Le migliori tavolette grafiche

Stai pensando di acquistare una tavoletta grafica? Nonostante tu possa utilizzare anche un semplice tablet per disegnare, è innegabile che scegliendo un prodotto specifico avrai maggiori vantaggi.

Già, ma quale prodotto scegliere tra i tanti sul mercato? Questa guida nasce proprio per aiutarti nella delicata selezione tra le tante tavolette grafiche in circolazione.

I migliori modelli di tavolette grafiche sul mercato

Di recente la tecnologia ha fatto passi in avanti notevoli in questo settore. In questo articolo vogliamo fornirti dei "punti di riferimento" per la tua scelta. Di certo, acquistando uno di questi prodotti sarai in grado di assicurarti un'ottima piattaforma per i tuoi disegni.

XP-Pen G640, l'economica

Cominciamo la lista delle migliori tavolette grafiche con XP-Pen G640 è una tavoletta che, definire solo come economica, sarebbe a dir poco riduttivo.

Questa si presenta un'area di lavoro attiva di 152 x 100 mm, offrendo sufficiente spazio per disegnare, scrivere o prendere. Il suo spessore di appena 2 mm la rende a dir poco maneggevole e adatta a essere trasportata ovunque tu vada, che si tratti di un incontro di lavoro o di una lezione online.

Questa tavoletta è dotata di una penna stilo senza batteria, che offre 8192 livelli di sensibilità alla pressione. La tecnologia di rilevamento della penna è molto reattiva, con una velocità di report di 266 RPS, il che garantisce che ogni tuo movimento venga catturato in tempo reale senza ritardi.

XP-Pen G640 è compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi Windows e macOS, e funziona perfettamente con software di grafica come Photoshop, Illustrator e simili. Altro aspetto da non sottovalutare è la compatibilità con strumenti come Word e PowerPoint, vantaggi notevoli se utilizzi spesso strumenti di questo tipo.

Infine, come già detto in precedenza, XP-Pen G640 costa davvero poco. Di fatto, se stai scegliendo la tua prima tavoletta grafica, questo prodotto è la scelta ideale.

Huion Inspiroy H640P, miglior qualità-prezzo

Se hai un po' di budget in più o se vuoi fare un salto di qualità, il dispositivo a cui dovresti affidarti è senza dubbio Huion Inspiroy H640P.

Si tratta di una tavoletta grafica versatile e performante, progettata per soddisfare le tue esigenze, che tu sia un artista, uno studente o un professionista nel contesto del design.

Con un'area attiva di 160 x 100 mm, offre uno spazio sufficiente per disegnare e prendere appunti in modo confortevole. Il suo design compatto e leggero la rende facilmente trasportabile. Anche questa tavoletta è dotata di una penna stilo senza batteria, che offre ben 8192 livelli di sensibilità alla pressione. La tecnologia di rilevamento della penna garantisce una risposta rapida e fluida, con una velocità di report di 233 RPS, assicurando che ogni tuo movimento venga catturato in tempo reale.

Huion Inspiroy H640P è compatibile con vari sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e persino Android, il che la rende ancora più versatile rispetto al precedente modello Anche in questo caso, non avrai problemi con Photoshop o software simili.

Altra caratteristica che rende Huion Inspiroy H640P una delle migliori tavolette grafiche in circolazione sono i ben sei tasti programmabili, che permettono di impostare funzioni rapide utili per rendere più fluido il tuo lavoro.

Wacom Intuos Pro S (PTH-460), top senza compromessi

Wacom Intuos Pro S PTH-460 è una tavoletta grafica progettata per soddisfare le esigenze di artisti e professionisti della creatività che desiderano lavorare in digitale con precisione e fluidità.

Lo strumento ti offre un'area operativa di 160 x 100 mm: non un record per il settore, ma comunque ideale per la mobilità, grazie al design ultrasottile.

Al di là di questa caratteristica, quanto proposto da Wacom eccelle in diversi aspetti: primo fra tutte la Pro Pen 2. Questa offre un'impressionante sensibilità alla pressione con ben 8.192 livelli, con un riconoscimento dell'inclinazione ideale per creare effetti particolari come ombreggiature. La tavoletta è costruita con materiali di alta qualità, come alluminio anodizzato e resina in fibra di vetro, conferendole un aspetto elegante e una robustezza che ne garantisce la durata nel tempo.

Wacom Intuos Pro S PTH-460 offre connettività via USB-C o Bluetooth, permettendoti di utilizzare la periferica tanto su Mac quanto in ambiente Windows. A rendere questo modello una delle migliori tavolette grafiche in circolazione sono anche i tasti personalizzabili ExpressKey e di un anello tattile, che ti consente accesso rapido alle funzioni più frequenti.

Lato software, il prodotto offre tutte le garanzie del caso, con supporto a tutti i software professionali del settore, a partire da Adobe Creative Suite.

Huion Kamvas Pro 13, la migliore con schermo integrato

E se la tua prossima tavoletta grafica ti proponesse uno schermo integrato?

Nel mercato, modelli di questo tipo, si stanno facendo vedere con sempre maggiore frequenza. Proprio per questo abbiamo voluto mostrarti un prodotto ideale se propendi verso una soluzione di questo tipo.

Huion Kamvas Pro 13 è una tavoletta grafica avanzata che si distingue per il suo display di alta qualità e le sue specifiche tecniche di livello. Il prodotto si presenta con uno schermo IPS da 13,3 pollici e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Caratteristiche che ti permettono di ottenere immagini nitide e dettagliate.

