Quali sono i migliori tablet per studiare e disegnare? La tecnologia ha fatto e continua a fare passi da gigante, migliorando notevolmente diversi aspetti della vita quotidiana, influenzando anche notevolmente ambiti come lo studio e il disegno. In tal senso, soluzioni ad alto tasso tecnologico sono state adottate nelle scuole e nelle aule universitarie, offrendo dunque agli studenti nuovi strumenti per lo studio.

Contemporaneamente, anche chi si occupa di disegno ha potuto usufruire di vantaggi tecnologici. Al di là delle tavolette grafiche di quelli che sono i migliori tablet da 10 pollici, esistono dispositivi estremamente utili che, tra le altre cose, possono essere di supporto anche chi è disegnatore, fumettista o comunque nutre l’hobby del disegno.

I migliori tablet per studiare

Lo studio non è prerogativa solamente degli studenti delle scuole dell’obbligo o dell’università; infatti, sono sempre tanti a decidere di perfezionare le proprie competenze e il proprio bagaglio culturale, iscrivendosi a percorsi di studio o a corsi di formazione specialistici. Se per la semplice lettura un comune eBook reader può risultare più che sufficiente, un tablet per lo studio offre sicuramente molte più opzioni. In tal senso, per esempio, è possibile consultare video e testi in rete, ma anche seguire webinar e videocorsi.

Di fatto, il tablet è uno strumento che rappresenta un notevole potenziamento di ciò che, fino a qualche tempo fa, erano libri ed enciclopedie. Anche se in Italia vi è qualche reticenza per quanto riguarda il passaggio tra cartaceo e digitale, la strada sembra ormai inesorabilmente segnata.

Superati i pregiudizi sull’utilizzo della tecnologia nello studio e nella scuola, questi dispositivi possono essere strumenti ottimi per accompagnare gli studenti sia nel corso delle lezioni che, successivamente, nello studio a casa delle materie e dei corsi che si stanno seguendo. Si tratta di mezzi utili anche per creare mappe mentali e cognitive, capaci di aiutare in maniera concreta qualunque tipo di studente.

Nella selezione dei migliori tablet per studiare abbiamo tenuto conto delle caratteristiche tecniche di cui principalmente necessita uno studente. I tablet possono sostituire completamente i quaderni e i block notes per prendere appunti, offrendo innanzitutto un vantaggio dal punto di vista economico.

Ciò è dovuto al fatto che, oltre a presentare maggiori opportunità rispetto alla carta, il loro costo viene più che ammortizzato nel giro di pochi anni (se non mesi).

Come scegliere un tablet per studiare

Per scegliere un tablet utile per lo studio occorre tenere in considerazione diversi aspetti tecnici:

il primo è quello relativo alle dimensioni dello schermo e, come logica conseguenza, al peso del dispositivo. È vero che un tablet con il display più ampio offre una maggiore capacità di lettura, ma è altrettanto vero che molto dipende dalle proprie esigenze legate agli spostamenti. Un giusto compromesso, in funzione all’utilizzo che se ne fa, permette di scegliere tra un tablet da 7, 8 o 10 pollici .

Essendo destinato ad aiutare lo studio il tablet che dobbiamo scegliere deve essere dotato di penna digitale o di tastiera . Con la penna smart è possibile scrivere a mano libera, prendendo appunti (sia testuali che grafici) e avere l'opportunità di digitalizzare, salvare, condividere e modificare i propri appunti in qualsiasi momento. Discorso simile per la tastiera: esistono tastiere bluetooth o anche cover per tablet con tastiera integrata ; grazie ad esse la rapidità di scrittura è notevolmente più veloce e, anche qui in base alle proprie preferenze, è bene effettuare una valutazione anche in questa direzione.

o di . Con la penna smart è possibile scrivere a mano libera, prendendo appunti (sia testuali che grafici) e avere l’opportunità di digitalizzare, salvare, condividere e modificare i propri appunti in qualsiasi momento. Discorso simile per la tastiera: esistono o anche ; grazie ad esse la rapidità di scrittura è notevolmente più veloce e, anche qui in base alle proprie preferenze, è bene effettuare una valutazione anche in questa direzione. Infine l’aspetto dell’autonomia. Può capitare di dover uscire la mattina presto e di poter tornare a casa solo la sera. In questi casi, chi frequenta lezioni in diversi orari avrà bisogno di un device caratterizzato da una buona autonomia che consenta di essere utilizzato tutto il giorno. In questo caso è utile verificare la potenza della batteria e, se necessario, orientarsi anche verso l’acquisto di un power bank.

