Riviste, quotidiani ed ebook sono facilmente consultabili al giorno d’oggi grazie alla larga diffusione di prodotti per la consultazione. Noi di OutOfBit abbiamo deciso di avventurarci nel mondo dell’editoria virtuale per comprendere meglio le potenzialità di questo mercato e segnalare le truffe che si aggirano dietro alcuni servizi!

In questo articolo troverai quali sono, secondo noi, i migliori siti per scaricare tutti i quotidiani e le riviste gratis in PDF nel 2020. Oltre al materiale in inglese, potrai leggere file PDF ed ePub relativi ai principali quotidiani italiani (Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 ore ecc) e alle riviste più popolari (Win Magazine, Topolino, Cosmopolitan, Vanity Fair tanto per fare qualche esempio).

Avvertenze

Prima di addentrarci nella nostra guida relativa ai migliori siti per download gratuito di riviste, quotidiani e altro materiale editoriale, ci teniamo a sottolineare che qualsiasi contenuto protetto da copyright non può in alcun modo essere utilizzato e ottenuto in maniere diverse da quelle stabilite dal proprietario dei contenuti.

Difficilmente i colossi dell’editoria decideranno di pubblicare i quotidiani gratis su Internet. Di conseguenza per ogni dubbio contatta direttamente i detentori dei diritti.

Questo articolo è a puro scopo dimostrativo e non vuole in alcun modo invogliare i lettori al fenomeno della pirateria.

Dopo questa premessa, ti invito a scoprire quali sono i migliori portali e motori di ricerca per scaricare riviste e quotidiani in formato PDF.

Gli 11 migliori siti per scaricare riviste e quotidiani in pdf gratuitamente

PDF Giant, enorme database multilingue di riviste

PDF Giant è un sito multilingua contenente migliaia di riviste in formato PDF. Tra le tante versioni del sito, è presente quella inglese, francese ed ovviamente quella italiana.

Questo sito si candida nel palmares dei migliori per via dell’enorme quantità di materiale editoriale da scaricare. Inoltre è tra quelli più affidabili, sebbene i servizi di hosting a cui si appoggia spesso sono troppo restrittivi per gli utenti non premium.

Tra le riviste che potrete ci sono sicuramente Penthouse, Wired, Playboy e The Economist. Se sei alla ricerca di una rivista vietata ai minori di 18 anni oppure ti interessa rimanere aggiornato sugli avvenimenti geopolitici, PDF Giant è il posto adatto a te!

Se non sai come cambiare i DNS ti consiglio di seguire la nostra guida: ti tornerà utile anche il nostro articolo sui migliori servizi DNS. Qualora questo portale non fosse accessibile dopo il cambio di DNS ti consiglio di diffidare da tutti i servizi denominati “PDF Giant Unblocked” & Co che promettono un accesso al sito. Come mai? Sono truffe vere e proprie! In generale, per verificare se un sito è funzionante o meno, usa il portale “Is it up?“.

Library Genesis

Library Genesis è un sito russo che ha come missione quella di ottenere un mondo dove tutti i contenuti multimediali sono diffusi gratuitamente, privi del tanto discusso DRM.

Sebbene il sito si concentri soprattutto sugli ebook, è possibile trovare articoli scientifici, riviste e fumetti in italiano, inglese, spagnolo e decine di altre lingue.

Vista la natura del portale, i creatori hanno deciso di inserire per ogni risultato più alternative per il download. Questo vuol dire che anche in caso di blocco di uno dei siti di hosting, almeno uno sarà online e a tua disposizione.

eMagazinePDF

eMagazinePDF, noto anche come FreeMagazinePDF, è un sito internazionale che dà grande visibilità a quotidiani e riviste pubblicati in tutto il mondo. Nella parte alta del sito trovi una barra contenente le lettere dell’alfabeto. Passandoci sopra il mouse vedrai visualizzate le categorie che iniziano per la lettera selezionata. Altre funzioni davvero utili sono la sezione Trending in alto a destra, la barra di ricerca sulla sidebar destra e la possibilità di filtrare facilmente per mese di pubblicazione.

