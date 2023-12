Quali sono i migliori emulatori per Android? E a cosa servono? Sei vuoi iniziare la tua avventura videoludica sul suo smartphone o tablet Android sei nel posto giusto! In questa guida ti spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere per emulare i migliori giochi, retrò e moderni, sui sistemi operativi Android.

Emulare videogiochi di altre piattaforme su dispositivi Android significa utilizzare un’applicazione, chiamata appunto emulatore, che simula l’hardware e il software di una console di gioco o di un’altra piattaforma su un dispositivo Android. In sostanza, un emulatore consente di eseguire giochi progettati per una piattaforma specifica (ad esempio Nintendo, PlayStation, etc.) su un dispositivo Android, consentendo agli utenti di godere di giochi di diverse console su un unico dispositivo.

In questa lista troverai una grande varietà di opzioni che ti consentiranno di goderti i tuoi titoli preferiti anche su cellulare. Partiamo subito!

I migliori emulatori per Android

Photo by Angela Compagnone on Unsplash

Dolphin Emulator

Piattaforme Supportate: Nintendo GameCube, Wii.

Caratteristiche: Dolphin Emulator è noto per la sua elevata compatibilità e prestazioni. Supporta molte funzionalità avanzate e offre un’esperienza di gioco solida per i giochi di GameCube e Wii.

Dolphin Emulator è un emulatore open source progettato per eseguire giochi sviluppati per le console Nintendo GameCube e Wii su diverse piattaforme, tra cui PC, Mac, Linux e Android. È uno dei più avanzati emulatori per queste console e ha ottenuto notorietà per la sua alta compatibilità e le prestazioni eccellenti.

Ecco alcune caratteristiche chiave di Dolphin Emulator e come funziona:

Compatibilità: Dolphin Emulator è noto per la sua elevata compatibilità con un’ampia gamma di giochi per GameCube e Wii. Molti titoli di queste console funzionano correttamente sull’emulatore, ma la compatibilità può variare a seconda del gioco e della versione dell’emulatore. Grafica in Alta Definizione: Dolphin Emulator offre la possibilità di giocare a giochi GameCube e Wii con una risoluzione grafica superiore rispetto alle console originali. Puoi godere di grafica in alta definizione, texture migliorate e una migliore qualità visiva in generale. Supporto per Controller: L’emulatore offre il supporto per una varietà di controller, inclusi joystick, controller USB e gamepad. Questo consente agli utenti di adattare l’esperienza di gioco alle loro preferenze. Gestione dei Salvataggi: Dolphin Emulator consente di salvare e caricare lo stato del gioco in qualsiasi momento. Puoi fare uso di salvataggi rapidi e caricare facilmente il gioco da dove l’hai lasciato. Personalizzazione: l’emulatore offre molte opzioni di personalizzazione, tra cui impostazioni grafiche avanzate, configurazioni audio, opzioni di controllo e molto altro. Questo consente agli utenti di adattare l’emulatore alle proprie preferenze e alle specifiche del sistema. Emulazione del Motion Control: per i giochi che richiedono il motion control, Dolphin Emulator offre diverse opzioni per emulare i movimenti. Ciò consente di giocare a titoli Wii che utilizzano il controller di movimento senza la necessità di hardware aggiuntivo. Sviluppo Open Source: Dolphin Emulator è un progetto open source, il che significa che il suo codice sorgente è accessibile al pubblico. Questo ha permesso a sviluppatori di tutto il mondo di contribuire al miglioramento dell’emulatore nel corso degli anni.

PPSSPP

Piattaforme Supportate: PlayStation Portable (PSP).

Caratteristiche: PPSSPP è un emulatore PSP che offre un’ottima emulazione e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione grafica. Supporta giochi PSP in alta definizione.

PPSSPP è un emulatore open-source progettato per eseguire giochi sviluppati per la console PlayStation Portable (PSP) su diverse piattaforme, inclusi dispositivi Android, PC, Mac, Linux e altri. Il nome PPSSPP è un acronimo che sta per “PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portably.”