I prodotti consigliati

Tenendo ben presenti i dettagli appena elencati, è possibile tracciare alcuni profili ideali per chi intende individuare i migliori tablet per studiare. In questa lista, ovviamente, vi è solo una parte di ciò che viene offerto nei principali store digitali. In ogni caso, per chi non ha voglia di cercare modelli particolari o per chi non si sente in grado di districarsi tra specifiche tecniche, questa rappresenta un ottimo punto di partenza per valutare un acquisto.

Apple iPad Air

Per gli studenti l’Apple iPad Air è uno dei migliori tablet cui fare affidamento, sia in termini di design che in quelli di prestazioni e funzionalità. Il prodotto, di cui abbiamo già analizzato una precedente versione in una nostra recensione, si presenta come uno strumento ideale soprattutto per i fan di Apple.

Il design è nello stile dei modelli precedenti, con un display da 10.9” Retina capace di rendere particolarmente apprezzabile qualunque tipo di attività (dalla riproduzione di foto e video, fino al gaming). Il processore Apple A14 Bionic, capace di fornire prestazioni ancora più convincenti rispetto ai modelli più datati di Apple iPad Air Air. l’autonomia di 10 ore, gli altoparlanti stereo e la connessione WiFi 802.11 ac rendono questo modello davvero completo.

La versatilità dell’Apple iPad Air è data dalla possibilità di poterlo utilizzare sia per lo studio che per il tempo libero, potendo anche contare su una fotocamera anteriore da 12 MP e una posteriore da 7MP. Non si tratta di specifiche tecniche indispensabili per lo studio, ma restano comunque utili all’occorrenza. A completare le specifiche tecniche, vi è un pratico connettore USB-C per la ricarica e per tutti gli accessori legati a questo stupendo tablet.

Lenovo Tab P11

Ecco un’altra ottima soluzione per studenti. Il tablet Lenovo Tab P11 presenta un display da 11 pollici in grado di offrire immagini nitide da ogni angolazione. Il processore Qualcomm Snapdragon 662 offre invece ottime prestazioni rendendo il dispositivo veloce e reattivo durante tantissimi tipi di attività. Con una capacità di 128 GB espandibile fino a 256 GB, il tablet è perfetto per archiviare immagini, video, file e tutto ciò che serve per studiare. Con 4 GB di RAM e una Smart Charging Station inclusa nella confezione, il dispositivo può essere ricaricato comodamente in ogni momento e da ogni luogo.

Microsoft Surface Go 3

Microsoft Surface Go 3 è un’altra ottima soluzione per chi intende utilizzare il tablet a scuola o all’università. Il device offre il meglio di Windows 11 ed è ottimizzato per la penna digitale, che può essere utilizzata per prendere appunti comodamente. Il processore Intel è estremamente veloce e offre ottime prestazioni. Inoltre, la batteria offre oltre 11 ore di autonomia, rendendo il dispositivo perfetto per essere utilizzato a scuola, in biblioteca o in autobus. Anche dal punto di vista della connettività ci troviamo davanti a un device estremamente versatile, che può essere collegato ad altri dispositivi tramite USB C, connettore jack e Bluetooth. Inoltre, il tablet offre un lettore di schede MicroSDXC. Grazie alla connettività 4G LTE Advanced con Surface Go 3 è anche possibile connettersi a Internet senza problemi anche nelle zone con una rete WiFi lenta o assente.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 è un tablet Android perfetto per gli studenti. Le sue dimensioni lo rendono perfetto per chi necessita di un dispositivo leggero e semplice da trasportare: con un display da 11 pollici e una risoluzione di 1600 x 2560 il device è in grado di offrire un’ottima qualità visiva e immagini estremamente nitide. Anche la fotocamera offre una risoluzione di 13 megapixel. Il processore invece è un Qualcomm Snapdragon octa con supporto ai 64 bit e che lavora a una frequenza di 2.96 GHx. Infine il tablet presenta 6 GB di RAM e una capacità di 128 GB o 256 GB non espandibile, mentre la batteria non removibile è da 8720 mAh.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un’ottima soluzione per chi desidera acquistare un device per prendere appunti a scuola o all’università. La S Pen inclusa nella confezione è molto comoda, maneggevole e precisa, perfetta per appuntare idee velocemente e per non perdersi neanche un secondo delle lezioni più importanti. Il supporto magnetico integrato è pensato appositamente per portare la penna sempre con sé senza perderla. Inoltre, l’app Samsung Notes è pensata appositamente per chi ha bisogno di prendere appunti e consente di zoommare il contenuto scritto fino al 300%, di evidenziare le parti più importanti e di convertire il testo scritto a mano in un formato digitale. Il tablet consente anche di telefonare, inviare messaggi e di utilizzare tutte le app più gettonate. Con uno schermo da 10.4 pollici il device è leggero e semplice da trasportare. Il doppio speaker Dolby Atmos & Sound offre un sono limpido e una riproduzione audio potente che non necessità di supporti esterni. La batteria da 7.040 mAh offre fino a 13 ore di autonomia. Con 4 GB di RAM e una memoria interna di 64 GB espandibile fino a 1 TB il tablet offre ottime prestazioni e può contenere tantissimi file utili per lo studio.

