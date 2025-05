Pasta termica: come si applica sulla CPU e quale scegliere

La guida completa, con spiegazione passo passo, che ti spiega come applicare la pasta termica sulla CPU al fine di mantenere sempre le temperature ottimalil, evitare il surriscaldamento del PC e massimizzare le prestazioni!

Ti sei mai chiesto come mai il tuo PC va in affanno durante le sessioni di gaming più intense o mentre lavori a progetti impegnativi? Spesso, il segreto per un computer performante e longevo si nasconde dietro un dettaglio che molti sottovalutano: la pasta termica. Applicare correttamente la pasta termica sulla CPU è fondamentale per mantenere le temperature ottimali, prevenire il surriscaldamento del PC e assicurare le massime prestazioni. In questa guida completa, ti sveleremo tutti i segreti per un’applicazione impeccabile, supportata anche da un pratico video tutorial! Sei pronto a dare nuova vita al tuo computer?

Come applicare la pasta termica sulla CPU: Guida e Video

Saper come applicare e spalmare correttamente la pasta termica è un processo che può fare la differenza in fatto di temperature e prestazioni del tuo PC. Non si tratta solo di “spalmare” un po’ di pasta, bisogna capire come applicare e spalmare correttamente la pasta termica fra CPU e dissipatore visto che la sua corretta applicazione influisce direttamente sulla salute del sistema e sulle sue performance.

Il problema più comune è quello riguardante la quantità di pasta termica da applicare. Applicando troppa pasta termica, o troppo poca, avremmo un peggioramento in termini di raffreddamento e, nel lungo termine potremmo, andare a danneggiare i componenti del nostro computer.

Sul mercato esistono numerose tipologie di thermal paste. Le differenze principali riguardano i componenti: alcune sono a base di argento, altre contengono microtubi di carbonio, e così via. Solitamente, un prodotto di fascia medio alta è più che sufficiente per tutti gli appassionati di PC e di gaming, senza il bisogno di andare a spendere troppo per una pasta termica costosa che rimarrà comunque l’anno debole del nostro sistema di raffreddamento.

Passiamo ora al sodo con la nostra guida su come applicare la pasta termica. Iniziamo col parlare di come “spalmare” la pasta dicendo che non avrai bisogno di farlo visto che la pressione che viene applicata dal dissipatore sulla CPU al momento della chiusura completa delle viti è sufficiente per distribuire automaticamente la pasta. Non sarà quindi necessario andare a spalmare la pasta termica manualmente su tutta la CPU (una tecnica un po’ obsoleta, anche se ancora valida), ma sarà sufficiente applicarne una quantità pari ad un chicco di riso al centro della CPU senza distribuirla manualmente sulla superficie.

Una volta applicato il “chicco di pasta” potrai procedere col posizionamento del dissipatore e con la chiusura delle viti. Come già detto andrà, a pressione farà il resto, distribuendo la pasta in maniera omogenea sulla superficie esterna della CPU. Un piccolo gesto per un grande risultato in termini di prevenzione del surriscaldamento!

Prima di lasciarvi con la nostra video guida vi mostriamo quali sono i punti in cui nelle CPU Intel e AMD viene sviluppata la massima temperatura e dove è cruciale che la pasta termica sia ben presente:

Ti lasciamo infine con la nostra videoguida che spiega nel dettaglio come applicare la pasta termica: il modo migliore per vedere con i tuoi occhi ogni passaggio!