Nintendo e Super Nintendo hanno fatto la storia dei videogiochi ed alcuni dei loro titoli migliori sono tutt’oggi considerati dei capolavori, se volete rivivere le emozioni di quanto eravate piccoli e giocare nuovamente ai giochi di NES e SNES siete arrivati nel posto giusto, ecco la selezione dei migliori emulatori per Nintendo NES e Super Nintendo SNES disponibili per PC.

Migliori emulatori per Nintendo NES disponibili per PC

FCEUX è un emulatore open-source progettato per emulare la console Nintendo Entertainment System (NES). È uno degli emulatori NES più popolari e ampiamente utilizzati, poiché in grado di offrire una serie di funzionalità avanzate per gli appassionati e gli sviluppatori di giochi. Ecco alcune delle principali caratteristiche di FCEUX:

Alta precisione: FCEUX si impegna a fornire un’alta precisione nella riproduzione dei giochi NES, cercando di emulare accuratamente l’hardware originale della console. Debugger integrato: una delle caratteristiche distintive di FCEUX è il debugger integrato, che consente agli sviluppatori di giochi di eseguire il debug delle loro creazioni durante l’esecuzione. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora nello sviluppo di giochi per NES. Tool di registrazione e riproduzione: FCEUX supporta la registrazione e la riproduzione di sessioni di gioco. Questo consente agli utenti di registrare le loro sessioni di gioco e di riprodurle successivamente o di condividere le registrazioni con altri. Opzioni di video: l’emulatore offre diverse opzioni video, inclusa la possibilità di cambiare la risoluzione, utilizzare filtri grafici e regolare la modalità a schermo intero. Supporto per joystick e gamepad: FCEUX supporta l’input da joystick e gamepad, consentendo agli utenti di utilizzare controller moderni per giocare ai giochi NES emulati. Compatibilità: FCEUX è noto per la sua buona compatibilità con la maggior parte dei giochi NES, garantendo che la maggior parte dei titoli funzioni correttamente sull’emulatore.

NEStopia è un emulatore open-source progettato per emulare la console Nintendo NES. Si tratta di un emulatore leggero e preciso, focalizzato sulla fedeltà nella riproduzione dei giochi NES. Ecco alcune delle sue principali funzionalità:

Alta precisione: NEStopia si impegna per un’accurata emulazione dell’hardware NES, cercando di riprodurre fedelmente il comportamento originale della console. Emulazione audio e video: l’emulatore gestisce l’emulazione dell’audio e del video, cercando di replicare il suono e le immagini dei giochi NES nel modo più fedele possibile. Modalità a schermo intero: NEStopia supporta la modalità a schermo intero per un’esperienza di gioco più coinvolgente. Supporto per i salvataggi: l’emulatore consente di salvare e caricare lo stato del gioco, consentendo ai giocatori di riprendere da punti specifici o di sperimentare diverse scelte di gioco. Configurazione del controller: NEStopia offre opzioni per configurare i controller, inclusi joystick e gamepad, in modo che gli utenti possano personalizzare l’input secondo le proprie preferenze. Ricerca automatica delle ROM: NEStopia può cercare automaticamente le informazioni della ROM online, inclusi titoli, copertine e descrizioni, per migliorare l’esperienza dell’utente. Compatibilità: L’emulatore è noto per la sua buona compatibilità con la maggior parte dei giochi NES, garantendo che i titoli funzionino correttamente senza problemi significativi.

