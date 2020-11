Migliori eBook Reader | Guida all’acquisto e alla scelta

Quali sono i migliori eBook Reader del 2020? Questo genere di dispositivo ha, ormai da qualche anno, catturato l’attenzione dei lettori e degli appassionati di tecnologia. Nonostante una larga fetta di persone prediliga ancora la carta, l’adozione di questi prodotti comporta una serie di vantaggi piuttosto evidenti.

La più evidente è la praticità di poter portare sempre con sé una libreria di centinaia (se non migliaia di libri), sfruttando un eBook Reader sottile e dal peso assolutamente contenuto. A ciò si può aggiungere il prezzo dei libri, tenendo conto che spesso hanno costi più contenuti rispetto alle versioni cartacee e che esistono siti in grado di offrire anche eBook gratuiti. Non vanno poi sottolineate anche altre peculiarità, come la maneggevolezza, decisamente migliore rispetto a libri pesanti, oltre alla possibilità di ingrandire i caratteri e dunque di non sforzare la vista.

Insomma, nonostante molte persone usino ancora un tablet per leggere quotidiani e riviste, un eBook Reader è la miglior scelta possibile.

Le caratteristiche tecniche da valutare

Da quando il mercato dei dispositivi elettronici è stato invaso dagli e-reader, i lettori di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di coltivare la propria passione sfruttando i tantissimi ebook scaricabili o acquistabili in rete. Il motivo? Questi device sono progettati esclusivamente per la lettura: i loro display, infatti, sono profondamente diversi da altri dispositivi come gli smartphone o i tablet, in quanto basati su tecnologia e-Ink, letteralmente definibile come inchiostro elettronico.

Quando si parla di e-Ink, si fa riferimento a una particolare tecnologia che permette al monitor del dispositivo di riprodurre un effetto che, seppur digitale, riproduce in maniera impressionante l’esperienza visiva dell’inchiostro su carta. Questo significa che la lettura viene favorita da una incredibile somiglianza con la pagina di un vero libro: una fase indispensabile per non stancare la vista e per rendere la lettura un’operazione rilassante, oltre che divertente. Se ciò può far pensare a dispositivi particolarmente costosi, in realtà non è così. Anche se molto dipende dal tipo di eBook Reader che si intende acquistare, i prezzi dei modelli base sono estremamente contenuti.

Ma come scegliere l’eBook Reader? Come per tanti altri dispositivi elettronici, esistono una serie di parametri da prendere in considerazione. A meno di non avere a disposizione un budget molto elevato poi, è necessario valutare quali siano le caratteristiche da prediligere e quali sacrificare per ottenere il giusto prezzo tra prezzo e qualità. In ogni caso, il mercato è ricco di numerosi brand e produttori di sicuro valore, come Sony o Amazon e, al contempo, anche di marchi specializzati nel settore come KOBO. In alternativa, è possibile optare per prodotti di aziende meno conosciuti, magari per risparmiare denaro o per trovare soluzioni originali, più consone alle esigenze personali. Di seguito illustreremo quali sono le principali caratteristiche per determinare la qualità o meno di un eBook Reader.

Memoria

Uno degli aspetti da valutare al momento dell’acquisto di questa tipologia di prodotti è la quantità di memoria disponibile. La memoria degli eBook reader può essere espandibile o meno. A prescindere da ciò, va tenuto conto che gli eBook, generalmente, non occupano più che qualche MB. Tenendo presente ciò, è facile intuire come anche con 1 GB di memoria sia possibile avere spazio per 200-250 libri, il che è già più che sufficiente per la maggior parte di lettori.

Dimensioni schermo e risoluzione

Le dimensioni dello schermo e la risoluzione sono due fattori fondamentali per determinare l’usabilità di un reader. Le dimensioni dello schermo non ne determinano in termini assoluti la qualità: c’è chi predilige un display ampio a discapito dell’ingombro e del peso, c’è chi invece opta per dispositivi compatti e più facili da trasportare. Lo standard base è di 6 pollici, anche se è possibile trovare sul mercato eBook Reader anche molto più grandi.