La tecnologia di laminazione completa riduce i riflessi, migliorando l'esperienza visiva e conferendo una sensazione simile alla carta quando si utilizza la penna. Questa, ovvero la PW517, viene venduta inclusa con Kamvas Pro 13 ed è in grado di offrire 8192 livelli di pressione, supportando inclinazioni fino a 60 gradi.

La velocità RPS di 300 punti al secondo la rende una tra le tavolette più efficienti in circolazione, al di là del discorso legato al display integrato. La combinazione di un'alta gamma cromatica (145% sRGB) e un contrasto di 1200:1 permette di lavorare con colori vivaci e profondi, rendendolo ideale per contesti che richiedono precisione elevata per quanto riguarda i colori.

Huion H430P, per i ragazzi

Stai cercando un regalo per i tuoi figli? Se hanno una particolare vena artistica, Huion H430P potrebbe essere un ottimo prodotto entry level, in quanto semplice da usare e poco costoso.

Con dimensioni compatte e un'area attiva di 122 x 76 mm, Parliamo di un prodotto compatto, ideale da usare tanto a casa quanto a scuola. La penna in dotazione funziona senza batteria e offre una sensibilità alla pressione di 4096 livelli, inferiore alle tavolette top di gamma, ma comunque adatta per un'utenza più giovane.

La tavoletta è dotata di quattro tasti programmabili che possono essere personalizzati per accedere rapidamente a funzioni comuni. Huion H430P funziona senza problemi su Windows, macOS e Android, risultando un'ottima soluzione low cost anche per utenti con più esperienza.

Migliori tavolette grafiche: come scegliere un dispositivo di questo tipo

Se consideri a livello meccanico una tavoletta grafica, si tratta di uno strumento semplice. Parliamo di una periferica in grado di fornire input al computer e software specifici. Attraverso l'uso di un'apposita stylus, la pressione sul display viene captata, trasmessa ai programmi e trasformata in immagine.

Detto ciò, devi considerare quanto sia difficile riprodurre il tratto di una mano. Se per prendere appunti basta un dispositivo basico, tutto cambia se sei un fumettista, un disegnatore o comunque un artista. Oltre ai modelli che ti abbiamo elencato, ti forniremo alcuni ulteriori parametri per scegliere in autonomia la tua prossima tavoletta grafica.

Risoluzione

La risoluzione delle tavolette grafiche, funziona in maniera leggermente diversa rispetto a quella di altri settori. In questo caso infatti, l'unità di misura che fa da termine di paragona è detta LPI, ovvero Lines Per Inch (linee per pollice). Come appare più che ovvio, più un dispositivo presenta un valore LPI maggiore, più esso permette di lavorare di fino con i propri disegni, ottenendo dei lavori più precisi e apprezzabili.

Sensibilità di pressione

Meno appariscente ma decisamente importante è la misura dei livelli di pressione. In questo caso determina la sensibilità del display nel captare la pressione trasmessa dalla stylus in fase di disegno. Con un livello maggiore di sensibilità, è possibile avere una sensazione molto simile a quella provata generalmente da un pittore: con una maggiore pressione della pennina infatti, è possibile creare linee più ampie.

Qual è il livello di sensibilità consigliato? Ovviamente più questo valore sale, più il dispositivo tende a costare. Generalmente lo standard considerato come la media è di 1024 livelli, anche se esistono tavolette grafiche in grado di arrivare anche a 9000. Tutto dipende dal tipo di utilizzo e dalla precisione del tratto desiderata.

Velocità di lettura

Sottovalutare la velocità di lettura può essere un errore banale, ma capace di invalidare tante altre ottime peculiarità di un prodotto. In questo caso l'unità di misura è solitamente definita come RPS (Reports Per Second) o PPS (Points Per Second). A prescindere dalla denominazione, un valore più alto indicherà una latenza inferiore tra pressione effettuata e riproduzione su schermo.

Una velocità di lettura maggiore ti consente di avere una maggiore sensazione di controllo sul tratto tracciato, eliminando quella fastidiosa sensazione di latenza che offrono le tavolette grafiche low cost. Ovviamente, se sei alle prime armi non è necessario usufruire di una velocità di lettura troppo elevata.

Compatibilità software/hardware

Se rispetto ai sistemi Windows viene dato quasi per scontato che i principali prodotti siano compatibili, per Mac non è così scontato. Gli utenti possessori di computer Apple dunque, dovrebbero fare grande attenzione a cosa acquistano in tal senso.

Se invece si parla di hardware, tutte le migliori tavolette grafiche attualmente sul mercato sono dotate di un software proprietario per la gestione del lavoro. In ogni caso, spesso sono supportati anche software come Photoshop, Gimp o altri programmi più specifici, ad esempio, per la modellazione in 3D.

Nel caso, ti consigliamo sempre di verificare questi aspetti consultando forum ufficiali o dando uno sguardo approfondito al modello che intendi acquistare.

La penna

Infine, va anche tenuto grande conto della qualità della stylus. Ogni tavoletta viene generalmente proposta con una penna che presenta caratteristiche diverse a seconda del caso.

Queste possono risultare più o meno ergonomiche e presentare una serie di pregi e/o difetti piuttosto soggettivi. Alcuni modelli, soprattutto quelli più datati, si avvalgono di batterie AAA, mentre altri utilizzano una tecnologia definita come EMR (Eletro-Magnetic Resonance) attraverso cui riescono a lavorare senza alcun tipo di ricarica necessaria.

Molto importante risulta inoltre essere anche la capacità di imprimere pressione anche quando si usa una stylus con inclinazioni elevate. In tal senso, i migliori modelli di sul mercato, permettono di poter lavorare anche a 60 gradi. Per chi si occupa di disegno artistico, questa caratteristica può risultare fondamentale per ottenere disegni sodisfacenti.