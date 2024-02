Migliori emulatori per Nintendo Wii, Wii U e GameCube per PC

Scopriamo assieme in questa guida quali sono i migliori emulatori Nintendo Wii, Wii U e GameCube per PC, Mac e Linux per poter giocare ai retrogame, ovvero come giocare ai giochi per le vecchie console su PC tramite emulatore compatibile con console Nintendo.

Nel corso degli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. Di pari passo allo sviluppo tecnologico abbiamo visto la crescita esponenziale della potenza delle console e siamo passati da giochi ad 8 e 16 bit a esperienze videoludiche molto simili alla realtà. Siamo in molti però ad avere ancora il desiderio di giocare sul PC ai vecchi giochi che avevamo su console e che ora non possiamo più goderci sulle nostre TV. Al fine di risolvere questo problema, ed eliminare la necessità di tenere in salotto una decina di console, possiamo rivolgerci ai numerosi emulatori per PC che consento di emulare i giochi per le vecchie console. I migliori emulatori per PC per giocare con i giochi di vecchie console permettono di giocare su PC ai retrogames delle console più amate. Qualche settimana fa abbiamo visto la lista dei 10 migliori emulatori per Android, oggi vediamo la lista dei programmi che ci permettono di utilizzare i giochi delle vecchie console: i migliori emulatori per Nintendo Wii, Wii U, Nintendo 64 e GameCube per PC, Mac e Linux per giocare e divertirsi col retrogaming.

Compatibilità: Windows, Mac OS X, Linux

Le console di settimana generazione, ovvero PS3, Xbox 360 e Wii, sono sicuramente le più difficili da emulare su PC. Dolphin però ci riesce alla grande per quanto riguarda la console di Nintendo. Dolphin funziona come emulatore per PC di Wii e GambeCube e ci regala la possibilità di giocare ai giochi con un buon frame rate ed una grafica in HD. Lo sviluppo di questo ottimo emulatore per console è iniziato nel 2003 ed è ancora ben seguito e i vari bug e problemi vengono quasi sempre risolti in tempi davvero rapidi. Molto buona anche la compatibilità con i titoli più recenti, basti pensare che ad oggi l’85% dei giochi è pienamente compatibile, privo di bug e si può completare senza alcuni problema. La ciliegina sulla torta è la possibilità di utilizzare il Wii Remote come controller su PC e godersi al massimo l’esperienza dei giochi di Nintendo Wii su PC. Per godervi a pieno la grafica HD a 60 fps necessiterete di utilizzare un PC di fascia medio alta.

Alta compatibilità: Dolphin è noto per la sua elevata compatibilità con un ampio numero di giochi per GameCube e Wii. Molti titoli possono essere eseguiti senza problemi significativi. Grafica in alta definizione: una delle caratteristiche più apprezzate di Dolphin è la possibilità di eseguire giochi in alta definizione (HD). L’emulatore offre opzioni avanzate per migliorare la risoluzione e la qualità grafica dei giochi. Supporto per controller: Dolphin offre la possibilità di utilizzare una varietà di controller, inclusi controller USB, controller Bluetooth, e persino il controller originale della Wii attraverso il Bluetooth. Opzioni di configurazione avanzate: l’emulatore offre numerose opzioni di configurazione, permettendo agli utenti di adattare le impostazioni grafiche, di sistema e di input in base alle proprie preferenze e alle specifiche del proprio hardware. Rete e multigiocatore online: Dolphin supporta la connessione di più emulatori tramite la rete, permettendo di giocare in modalità multiplayer online. Questa funzionalità è particolarmente apprezzata per i giochi multiplayer di Wii e GameCube. Sincronizzazione audio e video: Dolphin dispone di funzioni avanzate per la sincronizzazione dell’audio e del video, migliorando l’esperienza di gioco eliminando eventuali ritardi tra suoni e immagini. Sviluppo continuo: essendo un progetto open-source attivamente sviluppato, Dolphin continua a ricevere aggiornamenti e miglioramenti regolari. Questo assicura che gli utenti possano beneficiare di nuove funzionalità e correzioni di bug. Compatibilità con diverse piattaforme: Dolphin è disponibile per Windows, macOS, Linux e Android, offrendo una vasta gamma di opzioni per gli utenti di diverse piattaforme.

Dolphin è diventato uno degli emulatori più popolari e rispettati nella comunità degli emulatori, offrendo una solida esperienza di gioco per i titoli di GameCube e Wii su diverse piattaforme.

Compatibilità: Windows

Se avete sempre sognato di giocare alla Wii U su PC questo è l’emulatore che fa al caso vostro. Decaf è l’emulatore per Nintendo Wii U fra i migliori attualmente disponibili. Anche se è ancora acerbo può vantare il supporto di un ottimo team di sviluppo che sta svolgendo un grande lavoro. La giocabilità non è ancora delle migliori ma ci si riesce a godere alcuni giochi altrimenti impossibili da giocare, qualcuno ha detto Zelda e Mario?

Piattaforma di destinazione: DeCAF è un emulatore progettato principalmente per emulare giochi della console Nintendo Wii U su piattaforma PC. Open-Source: DeCAF è un progetto open-source, il che significa che il suo codice sorgente è accessibile e può essere modificato da sviluppatori interessati. Sviluppo: DeCAF è stato sviluppato utilizzando il linguaggio di programmazione C++ e OpenGL per la grafica. Compatibilità: l’emulatore si trova attualmente in una fase di sviluppo iniziale, quindi la sua compatibilità con giochi specifici potrebbe non essere completa o ottimizzata come altri emulatori più affermati. Grafica e Audio: DeCAF dovrebbe essere in grado di emulare la grafica e l’audio dei giochi Wii U, anche se la qualità di emulazione può variare a seconda delle specifiche del gioco. Supporto per Controller: come molti emulatori, si prevede che DeCAF abbia il supporto per vari tipi di controller, consentendo agli utenti di utilizzare i dispositivi di input che preferiscono. Interfaccia Utente: gli emulatori spesso dispongono di interfacce utente per semplificare la configurazione e l’avvio dei giochi, anche se la specifica interfaccia utente di DeCAF può variare.

Compatibilità: Windows

Giocare a Wii U su PC non offre ancora un’esperienza paragonabile a quella della console originale. Il miglior emulatore di Wii U è sicuramente Cemu. Grazie a questo emulatore possiamo emulare i giochi di Wii U su PC con Windows e goderci i titoli di Nintendo della passata generazione.