Mesen è un altro noto emulatore open-source progettato per emulare la console Nintendo NES. È noto per la sua precisione nella riproduzione dell’hardware NES e per fornire funzionalità avanzate, specialmente per gli sviluppatori di giochi. Di seguito sono elencate alcune delle principali funzionalità di Mesen:

Precisione dell’emulazione: Mesen è progettato per offrire un’alta precisione nell’emulazione dell’hardware NES, cercando di riprodurre fedelmente il comportamento originale della console. Debugger avanzato: il software dispone di un debugger integrato che consente agli sviluppatori di giochi di eseguire il debug delle loro creazioni in tempo reale. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora nello sviluppo di giochi per NES. Tool di registrazione e riproduzione: come FCEUX, Mesen supporta la registrazione e la riproduzione di sessioni di gioco. Questo permette agli utenti di registrare le loro sessioni di gioco e di riprodurle successivamente. Audio ad alta fedeltà: l’emulatore cerca di emulare accuratamente l’audio originale dei giochi NES, fornendo un suono di alta qualità. Supporto per moduli di espansione: Mesen supporta i moduli di espansione della NES, consentendo l’emulazione di giochi che utilizzano hardware aggiuntivo, come il famoso “Famicom Disk System.” Gestione dei cheat: Mesen offre funzionalità avanzate per la gestione dei cheat, consentendo agli utenti di utilizzare trucchi o codici durante il gioco. Supporto per i salvataggi: l’emulatore consente di salvare e caricare lo stato del gioco, permettendo ai giocatori di tornare a punti specifici o di sperimentare diverse situazioni di gioco. Compatibilità elevata: Mesen è progettato per garantire una buona compatibilità con la maggior parte dei giochi NES.

Nintendo Classic Mini NES

Inseriamo nella lista dei migliori emulatori per NES anche quello che non è un vero emulatore ma una versione in HD della prima e leggendaria console di casa Nintendo.

Alla fine del 2016 Nintendo ha commercializzato il Nintendo Classic Mini NES, una versione miniaturizzata e rivista della console originale degli anni ’80. Il Nes Mini di fatto 30 giochi preinstallati e rimasterizzati in alta definizione. Per tutti i segreti sulla console vi rimandiamo alla nostra recensione di Nintendo Classic Mini NES. Alternativamente potete sempre pensare di costruire una NES Mini utilizzando un Raspberry Pi.

Migliori emulatori per Super Nintendo SNES disponibili per PC

SNES9x è un emulatore open-source progettato per emulare la console Super Nintendo Entertainment System (SNES). È uno degli emulatori SNES più diffusi e apprezzati, e offre una buona combinazione di accuratezza e facilità d’uso. Diamo un’occhiata ad alcune delle principali funzionalità di SNES9x:

Alta precisione: SNES9x è noto per la sua precisione nell’emulazione dell’hardware SNES, cercando di riprodurre fedelmente il comportamento originale della console. Audio di alta qualità: l’emulatore supporta una fedele emulazione dell’audio SNES, offrendo una riproduzione di qualità del suono nei giochi. Modalità a schermo intero: SNES9x supporta la modalità a schermo intero per offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente. Effetti grafici: L’emulatore consente di applicare vari filtri grafici per migliorare o modificare l’aspetto visivo dei giochi, ad esempio, aggiungendo effetti di scanline o filtri di bilanciamento del colore. Supporto per i salvataggi: SNES9x consente di salvare e caricare lo stato del gioco, permettendo ai giocatori di riprendere da punti specifici o sperimentare diverse scelte di gioco. Configurazione del controller: l’emulatore offre opzioni per configurare i controller, inclusi joystick e gamepad, per adattarsi alle preferenze degli utenti. Netplay: SNES9x supporta la modalità Netplay, che consente a due o più giocatori di giocare insieme online. Questa funzionalità può essere utile per giocare a giochi multiplayer con amici anche se si è fisicamente distanti. Ricerca automatica delle ROM: l’emulatore può cercare automaticamente informazioni sulla ROM online, inclusi titoli, copertine e descrizioni, per migliorare l’esperienza dell’utente. Compatibilità elevata: SNES9x è noto per la sua buona compatibilità con la maggior parte dei giochi SNES, garantendo che la maggior parte dei titoli funzioni correttamente sull’emulatore.

