I 33 migliori bot Telegram del 2020 da provare!

I bot di Telegram sono senz’altro uno dei punti di forza dell’app rispetto al diretto concorrente WhatsApp. Questa particolare funzionalità dell’applicazione creata dai fratelli Durov permette di avere comode funzionalità all’interno dell’app.

Qualche esempio? Il bot per il tracciamento delle spedizioni in tempo reale. Oppure quello che permette di monitorare la variazione del prezzo di un determinato oggetto e inviare una notifica quando si hanno dei ribassi. Anche gli utenti con gli ormoni in subbuglio troveranno il bot adatto a loro, grazie alla presenza di molti addon dedicati al mondo erotico.

Ognuno, sulla carta, può realizzare un programmino del genere e rilasciarlo al mondo intero. Vista la vasta offferta, noi di OutOfBit abbiamo deciso di catalogare quali sono, secondo noi, i migliori bot per Telegram nel 2020. Cercheremo di aggiornare il più frequentemente possibile questo articolo durante tutto l’anno, insieme a quello sui migliori canali Telegram di quest’anno, ma vi invitiamo caldamente a segnalarci eventuali mancanze tramite i commenti!

Prima di iniziare ti chiedo un piccolo favore. OutOfBit oltre ad essere presente su Facebook, Twitter ed Instagram è da qualche mese su Telegram: se vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo della tecnologia iscriviti al nostro canale dedicato! Per chi invece è interessato alle applicazioni della tecnologia in ambito domestico consiglio caldamente l’iscrizione al canale Telegram di CasaHiTech!

Monitoraggio prezzo, prodotti e oggetti personali

TrackBot

@TrackBot è probabilmente il mio bot preferito e uno dei motivi principali per cui utilizzo Telegram.

Con questo servizio è possibile ricevere in tempo reale notifiche relative allo stato di una spedizione: tutto quello che dovrete fare è copiare il codice di tracciamento nella finestra tramite cui interagite con il bot e confermare il nome del vettore di trasporto.

Sono supportati 40 corrieri italiani ed internazionali, tra cui DHL, BRT e UPS.

PriceTrack2Bot

L’altro bot del quale vi abbiamo parlato nell’introduzione è @PriceTrack2Bot. Si rivela molto utile nel caso voleste acquistare un determinato articolo online ma il prezzo è ancora fuori dal vostro budget oppure preferiate aspettare un po’: non appena il prezzo dell’articolo da voi monitorato cala ricevere una notifica, nella quale vi verrà mostrata anche la cifra e la percentuale della diminuzione di prezzo. Come per TrackBot, anche qui risulta molto facile configurare il bot. E’ necessario copiare unicamente il link del prodotto e attendere il riconoscimento. Funziona bene su Amazon ma potrebbe dare problemi su altri store.

WhereIsMyCar?

Stanchi di dover girare per strada ore e ore alla ricerca della vostra auto? Il bot telegram @WhereIsMyCar? è adatto a voi! Vi permetterà di trovare la vostra auto in pochissimi istanti e di ricevere il percorso più breve per raggiungerla.

Utility

BotFather

Tutti i bot devono inchinarsi davanti al Padrino (“The Godfather” in inglese) BotFather. Frutto della creatività degli sviluppatori di Telegram, @botfather è lo strumento indispensabile per la creazione e amministrazione di botTelegram.

LMGTFY Bot

Siete stanchi di essere interpellati da amici e parenti per ogni minimo problema? Utilizzate il celebre LMGTFY! Se inserite una parola o una frase @lmgtfy_bot genererà un link che guiderà l’utente alla ricerca della stessa informazione su Google.

TimeZones Bot

Avete persone voi care sparse per tutto il mondo e tenere a mente i fusi orari è troppo complicato? Grazie a @TZbot saprete sempre che ora è in ogni angolo del mondo, in modo da sapere quando chiamare i vostri amici!

Unit Converter Bot

Il sistema metrico, purtroppo, non è l’unico al mondo. Dall’altra parte del mondo si ha a che fare piedi, miglia, galloni e Fahrenheit. Se volete sopravvivere all’iniziale spaesamento @Unit_Converter_Bot è il bot che fa al caso vostro! E’ in grado di convertire qualsiasi unità di misura nel caro e vecchio sistema metrico.

