Da piccoli abbiamo passato tutti un’infinità di ore a giocare con il GameBoy prima, col GameBoy Color poi e col passare del tempo siamo passati all’Advance ed infine siamo arrivati al leggendario Nintendo DS. Ci sono un’infinità di giochi della nostra infanzia che vale la pena di rigiocare per questo oggi ci concentriamo sui miglior emulatori Nintendo per GameBoy, GameBoy Advance e Nintendo DS per PC.

10 Migliori giochi per GameBoy

Pokemon blu e rosso, due fra i migliori giochi per GameBoy

Mega Man V

Castlevania II: Belmont’s Revenge

Metroid 2: il ritorno di Samus

Final Fantasy VI

Wario Land: Super Mario Land 3

Metal Gear Solid

Pokémon Rosso – Blu

Tetris

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

10 Migliori giochi per GameBoy Advance

Castlevania Aria of Sorrow, uno dei migliori giochi per GameBoy Advance

Golden Sun

Mario vs. Donkey Kong

Fire Emblem

Mario Kart Super Circuit

Legend of Zelda: Minish Cap

Super Mario Advance 2: Super Mario World

Final Fantasy Tactics Advance

Metroid: Zero Mission

Advance Wars

Castlevania: Aria of Sorrow

10 Migliori giochi per Nintendo DS

The Legend of Zelda Phantom Hourglass, uno dei migliori giochi per Nintendo DS

Final Fantasy IV

Kirby Super Star Ultra

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story

The World Ends With You

Phoenix Wright Ace Attorney

The Legend of Zelda Spirit Tracks

New Super Mario Bros

Chrono Trigger

Mario Kart DS

The Legend of Zelda Phantom Hourglass

Migliori emulatori per GameBoy, GameBoy Advance e Nintendo DS per PC

GameBoy / GameBoy Color:

Visual Boy Advance (VBA) è un emulatore open-source progettato per emulare le console portatili Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance su diverse piattaforme, inclusi i sistemi operativi Windows, macOS, Linux e altri. L’emulatore è stato sviluppato principalmente da Forgotten e successivamente è stato mantenuto e migliorato dalla comunità open-source.

Ecco alcune caratteristiche principali di Visual Boy Advance:

Compatibilità: VBA supporta i giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Questa ampia compatibilità permette di giocare a una vasta gamma di titoli su diverse generazioni di console portatili Nintendo. Opzioni di Configurazione: L’emulatore offre numerose opzioni di configurazione, inclusi filtri video, impostazioni audio e personalizzazioni dei controlli. Gli utenti possono adattare l’esperienza di gioco alle proprie preferenze. Salvataggi di Stato: VBA supporta la funzione di salvataggio dello stato, che consente agli utenti di registrare il progresso del gioco in qualsiasi momento. Questo è particolarmente utile per superare sezioni difficili o per riprendere il gioco più tardi esattamente da dove si era interrotto. Link e Multiplayer: Per i giochi che supportano la connessione tra console, VBA consente l’emulazione del collegamento via cavo per la modalità multiplayer. Questo è particolarmente vantaggioso per giochi che richiedono collegamenti tra console per funzionalità come lo scambio di Pokémon. Flessibilità di Piattaforma: VBA è disponibile su diverse piattaforme, rendendolo accessibile a utenti con sistemi operativi diversi. Inoltre, ci sono versioni specifiche per diverse piattaforme, ad esempio “VBA-M” (VBA-Merged) che è una versione più recente e migliorata di VBA con funzionalità aggiuntive.

BGB è un emulatore di Game Boy e Game Boy Color per Microsoft Windows. Il nome “BGB” non ha un significato particolare ed è semplicemente il risultato delle iniziali del suo sviluppatore, Byuu, insieme a “Game Boy”. L’emulatore è noto per la sua accuratezza e ha guadagnato popolarità nella comunità dei giocatori retro.

