Quale modello di iPhone dovrei comprare nel 2022?

iPhone è il famosissimo smartphone di Apple, un dispositivo che non ha certo bisogno di presentazioni. Se al momento dell’annuncio del primo prototipo, ben quattordici anni fa, esisteva un unico modello, oggi gli appassionati del mondo Apple hanno l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la grandissima varietà di smartphone disponibili sul mercato. Al giorno d’oggi, se desideri acquistare un nuovo iPhone non dovrai limitarti a scegliere il modello con il giusto spazio di archiviazione, ma potrai invece valutare tantissimi altri aspetti, come il prezzo, il colore del dispositivo e ovviamente tantissime caratteristiche rese disponibili per venire incontro alle esigenze di più persone possibile.

Al momento, i telefoni di ultima generazione venduti da Apple sono infatti abbastanza da accontentare sia gli utenti che desiderano un telefono di alta qualità a un prezzo ridotto, sia chi desidera possedere un dispositivo top di gamma con caratteristiche in grado di soddisfare anche chi lo utilizzerebbe per scopi professionali. Gli appassionati di fotografia potranno acquistare modelli di iPhone con ben quattro fotocamere, chi desidera rimanere in un budget limitato troverà alcuni modelli performanti ma più economici e verrà accontentato persino chi desidera un telefono più piccolo e compatto. Insomma, qualsiasi modello di iPhone deciderai di acquistare, non avrai tra le mani un semplice telefono, ma uno strumento utilissimo per la vita di tutti i giorni, per la gestione delle notifiche e degli impegni e anche per il lavoro. Se stai valutando l’acquisto di un nuovo dispositivo ma non sai quale modello scegliere continua a leggere. In questa guida ti illustreremo qual è il miglior iPhone per le tue esigenze.

Miglior iPhone per il 2022: iPhone 13

iPhone 13 è uno degli ultimi modelli resi disponibili da Apple per i propri utenti. Si tratta di uno smartphone resistente, di alta qualità e in grado di offrire prestazioni soddisfacenti sotto tutti i punti di vista. Molto simile al suo predecessore nel design, iPhone 13 presenta linee squadrate ed eleganti ed è disponibile in ben sei diverse colorazioni (verde, azzurro, galassia, mezzanotte, rosa e rosso). Il dispositivo supporta la linea 5G e la ricarica tramite alimentatore MagSafe. Gli appassionati di fotografia potranno godere di un ottimo Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, di ben due fotocamere paragonabili a quelle dell’iPhone 12 Pro Max e della Modalità Cinema, che presenta una profondità di campo smart con spostamento automatico della messa a fuoco nei video, e che a loro volta potranno anche essere girati in HDR a 4K con Dobly Vision. Anche la batteria è stata migliorata e ora offre performance ancora più soddisfacenti. Si tratta quindi di un dispositivo indicato sia a chi intende farne un uso quotidiano, sia a chi necessita di utilizzarlo per scopi professionali.

Miglior iPhone per il 2022: iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro è l’evoluzione di iPhone 13, e per questo motivo appartiene a una fascia di prezzo più alta. Il dispositivo offre un display con frequenze di aggiornamento elevate, tante modalità per scattare fotografie in alta definizione e macro, registrazione video ProRes e le migliori fotocamere mai realizzate su qualsiasi iPhone. Con un sistema operativo iOS 15, iPhone 13 Pro supporta il 5G e la ricarica MagSafe. Proprio come il modello base, anche il Pro è caratterizzato da un chip A15 Bionic ma offre anche un core GPU aggiuntivo in grado di rendere il dispositivo perfetto per il gaming e per l’editing. Gli appassionati di videomaking e fotografia potranno invece contare su una tripla fotocamera arricchita, proprio come il modello precedente, da un’ottima modalità cinematografica. Per quanto riguarda invece l’aspetto, iPhone 13 Pro presenta un design robusto con Ceramic Shield, con un elegante retro opaco e lati rifiniti in acciaio inossidabile lucido. Si tratta di uno smartphone top di gamma dalle prestazioni stellari, che offre un display Super Retina XDR, animazioni fluide e una grafica nitida sotto tutti i punti di vista. Un dispositivo sconsigliato a chi vuole utilizzarlo semplicemente come telefono, e molto adatto invece a chi intende farne uno scopo professionale.

