Recensione Kobo Elipsa 2E: un Ebook reader di tutto rispetto

Il 2023 è un ottimo anno per gli Ebook reader e per gli amanti della lettura. Tra ottobre e novembre abbiamo avuto il piacere di testare personalmente il nuovissimo Kobo Elipsa 2E, un Ebook reader di tutto rispetto che in brevissimo tempo è riuscito a rubarci il cuore e a non farci sentire la nostalgia della carta.

Kobo Elipsa 2E è un dispositivo concepito per menti creative. Infatti, è accompagnato dalla pennina Kobo Stylus 2, un accessorio che lo rende il compagno ideale per godersi appieno i libri, prendere appunti, sottolineare, cerchiare le parole più importanti e fare tutto ciò che solitamente evitiamo di fare per non rovinare il libro.

L’Ebook di Kobo combina una sensazione tattile incredibilmente simile alla carta con una penna che sembra una vera matita, regalando sensazioni incredibili durante la scrittura e una lunga serie di funzionalità davvero molto comode. Fin dai primi momenti di utilizzo ci è sembrato di avere tra le mani un vero e proprio quaderno digitale, con feature che rendono l’esportazione del testo su dispositivi esterni semplice e veloce tramite servizi cloud integrati.

Il quadernetto digitale di Kobo offre un ampio touchscreen con tecnologia ComfortLight PRO, che riduce la luce blu per alleviare l’affaticamento visivo durante la lettura e la scrittura. La connettività Bluetooth consente invece di ascoltare gli audiolibri Kobo in modo semplice e veloce semplicemente utilizzando un paio di auricolari.

Diamo un’occhiata alle caratteristiche principali di questo fantastico Ebook reader nella nostra recensione completa.

Unboxing: cosa c’è nella confezione

L’eccellente esperienza offerta da Kobo Elipsa 2E parte dalla confezione, realizzata con materiali riciclati e con una grande cura per i dettagli.

L’Ebook reader arriva in una scatola di cartone dall’aspetto elegante e colorato. Al suo interno troviamo uno scomparto per la pennina Kobo Stylus 2, due puntine di ricambio, un cavo di ricarica e un dettagliato manuale di istruzioni.

Oltre al dispositivo, abbiamo ricevuto la pratica SleepCover per Kobo Elipsa 2E acquistabile separatamente, anch’essa caratterizzata da un’elegante scatola in cartone. Realizzata in plastica riciclata e potenzialmente destinata dagli oceani, la cover rende l’Ebook reader ancora più simile a un libro vero. Chiudendo la copertina, l’eReader entra automaticamente in modalità standby. Il design magnetico consente un facile collegamento al dispositivo, fornendo inoltre un comodo scomparto per trasportare la penna digitale in modo pratico e sicuro.

Specifiche tecniche

Kobo Elipsa 2E presenta uno schermo touchscreen da 10,3″ con tecnologia Carta E Ink 1200, che offre una risoluzione di 227 PPI (1404 x 1872) e supporta la Modalità scura. Con una memoria di 32 GB e una potente CPU da 2 GHz, il dispositivo offre connettività tramite WiFi, Bluetooth e porta USB-C.

La batteria garantisce settimane di autonomia a seconda dell’uso personale. La luce frontale ComfortLight PRO permette di regolare luminosità e temperatura del colore per un’esperienza d’uso personalizzata in base alle esigenze dei singoli utenti. Inoltre, la tecnologia TypeGenius offre ben 12 caratteri e oltre 50 dimensioni del testo.

Kobo Elipsa 2E supporta 15 formati di file nativamente (tra cui EPUB, PDF, JPEG) e audiolibri Kobo.

Infine, il dispositivo consente di suddividere in cartelle i libri al suo interno per offrire all’utente una migliore organizzazione dei file.

Penna

La nostra esperienza con Kobo Elipsa 2E è stata arricchita dalla presenza della penna digitale Kobo Stylus 2, un dispositivo ricaricabile tramite USB-C con un pulsante per cancellare gli errori sul retro (una vera e propria gomma digitale!) e uno sul corpo della penna per evidenziare i passaggi più importanti dei libri.

Inoltre, aprendo il menu in basso e selezionando l’icona col quaderno è possibile avere una panoramica dettagliata di tutti gli appunti e le sottolineature effettuate, che possono essere comodamente cancellate anche da questa pagina.

Questa funzionalità torna molto utile per eliminare le sottolineature, operazione che può rivelarsi un po’ tediosa utilizzando la penna.

Con la Kobo Stylus 2,è anche possibile convertire gli appunti scritti a mano in testo digitale. Inoltre, la penna consente di sfruttare nuovi template per i quaderni di appunti, di utilizzare uno strumento di ricerca per i testi scritti a mano e di apportare modifiche rapide con lo strumento Lazo.

Sostenibilità

Sostenere un brand più green ed ecologici è sempre una cosa buona. Ecco un altro motivo per cui abbiamo apprezzato particolarmente Kobo Elipsa 2E.

L’Ebook reader è realizzato con plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani e lega di magnesio riciclata.

Questi materiali contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale derivante da bottiglie di plastica, CD, DVD e altri rifiuti, preservando gli oceani e riducendo il flusso verso le discariche.

Un motivo in più per dare una chance a un dispositivo che ha tanto da offrire sotto tutti i punti di vista.

Cloud

Oltre a garantire un’esperienza d’uso semplice, confortevole e di alta qualità, Kobo Elpisa 2E offre una comodità in più.

Il dispositivo consente infatti di accedere al proprio account Dropbox e a Google Drive per importare facilmente documenti o esportare i quaderni personali che desideri condividere.

La connessione ai propri account Cloud avviene in modo semplice e veloce dal menu delle impostazioni. Una volta selezionata la voce Dropbox o Drive basterà visitare il link indicato dallo smartphone o dal computer e inserire il codice riportato sullo schermo. In men che non si dica, Kobo Elipsa 2E si connette all’account ed è subito possibile iniziare a importare o esportare file.

I quaderni digitali sono anche accessibili sul sito ufficiale Kobo. Inoltre, Kobo Elipsa 2E supporta servizi di terze parti come Readwise e offre la possibilità di sincronizzare gli appunti con strumenti come Notion, Evernote, Roam e tanti altri ancora.

Audiolibri

Oltre a fornire un immenso spazio di archiviazione per libri, file e appunti, Kobo Elipsa 2E sfrutta la tecnologia Bluetooth per connettere il dispositivo agli auricolari, alle cuffie o alle casse e ascoltare una grande quantità di audiolibri.

Conclusioni

Dopo un mese di utilizzo, possiamo affermare con certezza che Kobo Elipsa 2E è un vero e proprio gioiellino in grado di offrire agli appassionati di lettura la sensazione tattile di un vero libro.

Con un ampio schermo e una retroilluminazione pensata per ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi durante la lettura, l’Ebook reader di Kobo ha tutte le carte in regola per essere un best buy per il 2023.

Oltre a poter archiviare grandi quantità di libri da portare sempre con sé, Kobo Elipsa 2E consente di prendere appunti con la pratica penna e di trasformarli immediatamente in testo digitale. Disponibili anche tantissimi audiolibri e un ottimo servizio Cloud che consente di importare ed esportare file in modo semplice e veloce.