Per quanto riguarda la risoluzione, l’unità di misura è determinata dalla densità di pixel (detta anche PPI). In commercio, vi sono prodotti che spaziano tra i 150 PPI e i 300 PPI. Quest’ultimi hanno una risoluzione pari alla carta stampata e offrono un’esperienza visiva impressionante. Ovviamente però, sono anche quelli che costano di più e, per un lettore questa spesa risulta forse superflua. Per chi invece adora leggere fumetti, un numero elevato di PPI può restituire una qualità molto apprezzabile.

Va anche specificato che non tutti gli eBook Reader sono dotati di schermi e-Ink, visto che esistono modelli che si affidano ancora alla tecnologia LCD. Trattando però solamente i migliori modelli del settore, in questa guida ci concentreremo esclusivamente sui prodotti e-Ink.

Peso

Il peso, abbinato alle dimensioni del dispositivo, influenza molto l’utilizzo che si può fare del reader. Per chi intende sostituire i libri in ambito domestico, il peso non è un grande problema. Il dispositivo infatti, con tutta probabilità, pesa comunque meno di un libro di medie dimensioni. Se l’intento è invece quello di portare sempre con sé il reader, allora questo parametro va preso in grande considerazione.

Resistenza all’acqua

La resistenza all’acqua può essere un parametro interessante, soprattutto se si intende portare il dispositivo al mare o in piscina. Anche se questa peculiarità può influire sul prezzo, è ottima per evitare spiacevoli sorprese ed eventuali guasti capaci di rovinare definitivamente l’eBook Reader.

Retroilluminazione

Se i primi modelli di eBook reader erano tutti sprovvisti di tale funzionalità, oggi diversi propongono la retroilluminazione. Attraverso alcuni LED posizionati sui lati o dietro lo schermo, questa tecnologia permette di leggere i libri anche in condizioni di illuminazione scarsa se non assente. Per chi ama leggere di notte o di sera, questa soluzione può essere considerata un must.

Connessioni

Ovviamente un dispositivo di questo genere ha bisogno di essere collegato al PC per poter caricare nuovi libri. In tal senso, esistono principalmente tre vie percorribili:

la connessione via cavo USB , la più comune e semplice da utilizzare. Di fatto, si collega il reader al computer e si spostano i file manualmente dal PC

, la più comune e semplice da utilizzare. Di fatto, si collega il reader al computer e si spostano i file manualmente dal PC attraverso connessione WiFi , senza fili e collegamenti fisici

, senza fili e collegamenti fisici tramite 3G , metodo utilizzato principalmente dai modelli proposti da Amazon che offre una connessione gratuita per facilitare l’acquisto dei propri eBook

I device con connessione 3G sono solitamente molto più costosi, dunque è possibile tagliare notevolmente i prezzi se si opta per altri metodi di trasferimento.

Durata della batteria

Tra i migliori eBook Reader del 2020 non vi sono particolari problemi per quanto riguarda la durata della batteria. Se si adotta un sistema e-Ink o simile infatti, il dispendio di energia è assolutamente minimo e le batterie possono durare da diversi giorni sino a mesi e mesi. In ogni caso, è bene dare uno sguardo a questa specifica tecnica per scegliere un modello più consono alle proprie esigenze.

Formati e compatibilità

Esistono vari formati compatibili o meno con un reader. A grandi linee si tratta di EPUB, EPUB3,PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP,TIFF,TXT, HTML, XHTML,RTF,CBZ e CBR. I più diffusi sono i primi 4, dunque è bene assicurarsi che, il device scelto per l’acquisto, si concentri prevalentemente su EPUB, EPUB3,PDF e MOBI. Nel caso il reader non legga uno o più di questi formati, va comunque tenuto conto che esistono software in grado di effettuare eventuali conversioni come Calibre, piuttosto famoso tra gli appassionati di eBook Reader.

Kindle Unlimited: eBook pressoché infiniti a un costo bassissimo

In passato abbiamo già scritto varie guide su come scaricare fumetti e manga, come scaricare riviste e come scaricare ebook gratuitamente. Adottando queste soluzioni, o acquistando eBook a prezzi contenuti, è possibile ammortizzare l’acquisto nel giro di pochissimi mesi, soprattutto se si è accaniti lettori.