Ecco alcune caratteristiche principali di BGB:

Emulazione precisa: BGB è noto per la sua emulazione accurata dei sistemi Game Boy e Game Boy Color. Cerca di riprodurre fedelmente l’esperienza di gioco delle console originali. Supporto per Game Boy e Game Boy Color: BGB è in grado di emulare sia i giochi per Game Boy che quelli per Game Boy Color, offrendo così la possibilità di giocare a titoli di entrambe le console. Opzioni di debugging: BGB include funzionalità di debugging, rendendolo uno strumento utile per gli sviluppatori di giochi o per chiunque desideri esplorare il funzionamento interno dei giochi. Supporto per salvataggi di stato: Come molti emulatori, BGB supporta la funzione di salvataggio e caricamento dello stato del gioco, consentendo agli utenti di registrare il progresso e riprendere da determinati punti. Filtraggio video e opzioni grafiche: L’emulatore offre opzioni di filtraggio video che consentono agli utenti di migliorare la qualità grafica dei giochi. Inoltre, dispone di diverse opzioni grafiche per personalizzare l’aspetto visivo. Supporto connessione tra console: BGB permette la connessione tra diverse istanze dell’emulatore, simulando così la modalità multiplayer di alcuni giochi che supportavano il collegamento tra console Game Boy.

GameBoy Advance

mGBA è un emulatore open-source progettato per emulare le console portatili Nintendo Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. L’emulatore è sviluppato in C++ e è disponibile per diverse piattaforme, inclusi Windows, macOS, Linux, e molte console portatili.

Ecco alcune caratteristiche principali di mGBA:

Compatibilità: mGBA supporta una vasta gamma di giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Questo offre agli utenti la possibilità di giocare a una varietà di titoli su console Nintendo portatili. Precisione di Emulazione: mGBA è noto per la sua precisione di emulazione e cerca di riprodurre fedelmente l’esperienza di gioco delle console originali. Offre una buona compatibilità con numerosi giochi. Caratteristiche Avanzate: l’emulatore include diverse caratteristiche avanzate come il supporto per la connettività multiplayer, filtri video, opzioni di salvataggio e caricamento rapido, e la possibilità di utilizzare cheat codes. Sviluppo Attivo: mGBA è soggetto a sviluppo attivo, con gli sviluppatori che rilasciano regolarmente aggiornamenti e miglioramenti per ottimizzare le prestazioni e risolvere eventuali bug. Piattaforme Supportate: oltre ai sistemi desktop come Windows, macOS e Linux, mGBA è disponibile anche su diverse console portatili e piattaforme, inclusi dispositivi Android e console come Nintendo Switch. Interfaccia Utente User-Friendly: mGBA presenta un’interfaccia utente intuitiva che facilita l’utilizzo dell’emulatore. Gli utenti possono facilmente caricare giochi, gestire le impostazioni e accedere alle funzionalità avanzate.

Nintendo DS

DeSmuME è un emulatore open-source progettato per emulare la console portatile Nintendo DS su diverse piattaforme, inclusi Windows, macOS, e Linux. Il nome “DeSmuME” è una combinazione delle parole “Nintendo DS emulator” (emulatore Nintendo DS).

Ecco alcune caratteristiche principali di DeSmuME:

Compatibilità: DeSmuME è progettato per emulare giochi per la console Nintendo DS, consentendo agli utenti di giocare a una vasta gamma di titoli rilasciati per questa piattaforma. Precisione di Emulazione: DeSmuME cerca di emulare accuratamente l’hardware della Nintendo DS, fornendo un’esperienza di gioco fedele alla console originale. Tuttavia, è importante notare che l’emulazione di console più recenti come la Nintendo DS può essere complessa e alcune caratteristiche potrebbero non essere emulate perfettamente. Opzioni di Configurazione: l’emulatore offre diverse opzioni di configurazione, tra cui la possibilità di regolare la risoluzione video, configurare i controlli, e gestire altre impostazioni per adattare l’esperienza di gioco alle preferenze dell’utente. Salvataggi di Stato: DeSmuME supporta la funzione di salvataggio e caricamento dello stato del gioco, consentendo agli utenti di registrare il progresso e riprendere il gioco da determinati punti. Debugger e Strumenti di Sviluppo: per gli sviluppatori di giochi o appassionati di modding, DeSmuME include strumenti di debugging e funzionalità avanzate che consentono di analizzare e modificare il comportamento del gioco. Supporto per Connessioni Multiplayer: DeSmuME supporta la connettività multiplayer per i giochi che utilizzano la connessione wireless della Nintendo DS. Ciò consente agli utenti di simulare le connessioni tra console per le funzionalità multiplayer. Sviluppo Continuo: DeSmuME è soggetto a sviluppo continuo e gli sviluppatori rilasciano regolarmente aggiornamenti per migliorare le prestazioni, correggere bug e aggiungere nuove funzionalità.