Miglior iPhone per il 2022: iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max è la versione più grande di iPhone 13 Pro. A differenza dei modelli precedenti, le cui versioni Pro e Pro Max presentavano differenze sostanziali, queste due versioni di iPhone sono praticamente identiche sotto tutti i punti di vista. Una delle poche differenze tra i due modelli è infatti rappresentata dalla grandezza dello schermo: iPhone 13 Pro Max presenta infatti un display ProMorion da 6,7 pollici e di conseguenza un peso nettamente superiore rispetto ad iPhone 13 Pro. Il peso del dispositivo è dato dalle dimensioni della batteria, che in questo dispositivo top di gamma sono nettamente maggiori garantendo anche una durata più soddisfacente.

Miglior iPhone per il 2022: iPhone 13 Mini

iPhone 13 Mini è invece una versione ridotta e più economica di iPhone 13. Si tratta infatti di un ottimo dispositivo che offre tutte le migliori caratteristiche di iPhone 13 con un design più piccolo e compatto. Le ridotte dimensioni del device non devono ingannare: la durata della batteria sarà infatti estremamente soddisfacente e migliore rispetto ai modelli precedenti. La versione Mini presenta due fotocamera wide e ultrawide in grado di offrire foto e video in alta qualità. iPhone 13 Mini è un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni che può garantire ottime performance anche a chi intende utilizzarlo per scopi professionali.

Miglior iPhone per il 2022: iPhone 12 e 12 Mini

iPhone 12 non è l’ultimo modello di iPhone rilasciato da Apple, ma rappresenta comunque un’ottima alternativa per chi desidera acquistare un device performante e di alta qualità ad un prezzo un po’ più basso. Si tratta del primo dispositivo Apple a supportare il 5G, caratterizzato da uno schermo OLED da 6,1 pollici, da un chip A14 Bionic e dalla ricarica MagSafe. Con un design squadrato ed elegante, il dispositivo è disponibile in sei diverse colorazioni (azzurro, bianco, nero, rosso, verde e viola) e in tre diverse capacità di archiviazione (64, 128 e 256 GB). iPhone 12 Mini invece è la versione più piccola del dispositivo, che presenta un display da 5,4 pollici e un prezzo decisamente più basso.

Miglior iPhone per il 2022: iPhone SE 2022

iPhone SE 2022 è l’ultima versione economica del famoso smartphone, resa disponibile da Apple all’inizio di quest’anno. Il design ricorda molto gli iPhone di qualche anno fa, con linee morbide e il famoso tasto home caratterizzato da Touch ID. Non bisogna però lasciarsi ingannare dall’aspetto “datato” del dispositivo: il chip installato nel telefono è infatti lo stesso di iPhone 13, ovvero l’A15 Bionic di Apple. Il processore del device è molto potente e in grado di offrire ottime prestazioni anche a chi desidera utilizzarlo per lavoro. Se desideri acquistare uno smartphone di qualità ad un prezzo ridotto, iPhone SE 2022 è ciò che fa al caso tuo. Ecco il nostro confronto con iPhone 12 Mini.

Miglior iPhone per il 2022: iPhone 11

iPhone 11 è ancora un ottimo dispositivo in grado di offrire buone prestazioni e una solida durata della batteria. Il dispositivo non supporta la rete 5G e presenta uno schermo LCD leggermente meno performante dei modelli successivi. Tuttavia, se sei alla ricerca di un dispositivo economico da utilizzare tutti i giorni, iPhone 11 potrebbe essere un’ottima idea.

Se sei un appassionato del mondo Apple consulta anche il nostro approfondimento sui migliori iPad nel 2022.