I migliori tablet per leggere quotidiani e riviste in qualsiasi formato

Quali sono i migliori tablet per leggere? Che si tratti di quotidiani o riviste, in PDF o qualunque altro formato, leggere su un display è ormai prassi comune. Per questo genere di lavoro, gli schermi degli smartphone sono troppo piccoli e, anche se i migliori eBook Reader sono i dispositivi potenzialmente ideali, essi svolgono esclusivamente tale funzione. Chi intende adottare un prodotto più duttile dunque, può rivolgersi al mercato dei tablet.

Questi dispositivi infatti, uniscono un display più ampio alla possibilità non solo di leggere quotidiani e riviste, ma anche di svolgere tante altre operazioni. Ovviamente, se la priorità è quella della lettura, possiamo concentrarci su alcune caratteristiche tralasciando altre.

I migliori tablet per leggere qualunque tipo di quotidiano o rivista

Come già accennato, i tablet offrono una varietà di caratteristiche elevata. Ovviamente, chi acquista un device con il chiaro intento di sfruttarlo in ottica lettura, ha delle chiare priorità per quanto riguarda le specifiche tecniche. Alcuni tra i parametri da prediligere sono:

Display e risoluzione , come è ovvio, sono peculiarità che rendono più facile la lettura. Ovviamente, con il crescere di dimensioni, cresce anche il prezzo. Trovare il giusto compromesso dunque, dovrebbe essere una priorità se si intende utilizzare il prodotto prevalentemente per leggere PDF o altri formati simili.

, come è ovvio, sono peculiarità che rendono più facile la lettura. Ovviamente, con il crescere di dimensioni, cresce anche il prezzo. Trovare il giusto compromesso dunque, dovrebbe essere una priorità se si intende utilizzare il prodotto prevalentemente per leggere PDF o altri formati simili. Batteria , utile a prescindere dell’utilizzo che si fa del tablet. Nel caso, è possibile anche eliminare app superflue per cercare di allungare il ciclo di ricarica ma ciò spesso non basta. Avere una batteria capace di ottime prestazioni è dunque un must.

, utile a prescindere dell’utilizzo che si fa del tablet. Nel caso, è possibile anche eliminare app superflue per cercare di allungare il ciclo di ricarica ma ciò spesso non basta. Avere una batteria capace di ottime prestazioni è dunque un must. Peso e dimensioni , parametri da non sottovalutare. Tenere per molte ore tra le mani un dispositivo scomodo non è decisamente il massimo.

, parametri da non sottovalutare. Tenere per molte ore tra le mani un dispositivo scomodo non è decisamente il massimo. CPU, RAM e memoria d’archiviazione, sono importanti anche se non serve un tablet potentissimo per la lettura. CPU e RAM per un dispositivo maggiormente reattivo, la memoria di archiviazione è utile a chi vuole caricare molti file (PDF o altri formati piuttosto dispendiosi in termini di spazio).

Ovviamente poi, entrano in gioco anche molto i gusti personali e il budget a disposizione. Abbiamo deciso di realizzare questo articolo visto il successo dei nostri articoli relativi ai migliori siti per scaricare riviste e quotidiani in formato PDF e ai migliori siti per scaricare ebook gratis.

iPad Mini 5

Al primo posto dei migliori tablet per leggere riviste e quotidiani troviamo iPad Mini 5, la versione più piccola dei tablet offerti da Apple. Il motivo? Grazie al Retina Display da 7,9 pollici la qualità delle immagini è da primo della classe senza ombra di dubbio. Se ci aggiungiamo un ecosistema di app immenso e un peso davvero ridotto è difficile resistere.