Degno di nota il design, che dà un tocco moderno a questo portale. Le anteprime in alta definizione di Wired, New York Times e The Washington Post, tanto per fare qualche esempio, permettono di vedere immediatamente la prima pagina o copertina. Questo aspetto è senza dubbio molto apprezzato, visto che ti permetterà di comprendere se sei interessato o meno a un magazine.

AvaxHome

AvaxHome è un ottimo e famoso raccoglitore di riviste, quotidiani italiani gratis e non solo.

Potrete trovare, oltre alle vostre riviste italiane preferite, anche quotidiani, ebook, canzoni, film e software di ogni genere, giusto per citare le categorie più famose.

Il sito, per via della enorme quantità di contenuti protetti da copyright presente , spesso è oscurato dalle forze dell’ordine.

In tal caso seguendo la nostra guida su come cambiare i DNS, inserita nella sezione “PDF Giant“, l’accesso al sito sarà di nuovo possibile.

Viste le chiusure e riaperture sempre più frequenti, abbiamo deciso di utilizzare come link ad AvaxHome quello alla lista dei Mirror. In questo modo saprete sempre, anche a distanza di mesi, quali sono gli indirizzi aggiornati di questo celebre portale!

Cosa manca a questo sito? Secondo me se ci fosse un elenco dei giornali italiani e internazionali a portata di click si raggiungerebbe la perfezione!

Aggiornamento: come ci è stato giustamente segnalato da andrewxatomic per poter utilizzare Avaxhome è necessario essere registrati e avere un abbonamento con il servizio di file sharing IcerBox.

Worldmags

Il sito ha una grafica vecchiotta rispetto alla concorrenza ma non è per questo inferiore. Lo abbiamo scoperto da poco, ma Worldmags è sicuramente tra i migliori siti per scaricare magazine nel 2020. I suoi punti di forza sono:

Organizzazione dei contenuti in categorie : potrai scaricare dagli audiobooks alle riviste di fotografia, passando per riviste per bambini, cucina, calendari e magazine vietati ai minori;

: potrai scaricare dagli audiobooks alle riviste di fotografia, passando per riviste per bambini, cucina, calendari e magazine vietati ai minori; Grandezza del catalogo : la maggior parte dei contenuti sono in inglese, ma è facile trovare le principali riviste italiani, francesi e spagnole;

: la maggior parte dei contenuti sono in inglese, ma è facile trovare le principali riviste italiani, francesi e spagnole; Ricerca dei contenuti : il box di ricerca è sempre visibile e in pochi secondi vengono ritornati risultati pertinenti;

: il box di ricerca è sempre visibile e in pochi secondi vengono ritornati risultati pertinenti; Host di appoggio affidabile , sebbene con limitazioni per download ravvicinati;

, sebbene con limitazioni per download ravvicinati; Valutazione dei contenuti da parte degli utenti.

Altri validi siti per scaricare riviste e quotidiani di qualità

Magazinelib : sito dedicato alla pubblicazione di riviste e magazine italiani come Gioia, Grazia, Chi e Oggi.

: sito dedicato alla pubblicazione di riviste e magazine italiani come Gioia, Grazia, Chi e Oggi. DownMagaz : anche questo sito contiene link per il download di numerose riviste. Molto utile la sidebar sulla sinistra, che permette di filtrare i risultati per categoria/tipologia del magazine

: anche questo sito contiene link per il download di numerose riviste. Molto utile la sidebar sulla sinistra, che permette di filtrare i risultati per categoria/tipologia del magazine Corsaro Verde : la celebre community nata dalle ceneri di “ Il Corsaro nero ” contiene migliaia di file in lingua italiana. Trovare i nuovi bestseller o i classici della nostra letteratura sarà davvero facile, così come film in alta qualità e riviste tecniche. Richiede registrazione ma l’accesso è completamento gratuito.