NO$GBA (pronunciato “no cash GBA“) è un emulatore di Nintendo DS e Game Boy Advance per Windows. Creato da Martin Korth, l’emulatore è noto per la sua velocità di esecuzione e per il suo sviluppo continuo. Il nome “NO$GBA” è una combinazione di “no cash” e delle abbreviazioni delle console Nintendo DS e Game Boy Advance.

Ecco alcune caratteristiche principali di NO$GBA:

Compatibilità: NO$GBA supporta sia i giochi per Nintendo DS che quelli per Game Boy Advance, offrendo agli utenti la possibilità di giocare a titoli di entrambe le console. Velocità di Emulazione: NO$GBA è noto per la sua velocità di emulazione, il che significa che molti giochi possono essere eseguiti con buone prestazioni su hardware di fascia media. Debugger: l’emulatore include funzionalità di debugging, rendendolo utile per gli sviluppatori di giochi o per coloro che vogliono esplorare il funzionamento interno dei giochi. Connessione tra Console: supporta la connessione tra diverse istanze dell’emulatore, consentendo l’emulazione del collegamento via cavo per la modalità multiplayer di alcuni giochi. Supporto per Controller Esterni: NO$GBA può essere configurato per supportare controller esterni, migliorando l’esperienza di gioco su piattaforma PC. Regolazioni di Configurazione: offre opzioni di configurazione che permettono agli utenti di personalizzare le impostazioni video, audio e di input per adattare l’emulatore alle proprie preferenze.

MelonDS è un emulatore open-source progettato per emulare la console portatile Nintendo DS su diverse piattaforme, inclusi Windows, macOS e Linux. L’emulatore è stato sviluppato da StapleButter ed è noto per la sua precisione di emulazione e le sue funzionalità avanzate.

Ecco alcune caratteristiche principali di MelonDS:

Compatibilità: MelonDS è progettato per emulare giochi per Nintendo DS, offrendo una buona compatibilità con una vasta gamma di titoli. Supporta anche funzionalità come la connessione Wi-Fi in alcuni giochi. Precisione di Emulazione: l’emulatore si impegna per una precisione elevata nella replicazione dell’hardware della Nintendo DS, fornendo un’esperienza di gioco il più fedele possibile alla console originale. Risoluzione Aumentata: MelonDS supporta la possibilità di aumentare la risoluzione dei giochi, consentendo agli utenti di godere di una qualità video migliorata rispetto alla risoluzione nativa della Nintendo DS. Supporto per Connessioni Multiplayer: MelonDS permette la connessione tra diverse istanze dell’emulatore, permettendo l’emulazione del collegamento via cavo per la modalità multiplayer di alcuni giochi. Opzioni di Salvataggio e Caricamento Rapido: l’emulatore offre la possibilità di salvare e caricare rapidamente lo stato del gioco, permettendo agli utenti di registrare il progresso e di riprendere da punti specifici. Debugger e Strumenti di Sviluppo: per gli sviluppatori di giochi o appassionati di modding, MelonDS include strumenti di debugging avanzati che consentono di analizzare e modificare il comportamento del gioco. Supporto per Controller Esterni: MelonDS può essere configurato per supportare controller esterni, migliorando l’esperienza di gioco su piattaforma PC.

Abbiamo quindi visto la selezione dei migliori programmi da usare per giocare a GameBoy e Nintendo DS su PC.