Dotato anche di un chip A12 Bionic con Neural Engine, di una fotocamera da 8 MP e con spazio d’archiviazione variabile da 64 GB o 256 GB, è facile intuire come si tratti di un tablet capace di svolgere qualunque tipo di lavoro (compresa la lettura). Il problema più grande legato a questo device? Probabilmente la dipendenza da iTunes per lo spostamento dei file. Nonostante ciò, utilizzando programmi specializzati come Calibre, in pochi minuti è comunque possibile spostare facilmente su un iPad Mini i quotidiani preferiti per leggere senza intasare il tablet.

Molti utenti possono ritenere il costo di questo dispositivo un po’ troppo elevato. L’alternativa più logica dunque, è optare per un iPad Mini 4 che, seppur più datato, garantisce comunque un ottimo lavoro quando si tratta di lettura.

Blackview Tab 5

Ecco uno dei migliori tablet per leggere quotidiani e riviste. Se pensi che il tuo smartphone sia troppo piccolo per questo scopo ma non vuoi acquistare un dispositivo pesante e ingombrante, questo modello fa proprio al caso tuo. Blackview Tab 5 è un tablet leggero, compatto e semplice da trasportare, un vero e proprio ibrido tra uno smartphone e un tablet da portare sempre con sé. Con un ottimo display da 8 pollici con risoluzione HD, Tab 5 rappresenta la situazione ideale per chi desidera acquistare un dispositivo da tenere sempre a portata di mano per leggere anche fuori casa. Il processore Rockchip RK3326S gestisce ogni operazione senza alcun intoppo, mentre la RAM di 3GB e lo spazio di archiviazione da 64 GB espandibile fino a 1 TB rendono il dispositivo estremamente versatile e adatto a tutti, perfetto per archiviare file e documenti praticamente senza limiti. L’ottima batteria da 5580mA consnete inoltre di utilizzare il device per tantissime ore di seguito.

Lenovo Tab M10 Seconda Generazione

Lenovo Tab M10 è uno dei migliori tablet per leggere quotidiani e riviste. Con un ottimo display touch HD da 10.1 pollici e una risoluzione di 1280×800, il device offre un’ottima luminosità e immagini nitide, realistiche e brillanti. Il processore MediaTek Helio P22T rende il tablet potente e perfetto per leggere qualsiasi tipo di file in modo semplice e sempre fluido. La memoria RAM da 3GB lo rende estremamente reattivo, mentre l’ottima batteria da 5000 mAh offre un’ottima autonomia, che consente di utilizzare il tablet per tutto il giorno senza mai doversi preoccupare di ricaricarlo. Lo spazio di archiviazione da 32 GB è espandibile fino a 256 GB: in questo modo sarà possibile archiviare un numero incredibile di file, documenti, foto e video.

Lenovo Tab M10 Plus

Lenovo Tab M10 Plus è la versione più avanzata di M10. Si tratta di un tablet perfetto per la lettura, perchè compatto, leggero e semplice da trasportare. L’ottimo processore MediaTek Helio P22T consente di sfruttare appieno le potenzialità del dispositivo e di ottenere ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Con un display da 10.3 pollici in Full HD con una risoluzione di 1920×1200, TDDI, M10 Plus rappresenta la soluzione ideale per leggere fuori casa. La memoria RAM da 4GB e lo spazio di archiviazione espandibile fino a 1TB consentono di godere di ottime performance e di archiviare un numero infinito di file e documenti.

Xiaomi Redmi Pad 4

Xiaomi Redmi Pad 4 rappresenta un’altra ottima soluzione per la lettura fuori casa, ma anche per il lavoro, per lo studio e per il gioco. Con il suo design ergonomico, Xiaomi Redmi Pad 4 è il tablet ideale da portare sempre con sé e per leggere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, godendo di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Con prestazioni audiovisive migliorate, il tablet è ottimo anche per l’intrattenimento e consente di godere di una qualità visiva eccellente sia con film e serie tv, sia con la maggior parte dei videogiochi moderni. Il suo ampio display 2K da 10.6 pollici e l’integrazione con Dolby Atmos portano la fruizione di contenuti multimediali su un altro livello. Ottima anche la dark mode, che consente di ridurre l’affaticamento degli occhi, soprattutto a chi tende a leggere per tante ore di seguito. L’ottimo processore MediaTek Helio G99 e i 128 GB di spazio di archiviazione espandibile sono un valore aggiunto a un dispositivo realizzato con i lettori in mente, che possono godere di performance fluide e archiviare una grande quantità di libri, riviste, file e documenti.

