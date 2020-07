Migliori teli per proiettore e guida all’acquisto

Sono davvero diverse le opportunità e le potenzialità che i migliori teli per il proiettore mettono a disposizione di tutti coloro che ne acquistano e ne installano uno. Un telo, nella sua semplicità, è un prodotto estremamente versatile che assicura prestazioni notevoli e migliora la resa del proiettore. Ci sono moltissime tipologie di telo per proiettore: da quello da montare in casa per creare un ambiente home cinema, da quelli da ufficio per le presentazioni, fino a quelli più grandi da esterno o quelli motorizzati per scuole e location per eventi. Ogni realtà può beneficiare dell’utilizzo di un telo sul quale proiettare le immagini del PC, della TV, dei videogame o di qualsiasi altro sistema di riproduzione video.

Dopo aver scelto il miglior proiettore per le proprie esigenze è necessario individuare il giusto modello di telo giusto, per farlo dovremo analizzare più da vicino come scegliere il miglior telo per la proiezione. Dopo aver analizzato le varie caratteristiche tecniche vedremo anche dove comprare a un prezzo vantaggioso questo prezioso accessorio. Infine, ci occuperemo di alcuni consigli utili e pratici per usare e conservare al meglio i teli per il proiettore.

Come scegliere il telo per il proiettore

Come abbiamo detto i teli per il proiettore variano sia per quel che riguarda la grandezza, ma anche per la tecnologia con la quale sono realizzati. La valutazione del modello migliore deve innanzitutto partire dall’analisi delle necessità cui rispondere. La scelta tra un telo a parete e un telo con cavalletto, ad esempio, dipende anche dallo spazio che si ha a disposizione.

Se si devono acquistare i migliori teli per l’home cinema, con l’obiettivo di creare all’interno delle proprie mura domestiche una sorta di sala cinematografica, con un impianto video e audio di assoluto livello che esalti la fruizione dei contenuti video e audio bisogna trovare un modello di design e che esalti la qualità video. Per questo i teli per i proiettori devono essere anche in grado di valorizzare l’ambiente domestico che, per forza di cose, sia a livello dimensionale che luminoso non può essere paragonato a quello di un cinema professionale.

Le moderne tecnologie hanno fatto passi in avanti enormi e la qualità delle proiezioni è nettamente superiore a quella di qualche anno fa, motivo per cui scegliere tra questi teli significa realmente affidarsi a prodotti validi per creare un angolo per le nella propria camera da letto o nel proprio salotto.

Nello scegliere il telo per il proiettore vanno tenuti in considerazione diversi aspetti, sia quelli relativi alla grandezza e alla luminosità del telo, ma non ultimo quello inerente al meccanismo di fissaggio e azionamento. Esistono modelli fissi da parete, azionabili sia in maniera manuale che motorizzata, ma anche modelli di telo per proiettore con cavalletto e treppiede. La scelta deve contemplare gli aspetti tecnici, le esigenze personali (anche quelle economiche) e il tipo di abitazione, o di ufficio o stanza, nel quale ci si trova ad installare il proiettore.

Aspetti tecnici da considerare nella scelta del telo per il proiettore

Per analizzare correttamente i migliori teli per il proiettore, bisogna tenere in considerazione i seguenti aspetti tecnici:

dimensioni

aspect ratio

cornice

gain

colore del telo

azionamento

Dimensioni

L’aspetto dimensionale è uno di quelli più importanti e semplici da comprendere, anche se rischia di risultare vittima di un grande fraintendimento. Non necessariamente se è più grande è meglio e questo è vero per diversi motivi. Innanzitutto perché un telo da 200 pollici per il proiettore può non entrare in un normale salotto. Ma anche perché la dimensione del telo incide, come vedremo subito dopo, sia sulle proporzioni (aspect ratio) che sulla distanza che lo spettatore deve avere rispetto all’immagine proiettata. Tutti elementi che mostrano come un telo delle corrette dimensioni sia utilissimo per migliorare la qualità della riproduzione.