GipsyBot

@GipsyBot è l’equivalente del coltellino svizzero. Infatti grazie a questo bot potrete fare una serie interminabili di operazioni, come convertire le parole digitate in audio, convertire le valute e restituire le previsioni meteo. Per questo motivo merita sicuramente di essere considerato tra i migliori bot per Telegram del 2020.

Alert bot

@Alert_Bot permette di impostare dei promemoria in modo che veniate avvisati dell’incombenza di un evento su qualsiasi dispositivo. Potrete impostare sia una data predefinita, con annesso orario, oppure un timer per specificare quando l’applicazione dovrà ricordarvi del promemoria.

La possibilità di utilizzarlo anche nei gruppi è forse l’aspetto migliore, in quanto tutti i partecipanti verranno avvisati e non ci saranno più malintesi.

WeatherMan

Bot per le previsioni meteo creato a Settembre 2015, offre il supporto multilingue (purtroppo non l’italiano), previsioni meteo fino a 5 giorni avanti e la ricezione di notifiche relative al mutamento delle condizioni climatiche. Anche in questo caso la funzionalità più apprezzata, molto probabilmente, è u l’utilizzo nei gruppi: @WeatherMan_bot è proprio un must-have!

In alternativa puoi usare @the_weather_info: a seconda della zona potrai ricevere previsioni più precise con questo servizio o con quello precedente.

Book Flights

E’ tempo di vacanze e non tutti potrebbero aver prenotato il volo per la metà che da mesi è ricorrente nei nostri pensieri. Grazie a @BookFlightsBot sarà possibile cercare tra migliaia di compagnie aree e rotte la tariffa ideale. E’ senz’altro un must-have visto che, oltre a risparmiare tempo, permette di risparmiare molti soldi.

Gli altri migliori bot nella categoria Utility



@amazonglobalbot: questo bot Telegram permette di cercare il prezzo di qualsiasi prodotto in vendita su Amazon, sia in Italia che all’estero. Se vuoi risparmiare soldi negli acquisti Amazon ti consiglio caldamente di iscriverti al nostro canale sulle offerte tecnologiche e quello dedicato agli elettrodomestici.

@Safe_bot: bot utile per la creazione di password e hash

@FlightRadarBot: monitora il traffico aereo vicino alla tua posizione con questo bot

@imc_calculatore_bot: vuoi monitorare il tuo peso e calcolare in rapidità l’indice di massa corporea? Questo bot fa al caso tuo!

@codice_fiscale_bot: hai bisogno del tuo codice fiscale ma non hai dietro il tuo portafoglio? Usa questo bot! Potrai rapidamente calcolare il tuo codice fiscale fornendo nome, cognome, data e luogo di nascita.

Multimedia

Image bot

@Image_Bot è un must-have per tutti gli utenti Telegram viste le sue enormi potenzialità.

Con una semplice ricerca questo programma vi invierà il primo risultato della vostra query sotto forma di immagine o GIF animata.

Aggiungendo questo bot i tempi passati su Google Immagini per cercare una banale foto diventeranno un ricordo.

VK Music Bot

@VKMusic_Bot è il bot ideale per coloro che intendono ascoltare e scaricare musica. Una volta avviato il bot le istruzioni per l’utilizzo, come per gli altri bot in questo articolo, verranno presentate. Si appoggia a un celebre servizio russo per il download di file audio in modo da offrire la massima qualità.

MyPokerBot

@MyPokerBot, manco a dirlo, vi permette di giocare a Texas Hold’em direttamente su Telegram. La caratteristica migliore è quella di poter sfidare sia i propri amici che perfetti sconosciuti a una partita.

Netflix New Releases

Netflix New Releases è lo strumento ideale per ricevere notifiche riguardanti le ultime serie TV e film che sbarcano su Netflix. Sono 37 le regioni supportate da @netflixnewsbot, tra le quali è presente l’Italia. In questo modo riceverete news solamente sui prodotti davvero visibili nel nostro paese.

Gli altri migliori bot nella categoria Multimedia

@popcornTime_bot: se sei un utilizzatore di PopCorn Time questo bot ti aggiornerà non appena verranno pubblicati i nuovi episodi delle tue serie TV preferite.