Ecco alcune caratteristiche chiave di PPSSPP e come funziona:

Compatibilità: PPSSPP è noto per la sua elevata compatibilità con molti giochi PSP. Molti titoli funzionano bene sull’emulatore, e la compatibilità continua ad essere migliorata attraverso gli aggiornamenti del software. Alta Definizione e Filtri: PPSSPP consente di giocare a giochi PSP con una risoluzione grafica superiore rispetto alla console originale. Puoi anche applicare filtri grafici per migliorare la qualità visiva dei giochi. Salvataggio e Caricamento Rapidi: l’emulatore offre funzionalità di salvataggio e caricamento rapidi, permettendoti di salvare il tuo progresso in qualsiasi punto del gioco e di caricarlo successivamente. Supporto per Controller: PPSSPP supporta una varietà di controller, inclusi controller Bluetooth e gamepad. Questo consente agli utenti di utilizzare un controller fisico per un’esperienza di gioco più autentica. Gestione dei Frame Rate: PPSSPP permette agli utenti di regolare i frame rate dei giochi, consentendo una maggiore flessibilità nelle prestazioni in base alle specifiche del dispositivo. Personalizzazione delle Impostazioni Audio e Video: l’emulatore offre numerose opzioni di personalizzazione per l’audio e il video, inclusi controlli avanzati sulla qualità del suono e delle immagini. Emulazione del Multiplayer: PPSSPP supporta l’emulazione del multiplayer su reti locali, consentendo agli utenti di giocare a giochi PSP con i propri amici tramite connessione Wi-Fi.

Drastic DS Emulator

Piattaforme Supportate: Nintendo DS.

Caratteristiche: Questo emulatore è specificamente progettato per Nintendo DS. Offre funzioni avanzate come la possibilità di modificare la disposizione dei tasti e supporta il salvataggio rapido.

Drastic DS Emulator è un emulatore progettato per eseguire giochi sviluppati per la console Nintendo DS su dispositivi Android. Questo emulatore è conosciuto per la sua elevata compatibilità e le numerose funzionalità che offre per migliorare l’esperienza di gioco. Ecco alcune delle caratteristiche principali e come funziona:

Compatibilità: Drastic DS Emulator è noto per la sua alta compatibilità con una vasta gamma di giochi per Nintendo DS. Molte delle principali pubblicazioni funzionano correttamente sull’emulatore, e sono state fatte continue ottimizzazioni per migliorare la compatibilità con nuovi giochi. Grafica in Alta Definizione: l’emulatore consente di giocare a giochi Nintendo DS con una risoluzione grafica superiore rispetto alla console originale. Puoi godere di grafica in alta definizione e di un’esperienza visiva migliorata. Supporto per Schermi Duali: Drastic DS Emulator supporta entrambi gli schermi della console Nintendo DS. Puoi scegliere di visualizzare entrambi gli schermi contemporaneamente sullo schermo del dispositivo Android o di utilizzare un solo schermo alla volta. Varietà di Controlli: il software offre diverse opzioni di controllo, inclusi i controlli touchscreen personalizzabili. Puoi anche collegare un controller fisico tramite Bluetooth per un’esperienza di gioco più tradizionale. Salvataggio Rapido e Caricamento: Drastic DS Emulator consente di salvare rapidamente il tuo progresso di gioco in qualsiasi momento e di caricare da tali punti salvati. Personalizzazione delle Impostazioni Audio e Video: puoi personalizzare le impostazioni audio e video secondo le tue preferenze, regolando la qualità del suono e delle immagini. Sincronizzazione Google Drive: Drastic DS Emulator offre la possibilità di sincronizzare i dati di gioco con Google Drive, consentendo di riprendere i tuoi giochi su diversi dispositivi Android.

ePSXe

Piattaforme Supportate: Sony PlayStation.

Caratteristiche: ePSXe è un emulatore per PlayStation che supporta una vasta gamma di giochi. Offre funzioni come il supporto del controller, il multiplayer e la possibilità di salvare e caricare lo stato del gioco.

ePSXe è un emulatore per dispositivi Android progettato per eseguire giochi sviluppati per la console Sony PlayStation (PS1). Ecco alcune caratteristiche principali e come funziona l’ePSXe:

Compatibilità: ePSXe è noto per la sua elevata compatibilità con una vasta gamma di giochi per PlayStation. Tuttavia, la compatibilità può variare a seconda del gioco e della versione dell’emulatore. Grafica in Alta Definizione: L’emulatore permette di giocare ai giochi PlayStation con una risoluzione grafica superiore rispetto alla console originale. Supporto per Controller: L’ePSXe supporta una varietà di controller, inclusi controller Bluetooth e gamepad. Questo consente agli utenti di utilizzare un controller fisico per un’esperienza di gioco più autentica. Salvataggio e Caricamento Rapidi: l’emulatore offre la possibilità di salvare rapidamente il progresso di gioco in qualsiasi momento e di caricare il salvataggio in qualsiasi momento. Audio di Qualità: ePSXe offre una riproduzione audio fedele ai giochi originali. Puoi regolare le impostazioni audio per ottenere la migliore qualità sonora. Multiplayer Locale: l’emulatore supporta il multiplayer locale per alcuni giochi, permettendo a due giocatori di partecipare simultaneamente a un gioco. Rapporti di Aspetto e Filtri: ePSXe consente di regolare il rapporto di aspetto dei giochi e applicare filtri grafici per migliorare l’aspetto visivo.