L’aspect ratio

Quello che nel gergo tecnico viene chiamato aspect ratio, altro non è che le proporzioni che il proiettore utilizza per riprodurre le immagini. Esistono tre diversi tipi di aspect ratio: 1:1, 16:9 e 4:3. Prima di farne una questione di gusto e preferenza personale, è doveroso verificare qual è l’aspect ratio utilizzato dal proiettore. Su questo dato si può restringere il campo dei migliori teli per il proiettore e individuare quello migliore da acquistare: 4:3 per vedere la TV, 16:9 per il cinema ed il gaming.

La cornice

Per quel che riguarda le dimensioni non c’è solo da considerare che se è più grande si vede meglio, ma bisogna tenere in considerazione la qualità della riproduzione del proiettore che si utilizza e la distanza tra esso e il telo. Inoltre si consiglia di scegliere un telo che abbia una larghezza che sia il doppio della distanza dal proiettore. L’utilizzo di un telo a cornice non ha funzioni solamente estetiche. La presenza della cornice, infatti, per quanto non imprescindibile, permette di mantenere teso il telo ed evitare le fastidiose pieghe.

Il gain

Il gain, invece, è la capacità di un telo di riflettere la luce. Maggiore è il gain migliore è la qualità di visione anche negli ambienti in cui non si riesce ad ottenere un oscuramento perfetto. Per questo dato si parla di schermi assorbenti, schermi neutri e schermi riflettenti. Gli schermi neutri il gain è pari a 1. Negli schermi assorbenti il gain è inferiore a 1, mentre in quelli riflettenti il gain è maggiore di 1. L’utilizzo di teli con un gain elevato permette di ottenere una visione nitida anche in presenza di luce. Viceversa teli con un gain minore permettono una visione più dolce e rilassata per l’occhio, ma anche di qualità inferiore. Anche in questo caso non esiste un valore assoluto da ricercare nelle schede tecniche, bisogna individuare quali aspetti valorizzare in base alle proprie esigenze.

Il colore del telo

A differenza di quanto si possa pensare è bene sapere che non esistono solo teli di colore bianco. I teli di colore bianco sono i più noti e diffusi, ideali per esaltare la luminosità della riproduzione. Negli ultimi anni, però, si stanno diffondendo anche quelli a sfondo grigio che permettono una migliore resa dei contrasti del nero. Fondamentalmente si tratta di due scuole di pensiero tra le quali schierarsi: neri più profondi o colori più brillanti.

L’azionamento

Oltre agli aspetti propriamente tecnici dello schermo, i teli per il proiettore vanno valutati anche in funzione del loro azionamento. Troviamo infatti i teli manuali, quelli più economici e che si tengono grazie ad un cavalletto o una struttura portante e che hanno il vantaggio di poter essere trasportati e quindi utilizzati in diversi ambienti. Dall’altra troviamo il telo motorizzato a soffitto per il proiettore, che viene azionato da un telecomando e che oltre alla comodità e al fascino nell’utilizzo, garantisce una qualità migliore in quanto non si avranno pieghe sul telo e la visione dei contenuti proiettati sarà sicuramente maggiore.

Consigli utili e come costruire un telo per proiettore fai da te

È possibile farsi un telo su misura? Come costruire il telo per proiettore senza doverne necessariamente acquistare uno? Per potersi dedicare a quest’attività di fai-da-te, si avrà bisogno di alcune assi di legno, della colla, del nastro adesivo di buona qualità, dei chiodi (preferibilmente anche di una sparachiodi) e del telo per la proiezione. L’idea è quella di creare una cornice con le assi in legno e fissare il telo sfruttando chiodi e nastro adesivo. Nella costruzione del telo si consiglia di scegliere per un materiale bianco poco riflettente e di mantenere ben teso il telo in fase di fissaggio In commercio, soprattutto online, è possibile trovarne già di pronti e di varie dimensioni.

In alternativa è possibile utilizzare dei teli bianchi sui quali proiettare le immagini. La procedura è abbastanza semplice. Dopo aver tagliato gli assi di legno della misura adatta ad ospitare il telo e averli incollati tra loro nei quattro angoli della cornice, bisogna posizionare il telo e fissarlo alle assi tramite la sparachiodi. Con il nastro adesivo (preferibilmente di colore nero) coprire il retro del telo per gestire al meglio l’illuminazione. In questo modo è possibile realizzare un telo da proiezione a metro su misura.