Cazzeggio

Dicebot

@DiceBot è la soluzione ideale nel caso in cui dovete lanciare un dado ma non lo avete sottomano.

Oltre a un uso “classico”, è possibile aggiungerlo in un gruppo, rendendo più semplici e insindacabili le scelte dei “volontari” per compiere faccende gravose.

StickersBot

Questo bot ufficiale è forse tra i più conosciuti su Telegram. Con @Stickers in pochi passi è possibile creare degli sticker personalizzati a partire dalle immagini salvate sul telefono/smartphone, rendendo più simpatiche le chat con gli amici.

Jovanotti bot

Lo scopo di @JovanottiBot è quella di trasformare un testo in uno che ricorda la parlata del noto cantante italiano, trasformando le lettere s in f. Di sicuro sarà divertente utilizzarlo con amici che sono grandi sostenitori di Jovanotti per farsi quattro risate in compagnia.

Oltre alla particolare funzionalità scherzosa, è possibile cercare luoghi commerciali mediante Pagine Bianche e ricevere l’oroscopo quotidianamente.

Gli altri migliori bot nella categoria Cazzeggio

@enigmibot: se vuoi migliorare le tue capacità di problem solving risolvendo enigmi da solo o in compagnia questo bot fa al caso tuo;

@MinigameBot : bot per giocare a diversi mini giochi contro utenti di tutto il mondo;

@SudokuBot: completa moltissimi quadranti 9X9 anche su Telegram.

Informazione

Channel2RSSBot

Siete grandi fan di Telegram. Apprezzate moltissimo l’esistenza dei canali. Sarebbe bello se si potesse rimanere aggiornati su quanto viene scritto senza dover per accedere all’app, vero? @Channel2RSSBot fa al caso vostro!

Questo addon vi permette di trasformare i canali che seguite tramite Feed RSS, permettendovi di leggere i messaggi anche se non siete online su Telegram. Bello, vero?

DottorBot

In precedenza vi abbiamo parlato di oroscopo ma onestamente preferiamo leggere qualcosa di più utile alla nostra esistenza. Che ne dite di curiosità dal mondo della scienza? Grazie a @DottorBot appena svegli riceverete una notizia interessante, in modo da partire con il piede giusto.

Lingue

PronunciationBot

Questo software vi permette di convertire del testo in audio in ben 84 lingue, in modo da migliorare la pronuncia in una lingua straniera. Molto utile la possibilità di aggiungere questo programmino nei gruppi tramite la funzionalità “Aggiungi al gruppo” presente nel profilo di @PronunciationBot.

I migliori bot con contenuti vietati ai minori

@HotOrBot: sei alla ricerca dell’anima gemella? Affidati all’equivalente di Tinder in versione bot!

@ePornerBot: permette di cercare contenuti su Pornhub e Redtube, oltre a ritornare i video porno più popolari

Dove trovare altri bot per Telegram

Ti ho convinto sulla bontà dei bot e non puoi più farne a meno? Sono molto felice!

Fino a qualche mese il Telegram Bot Store era senz’altro il portale di riferimento per chi era alla ricerca di bot di ogni genere ed utilità. Da alcuni giorni, però, il sito non è più raggiungibile: per questo motivo ti consiglio di consultare questo Google Sheet, dove ogni giorno vengono inseriti nuovi bot.

Su questo foglio potrai trovare le seguenti informazioni:

Nome del bot

Descrizione sintetica del bot

Link per aggiungere il bot su Telegram

Contatto del creatore del bot

Come creare un bot su Telegram

Vi è venuta l’ispirazione per il bot perfetto, che meriterebbe il primo posto nella classifica dei migliori bot Telegram del 2020 ma non sapete come realizzarlo? Questo video tutorial vi aiuterà, passo dopo passo, a dar vita al vostro progetto!

Se invece sei uno smanettone e vuoi creare il tuo bot Telegram da zero scrivendo codice ti consiglio di dare un’occhiata al Wiki del canale Reddit r/TelegramBots. Qui troverai i link alla documentazione ufficiale delle Bot API, e librerie Wrapper per realizzare bot programmando in Python, Java, C#, Scala.

Per il momento è tutto ma vi consigliamo di salvarvi tra i preferiti questo articolo visto che verrà aggiornato costantemente durante l’intero 2020.