Telegram X: di cosa si tratta?

Telegram è un'app di messaggistica istantanea sviluppata nel 2013 da Pavel Durov, fondatore del social network russo VKontakte. Nel corso degli anni, Telegram è diventata una delle app di messaggistica più popolari al mondo, con oltre 500 milioni di utenti attivi.

Una delle caratteristiche principali di Telegram è la velocità: grazie ai suoi server distribuiti in tutto il mondo, Telegram è in grado di offrire una connessione veloce e affidabile, anche in condizioni di rete difficili. Inoltre, Telegram permette di inviare messaggi, foto, video e file di qualsiasi tipo, con una dimensione massima di 2 GB per ogni singolo file.

Oltre alla funzionalità di messaggistica, Telegram offre anche una serie di altre caratteristiche utili, come le chat segretee le chat di gruppo, che permettono di comunicare con più persone contemporaneamente. Inoltre, Telegram include anche una funzione di "ricerca globale", che consente di trovare facilmente messaggi e file condivisi in passato all'interno di una chat o di un gruppo. Ultimo, ma non per questo meno importante, la presenza di canali pubblici e bot rendono l'utilizzare questo client di messaggistica decisamente superiore rispetto a Whatsapp secondo i fan della piattaforma.

Da tempo, però, si sente parlare di un certo "Telegram X" online e sempre più utenti vogliono capire di cosa si tratta e soprattutto sapere se Telegram X è una truffa o meno. In questo approfondimento faremo chiarezza su tutto questo, spiegandoti tutto quello che bisogna sapere su quest'app.

Cos'è Telegram X?

Telegram X è una versione sperimentale di Telegram, disponibile fin dal 2018, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di utilizzo ancora più veloce e fluida rispetto alla versione principale dell'app. Telegram X è basata su un nuovo motore di rendering chiamato "TdLib", che permette di gestire le operazioni di input/output e l'elaborazione dei dati in modo più efficiente, garantendo una maggiore velocità di esecuzione e un consumo ridotto di risorse del dispositivo.

Oltre alla maggiore velocità, Telegram X offre anche una serie di nuove funzionalità e miglioramenti dell'interfaccia utente. Ad esempio, l'app include un nuovo design per le chat, con emoticon animate e una barra di stato che mostra il numero di messaggi inviati e ricevuti. Inoltre, Telegram X permette di creare e personalizzare facilmente gli adesivi, utilizzando immagini dalla galleria del dispositivo o scattando foto in tempo reale.

Un'altra novità di Telegram X è la funzione "Passcode Lock", che consente di proteggere l'accesso all'app con un codice di sicurezza personale. In questo modo, è possibile evitare che altre persone possano accedere alle proprie chat o ai propri dati personali senza la propria autorizzazione.

Telegram X include inoltre una serie di opzioni avanzate per la gestione delle notifiche, come la possibilità di silenziare le chat per un determinato periodo di tempo o di impostare dei filtri per le notifiche in base al mittente o al tipo di messaggio. Inoltre, l'app offre anche una modalità "night mode", che consente di adattare l'interfaccia utente alla luce ambientale e ridurre la luce blu emessa dallo schermo, per un utilizzo più confortevole durante le ore notturne.

Telegram X vs Telegram Premium

Telegram X e Telegram Premium non sono due versioni dell'app di messaggistica Telegram.

Telegram X è una versione sperimentale dell'app, sviluppata dal team di Pavel Durov con l'obiettivo di offrire un'esperienza di utilizzo ancora più veloce e fluida rispetto alla versione principale dell'app. Telegram X è basata su un nuovo motore di rendering chiamato "TdLib" e include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti dell'interfaccia utente, come adesivi animati, una modalità "night mode" e opzioni avanzate per la gestione delle notifiche. L'app è disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Telegram Premium, invece, è un abbonamento nato con lo scopo di raccogliere fondi per lo sviluppo dell'app, offrendo in cambio alcune funzionalità aggiuntive. In questo modo, secondo gli sviluppatori, sarà possibile mantenere gratuito l'accesso a Telegram, offrendo funzionalità più avanzate sotto il punto di vista computazionale. Tra le principali funzionalità di Telegram Premium troviamo:

Limite di upload per file a 4 GB

Download di file senza limite di velocità

Sticker esclusivi

Migliore gestione delle chat e interazioni: è possibile seguire fino a 1000 canali, creare 20 cartelle per raggruppare le conversazioni, fissare ini alto fino a 10 conversazioni e aggiungere fino a quattro account in ogni app Telegram

Abbonarsi a Telegram Premium è molto semplice: ti basterà contattare il bot @PremiumBot.

Pro e contro di Telegram X

Pro

Velocità : Telegram X è basata su un nuovo motore di rendering chiamato "TdLib", che permette di gestire le operazioni di input/output e l'elaborazione dei dati in modo più efficiente, garantendo una maggiore velocità di esecuzione e un consumo ridotto di risorse del dispositivo.

: Telegram X è basata su un nuovo motore di rendering chiamato "TdLib", che permette di gestire le operazioni di input/output e l'elaborazione dei dati in modo più efficiente, garantendo una maggiore velocità di esecuzione e un consumo ridotto di risorse del dispositivo. Nuove funzionalità : Telegram X include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti dell'interfaccia utente, come adesivi animati, una modalità "night mode" e opzioni avanzate per la gestione delle notifiche.

: Telegram X include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti dell'interfaccia utente, come adesivi animati, una modalità "night mode" e opzioni avanzate per la gestione delle notifiche. Gratuita: come tutte le versioni di Telegram, anche Telegram X è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.

Contro

Versione sperimentale : poiché Telegram X è una versione sperimentale dell'app, potrebbe presentare alcuni bug o problemi di stabilità. Inoltre, alcune funzionalità potrebbero essere incomplete o in fase di sviluppo.

: poiché Telegram X è una versione sperimentale dell'app, potrebbe presentare alcuni bug o problemi di stabilità. Inoltre, alcune funzionalità potrebbero essere incomplete o in fase di sviluppo. Disponibilità limitata : al momento, Telegram X è disponibile solo per Android e iOS, quindi gli utenti di altre piattaforme potrebbero non essere in grado di utilizzarla.

: al momento, Telegram X è disponibile solo per Android e iOS, quindi gli utenti di altre piattaforme potrebbero non essere in grado di utilizzarla. Non compatibile con tutte le funzionalità: alcune funzionalità presenti nella versione principale di Telegram potrebbero non essere disponibili in Telegram X, o potrebbero essere implementate in modo leggermente differente.

Come installare Telegram X

Per installare Telegram X su un dispositivo Android o iOS, basta seguire questi semplici passaggi:

Apri il Google Play Store o l'App Store, a seconda del tuo dispositivo. Cerca "Telegram X" utilizzando la barra di ricerca. Seleziona l'app di Telegram X dai risultati della ricerca. Tocca il pulsante "Installa" o "Ottieni". Attendere il download e l'installazione dell'app. Una volta completata l'installazione, tocca il pulsante "Apri" per avviare Telegram X.

Nota: per utilizzare Telegram X, è necessario avere un account sull'app di messaggistica. Se non hai ancora un account, puoi crearne uno seguendo le istruzioni presenti all'interno dell'app. Una volta aperta l'app, ti verrà richiesto di inserire il tuo numero di telefono per ricevere un codice di verifica via SMS. Inserisci il codice di verifica nell'app per completare la procedura di creazione dell'account.

Una volta installata e configurata l'app, sarai pronto per iniziare a utilizzare Telegram X e sperimentare tutte le sue nuove funzionalità e miglioramenti dell'interfaccia utente.