Chi utilizza uno schermo per la proiezione sa quanto sia alto il rischio delle pieghe. È importante capire come tendere al meglio il telo per il proiettore. Per i modelli automatizzati l’operazione avviene in automatico e non ci sono problemi; per quelli manuali è sempre fondamentale procedere con cautela e seguendo le indicazioni del produttore. In tutti i casi il consiglio è quello di far scorrere il telo tirandolo in maniera parallela dalle due estremità. Altrimenti il meccanismo di apertura potrebbe bloccarsi e, oltre a creare le pieghe, anche danneggiare il telo stesso.

Manutenzione dei teli per proiettore

Dobbiamo ora parlare anche della pulizia e della manutenzione degli schermi per la proiezione. Può capitare, sia per gli schermi da esterno che per quelli da interno, che la superficie si macchi o che si accumuli della polvere. Come pulire il telo del proiettore? Per la polvere è possibile utilizzare una spazzola con delle setole morbide o anche un panno umido (quelli classici per la pulizia delle superfici di casa vanno benissimo). Per rimuovere sporco più consistente si possono utilizzare dei detergenti, facendo attenzione a scegliere quelli neutri ed evitando alcool o solventi che comprometterebbero l’integrità del colore della superficie del telo.

Un altro problema diffuso e che coloro che utilizzano un proiettore è quello di come stirare il telo per la proiezione. Può capitare che si formino delle pieghe, sia sui teli ad azionamento manuale che per quelli automatici (anche se in questo caso il rischio è minore). La prima cosa da fare è verificare se sulle istruzioni del produttore ci sono delle indicazioni e delle procedute su come stirare il telo del proiettore. In assenza di queste si consiglia di distendere completamente il telo e, con l’utilizzo di un asciugacapelli, ammorbidire le pieghe e ripristinare la corretta linearità della superficie.

Migliori teli per proiettore adatti a tutti gli utilizzi

Schermo manuale a molla Eco Spring

Con budget di circa 30 euro, questo telo si rende perfetto per situazioni di emergenza, dove si ha bisogno di una soluzione economica ma comunque valida. Si tratta di un telo manuale a molla per il proiettore con la superficie frontale di color bianco e retro nero.

TecTake 402083

Tra i migliori teli da casa ed ufficio per l’installazione a soffitto o a parete, troviamo il TecTake 402083, un modello con il gain fra i più elevati tra quelli in commercio e una particolare attenzione anche alle finiture. Troviamo un telo robusto e resistente (anche se leggermente pesante), da 110” (203×203 cm) e con un angolo di visione fino a 125°, perfetto per una proiezione nitida per tutte le persone che assistono alla visione. È un telo ottimo da usare con un proiettore LCD e DLP con risoluzione 4K. È un telo universale compatibile con i formati 1:1, 4:3 e 16:9 e telo in doppio strato con il retro nero per un miglior contrasto delle immagini e per la visione di contenuti in HD.

Telo Provis ultraleggero ripiegabile da 150”

Parliamo di un telo da 150” (323x202cm) in formato 16:10, con struttura in alluminio e cornice ripiegabile. Nella struttura sono presenti due teli (per la proiezione frontale e per la retroproiezione); il telo frontale è in PVC satinato con un gain da 1.2 e un angolo di visione massimo di 150°, mentre quello da retroproiezione è di colore grigio traslucido, con la superficie ‘pebbled’, il gain massimo di 1.2 e un angolo di visione massimo di 140°. Il telo è un pezzo unico sul quale non sono presenti segni di saldatura o di giunzione e si rivela perfetto per ogni tipo di proiezione. È un telo ideale per uso esterno da collegare al proiettore sia nelle scuole, nelle associazioni che in fiere e manifestazioni di ogni tipo.

Schermo Excelvan con treppiede

Uno dei migliori teli per il proiettore, ottimo sia a uso professionale che domestico, è lo schermo Excelvan con treppiede. Parliamo di un telo da 100” con Gain 1:1, con un angolo di visione di oltre 160°, perfetto per i proiettori DLP, LCD e anche quelli 3D. La semplice installazione e il treppiedi pieghevole, consentono di trasportare agevolmente questo schermo e di utilizzarlo in qualsiasi occasione .