: la celebre community nata dalle ceneri di “ ” contiene migliaia di file in lingua italiana. Trovare i nuovi bestseller o i classici della nostra letteratura sarà davvero facile, così come film in alta qualità e riviste tecniche. Richiede registrazione ma l’accesso è completamento gratuito. ItaScan : se siete alla ricerca di fumetti e manga in italiano questo portale fa al caso vostro! Attenzione: da Marzo 2020, complice un calo di utenti, il portale non sarà più attivo.

: se siete alla ricerca di fumetti e manga in italiano questo portale fa al caso vostro! Attenzione: da Marzo 2020, complice un calo di utenti, il portale non sarà più attivo. Vatoto : sei un grande appassionato di fumetti e manga ma non riesci a trovare nulla online? Vatoto viene in tuo soccorso! Su questo forum utenti da tutto il mondo caricano un enormità di file ogni giorno!

: sei un grande appassionato di fumetti e manga ma non riesci a trovare nulla online? Vatoto viene in tuo soccorso! Su questo forum utenti da tutto il mondo caricano un enormità di file ogni giorno! PDF Magazines Download

Motori di ricerca per ottenere riviste, quotidiani e altro gratis

MegaSearch : come esplorare i siti di hosting in pochi secondi

MegaSearch è un grandissimo motore di ricerca per i siti di host più famosi.

Oltre ai file caricati su Mega, potrai trovare link relativi a quotidiani o periodici presenti su Rapidgator, Depositfile, Mediafire e molte altre piattaforme. Il motore di ricerca non si limita al materiale editoriale! Potrai trovare anche collegamenti per il download di software, musica, film e altro ancora.

Se hai trovato dei link a materiale non indicizzato puoi dare un contributo alla comunity. E’ possibile caricare su MegaSearch in maniera veloce: in questo modo potrai condividere le tue scoperte o il tuo lavoro con moltissimi utenti.

Torrentz2.eu

L’ultimo motore di ricerca, ma non per questo meno importante, del quale voglio parlarti è Torrentz2.eu. Questo sito si occupa di scandagliare i migliori siti torrent per trovare la rivista desiderata, o in alternativa il quotidiano/ ebook tanto cercato.

Per migliorare i risultati della ricerca puoi impostare questi parametri:

Age , che fa riferimento alla data della pubblicazione del torrent. Se volete scaricare una rivista uscita questa settimana potete cliccare su 7d in modo da non avere risultati inutili;

, che fa riferimento alla data della pubblicazione del torrent. Se volete scaricare una rivista uscita questa settimana potete cliccare su 7d in modo da non avere risultati inutili; Safety&Quality , che dovrebbe essere impostato su good di default anche se non c’è la certezza assoluta;

, che dovrebbe essere impostato su good di default anche se non c’è la certezza assoluta; Order by: in questo caso clicca su peers in modo da trovare un file posseduto dal più alto numero possibile di persone.

Per sapere come scaricare riviste e libri da Torrentz2.eu ti consiglio di leggere la nostra guida dedicata!

Scaricare riviste PDF da bot Telegram

Telegram nel 2020 sembra convincere molte più persone rispetto agli anni passati. Il motivo? I bot permettono un numero incredibili di operazioni, semplificando la nostra vita quotidiana.

Tra i bot più interessanti c’è di sicuro Edicola Wapposa, che a cadenza regola pubblica su Telegram le più recenti riviste e quotidiani in formato PDF. Lo sforzo dei creatori è sicuramente notevole e il materiale editoriale condiviso è moltissimo.

Se ti piace Edicola Wapposa ti consiglio di leggere il nostro articolo sui migliori bot Telegram e quello relativo ai migliori canali Telegram attualmente disponibili.

Abbiamo scaricato i quotidiani e le riviste di nostro gusto: e ora?

Come sfruttare al meglio le riviste scaricate

Nel caso preferissi i libri ai quotidiani, ti invito a dare una lettura al nostro post riguardante il download gratuito di ebook!

Sei un fan dei fumetti e non hai trovato ciò che cerchi? Noi di OutOfBit abbiamo realizzato la guida ai migliori siti per scaricare manga e fumetti!