My Boy! – GBA Emulator

Piattaforme Supportate: Game Boy Advance.

Caratteristiche: Questo emulatore è focalizzato su Game Boy Advance e offre funzioni come il supporto per il collegamento tra dispositivi, la velocità regolabile e la possibilità di salvare lo stato del gioco.

My Boy! è un emulatore per dispositivi Android progettato per eseguire giochi sviluppati per Game Boy Advance. Questo emulatore consente agli utenti di giocare a giochi GBA su dispositivi Android, portando i classici titoli portatili sulla piattaforma mobile. Ecco alcune caratteristiche principali e come funziona My Boy!:

Compatibilità: My Boy! è noto per la sua elevata compatibilità con la maggior parte dei giochi Game Boy Advance. Come già visto, la compatibilità con determinati titoli dipende da diversi fattori. Grafica e Filtri: l’emulatore consente di giocare ai giochi GBA con una risoluzione grafica superiore rispetto alla console originale, dando agli utenti la possibilità di migliorare l’aspetto visivo dei grandi capolavori del passato. Supporto per Controller: My Boy! supporta l’utilizzo di controller esterni tramite Bluetooth, consentendo agli utenti di utilizzare controller fisici per un’esperienza di gioco più tradizionale. Salvataggio Rapido e Caricamento: l’emulatore offre la possibilità di salvare e caricare i progressi di gioco in modo semplice e veloce. Tilt Sensor e Sensori di Movimento: My Boy! supporta i sensori di movimento, come il tilt sensor, che erano presenti in alcuni giochi GBA. Questo permette di giocare a giochi che facevano uso di tali funzionalità. Riproduzione Audio di Alta Qualità: L’emulatore offre una riproduzione audio fedele ai giochi originali. Connettività Link: My Boy! supporta la connettività Link tramite cavo di collegamento (cavo link) virtuale o mediante connessione wireless Bluetooth, consentendo di collegare due emulatori per giochi che richiedono il collegamento tra dispositivi.

ClassicBoy Gold

Piattaforme Supportate: Nintendo, Sega, PlayStation.

Caratteristiche: ClassicBoy Gold è un emulatore multipiattaforma che supporta varie console retro, inclusi giochi di Nintendo, Sega e PlayStation.

ClassicBoy Gold è un emulatore multipiattaforma per dispositivi Android che consente agli utenti di giocare a giochi di diverse console retro, tra cui Nintendo, Sega, e Sony PlayStation. Si tratta di una versione a pagamento, mentre ClassicBoy è disponibile gratuitamente ma con alcune limitazioni. ClassicBoy Gold offre una maggiore flessibilità e funzionalità avanzate rispetto alla versione gratuita.

Ecco alcune caratteristiche principali e informazioni su come funziona ClassicBoy Gold:

Compatibilità: ClassicBoy Gold è progettato per emulare giochi di diverse console retro, tra cui Nintendo Entertainment System (NES), Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Genesis, e Sony PlayStation. Grafica in Alta Definizione e Filtri: l’emulatore permette di giocare a giochi retrò con una risoluzione grafica superiore rispetto alle console originali. Supporto per Controller: ClassicBoy Gold supporta il collegamento di controller esterni tramite Bluetooth per un’esperienza di gioco tradizionale. Salvataggio e Caricamento Rapidi: L’emulatore offre la possibilità di salvare rapidamente il progresso di gioco in qualsiasi momento e di caricare da tali punti salvati. Questa funzionalità è utile per gestire il gioco in movimento. Multiplayer Locale: ClassicBoy Gold supporta il multiplayer locale per alcuni giochi, permettendo a due giocatori di partecipare simultaneamente a un gioco. Connettività Link: l’emulatore supporta la connettività Link per alcune console, consentendo di collegare due emulatori per giochi che richiedono il collegamento tra dispositivi. Personalizzazione delle Impostazioni Audio e Video: puoi personalizzare le impostazioni audio e video secondo le tue preferenze, regolando la qualità del suono e delle immagini.

Prima di utilizzare i migliori emulatori Android, è importante notare che molte aziende e sviluppatori vedono l’emulazione di giochi come una violazione dei loro diritti d’autore. Assicurati di rispettare le leggi e i regolamenti locali, e verifica se è legale utilizzare determinati emulatori e giochi su di essi.