In ogni caso esiste un metodo che, seppur richieda una sottoscrizione mensile, risulta decisamente ottimale per avere libri sempre nuovi e di ottima qualità. Il nostro consiglio è quello di abbonarsi a Kindle Unlimited, ovviamente se si è in possesso di un dispositivo prodotto da Amazon. Kindle Unlimited è un servizio che, al costo mensile di 9,99 euro, permette di accedere a una vasta libreria che conta più di 1 milione di titoli disponibili. Questa enorme mole di testi inoltre, cresce di mese in mese, offrendo sempre libri nuovi agli abbonati.

Di fatto, col costo di un libro al mese è possibile ottenere pieno accesso alla libreria più grande del mondo. Kindle Unlimited ti permette di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, il che è più di una semplice tentazione per chi ama la lettura.

I 10 migliori eBook Reader del 2020

Passiamo dunque al lato pratico: quali sono i 10 migliori eBook sul mercato? Di seguito proporremo le migliori scelte in questo ambito, andando a coprire un po’ tutti i tipi di utente. Spazieremo dai modelli economici e basilari, sino a quelli più avanzati e costosi.

Tolino Vision 4 HD, il design prima di tutto

Cominciamo la lista dei migliori eBook Reader del 2020 con Tolino Vision 4 HD. Una scelta piuttosto azzardata, in quanto sotto il punto di vista prettamente tecnico, questo reader non spicca sicuramente per qualità. Di contro però, il design offerto è decisamente tra i migliori di tutto il settore. Tra le caratteristiche salienti di questo modello, vi è un retro del dispositivo dotato di superficie gommata, piacevole al tatto e anti-scivolo. Oltre alla comodità quando si tratta di maneggiare il reader, questo si segnala per essere water-proof: è dunque possibile lavarlo sotto acqua corrente senza rischiare di rovinarlo. Sotto il punto di vista della realizzazione poi, spicca il basso ingombro, grazie al peso inferiore ai 180 grammi e alle dimensioni contenute (4,5 x 0,3 x 6,4 centimetri).

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, è bene segnalare lo schermo retro-illuminato da 6 pollici, la durata della batteria risulta negli standard e la memoria da 8 GB viene “rinforzata” da 5 GB di spazio cloud offerto dai produttori. Infine, da sottolineare la possibilità di voltare pagina semplicemente con un tocchetto sulla parte superiore del display: una funzione comodissima chiamata Tap2flip.

Tolino Vision 4 HD non rivoluziona sicuramente il settore e, il rapporto qualità prezzo non è forse dei migliori. Per chi intende acquistare un eBook Reader che sia facile da trasportare, piacevole al tatto e resistente all’acqua, risulta una scelta a dir poco interessante.

BOOX Max3, più che un semplice eBook Reader

Per chi ha un budget elevato e, in barba all’ingombro, vuole uno schermo estremamente ampio, BOOX Max3 è una scelta azzeccata. Si tratta di un eBook Reader perfetto per la lettura dei PDF, formato notoriamente “scorbutico” per i reader, grazie ai 13,3 pollici di display (equivalenti a un formato A4). A dispetto di ciò, il peso di questo prodotto riesce a mantenersi sotto il mezzo chilo e dunque risulta relativamente trasportabile.

Dotato di un processore Octa-core 2GHz e di un sistema Android 9.0, BOOX Max3 promette prestazioni di altissimo livello con consumi energetici tutto sommato piuttosto contenuti. L’attivazione attraverso il riconoscimento digitale e la possibilità di sincronizzare il dispositivo con servizi come Onenote, Evernote e Dropbox sono caratteristiche a dir poco rare quando si parla di eBook Reader, così come la memoria da 64 GB. Infine, va ricordato che la batteria da 4300 mAh garantisce prestazioni ancora una volta sopra la media.

BOOX Max3 è uno dei prodotti più ambiti del settore che, a dispetto di un costo elevato vista la concorrenza, è in grado di offrire molto più rispetto a tanti altri competitor

KOBO Aura H2O Edition 2, sinonimo di qualità

KOBO è un’azienda che, per chi conosce il settore, è più di una garanzia. In questo caso abbiamo considerato un eBook tra i migliori che portano questo marchio. KOBO Aura H20 Edition 2 infatti, rappresenta la seconda versione di uno tra gli eBook Reader più apprezzati al mondo. Il display da 7 pollici, i materiali di costruzione di altissima qualità, i 200 grammi di peso complessivo e gli 8 GB di memoria integrata sono solo alcune delle caratteristiche che fanno del modello KOBO uno dei ambiti.

