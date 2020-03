La Bibbia degli emulatori: voglia di retrogame ed emulatori? Scopriamo assieme i migliori emulatori per PC per poter giocare ai retrogame, ovvero come giocare ai giochi per le vecchie console su PC tramite emulatore

Nel corso degli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. Di pari passo allo sviluppo tecnologico abbiamo visto la crescita esponenziale della potenza delle console e siamo passati da giochi ad 8 e 16 bit a esperienze videoludiche molto simili alla realtà. Siamo in molti però ad avere ancora il desiderio di giocare sul PC ai vecchi giochi che avevamo su console e che ora non possiamo più goderci sulle nostre TV. Al fine di risolvere questo problema, ed eliminare la necessità di tenere in salotto una decina di console, possiamo rivolgerci ai numerosi emulatori per PC che consento di emulare i giochi per le vecchie console. I migliori emulatori per PC per giocare con i giochi di vecchie console permettono di giocare su PC ai retrogames delle console più amate. Qualche settimana fa abbiamo visto la lista dei 10 migliori emulatori per Android, oggi vediamo la lista dei programmi che ci permettono di utilizzare i giochi delle vecchie console: i migliori emulatori per PC per giocare e divertirsi col retrogaming.

La nostra selezione dei migliori emulatori per PC con Windows, Mac e Linux

Migliori emulatori per Dos disponibili per PC

Compatibilità: Windows, Linux, MacOS

DosBox permette di rispolverare il vecchio DOS sui nostri nuovi e moderni computer. L’emulazione è del sistema operativo DOS completo ed è davvero realizzata alla perfezione. Quello in questione è il migliore emulatore di MS DOS attualmente disponibile, probabilmente lo sarà per sempre.

Compatibilità: Windows, Linux, MacOS

ScummVM è un emulatore realizzato col fine ultimo di giocare ai famosi giochi da puntatore in stile “punta e clicca”. I più famosi al tempo erano i giochi realizzati da LucasArt. L’emulatore funziona davvero bene e permette un’emulazione ottimale e completa del sistema operativo DOS.

Migliori emulatori per Sega mega drive, Sega Saturn ed altre console Sega disponibili per PC

Compatibilità: Windows

Gli emulatori per Sega Mega Drive non sono così numerosi in giro. Fortunatamente quei pochi che sono disponibili funzionano bene e fanno alla perfezione il loro sporco lavoro. Il miglior emulatore di Sega Mega Drive per PC è sicuramente Fusion.

Compatibilità: Windows

Meka si presenta come un emulatore all-in-one completissimo e compatibile con tutte le console Sega. Meka è il migliore emulatore di console Sega e permette di eseguire perfettamente sul proprio PC tutti i giochi per:

Sega Game 1000 (SG-1000)

Sega Computer 3000 (SC-3000)

Sega Super Control Station (SF-7000)

Sega Mark III (+ FM Unit)

Sega Master System (SMS)

Sega Game Gear (GG)

ColecoVision (COLECO)

Othello Multivision (OMV)

Compatibilità: Windows

Il Sega Saturn è una delle console che ha fatto la storia dei videogame. Grazie alle sue due CPU a 32 bit vantava una potenza superiore alla concorrenza ma fu penalizzato a causa dello scarso supporto da parte degli sviluppatori per colpa della sua difficoltà di programmazione. L’emulatore in questione funziona perfettamente e ci permette di goderci su PC con Windows quei vecchi e storici titoli.

Migliori emulatori per Commodore e Atari disponibili per PC

Compatibilità: Windows, Mac

Il Commodore 64 è una delle console più amate di sempre ed ha fatto la storia dei videogiochi. Sono passati molti anni dalla sua uscita sul mercato mondiale ma sono molti i titoli storici del retrogaming che vale ancora la pena di giocare. Il miglior emulatore per Commodore 64 da utilizzare su PC e Mac è CCS, un software perfettamente funzionante ed in grado di emulare alla perfezione i titoli del vecchio Commodore.

Compatibilità: Windows, Mac

Un’altra console storica per il mondo del gaming è sicuramente l’Atari 2600 Video Computer System (VCS) e grazie all’ emulatore Stella possiamo riviverne la gloria su Windows e Mac. Stella è sicuramente il migliore emulatore per Atari 2600 attualmente disponibile.

Compatibilità: Windows, Linux, Mac

Tutti conosciamo Mame e tutti conosciamo i titoli Sega che è in grado di emulare. Grazie a Mame possiamo emulare alla perfezione i titoli per Megadrive , Master System e Game Gear. Mame è sicuramente l’emulatore più famoso di tutti e viene sviluppato dal 1997. Dalla sua nascita è stato incredibilmente migliorato e si è passati da una versione compatibile solo con l’ambiente MS-DOS ad una release stabile e compatibile con Windows, Mac e Linux. L’interfaccia grafica è semplice, pulita e funzionale ed il software funziona alla perfezione. Grazie a Mame, ed alle sue varie versioni, possiamo giocare a tutti i vecchi titoli per cabinati. La compatibilità è garantita per più di 10.000 titoli.

In questo approfondimento abbiamo cercato di creare una Bibbia degli emulatori disponibili per PC in modo da poter giocare a tutte le console, nuove e vecchie, e godervi tutti i vostri titoli preferiti.