Schermo Todeco

Un’interessante alternativa è quella data dallo schermo Todeco. Abbiamo un telo di 190x190cm realizzato in nylon e che integra un treppiedi pieghevole. È uno schermo che si presta alla proiezione anche di immagini in alta definizione e quella 3D, assicurando sempre grande nitidezza delle immagini. Ottimo il sistema di bloccaggio automatico che permette di fissare il telo, mantenendolo perfettamente disteso, migliorando la qualità delle immagini e la longevità dello schermo.

I migliori teli per la casa e l’ufficio

Duronic TPS86/43

Un ottimo telo da proiezione, anche per la sua praticità e versatilità, è sicuramente il Duronic TPS86/43. Si tratta di un telo manuale con un treppiedi e che può essere regolato facilmente in altezza in base alle esigenze. Il telo, di colore bianco opaco, è in PVC molto resistente e le dimensioni sono di 86” (175x131cm) mentre l’aspect ratio è di 4:3. Si tratta di un modello pratico e semplice da installare, ottimo per gli ambienti domestici o gli uffici di piccole dimensioni o per chi usa un proiettore mobile.

Schermo motorizzato per proiezioni New Gold

Oltre i 250 euro troviamo questo meraviglioso schermo elettrico con tela bianca. Destinato a usi professionali o comunque a chi vuole con un solo pulsante comandare la salita e la discesa del telo. Il telecomando è in dotazione incluso nel prezzo.

Lavolta

Un buon telo per proiettore portatile, per le riproduzioni sia in 4:3 che 16:9, è il Lavolta sst-080-chd-100. Si monta agevolmente e velocemente sul treppiede e si richiude in maniera semplice e altrettanto veloce, ideale per chi necessita di spostarlo spesso o di richiuderlo una volta terminato l’utilizzo. Il telo è in PVC molto resistente di colore bianco opaco, ottimo per la riproduzione di contenuti video senza stancare eccessivamente la vista. L’aspetto più interessante di questo modello è la possibilità di regolare l’aspect ratio semplicemente stendendo il telo secondo le esigenze.

Luxburg

Tra i teli per proiettori ad alta definizione troviamo il Luxburg PS-MN-22×12-GB-2015, un modello molto pratico che va appeso al muro e che scompare quando non viene utilizzato. Ha un ottimo gain che garantisce un’eccellente brillantezza delle immagini. Un aspetto interessante di questo modello è che il telo, da 100” (221x125cm), è realizzato in fibra di vetro e si rivela quindi ottimo anche per essere installato all’esterno senza rinunciare alla qualità della riproduzione.

Duronic

Tra i teli per proiettori top di gamma troviamo sicuramente il Duronic EPS133 /169, un telo motorizzato che può essere installato sia sul soffitto che su una parete, rendendosi interessante anche quando non viene utilizzato visto le dimensioni ridotte. Il telo è realizzato in PVC di colore bianco opaco, da 133” (295×165 cm) con un alto contrasto e con i bordi neri nei lati per isolare meglio l’immagine. Il formato dell’immagine è di 16:9 ed è perfetto per l’home cinema o per le riproduzioni professionali di alta qualità. Inoltre a parte è possibile acquistare anche il telecomando EPS per azionare a distanza il motore del telo.

I migliori teli per l’home cinema

Telo SuperJunior 80”

Il Telo SuperJunior 80” è una soluzione perfetta per l’home cinema, in quanto parliamo di uno schermo compatto e pratico da utilizzare. Leggero da trasportare, semplice da aprire e chiudere grazie anche al pratico treppiedi integrato, il Telo SuperJunior da 80” può essere utilizzato con qualsiasi proiettore, potendolo posizionare in qualsiasi punto della casa.

Duronic

Con il telo da proiezione Duronic FPS60 /43 troviamo un modello pratico, economico ed estremamente affidabile. Parliamo infatti di un modello auto portante con telo retrattile che consente di trasportare agevolmente il telo e utilizzarlo in diversi contesti. È uno schermo da 60” in formato 4;3, che permette di riprodurre contenuti multimediali trasmetti da proiettori FullHD, 4K e 3D. Un telo da proiezione ideale per l’ufficio, ma anche per l’home cinema. Tra gli aspetti positivi di questo modello troviamo anche il trattamento della superficie che impedisce l’ingiallimento, l’accumulo di polvere e la formazione delle pieghe su tutto il telo.

