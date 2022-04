Quale iPad comprare? Guida all’acquisto dei migliori modelli

iPad è il famosissimo tablet di Apple che fin dalla sua prima uscita ha riscosso un successo strepitoso conquistando rapidamente i cuori di tantissimi utenti. A renderlo così popolare e apprezzato, il suo design unico ed elegante, la potenza incredibile del processore e la sua infinita versatilià. Trattandosi di un tablet, iPad può essere portato sempre comodamente con sé ed essere utilizzato praticamente ovunque: a scuola, al lavoro, sul treno, sull’autobus, in spiaggia, in caffetteria e in tantissimi altri luoghi. Ancora più dello smartphone, un iPad può diventare il tuo dispositivo preferito e tornarti utile in tantissime diverse occasioni. Che tu sia uno studente, che lavori in ambito creativo o che tu sia semplicemente alla ricerca di un ottimo dispositivo per svolgere diverse attività quotidiane, iPad è il device che fa al caso tuo.

Negli anni Apple ha sviluppato diversi modelli del suo famoso tablet in modo da venire incontro alle esigenze di tutti i suoi utenti. Al giorno d’oggi è infatti possibile scegliere tra iPad, iPad Pro, iPad Air e iPad Mini, tutti molto validi dal punto di vista del processore e perfetti per un utilizzo quotidiano, poiché consentono di scattare e modificare foto e video, di navigare su Internet, di gestire le notifiche, di fare acquisti online e tanto altro. Tuttavia, chi desidera acquistare un iPad per farne un uso professionale trovarerà alcuni di questi dispositivi molto più convenienti di altri. Con una così ampia disponibilità di modelli, la scelta del migliore dispositivo per le proprie esigenze potrebbe infatti risultare difficile. Se stai valutando l’acquisto di un nuovo iPad ma non sai quale sia il più adatto alle tue esigenze, niente paura: nei prossimi paragrafi faremo una panoramica dettagliata delle principali caratteristiche dei singoli modelli attualmente in commercio per aiutarti a scegliere il migliore per te.

iPad 2021

A prima vista, iPad 2021 potrebbe sembrare identico al modello precedente. Il device ha infatti mantenuto sia il design arrotondato del suo predecessore, che il sensore di impronte digitali integrato nel tasto home. Tuttavia, il dispositivo presenta molte migliorie dal punto di vista tecnico, tra cui un buono schermo LCD IPS da 10,2 pollici con una risoluzione di 2160×1620 pixel e una luminosità a 500 nit. Sebbene si tratti di caratteristiche leggermente inferiori a quelle dei modelli successivi, lo schermo regala comunque un’ottima resa in termini di colori e brillantezza.

Grazie all’implementazione del SoC A13 Bionic, iPad 2021 è un ottimo device per un uso quotidiano base, che può essere utilizzato tutti i giorni per leggere le email, per modificare foto e video in maniera amatoriale, per giocare e per effettuare acquisti online. iPad è anche molto valido per scattare foto in alta qualità grazie alla fotocamera frontale con sensore da 12 Megapixel che può raggiungere una risoluzione HD da 1080p a 60 fps, ovvero molto superiore a quella che offriva il modello precedente. Il dispositivo è inoltre compatibile con Apple Pencil. Si tratta quindi di un modello in grado di offrire ottime prestazioni a chi non ha esigenze particolari e a chi desidera utilizzare il dispositivo per svolgere le normali attività quotidiane.

iPad Air 2020

iPad Air è un altro modello di alta qualità, che visivamente assomiglia molto ai nuovi iPad Pro grazie alle sue linee squadrate e al display LCD Liquid Retina da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640 pixel. Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo iPad Air ha introdotto una nuova porta usb-c, il wifi 6 e un nuovo sensore di impronte digitali posizionato sul tasto di accensione.

Inoltre, il device presenta il SoC A14 Bionic, grazie al quale le prestazioni sono nettamente migliorate rispetto a quelle offerte dalle versioni precedenti e da iPad 2021. Un altro grande vantaggio è rappresentato dalla compatibilità con Smart Keyboard ed Apple Pencil, due accessori fondamentali per chi lavora in ambito creativo e grazie ai quali il tablet potrà essere trasformato in un vero e proprio laptop con alcuni semplici gesti. Si tratta quindi di un modello di iPad consigliato a chi necessita di un device per un utilizzo quotidiano e ama particolarmente guardare film e video in alta definizione. iPad Air è anche un modello adatto a chi ha una vena creativa e ama disegnare in digitale.

iPad Mini 2021

L’ultima versione di iPad Mini 2021 presenta una vasta gamma di migliorie rispetto ai modelli passati. Se solo pochi anni fa la versione Mini era in grado di offrire prestazioni modeste ma comunque inferiori ad altri modelli, oggi il dispositivo rientra tra le migliori scelte per chi ha un certo tipo di esigenze. Grazie allo schermo LCD IPS Liquid Retina 60 Hz da 8,3 pollici con risoluzione di 2266 × 1488 pixel e un SoC A15, iPad Mini è in grado di offrire tanto in termini di potenza e di qualità visiva.

Queste caratteristiche contribuiscono a renderlo un dispositivo molto adatto a chi ha la passione del gaming e a chi ama guardare film in streaming in alta definizione. Inoltre, grazie alla compatibilità con Apple Pencil, il device sarà apprezzato particolarmente anche da chi lavora in ambito creativo. Le due fotocamere, entrambe da 12 Megapixel, sono in grado di regalare fotografie e video nitidi e di alta qualità, che potranno poi essere modificati grazie alle numerose app di manipolazione video e foto. Trattandosi di un device che rientra in una fascia di prezzo medio/alta, l’acquisto di iPad Mini è consigliato a chi ha particolari esigenze per quanto riguarda la potenza del processore e le performance del display.

iPad Pro 2021

iPad Pro è attualmente il miglior modello di iPad sul mercato, oltre a essere a mani basse il tablet più potente e performante in assoluto. Mentre la versione da 11 pollici presenta caratteristiche più simili agli altri modelli (display Liquid Retina da 2388 x 1668 pixel), la nuova versione da 12,9 pollici porterà l’esperienza dell’utente su un altro livello.

Con un display Liquid Retina Xdr da 2732 x 2048 pixel, il device è in grado di regalare grandissime soddisfazioni agli appassionati di tecnologia all’avanguardia. Si tratta di un modello di iPad estremamente potente grazie al processore M1 e in grado di offrire prestazioni di altissimo livello a tutte le categorie di utenti. Il device è anche ovviamente compatibile con Apple Pencil di seconda generazione. Inoltre, grazie alla compatibilità con Magic Keyboard, il fantastico iPad Pro può essere utilizzato anche come computer portatile. Si tratta quindi di un dispositivo di altissima qualità consigliato anche per un uso professionale, che si presta al gaming, all’editing video 4K, alla realizzazione di fotografie e video in HD e tanto altro ancora. Ovviamente, trattandosi di un modello così performante, iPad Pro appartiene ad una fascia di prezzo alta ed è pertanto sconsigliato a chi desidera acquistare un dispositivo per un uso quotidiano.