Nonostante KOBO Aura H20 Edition 2 sia disponibile già da parecchio tempo sugli store digitali online, resta in assoluto una delle scelte più gettonate tra gli utenti.

Kindle Paperwhite, low cost ma con caratteristiche di alto livello

Alla lista non poteva mancare anche un dispositivo proposto da un’altra azienda tra le più importanti del settore, ovvero Amazon. In questo caso, ci concentriamo su Kindle Paperwhite, un reader in grado di abbinare un prezzo contenuto a una qualità elevatissima. Si tratta di un dispositivo da 6 pollici retroilluminato (attraverso 4 LED) con certificazione IPX8 per quanto concerne la resistenza all’acqua. La batteria dura fino a 2 settimane anche con un utilizzo estremamente intenso del dispositivo. La risoluzione da 300 PPI e le 16 scale di grigio selezionabili, fanno di Kindle Paperwhite un eBook reader a basso costo ma con potenzialità paragonabili ai prodotti di fascia alta del settore.

Esistono diverse tipologie di modelli: uno con 8 GB e una con 32 GB di memoria (con relativa variazione di prezzo). Allo stesso modo è possibile acquistare la versione con connessione internet 3G gratuita

inkBook Prime HD, il reader con Android

I sistemi operativi proposti dalla maggior parte di eBook reader sono nativi e chiusi. Esistono naturalmente le eccezioni, come inkBook Prime HD che si distingue dalla massa per l’utilizzo di Android. Di fatto, attraverso questo device, è possibile navigare sul Web, installare app e utilizzare il reader come un comune tablet.

Il display da 6 pollici (densità di 300 PPI) è retroilluminato. La batteria è all’altezza della situazione, mentre la memori da da 8 GB fa il suo dovere. Sotto il punto di vista estetico, inkBook Prime HD si dimostra piuttosto accattivante e, anche per gli esteti, risulta dunque essere un prodotto piuttosto interessante.

inkBook Classic 2, elegante e adatto agli ipovedenti

L’inkBook Classic 2 è un e-reader che presenta delle soluzioni a livello di realizzazione estremamente diverse rispetto ai modelli illustrati precedentemente. Il che non è assolutamente un male, considerando che si tratta dell’e-Reader più elegante che potrete trovare in giro. Il motivo? Questo dispositivo presenta un design argentato che lo rende gradevolissimo alla vista, ed una struttura del retro che favorisce la presa, aumentando la comodità.

Inoltre, questo dispositivo possiede due programmi pre-installati che lo rendono unico nel suo genere: la modalità di lettura a schermo nero per gli ipovedenti, e la presenza di un font apposito che è possibile selezionare per favorire le operazioni di lettura agli utenti dislessici. Per il resto, l’inkBook Classic 2 non brilla per specifiche tecniche di altissimo livello: la densità del display è di soli 167 PPI, mentre la risoluzione non va oltre gli 800 x 600 pixel. Da sottolineare, però, la presenza di uno slot micro-SD per espandere la memoria interna (di default da 4 GB). Un prodotto di nicchia, che spicca dalla massa più per le sue peculiarità che per una qualità globale elevatissima.

KOBO Libra H2O, il nuovo arrivato

KOBO Libra H2O è l’ultimo arrivato in casa KOBO. Disponibile sul mercato dal 27 novembre 2019, si tratta di uno dei migliori eBook Reader del 2020 per una serie di caratteristiche che andremo a individuare.

Il display da 7,8 pollici (300 DPI) garantisce ottima visibilità senza influire più di tanto sull’ingombro del reader (19,4 x 17,6 x 3 centimetri e 358 grammi di peso). Grazie alla tecnologia SMARTlight, l’utente può regolare la retroilluminazione, per ottenere l’effetto più piacevole alla vista e alla lettura. KOBO Libra H20 può contare anche su un potente processore dual-core e su 1 GB di RAM: caratteristiche che rendono il dispositivo scattante e con tempi di risposta molto rapidi. Per quanto riguarda la memoria interna, gli 8 GB sono espandibili attraverso microSD fino a 32 GB. Il supporto a ben 17 formati, è infine, la proverbiale ciliegina sulla torta.