Telo portatile Yosoo universale da 150”

Aumentiamo ancora le dimensioni dello schermo parlando del telo portatile Yosoo universale da 150”. Si tratta di un dispositivo molto comodo, pratico, leggero e versatile, ottimo per essere spostato da un ambiente all’altro. Realizzato con una cornice nera per perfezionare il contrasto delle immagini è costruito con un tessuto lavabile e molto resistente, sia per l’indoor che per l’outdoor e sul quale trasmettere immagini sia in 4:3 che in 16:9.

Telo Vetrineinrete con treppiedi da 99”

Concludiamo la nostra panoramica sui migliori teli per vedere film e TV a casa con il modello della Vetrineinrete con treppiedi da 99”. Si tratta della classica soluzione avvolgibile, con sistema di chiusura automatico, realizzato con un telo con un rivestimento vinilico, con tre strati e particolarmente resistente alle piegature, dalle dimensioni di 178x178cm, con un angolo di visione di 125° e supporto alla tecnologia FullHD e 3D con qualsiasi formato di visione (1:1, 16:9 e 4:3).

I migliori teli da 120, 200 pollici, 4K e per i professionisti

Schermo Todeco 200”

Lo Schermo Todeco 200” è un telo in nylon multiformato (1:1, 4:3 e 16:9) compatibile per la trasmissione di contenuti sia in HD che in 3D. Perfetto quindi per qualsiasi occasione anche grazie alla possibilità di regolare l’altezza e sistemarlo secondo le esigenze.

Schermo Provis 144” motorizzato

Per un’alternativa professionale e dalle elevate prestazioni, il telo Provis 144” motorizzato è quello che ci vuole. Parliamo di uno schermo multiformato (4:3, 16:9, 16:10) con tecnologia di retroproiezione e adatto alla riproduzione di contenuti in FullHD, 4K e 3D. Questo telo è realizzato con materiali di altissima qualità e integra un motore elettrico che controlla l’uscita del telo dal cassonetto in alluminio, garantendo una distensione sempre perfetta (e priva di piegature e strappi) e proteggendo la superficie del telo da polvere e sporcizia.

Schermo Nierbo pieghevole 200”

Lo schermo Nierbo pieghevole 200” è una soluzione ottimale per chi è alla ricerca di una qualità elevata senza rinunciare alle grandi dimensioni. Questo schermo, infatti, ha una dimensione di 447x257cm, è pieghevole e lavabile e utilizzabile sia in ambienti interni che esterni. Supporta riproduzioni in FullHD e in 3D ed è dotato di passacavi metallici semplici da fissare, in modo da consentire un’installazione più semplice.

Telo pieghevole Zerone da 200 pollici

Per chi è alla ricerca di un telo dalle enormi dimensioni, ma allo stesso tempo facile da trasportare, trova nel telo pieghevole Zerone da 200 pollici il miglior compagno di avventure. Parliamo di un telo in formato 16:9 che offre una resa visiva eccezionale. È presente una cornice dai bordi neri che migliora il contrasto e la messa a fuoco. Questo telo, una volta terminata la visione, può essere arrotolato e riposto nell’apposita sacchetta di stoffa. È possibile utilizzarlo anche all’esterno, utilizzando anche i fori presenti sui bordi con i quali fissarlo a qualsiasi superficie. Questo schermo, con doppia faccia, permette la riproduzione dei contenuti in HD, ideale sia per gli eventi all’aria aperta che per l’home cinema.

Schermo a cornice rigida con telo a bottoni

Prodotto dalla Sopar, questo telo è perfetto per chi ha bisogno di grandi dimensioni. Il telo è costituito da materiale PVC, e grazie ai bottoni a pressione presenti è possibile fissarlo sul retro della cornice assicurandone un perfetto effetto visivo. Per le sue dimensioni e caratteristiche questo telo si rende perfetto per allestire grandi spazi all’aperto ma anche per centri commerciali, convegni e fiere.