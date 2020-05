Migliori siti di streaming per guardare Film, Serie TV e Sport

Grazie ai numerosi siti di streaming presenti, guardare film online è un modo conveniente e semplice per vedere i capolavori del cinema comodamente da casa. Anni fa per guardare un film che ci piaceva o andavamo a vederlo al cinema oppure potevamo comprare o noleggiare il DVD. Ora tutto questo è passato perché c’è la possibilità di scegliere quale film o serie tv guardare in qualsiasi momento della giornata stando seduti nel divano. In questi anni sono nate diverse piattaforme di streaming che offrono questo servizio e mettono a disposizione un catalogo di film, cartoni, documentari e serie tv davvero molto ampio.

La caratteristica più apprezzata nei siti di streaming è quella di poter iniziare a guardare un film in un determinato momento, per poi avere la possibilità di fermare, in caso di necessità, tornare indietro ed eventualmente riprendere in un altro momento la visione. Insomma tutte le funzioni di un DVD, o delle vecchie videocassette, a portata di mano senza che ci sia bisogno di andare fisicamente al negozio per l’acquisto o il noleggio.

I migliori siti di streaming

Quelli che elenchiamo qui di seguito sono tutti siti di streaming legali: alcuni richiedono la sottoscrizione di un abbonamento, anche se consentono di attivare un periodo di prova gratuito, altri permettono di guardare film o serie tv gratuitamente dopo essersi registrati. C’è una grande varietà di film disponibili su questi siti, da commedie e drammi a film horror e d’azione, da cartoni animati per bambini a documentari. Le funzioni che ogni piattaforma mette a disposizione sono davvero varie, come mettere i sottotitoli in diverse lingue, scaricare i contenuti offline, registrare un profilo con contenuti adatti ai bambini. In questo articolo troverai un elenco dei migliori siti di streaming con spiegate le diverse caratteristiche e le diverse funzioni.

Netflix

Attualmente è senza ombra di dubbio la più famosa piattaforma di streaming. Netflix offre un catalogo davvero vasto di programmi TV, film, documentari e anche alcune serie tv prodotte direttamente da Netflix (come la famosa ”Casa di Carta”). Se sei interessato ad esplorare come funziona e a visionare il suo catalogo puoi sfruttare un mese di abbonamento gratuito e disdire poco prima della scadenza. Puoi guardare Netflix su smartphone, tablet, Smart TV e PC pagando un piccolo importo fisso mensile.

I piani a disposizione sono tre:

Piano Base : costa attualmente 7,99€ al mese e permette la visione su un solo dispositivo allo stesso momento

Piano Standard : costa 11,99€ al mese e permette l’utilizzo due dispositivi contemporaneamente

Infine il piano Premium: con 15,99€ si possono avere fino a 4 dispositivi in contemporanea. Gli utenti possono creare fino a cinque diversi profili su un singolo account.

Con l‘app per iOS, Android e Windows 10 puoi anche scaricare i tuoi programmi o i tuoi film preferiti per guardare i contenuti mentre sei in viaggio e quando sei senza connessione a Internet. Tra le migliori serie TV da non perdere ci sono: Narcos, che racconta la storia dei cartelli della droga messicani, Breaking Bad, Suits, Sherlock e molti altri. La piattaforma mette a disposizione anche film stranieri (non solo quelli americani ma anche cinesi, giapponesi, coreani.. ) e dà anche la possibilità di guardare i film in lingua originale ed eventualmente di aggiungere i sottotitoli in italiano. Questa funzionalità risulta molto utile se volete imparare o migliorare il vostro inglese o un’altra lingua straniera che state studiando.

Prime Video

Prime Video è il servizio di streaming offerto da Amazon a chiunque abbia sottoscritto l’abbonamento ad Amazon Prime. Attualmente al costo di 36€ all’anno con Amazon Prime non solo si può beneficiare di spedizioni gratuite e offerte presenti in Amazon ma si può anche accedere alla piattaforma streaming Prime Video. Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente al costo di 36€ l’anno o in alternativa 3,99€ al mese. L’abbonamento si può cancellare in qualsiasi momento.

Con l’iscrizione al servizio Prime puoi avere streaming illimitato di film, telefilm, programmi Amazon Original (come The Grand Tour, Modern Love, Making the Cut…) e migliaia di produzioni cinematografiche di grande successo senza costi aggiuntivi. La piattaforma mette anche a disposizione la possibilità di scaricare i film tramite l’apposita app per iOS o Android. Grazie ad Amazon Prime, però, si ha accesso anche ad altri servizi interessanti. Ad esempio potete leggere centinaia di eBook, ascoltare musica senza pubblicità con Prime Music e accedere a contenuti in-game senza costi aggiuntivi grazie a Twitch Prime.

Disney+

Disney+ è il nuovo servizio di streaming offerto da The Walt Disney Company che è disponibile in Italia da marzo. La piattaforma è in grado di offrire davvero un ottimo catalogo di prodotti tra produzioni originali ed esclusive, produzioni italiane, oltre 500 film e più di 350 serie TV.