KOBO Clara HD, alternativa in casa KOBO

Chi intende rimanere sui dispositivi KOBO spendendo però qualcosa in meno, può sempre ripiegare su un modello più datato ma comunque di valore come Kobo Clara HD. Si tratta di un eccellente e-reader economico con uno schermo HD touch screen da 6 pollici dotato di retroilluminazione. Grazie alla memoria da 8 GB è possibile portare con se fino a 6000 ebook e grazie all’ottima batteria è possibile sfruttare due settimane di autonomia per leggere tutti i propri libri preferiti.

Pocketbook Basic Lux 2, l’essenziale

Altro ottimo ereader è il Pocketbook Basic Lux 2: si tratta di un e-reader “basico” (come fa intuire il suo stesso nome), il che significa che il target di questo prodotto è incentrato su chi intende leggere senza perdersi in troppe feature secondarie. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, siamo nella norma dei dispositivi di questa fascia, con una risoluzione 800 x 600 pixel, una diagonale dello schermo da 6 pollici con retroilluminazione e un processore di media qualità.

Il prezzo piuttosto contenuto viene scontato con l’assenza di Wi-Fi e del touch screen. Nonostante queste mancanze, il Pocketbook Basic Lux 2 si rivela comunque un dispositivo degno di entrare in questa lista, per via della presenza di alcune app e soprattutto per la possibilità di espandere la memoria tramite slot micro-SD.

Likebook Mars E-Reader, la sorpresa

Tra i migliori eBook Reader del 2020 vi è anche una gradita sorpresa. Likebook Mars E-Reader, nonostante non abbia alle spalle KOBO o Amazon, si dimostra infatti un più che valido competitor, anche grazie a un rapporto qualità-prezzo decisamente sopra la media. Il prodotto è dotato di un display touchscreen e-Ink da 7,8 pollici (con risoluzione da 1404 x 1872 pixel e con 300 PPI). Il sistema operativo Android 6.0 che propone, funziona grazie a un processore RK3368 8Core 1.5GHz e ai 2 GB di RAM.

La memoria interna da 16 GB (con supporto microSD fino a 128 GB) sono altre caratteristiche salienti di Likebook Mars E-Reader, mentre lo spessore di appena 9,3 millimetri e l’impugnatura confortevole sono delle finezze da non sottovalutare.

PocketBook Color, il primo modello a colori

Ebbene sì, una delle principali novità per quanto riguarda il 2020 è l’arrivo sul mercato del primo modello a colori. Nello specifico, PocketBook Color offre 16 tonalità di grigio alle quali si aggiungono ben 4096 colori. L’illuminazione frontale integrata inoltre, permette di migliorare in maniera considerevole la resa cromatica, esaltando ancora di più l’innovazione legata a questo prodotto, capace di riprodurre efficacemente fumetti e illustrazioni a colori.

Il display risulta da 6 pollici, mentre lato specifiche tecniche segnaliamo il processore dual-core e di 1 GB di RAM, anche grazie al sistema Linux si presenta come uno strumento piuttosto flessibile. Il design ergonomico abbinato al peso contenuto (appena 160 grammi), sono ulteriori caratteristiche alquanto interessanti di questo eBook reader. Compatibile con tutti i principali formati di eBook attualmente in circolazione, inclusi i fumetti CBR e CBZ, il lettore è in grado anche di visualizzare i principali file immagine e ben 6 formati audio.

Nonostante si tratti di un vero e proprio “apripista” degli eBook reader a colori (con qualche problema a livello di velocità), PocketBook Color è comunque interessante, anche in virtù del costo tutt’altro che eccessivo.

Il migliore ebook reader in assoluto: BOOX Max3

Migliore ebook reader economico: Kindle Paperwhite

Il migliore ebook reader per rapporto qualità prezzo: Kindle Paperwhite

Migliore ebook reader per leggere fumetti: BOOX Max3