I 20 migliori canali Telegram del 2020 a cui dovresti iscriverti!

Telegram riscuote sempre più successo grazie ai suoi numerosissimi bot e ai canali, che permettono di aggiungere un numero interminabile di funzionalità gratuitamente. Questi sono senz’altro i due fattori che lo differenziano dal rivale storico Whatsapp: al giorno d’oggi per compiere il sorpasso l’unica cosa che resta è aumentare la platea di utenti che lo utilizzano quotidianamente.

Per convincerti a valutare il passaggio al servizio di messaggistica russo in questo articolo ti presenterò quali sono, secondo me, i migliori canali di Telegram di questo 2020! Come sempre, se conosci canali migliori non esitare a segnalarcelo nei commenti!

Disclaimer

Alcuni dei canali contenuti in questa guida offrono contenuti protetti da copyright in maniera gratuita e non rispettosa delle modalità previste dai detentori: ricordiamo che scaricarli rappresenta un reato penale secondo l’ordinamento italiano.

Questo articolo ha scopo unicamente informativo e non vuole in alcun modo invogliare gli utenti alla pirateria. Lo staff di OutOfBit non si assume nessuna responsabilità di usi impropri delle informazioni contenuti in questo articolo.

I migliori canali Telegram per le offerte Amazon

OutOfBit – Migliori offerte smartphone e tecnologia : abbiamo da poco creato un canale Telegram dove riceverai, in tempo reale, gli sconti Amazon su tutti i prodotti nelle categorie “Elettronica e Informatica” e “Videogiochi console! Per evitare di inondarti di notifiche verrà pubblicato un messaggio solo se lo sconto supera il 10%.

: abbiamo da poco creato un canale Telegram dove riceverai, in tempo reale, gli sconti Amazon su tutti i prodotti nelle categorie “Elettronica e Informatica” e “Videogiochi console! Per evitare di inondarti di notifiche verrà pubblicato un messaggio solo se lo sconto supera il 10%. CasaHiTech – migliori offerte elettrodomestici: sei alla ricerca di elettrodomestici per la tua nuova casa o per migliorare quella attuale? Questo canale fa al caso tuo! Grazie agli alert in tempo reale potrai risparmiare decine, se non centinaia, di euro su televisori, frigoriferi, frullatori e molto altro.

Informazione

Canali Telegram italiani

OutOfBit : se vuoi restare aggiornato sul mondo della tecnologia ti consiglio caldamente di iscriverti al nostro canale Telegram, in modo da ricevere una notifica ogni volta che articoli interessanti come questo vengono pubblicati.

: se vuoi restare aggiornato sul mondo della tecnologia ti consiglio caldamente di iscriverti al nostro canale Telegram, in modo da ricevere una notifica ogni volta che articoli interessanti come questo vengono pubblicati. La Repubblica : il celebre quotidiano italiano ha un proprio canale nel quale condivide le principali notizie della giornata. In questo modo non dovrai ricaricare ogni volta la homepage e ricordarti quali articoli avevi già letto.

: il celebre quotidiano italiano ha un proprio canale nel quale condivide le principali notizie della giornata. In questo modo non dovrai ricaricare ogni volta la homepage e ricordarti quali articoli avevi già letto. CasaHiTech: vuoi sfruttare i progressi della tecnologia per migliorare la tua casa e renderla più accogliente e meno difficile da gestire? Una volta iscritto a questo canale potrai rimanere aggiornato sulle novità in ambito domotica, ricevere utili consigli per l’acquisto di nuovi elettrodomestici e molto altro!

Canali Telegram stranieri

BBC Breaking news : se ti informi spesso usando il sito della BBC sono sicuro che non potrai fare a meno di questo canale, nel quale vengono pubblicate le news su importanti fatti accaduti nel mondo in tempo reale.

: se ti informi spesso usando il sito della BBC sono sicuro che non potrai fare a meno di questo canale, nel quale vengono pubblicate le news su importanti fatti accaduti nel mondo in tempo reale. The Guardian : non vuoi perderti nessuna news pubblicata da una delle fonti più autorevoli nel mondo del giornalismo e dell’informazione? Iscriviti a questo canale Telegram!

: non vuoi perderti nessuna news pubblicata da una delle fonti più autorevoli nel mondo del giornalismo e dell’informazione? Iscriviti a questo canale Telegram! The Washington Post: rispetto ai due precedenti portali ha il vantaggio di essere gestito direttamente dalla redazione del The Washington Post, pertanto aspettati una pubblicazione di messaggi più curata.