Disney+ può essere utilizzato da un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente, si possono creare fino a sette profili utente diversi e attivare dei profili per bambini dove vengono proposti contenuti adatti ai più piccoli. Tra classici dei cartoni Disney, film della Marvel, la celebre saga di Star Wars e documentari realizzati da National Geographic c’è davvero una proposta per tutti. Disney dà la possibilità di provare il servizio gratis per sette giorni attivabile tramite il sito internet ufficiale, e al termine del periodo potete scegliere se fare abbonamento mensile da €6,99 oppure una abbonamento annuale da €69,99. Anche Disney+ permette di scaricare gratuitamente i contenuti per poterli guardare su dispositivi anche quando si è offline.

Apple TV+

Anche Apple ha ideato la sua piattaforma per guardare contenuti streaming on-demand. Puoi guardare esclusivi contenuti originali Apple realizzati in collaborazione con grandi nomi del panorama internazionale, come Steven Spielberg, J.J. Abrams, Reese Witherspoon e Oprah Winfrey. Dato che qui si trovano film e documentari realizzati esclusivamente per il colosso di Cupertino, questa non può essere considerata una piattaforma in concorrenza agli altri servizi streaming disponibili nel mercato. Apple TV+ non presenta produzioni cinematografiche commerciali, ma è un servizio più particolare e di nicchia a cui abbonarsi per vedere contenuti speciali e inediti.

Apple TV+ è utilizzabile su qualsiasi dispositivo Apple, come iPhone, iPod, iPad, Apple TV, Mac e su qualsiasi altro dispositivo utilizzando uno dei browser supportati, ossia Safari, Firefox, Chrome, collegandosi al sito ufficiale. Dopo una prima settimana di prova gratuita, il costo mensile è di 4.99€.

Now TV

Now TV è il sito di streaming online fornito da Sky che consente di vedere su smart TV, smartphone, computer o tablet eventi sportivi, film, documentari e serie TV. A differenza di Sky, Now TV non richiede un abbonamento satellitare ma una connessione a internet. NOW TV è disponibile su diversi dispositivi come: PC, Smartphone, Tablet e sulle Smart TV compatibili, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o una game console Xbox e PlayStation.

Gli abbonamenti presenti sono due: uno che riguarda il cinema e l’intrattenimento, l’altro che riguarda lo sport. Entrambi i piani tariffari permettono di associare fino a quattro dispositivi, ma solo l’abbonamento che riguarda il cinema e l’intrattenimento permette di avere sette giorni di prova gratis e di poter utilizzare due dispositivi in contemporanea.

Tim Vision

Un’altra piattaforma streaming che si sta diffondendo sempre più in Italia è Tim Vision. Di proprietà della dell’azienda di telecomunicazioni TIM, il servizio offre tre diversi abbonamenti, TimVisionPlus, Mondo Disney e Mondo Sport, che partono da un costo minimo di 5€ al mese. Se si è clienti Tim (o se si decide di diventarlo) ci sono spesso delle promozioni che permettono di risparmiare negli abbonamenti.

La piattaforma permette di provare il servizio gratis per un mese per valutare il catalogo prodotti composto da film, serie TV, cartoni e documentari. Tim Vision è disponibile su smart TV, PC, smartphone e tablet o decoder TIM Box ed è possibile scaricare i contenuti sul proprio dispositivo per guardarli anche offline.

Infinity

Infinity TV è il servizio di streaming online fornito da Mediaset che, al costo di 7,99€ al mese, permette di avere a disposizione un catalogo davvero ampio di film, serie TV e programmi con un attenzione particolare riservata ai prodotti italiani. Il servizio permette di utilizzare massimo di 2 dispositivi in contemporanea e oltre ai prodotti già disponibili è presente anche una sezione dedicata al noleggio che, a un costo di pochi euro, permette di accedere ai film usciti recentemente al cinema.

Tutti i contenuti si possono vedere anche in lingua originale con i sottotitoli ed è presente la possibilità di vedere film in 4k sulla propria tv. La piattaforma permette di scaricare i contenuti sui propri dispositivi per poterli guardare anche offline.

Chili

Chili è un’azienda Europea fondata nel 2012 che offre una gamma di servizi più ampia rispetto ai tradizionali siti di streaming. Questa piattaforma, infatti, non richiede la sottoscrizione di un abbonamento ma una volta scaricata l’app puoi navigare nel suo catalogo prodotti e acquistare il film o la serie tv che ti interessa. Una volta acquistato il prodotto, questo sarà sempre disponibile all’interno della tua area riservata nel sito.

Qui abbiamo un vasto catalogo di documentari, film e serie tv in digitale, DVD e Blu-ray come Game of Thrones (Il Trono di Spade), Chernobyl, Le Regole del Delitto Perfetto, Star Wars e il Cigno Nero. Questo servizio pay per view è disponibile su Smart TV, lettori Blu-ray, PC, tablet e smartphone. Oltre a fornire la visione di produzioni cinematografiche, Chili offre anche un servizio di biglietteria e prenotazione cinema geolocalizzato e la possibilità di acquistare il merchandising originale e tanti altri gadget ispirati ai film più famosi.

