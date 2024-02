Migliori emulatori per Nintendo DS, DSi e 3DS per PC, Mac e Linux

Col passare del tempo abbiamo visto la tecnologia evolversi ed il mondo del gaming cambiare radicalmente. Lo sviluppo tecnologico ci ha consentito di passare da scomode ed ingombranti console casalinghe a piccole console portatili. Il protagonista indiscusso del gaming in mobilità è stato sicuramente Nintendo, da prima con il leggendario Gameboy e in seguito con le varie versioni del Nintendo DS: DS, DSi e 3DS. Nel corso del tempo abbiamo speso tempo e ci siamo divertiti ed emozionati con queste console, spesso ci capita, a noi amanti del gaming e del retrogaming, di voler rigiocare a quei vecchi titoli che abbiamo tanto amato, ecco perché in questo articolo ho deciso di raccogliere la selezione dei migliori emulatori per Nintendo DS, DSi e 3DS disponibili per computer PC, Mac e Linux.

Compatibilità: Windows, Mac OS X, Linux

Gli emulatori per le console portatili di Nintendo sono fra i più diffusi su internet. Gli emulatori di Nintendo DS e Nintendo DSi per PC permettono di giocare a vere e proprie perle del gaming moderno. Quello che potremmo definire il migliore emulatore per Nintendo DS è DeSmuME. DeSmuME è il miglior emulatore per Nintendo DS disponibile per Windows (32 e 64 bit), Mac OS X e Linux. Grazie a questo software è possibile emulare i giochi di Nintendo DS ed utilizzare un doppio display. Le gesture touch di Nintendo vengono simulate grazie ai click del mouse e i comandi sono impartiti tramite tastiera. La soluzione risulta ottimale e funziona bene per la gran parte dei giochi. Per avere di meglio si dovrebbe utilizzare un tablet con Windows o un PC portatile con display touch.

Dopo aver scaricato il pacchetto ZIP dal sito potete procedere con l’installazione aprendo il file .exe. Una volta installato l’emulatore potrete iniziare a giocare. In alto a sinistra cliccate su File e selezionate la voce Open ROM, da qui potete scegliere il gioco che volete giocare. Le ROM supportate possono anche essere compresse (7Zip, RAR e Zip) o in formato .NDS.

Emulazione del Nintendo DS: DeSmuMe è progettato per emulare fedelmente la console Nintendo DS, consentendo agli utenti di eseguire una vasta gamma di giochi progettati per questa piattaforma. Grafica ad alta risoluzione: l’emulatore supporta la grafica ad alta risoluzione, consentendo agli utenti di giocare ai giochi del Nintendo DS a risoluzioni superiori rispetto a quelle della console originale. Funzionalità di dalvataggio: DeSmuMe offre funzionalità di salvataggio e caricamento, consentendo agli utenti di salvare il loro progresso durante il gioco e di caricare rapidamente tali salvataggi. Filtri grafici e antialiasing: l’emulatore consente agli utenti di applicare filtri grafici e tecniche di antialiasing per migliorare la qualità visiva dei giochi emulati. Supporto per microfono virtuale: DeSmuMe dispone di un microfono virtuale, consentendo la riproduzione di giochi che richiedono l’uso del microfono sulla console originale. Debugger integrato: l’emulatore include un debugger integrato, che può essere utilizzato per analizzare e monitorare il codice dei giochi, utile per gli sviluppatori e gli appassionati di hacking. Configurazione avanzata dei controlli: gli utenti possono configurare i controlli in modo dettagliato, permettendo una personalizzazione completa dell’esperienza di gioco. Compatibilità elevata: DeSmuMe ha una buona compatibilità con la maggior parte dei giochi del Nintendo DS, e il team di sviluppo lavora costantemente per migliorare la compatibilità e risolvere eventuali problemi. Risparmio energetico: l’emulatore offre opzioni per ridurre la velocità di emulazione, permettendo di risparmiare energia e prolungare la durata della batteria su dispositivi portatili. Multiplayer locale e online: DeSmuMe supporta la modalità multiplayer sia locale che online in alcuni giochi, permettendo agli utenti di giocare insieme attraverso la connessione Internet o sulla stessa rete.

Compatibilità: Windows, Mac OS X, Linux

Citra è stato il primo emulatore per Nintendo 3DS ad arrivare su PC. Nel tempo Citra si è confermato essere anche il miglior emulatore per 3DS attualmente disponibile e vanta la possibilità di eseguire praticamente tutte le ROM contenti i giochi per il famoso DS in tre dimensioni. Il supporto all’alta definizione funziona correttamente, qualche problema in più invece per il supporto alla tecnologia 3D. Generalmente l’emulatore per Nintendo 3DS funziona alla grande e permette di giocare ai vari titoli con un’ottima fluidità.