ZSNES è stato un emulatore molto popolare per la console Super Nintendo Entertainment System (SNES). Tuttavia, è importante notare che ZSNES non è più attivamente sviluppato e potrebbe presentare problemi di compatibilità con alcuni giochi più recenti o funzionare meno efficientemente su hardware più moderni. Tuttavia, alcune delle sue caratteristiche principali includono:

Interfaccia utente semplice: ZSNES è noto per la sua interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo, rendendolo accessibile anche agli utenti meno esperti. Supporto per una vasta gamma di giochi: in passato, ZSNES è stato elogiato per la sua buona compatibilità con molti giochi SNES, anche se potrebbe non essere perfettamente preciso nell’emulazione di tutti i titoli più complessi o recenti. Modalità a schermo intero: come molti altri emulatori, ZSNES offre la modalità a schermo intero per un’esperienza di gioco più coinvolgente. Filtri grafici: ZSNES permette l’applicazione di filtri grafici per migliorare l’aspetto visivo dei giochi, anche se questi filtri possono non essere così avanzati come quelli presenti in emulatori più recenti. Gestione dei cheat: l’emulatore supporta i trucchi e i codici di gioco, consentendo ai giocatori di utilizzare cheat durante le sessioni di gioco. Supporto per joystick e gamepad: ZSNES offre la possibilità di configurare joystick e gamepad per una maggiore flessibilità nell’input del giocatore.

Higan è un emulatore multipiattaforma progettato per emulare diverse console di videogiochi, tra cui la Super Nintendo Entertainment System (SNES) e molte altre. La sua caratteristica principale è l’accuratezza nell’emulazione degli hardware originali delle console, mirando a fornire un’esperienza di gioco più fedele possibile. Di seguito sono elencate alcune delle principali funzionalità di Higan:

Precisione elevata: Higan è noto per la sua precisione nell’emulare l’hardware originale delle console. Cerca di riprodurre fedelmente il comportamento delle console, garantendo un’esperienza di gioco autentica. Emulazione multi-console: Oltre alla SNES, Higan supporta anche l’emulazione di altre console, come il Nintendo Entertainment System (NES), Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Master System, Sega Game Gear e molti altri. Ciò rende Higan un emulatore versatile per una varietà di sistemi retro. Debugger avanzato: Higan include un debugger integrato, che è particolarmente utile per gli sviluppatori di giochi. Consente di eseguire il debug delle ROM durante l’esecuzione, semplificando il processo di sviluppo e debug dei giochi. Supporto per moduli di espansione: Higan supporta moduli di espansione, consentendo l’emulazione di hardware aggiuntivo associato a determinati giochi o accessori per console. Audio di alta qualità: l’emulatore offre un’accurata emulazione dell’audio delle console, cercando di riprodurre i suoni originali dei giochi in modo fedele. Configurazione avanzata del video: Higan offre opzioni avanzate per la configurazione del video, inclusi filtri grafici e opzioni di rendering, che consentono agli utenti di personalizzare l’aspetto visivo dei giochi. Supporto per i salvataggi: Higan consente di salvare e caricare lo stato del gioco, consentendo ai giocatori di tornare a punti specifici durante la sessione di gioco. Compatibilità elevata: Higan cerca di garantire una buona compatibilità con la maggior parte delle ROM, cercando di far funzionare correttamente la maggior parte dei giochi.

Super Nintendo Classic Mini SNES

Come abbiamo visto per il primo Nintendo, non possiamo non inserire nella lista dei migliori emulatori per Super Nintendo la sua versione in HD commercializzata da Nintendo nel 2017.

Lo scorso anno Nintendo, col fine di riprendere il succeddo di NES Mini, ha deciso di realizzare una versione in miniatura di Super Nintendo. SNES Mini contiene al suo interno 20 giochi, fra cui vale la pena di citare Legend of Zelda, Final Fantasy III, Super Mario World, Contra III e tanti altri capolavori eterni, e l’inedito Star Fox 2, oltre a due controller. Per tutti i segrete della console di rimangiamo alla nostra recensione di SNES Classic Mini. Non dimenticate che potete acquistarlo su Amazon a soli 79 euro.

Siete pronti a rivivere Final Fantasy 4, Super Mario World, Chrono Trigger, Breath of Fire e Dragon Quest V su PC?