RaiPlay

RaiPlay è un ottimo portale fornito dalla Rai dove è possibile guardare, non solo canali rai in diretta, ma anche film, documentari, serie TV e fiction originali Rai. Il servizio è totalmente gratuito e il catalogo dei prodotti on demand è davvero ampio, dai documentari alle opere teatrali, da approfondimenti su argomenti scientifici e storici adatti anche ai bambini a documentari per mostrare le bellezze del nostro paese. Per accedere al contenuto è sufficiente fare il login nella sito. Potete utilizzare il servizio anche tramite app (disponibile per Android e iOS) su smartphone e tablet.

MediasetPlay

Molto simile al servizio offerto da RaiPlay è anche MediasetPlay che permette di guardare in live streaming tutti i canali TV di Mediaset e, oltre a questo, presenta un ricco catalogo on demand con il meglio dei programmi e delle fiction, insieme ad una selezione di film, Serie tv, documentari e cartoni animati. MediasetPlay offre anche l’innovativa funzione ”Restart ” che permette di vedere dall’inizio un programma ancora in onda su una qualsiasi rete Mediaset.

Per utilizzare questa piattaforma è necessario avere una connessione internet (fissa o mobile) e uno dei dispositivi abilitati al servizio, come: PC, Mac, Smartphone e Tablet Android, iPhone e iPad, Smart TV. I contenuti presenti su MediasetPlay sono visibili solo in streaming e non possono essere scaricati.

DPlay

Dplay è un servizio di streaming video che ti consente di guardare gratis e on demand serie tv, documentari e programmi di intrattenimento. La piattaforma è presente in Italia con 14 canali distribuiti da Sky e Digitale Terrestre gratuitamente. I canali gratuiti più noti sono Real Time, Dmax, Food Network, Nove, Motor Trend, HGTV, Giallo, Frisbee, K2 e Animal Planet.

Oltre a questo, Dplay mette a disposizione un catalogo a pagamento che fornisce film, serie TV e la programmazione di cinque canali premium che sono: Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery, Animal Planet e BBC. Disponibile sui principali App Store, DPlay è accessibile tramite le app ottimizzate per iOS e Android, tramite smart TV e anche via browser da PC, Tablet e Smartphone. I primi 14 giorni sono gratuiti per i nuovi abbonati, poi il rinnovo automatico costerà 3,99€ al mese

PopCornTV

PopCornTV è un sito di streaming italiano dove sono presenti vari film, anche se non molto conosciuti e non sempre recenti. Guardare film su questa piattaforma è totalmente gratuito dato che il sito basa i propri ricavi sulle inserzioni pubblicitarie. Il servizio si appoggia anche a Youtube e altri portali di streaming video. Nonostante non abbia un catalogo con le ultime produzioni cinematografiche qui si possono trovare alcuni film che hanno fatto la storia del cinema.

Rakuten Tv

Rakuten Tv è uno dei siti di streaming meno conosciuti. La piattaforma appartiene all’omonima azienda giapponese e non richiede l’iscrizione ad un abbonamento mensile. Rakuten TV offre due modalità per poter vedere il contenuto: l’acquisto e il noleggio. Per motivi contrattuali alcuni film hanno solo l’opzione di noleggio o solo quella di acquisto, anche se nella maggior parte dei casi ci sono entrambe le opzioni. Nel caso di noleggio di un contenuto tramite Rakuten TV, il contenuto sarà disponibile nella sezione “Videoteca” del profilo personale per un periodo di 48 ore dal momento del pagamento.

Rakuten TV mette a disposizione anche una sezione gratis, nota come Rakuten TV Free, che è una selezione di contenuti gratuiti che presentano però delle inserzioni pubblicitarie. Un utente può guardare Rakuten TV da vari dispositivi come Smart TV, smartphone, tablet, ma con lo stesso account si possono utilizzare solo due dispositivi simultaneamente. La piattaforma presenta anche una selezione di titoli in versione VOSI (Versione Originale Sottotitolata in Italiano) perfetta per coloro a cui piace guardare i film in lingua originale.

Youtube

In pochi lo sanno ma su Youtube sono presenti gratuitamente anche film completi appartenenti a diversi generi, anche se spesso non sono recentissimi. Possiamo trovare su YouTube film in italiano, inglese o qualsiasi altra lingua con una buona qualità audio e video HD (alta definizione), con solo brevi interruzioni pubblicitarie.

Esiste poi un’apposita sezione che presenta un catalogo con film che si possono noleggiare o acquistare a prezzi spesso davvero convenienti. Qui si trovano opere cinematografiche che possono essere appena uscite, film vincitori di premi internazionali e, a volte, perfino i film ancora in proiezione nelle sale.