Geek e nerd

xkcd : le vignette di xkcd sono tra i contenuti più popolari e divertenti sul web per i geek come noi. Sono anche un buon modo per valutare le proprie conoscenze tecniche e il proprio livello di nerdaggine: solo i più preparati riusciranno a cogliere tutti i riferimenti!

: le vignette di sono tra i contenuti più popolari e divertenti sul web per i geek come noi. Sono anche un buon modo per valutare le proprie conoscenze tecniche e il proprio livello di nerdaggine: solo i più preparati riusciranno a cogliere tutti i riferimenti! Telegram Geeks: canale pensato per gli sviluppatori di bot e canali che vogliono rimanere aggiornati sulle ultime novità di Telegram

Canali Telegram dedicati al download di film, serie TV, riviste e altro

Download pirata di film, serie TV e riviste

Edicola Wapposa : abbiamo citato questo canale nel nostro approfondimento sui migliori siti per scaricare riviste in quanto ogni giorno vengono caricati più di 60 quotidiani nazionali e locali, con l’aggiunta dei principali settimanali e magazine poche ore dopo la loro stampa. Centinaia di migliaia di utenti italiani si sono iscritti, sarai tu il prossimo?

: abbiamo citato questo canale nel nostro approfondimento sui migliori siti per scaricare riviste in quanto ogni giorno vengono caricati più di 60 quotidiani nazionali e locali, con l’aggiunta dei principali settimanali e magazine poche ore dopo la loro stampa. Centinaia di migliaia di utenti italiani si sono iscritti, sarai tu il prossimo? World and News : possiamo considerarlo come la versione internazionale di Edicola Wapposa. Qui troverai centinaia di riviste e quotidiani provenienti da ogni angolo del mondo.

: possiamo considerarlo come la versione internazionale di Edicola Wapposa. Qui troverai centinaia di riviste e quotidiani provenienti da ogni angolo del mondo. Serie TV Italia : chi vuole piratare illegalmente le serie TV in lingua italiana ha trovato in questo canale il proprio paradiso.

: chi vuole piratare illegalmente le serie TV in lingua italiana ha trovato in questo canale il proprio paradiso. Il Corsaro nero: su questo canale troverai i link alle chat dove verranno condivisi film e serie TV in lingua italiana. Questo sito, nella sua versione “verde”, compare anche nel nostro articolo sui migliori torrent del momento.

Streaming di eventi sportivi e IPTV

Free Premium IPTV Italy list : come fa intuire il nome in questo canale Telegram troverai diverse liste IPTV gratuite aggiornate quotidianamente. Oltre a questo troverai anche link streaming alle partite di calcio e quotidiani.

: come fa intuire il nome in questo canale Telegram troverai diverse liste IPTV gratuite aggiornate quotidianamente. Oltre a questo troverai anche link streaming alle partite di calcio e quotidiani. Streamok: canale in cui troverai link sempre aggiornati per guardare in streaming il calcio (Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League) e altri eventi sportivi come Formula 1, MotoGP e NBA.

Altri canali Telegram utili

Poracci in viaggio : vuoi andare in vacanza in luoghi esotici spendendo il meno possibile? Oppure vuoi fare una gita fuori porta il prossimo weekend? I ragazzi di Poracci in viaggio controllano giornalmente i siti web di alberghi e compagnie aeree per proporci i migliori pacchetti vacanza!

: vuoi andare in vacanza in luoghi esotici spendendo il meno possibile? Oppure vuoi fare una gita fuori porta il prossimo weekend? I ragazzi di Poracci in viaggio controllano giornalmente i siti web di alberghi e compagnie aeree per proporci i migliori pacchetti vacanza! AndroGamers : canale Telegram in cui vengono pubblicati gli APK di molteplici app per dispositivi Android!

: canale Telegram in cui vengono pubblicati gli APK di molteplici app per dispositivi Android! TrovaLavoro : canale per offerte di lavoro in Italia.

: canale per offerte di lavoro in Italia. AllWallPapers: raccolta di sfondi per telefoni e PC.

Conclusione

Come avrai visto il mondo dei canali Telegram è molto variegato e troverai un’infinità di canali pronti a rispondere alle tue esigenze. Insieme ai bot rendono l’esperienza d’uso decisamente più completa rispetto a Whatsapp e permettono di fare moltissime operazioni da un’unica app.

Utilizzi frequentemente uno di questi canali? Ne conosci altri che meriterebbero di essere nominati in questo articolo? Faccelo sapere tramite i commenti!