Samsung Galaxy S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un’ottima soluzione per chi ama leggere fuori casa. La S Pen inclusa nella confezione è molto comoda, maneggevole e precisa, perfetta per appuntare idee velocemente, perfetta per i lettori più accaniti che amano prendere appunti sui propri libri preferiti. Il supporto magnetico integrato è pensato appositamente per portare la penna sempre con sé senza perderla. Con uno schermo da 10.4 pollici il device è leggero e semplice da trasportare, perfetto per leggere fuori casa. Il doppio speaker Dolby Atmos & Sound offre inoltre un suono limpido e una riproduzione audio potente che non necessita di supporti esterni. La batteria da 7.040 mAh offre fino a 13 ore di autonomia: questo consente ai lettori di utilizzare il dispositivo per tante ore di seguito senza mai doversi preoccupare di ricaricarlo tra una lettura e l’altra. Con 4 GB di RAM e una memoria interna di 64 GB espandibile fino a 1 TB il tablet offre ottime prestazioni e può contenere tantissimi file.

Samsung Galaxy Tab S8

Tra i prodotti top di gamma troviamo uno dei migliori tablet per leggere quotidiani e riviste. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab S8, un dispositivo di alta qualità dotato di un’ottima batteria. Con un ottimo display LCD da 11 pollici, il tablet offre un’ottima qualità visiva e una vasta gamma cromatica. Allo stesso tempo, la batteria consente di utilizzare il dispositivo per tantissime ore di seguito senza mai doversi preoccupare di ricaricarlo. Perfetto per la lettura, Galaxy Tab S8 offre uno schermo delle dimensioni giuste per chi desidera leggere libri, quotidiani e riviste anche fuori casa. Il dispositivo è inoltre dotato di un’eccellente fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP che consente di scattare fotografie e realizzare video in HD. Inclusa nella confezione è possibile trovare anche la famosa S Pen, un accessorio che rende il dispositivo l’ideale per prendere appunti, scarabocchiare e gestire gli impegni.

Vale la pena comprare un e-reader per leggere quotidiani e riviste?

Come già accennato, se si intende optare per un dispositivo da utilizzare prevalentemente per la lettura, è bene concentrarsi su eReader o comunque su tablet “ibridi”. In tal senso, ci permettiamo di illustrare un paio di dispositivi realizzati da Amazon che risultano essere un vero e proprio punto di contatto tra le due tipologie di prodotti.

Kindle Touch

Kindle di certo non è un tablet ma merita di essere incluso in questa classifica. Innanzitutto perché costa poco rispetto agli altri dispositivi sinora elencati. Limitare le sue caratteristiche al costo però, non sarebbe giusto nei confronti di un device che fa il suo lavoro in maniera ineccepibile. La leggerezza è un altro motivo: complice anche un hardware pressoché inesistente, il Kindle non crea assolutamente problemi durante le fasi di trasporto.

Ovviamente si tratta pur sempre di un dispositivo che funziona con la tecnologia e-Ink (ovvero inchiostro elettronico) ciò comporta alcuni vantaggi, come consumi ridottissimi e un effetto “carta” molto apprezzato dai lettori. Di contro, ciò limita il prodotto alla riproduzione di contenuti in bianco e nero. Sotto certi punti di vista però, è lo strumento ideale per leggere. Amazon infatti, permette di sottoscrivere un abbonamento ai principali giornali italiani e internazionali al fine di ricevere la lettura direttamente sul proprio dispositivo senza alcun tipo di fatica.