I migliori tablet per disegnare

Un’altra nicchia di utenti che possono giovare di questi dispositivi, sono senza dubbio i disegnatori o comunque chi usa i tablet per disegnare. Anche se abbiamo già accennato al fatto che esistano appositi strumenti per poter disegnare attraverso la tecnologia, chi coltiva un hobby può non avere denaro sufficiente per acquistare due dispositivi diversi. Focalizzarsi su un tablet che consente anche di poter disegnare può essere un ottimo modo per soddisfare l’esigenza su un supporto elettronico.

In questo caso, oltre a schermi adeguati e di dimensioni decenti, è bene fare grande attenzioni al touch screen. Appare infatti piuttosto evidente come questa specifica tecnica, spesso poco considerata, può risultare estremamente utile per chi intende disegnare sul proprio tablet. In tal senso poi, va considerato anche il fatto che è necessario l’utilizzo di apposite penne elettroniche per interagire con gli schermi. Risulta dunque indispensabile affidarsi a prodotti che offrano pen già incluse al momento dell’acquisto o comunque acquistare tablet che risultino compatibili con quelle in commercio, anche se vendute separatamente.

Analizziamo dunque quali sono alcuni tra i migliori tablet per disegnare, tenendo conto che alcuni modelli come Asus ZenPad 3S 10 e Lenovo Yoga Book, sono già stati citati per quanto riguarda i migliori tablet per lo studio e sono comunque da ritenersi utili anche in questo ambito.

iPad Pro

iPad Pro è un dispositivo che non ha certo bisogno di presentazioni. Con il nuovo Chip Apple M1 il device offre prestazioni di alto livello perfette per chi ha la passione per il disegno digitale. Il display RetinaXDR da 12,9 pollici lo rende capace di offrire una qualità visiva incredibile, mentre il WiFi 6 ultraveloce è un’altra caratteristica estremamente utile per chi ama disegnare tutto il giorno e da qualsiasi luogo. La batteria è in grado di far rimanere attivo il dispositivo per tutto il giorno, offrendo a chi lavora con la grafica la possibilità di disegnare in qualsiasi momento senza alcuna restrizione. Grazie alla porta Thunderbol/USB 4 il dispositivo può essere collegato a un monitor, a un dock e ad altre unità esterne.

Apple Pencil

Per poter utilizzare al massimo iPad Pro, è bene acquistare anche la Apple Pencil. Si tratta di uno strumento ideale per disegnare, ma anche per scrivere e prendere appunti. Questa si aggancia automaticamente all’iPad Pro e si ricarica attraverso la tecnologia wireless.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il tablet più grande della serie Samsung Galaxy S. Il display molto ampio lo rende molto adatto a chi ha la passione per il disegno. La S Pen inclusa e l’app Clip Studio Paint contribuiscono a rendere il dispositivo perfetto per chi ha la vena creativa e desira acquistare un device per disegnare da qualsiasi luogo per tante ore di seguito. Il dispositivo è anche dotato della modalità multischermo, perfetta per il multitasking e per prendere spunto da altre immagini per i propri disegni.

HUAWEI MatePad 11

Il tablet HUAWEI MatePad 11 è un altro ottimo dispositivo per gli appassionati di grafica e arte. Si tratta di un tablet in grado di offrire una qualità visiva molto buona, di duplicare lo schermo e di disegnare comodamente con la M-Pencil. Inoltre, il device è pensato per emettere quantità bassissime di luce blu e per essere utilizzato per tante ore di seguito senza affaticare eccessivamente gli occhi.

Samsung Galaxy Tab S7

Infine consigliamo il Samsung Galaxy Tab S7, un tablet molto adatto a chi ha la passione per la grafica e il disegno digitale. Si tratta di un dispositivo in grado di offrire un’ottima qualità visiva, una buona luminosità e un’esperienza di disegno fluida e comoda. La batteria da ben 10.090 mAh offre un’autonomia di 13 ore non stop, mentre la S Pen a bassa latenza e punta morbida è quanto di più simile a un pennello attualmente sul mercato. L’attacco magnetico integrato sul tablet consente di portarla sempre con sé e di disegnare comodamente da ogni luogo.