sulla parte inferiore della cornice è possibile notare nuovamente il logo MSI, mentre sul fondo del laptop troviamo gli altoparlanti, quattro piedini gommati pensati per offrire una maggiore stabilità e diversi fori di ventilazione pensati per aspirare l’aria fredda dal basso e farla uscire dall’alto. Questo sistema è studiato appositamente per evitare che la parte inferiore del laptop si surriscaldi durante le sessioni di gaming.

Buona anche la connettività wireless, che conta su un WiFi 6 802.11ax e un Bluetooth 5.1.

Per quanto riguarda invece la memoria RAM, il laptop MSI Katana GF66 offre due slot separati da 8 GB SODIMM DDR4, che possono essere espansi fino a un massimo supportato di 64 GB (in combinazione da 32 x2)

Hardware

Il comparto hardware di MSI Katana GF66 si basa su un processore Intel Core i7 di undicesima generazione e su una scheda grafica dedicata nVidia GeForce RTX 3050i, a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD interno da 512 GB. Trattandosi di un laptop da gaming economico, l’hardware è quello di un computer di fascia medio-bassa, che consente comunque ottime prestazioni sia a chi deve utilizzarlo per lavorare, sia a chi l’ha acquistato appositamente per giocare. Infatti, tutti i software e le app di uso comunque riescono a gestire senza problemi video in 4K e grafiche in alta definizione senza generare alcun tipo di rallentamento o surriscaldamento. Il dispositivo è infatti dotato di un ottimo sistema di raffreddamento capace di dissipare velocemente il calore e di mantenere la temperatura sempre costante anche durante le lunghe sessioni di gaming.

Tastiera e touchpad

Il laptop da gaming MSI Katana GF66 11UD è caratterizzato da una tastiera full size con tastierino numerico e comodi tasti gommati, silenziosi e retroilluminati. La tastiera risulta comoda fin dai primi momenti di utilizzo. Infatti, sebbene alcuni tasti siano posizionati diversamente rispetto alle tastiere più comuni, è molto facile abituarsi alla nuova configurazione senza provare alcun tipo di disagio. Per essere un laptop da 15.6 pollici, il touchpad è leggermente più piccolo rispetto alla media (105x65 mm). Tuttavia, durante queste tre settimane di utilizzo l’ho trovato molto comodo. In ogni caso, come tutti i computer per videogiocatori, è sempre possibile migliorarne le prestazioni acquistando una delle migliori tastiere da gaming in commercio.

Display

Il portatile da gaming MSI Katana GF66 presenta un display da gaming da 15,6 pollici con cornice sottile e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz IPS, in grado di offrire un’ottima velocità e nitidezza di immagine. Con dei buoni livelli di contrasto e luminosità, il computer può essere utilizzato per lavorare e giocare sia in condizioni di alta luminosità che al buio senza affaticare troppo gli occhi.

Grazie all’eccellente qualità del display, il computer può essere utilizzato per godersi appieno i migliori videogiochi moderni, per effettuare qualche piccolo lavoretto grafico e per guardare film e serie TV in alta risoluzione e con un’ottima qualità video.

Esperienza d’uso e prestazioni

La mia esperienza d’uso col computer da gaming MSI Katana GF66 è stata ottima fin dai primi momenti. Come già accennato, sia la tastiera che il touchpad sono molto comodi da usare e in pochi minuti mi sono abituata alla nuova configurazione dei tasti. Un’altra nota di merito va alla cerniera del display, che consente di aprire il laptop con un’unica mano e di raggiungere un angolo massimo di quasi 180°. Nonostante ciò, il display è ben fissato e non offre nessun tipo di disturbo durante le sessioni di gaming.

Dal punto di vista delle prestazioni, il computer non delude: il processore e la scheda grafica, seppur appartenenti a una fascia entry-level, offrono performance di qualità e una grafica soddisfacente. La scheda video offre la funzionalità di ray-tracing in tempo reale, mentre Cooler Boost 5 garantisce un ottimo sistema di raffreddamento capace di mantenere la temperatura del laptop sempre costante anche con i giochi più moderni. Infine, il computer si presenta come discretamente silenzioso anche sotto carico.

Batteria e autonomia

Il laptop MSI Katana GF66 presenta una batteria a tre celle da 53,5 Wh. Sebbene si tratti di una batteria relativamente piccola, in realtà quando si acquista un portatile da gaming l’autonomia non rientra quasi mai tra le priorità, poiché la maggior parte della gente preferisce giocare con l’alimentatore sempre collegato. In ogni caso, è possibile giocare fino a un’ora in modalità batteria, mentre se si utilizza il laptop per lavorare sarà possibile attendere fino a 4 ore prima di collegarlo alla corrente.

Gaming

La configurazione del portatile da gaming MSI Katana GF66 offre la possibilità di godersi appieno qualsiasi videogioco moderno sfruttando la risoluzione Full HD nativa con impostazioni medio-alte, mantenendo allo stesso tempo una buona media di 30 FPS.

Audio

Trattandosi di un laptop da gaming appartenente a una fascia di prezzo bassa, MSI Katana GF66 non offre il massimo della qualità audio. Durante le mie settimane di test, ho trovato soddisfacente l’audio della maggior parte dei giochi moderni, mentre con alcuni (per esempio Cyberpunk 2077) ho dovuto necessariamente collegare le cuffie per godermi appieno i suoni e la musica.

Prezzo

MSI Katana GF66 è un laptop da gaming economico e alla portata di tutti, che viene venduto su Amazon a 1.299€. Tuttavia, durante le più famose giornate di shopping - come per esempio il Black Friday o il Cyber Monday - è possibile portarsi a casa il portatile usufruendo di uno sconto di oltre 300€ sul prezzo originale. Inoltre, su Amazon sono disponibili diverse opzioni di acquisto dello stesso identico prodotto ricondizionato, venduto a un prezzo decisamente inferiore.

Conclusioni – A chi lo consiglio

Se sei alla ricerca del tuo primo computer da gaming e desideri acquistare un modello economico, senza troppe pretese ma in grado di offrire delle buone performance sulla maggior parte dei giochi moderni, MSI Katana GF66 è il computer che fa al caso tuo.