La grande compatibilità con i titoli si accompagna alla disponibilità per Windows, Mac e Linux. Per funzionare correttamente dovrete aver installato sul vostro computer anche OpenGL in versione 3.3 o superiore.

Emulazione del Nintendo 3DS: Citra è specificamente progettato per emulare la console Nintendo 3DS. Supporta un’ampia gamma di giochi progettati per questa piattaforma. Grafica ad alta risoluzione: Citra offre la possibilità di giocare ai giochi del Nintendo 3DS a risoluzioni più elevate rispetto a quelle della console originale. Ciò consente una migliore nitidezza e dettagli grafici sui display dei computer. Supporto per controller: l’emulatore supporta l’uso di controller esterni, consentendo agli utenti di collegare gamepad o controller compatibili con il PC per un’esperienza di gioco più autentica. Funzioni di salvataggio e caricamento rapido: Citra offre funzionalità di salvataggio e caricamento rapido, consentendo agli utenti di salvare il loro progresso durante il gioco e di caricare rapidamente tali salvataggi. Funzionalità audio e video: l’emulatore supporta l’emulazione dell’audio 3D stereoscopico, così come la registrazione e la riproduzione di clip video nei giochi che lo supportano. Compatibilità crescente: Citra è un progetto in continua evoluzione, e la sua compatibilità con i giochi del Nintendo 3DS continua a migliorare con ogni aggiornamento. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero non essere supportate in tutti i giochi. Multiplayer online: citra supporta anche la modalità multiplayer online in alcuni giochi, consentendo agli utenti di giocare insieme attraverso la connessione Internet.

Compatibilità: MacOS

Abbiamo già parlato di OpenEmu per Mac nella categoria degli emulatori universali. Questo emulatore funziona con praticamente tutti i videogame (Gameboy, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Mame e molto altro) ma si comporta in maniera egregia come emulatore di Nintendo DS per Mac.

Il download e l’installazione sono davvero semplici. Per scaricarlo ci basterà andare sul sito ufficiale e scaricare il pacchetto dmg. Una volta completato il download trascinate l’icona, dopo aver fatto il doppio click, all’interno della cartella Applicazioni di macOS. Fatto questo potete aprire l’app col tasto destro, avvio da eseguire in questa modalità solo la prima volta per evitare la verifica della firma dello sviluppatore da parte del sistema operativo di Apple. Proseguite con i vari settaggi, alla fine potrete iniziare a godervi le vostre ROM per Nintendo DS su Mac in formato ZIP o NDS.

Interfaccia utente intuitiva: OpenEmu offre un’interfaccia utente pulita e intuitiva, rendendo facile la navigazione e la gestione dei giochi emulati. Supporto per diverse console: l’emulatore supporta una vasta gamma di console di gioco retro, tra cui Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Sega Genesis, e molte altre. Libreria organizzata: OpenEmu organizza automaticamente i tuoi giochi in una libreria, rendendo semplice trovare e avviare i titoli desiderati. Puoi aggiungere giochi alla libreria semplicemente trascinandoli nella finestra dell’applicazione. Controllo dei giochi: Supporta la configurazione dei controller per offrire un’esperienza di gioco personalizzata. Puoi utilizzare controller fisici o mappare i controlli direttamente sulla tastiera. Funzionalità di salvataggio e caricamento dello stato del gioco: OpenEmu consente di salvare e caricare facilmente lo stato del gioco in qualsiasi momento. Questo è utile per riprendere da un certo punto o superare sezioni difficili dei giochi. Grafica ad alta risoluzione: Supporta la grafica ad alta risoluzione, migliorando la qualità visiva dei giochi rispetto alle console originali. Netplay: OpenEmu include la funzionalità Netplay, che consente il gioco online per alcuni sistemi supportati, consentendo agli utenti di giocare insieme anche a distanza. Plugin e core: OpenEmu utilizza un sistema modulare basato su plugin e core, il che significa che puoi aggiungere supporto per nuove console attraverso l’installazione di plugin specifici. Ricerca integrata di gioco: Puoi cercare e scaricare le copertine dei giochi direttamente dall’applicazione, garantendo un aspetto uniforme nella libreria. Assenza di pubblicità: OpenEmu è open-source e gratuito, senza annunci pubblicitari o software indesiderato. Continuo sviluppo: OpenEmu è soggetto a sviluppo continuo e aggiornamenti, migliorando costantemente le sue funzionalità e la compatibilità con nuove piattaforme.

Compatibilità: Windows, Linux

MelonDS è un emulatore open-source progettato per eseguire giochi della console Nintendo DS su piattaforme come Windows e Linux. È noto per le sue prestazioni migliorate rispetto ad alcuni degli altri emulatori DS e offre diverse funzionalità. Ecco alcune delle caratteristiche principali di MelonDS: