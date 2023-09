Come creare poster di contatto su iOS 17 e iPhone

Una delle nuove e affascinanti funzionalità di iOS 17 è la possibilità di creare poster di contatto personalizzati, che aggiungono un tocco speciale alle tue chiamate. Con questa funzione, puoi esprimere la tua personalità allegando emoji o immagini, rendendo le tue chiamate ancora più uniche. Quando chiami qualcuno con iOS 17, il tuo poster dei contatti verrà visualizzato a schermo intero sul loro iPhone.

Questa funzionalità prende ispirazione dal design della schermata di blocco di iOS 16 e ti offre la possibilità di personalizzare i tuoi poster di contatto con colori, effetti di profondità, caratteri diversi e molto altro ancora. La parte migliore di tutto ciò? Questa funzione non si limita all’app Telefono di Apple, ma funziona anche con app VoIP di terze parti.

Quindi, la prossima volta che chiami amici o familiari, fai emergere la tua personalità attraverso poster di contatto accattivanti. Dopo aver visto come risolvere il problema di iPhone bloccato sul logo Apple, in questa breve guida ti mostreremo come creare i tuoi poster di contatto personalizzati su iOS 17. Pronti a iniziare? Leggi le notizie più recenti sul nuovo iPhone 15!

Come creare un poster di contatto per te stesso su iOS 17

Quando apri l’app Telefono su un iPhone con iOS 17 per la prima volta, ti verrà chiesto di aggiornare il tuo profilo con nome e foto. Ma tranquillo, puoi farlo anche in un secondo momento, quando più ti aggrada. Ecco come creare il tuo poster di contatto su iOS 17:

Avvia l’app Telefono sul tuo iPhone con iOS 17 e vai alla scheda “La mia scheda” nella sezione Contatti. Tocca “Contatti Foto e poster” e inserisci il tuo Nome e Cognome. Abilita la condivisione del nome e della foto. Nella sezione “Condividi automaticamente“, scegli se desideri condividere queste informazioni con tutti i tuoi contatti. Poi, tocca “Modifica“. Scorri fino all’ultima scheda a destra e seleziona “Crea nuovo“. Qui troverai diverse opzioni per personalizzare il tuo poster di contatto: Fotocamera, Foto, Memoji o Monogramma. Ad esempio, se scegli “Memoji“, avrai l’opzione di selezionare un Memoji predefinito o di crearne uno personalizzato in base ai tuoi gusti. Dopo aver scelto, tocca “Avanti“. Hai anche la possibilità di personalizzare ulteriormente il poster, modificando il colore dello sfondo, il carattere e il colore del tuo nome. Una volta ottenuto il layout desiderato, fai tap su “Fine“. Successivamente, vedrai un’anteprima del tuo poster di contatto. Per procedere, tocca “Continua“. Se desideri apportare modifiche, puoi tornare indietro. Tocca “Aggiorna” per confermare le modifiche. Infine, tocca “Usa” per aggiornare il tuo ID Apple e “La mia scheda” con il tuo nuovo poster di contatto.

Come creare un poster di contatto per altri contatti su iOS 17

Puoi anche configurare i poster di contatto per i contatti memorizzati sul tuo iPhone. Poiché stai creando e personalizzando questi poster, saranno visibili solo a te quando ricevi una chiamata da uno di quei contatti.

Avvia l’app Telefono e vai alla scheda Contatto. Tocca il contatto per il quale desideri creare un poster di contatto. Tocca “Modifica” nell’angolo in alto a destra. Seleziona “Aggiungi foto“. Ora, puoi scegliere tra le opzioni disponibili, tra cui Fotocamera, Foto, Memoji o Monogramma. A titolo di esempio, consideriamo l’opzione “Monogramma“. Configura le opzioni di testo e stile in base alle tue preferenze e fai tap su “Avanti“. Tocca “Personalizza poster” e verrai reindirizzato alla pagina “Scegli il tuo poster“. Ancora una volta, seleziona tra le quattro opzioni, ovvero Fotocamera, Foto, Memoji e Monogramma, disponibili sul tuo iPhone. Effettua tutte le modifiche necessarie e seleziona “Fine“. Il tuo iPhone mostrerà una preview del poster di contatto appena creato. Tocca “Continua” per utilizzare questo poster o seleziona “Indietro” se desideri apportare ulteriori modifiche. Infine, seleziona “Fine“.

Crea un poster di contatto Memoji

Ecco come puoi creare un poster di contatto personalizzato utilizzando un Memoji per il tuo contatto. Segui i passaggi dettagliati di seguito per guidarti attraverso il processo:

Tocca l’opzione “Memoji” nella parte inferiore per iniziare. Tocca e seleziona il Memoji che preferisci tra le opzioni disponibili sullo schermo. Se desideri crearne uno nuovo, tocca l’icona “+” per iniziare la creazione di un Memoji personalizzato. Posiziona il Memoji nella posa desiderata e tocca l’icona dell’otturatore quando sei pronto per scattare una foto. Se desideri riprovare, puoi toccare l’icona del cestino nell’angolo in basso a sinistra. Puoi anche selezionare una delle preimpostazioni disponibili nella parte inferiore dello schermo. Una volta soddisfatto del tuo Memoji, tocca “Avanti” nell’angolo in alto a destra. Utilizza il gesto di pinch-to-zoom per ridimensionare e spostare il Memoji come preferisci. Se desideri apportare ulteriori modifiche, tocca “Annulla” e riprova. Quando sei pronto, tocca “Scegli” per confermare l’immagine. Ora puoi selezionare il colore di sfondo preferito per il tuo Memoji. Tocca “Avanti” nell’angolo in alto a destra per procedere. Se desideri modificare il colore dello sfondo, tocca l’icona nell’angolo in basso a sinistra. Scegli il colore desiderato o utilizza la ruota dei colori nell’angolo in alto a sinistra per un colore personalizzato. Puoi anche regolare la vivacità del colore utilizzando il cursore in basso. Tocca l’icona “X” quando hai finito di personalizzare lo sfondo. Ora tocca il nome del contatto nella parte superiore per personalizzarlo. Scorri e seleziona il carattere preferito tra le opzioni disponibili nella parte superiore dello schermo. Utilizza il cursore per regolare il peso del carattere e cambia il colore del carattere tra le scelte disponibili nella parte inferiore. Puoi anche scegliere un colore personalizzato utilizzando la ruota dei colori come visto in precedenza. Tocca l’icona “X” quando sei soddisfatto della personalizzazione. Se desideri apportare modifiche al Memoji, tocca l’icona nell’angolo in basso a destra. Puoi ora selezionare il tuo Memoji preferito e personalizzarlo ulteriormente seguendo i passaggi precedenti. Tocca “Fine” nell’angolo in alto a destra quando sei pronto per confermare il tuo poster di contatto. Verrà visualizzata un’anteprima del poster di contatto. Se tutto sembra corretto, tocca “Continua” in basso. Il tuo poster di contatto verrà quindi assegnato al contatto selezionato. Per salvare le modifiche, tocca “Fine” nell’angolo in alto a destra.

Crea un poster di contatto con monogramma

Ecco come puoi creare un poster di contatto personalizzato con monogramma per il tuo contatto. Segui attentamente i passaggi seguenti per guidarti attraverso il processo:

Tocca e seleziona “Monogramma” dalle opzioni disponibili nella parte inferiore dello schermo. Utilizza la tastiera per modificare e aggiungere le iniziali del tuo contatto secondo le tue preferenze. Quando hai completato la modifica del testo, tocca l’opzione “Stile“. Tocca e scegli il tuo stile preferito tra le opzioni disponibili nella parte inferiore dello schermo. Fai tap su “Avanti” nell’angolo in alto a destra quando hai finito. Il monogramma verrà ora utilizzato per il poster di contatto del tuo contatto. Se desideri apportare modifiche alle iniziali, tocca l’icona nell’angolo in basso a destra. Aggiungi le iniziali del tuo contatto secondo necessità e tocca “Fine” sulla tastiera quando hai finito. Per personalizzare lo sfondo, tocca l’icona nell’angolo in basso a sinistra. Tocca e scegli il colore di sfondo che preferisci tra le opzioni disponibili nella parte inferiore dello schermo. Utilizza il cursore in basso per regolare la vivacità del colore di sfondo e, se desideri un colore personalizzato, tocca la ruota dei colori. Tocca l’icona “X” una volta terminata la personalizzazione dello sfondo. Ora, tocca il nome nella parte superiore per modificarlo e personalizzarlo in base al tuo contatto. Scorri e seleziona il carattere che preferisci tra le opzioni disponibili nella parte superiore dello schermo. Utilizza il cursore per regolare il peso del carattere e scegli il colore del carattere tra le opzioni disponibili nella parte inferiore. Puoi anche optare per un colore personalizzato utilizzando la ruota dei colori alla fine delle scelte. Tocca l’icona “X” una volta completata la personalizzazione del nome del contatto. Quando hai terminato la personalizzazione del carattere, fai tap su “Fine” nell’angolo in alto a destra. Ti verrà mostrata un’anteprima del poster di contatto. Se sei soddisfatto del tuo nuovo poster di contatto con monogramma, tocca “Continua” nella parte inferiore. Il poster di contatto verrà ora assegnato al contatto selezionato. Per salvare le modifiche, tocca “Fine” nell’angolo in alto a destra.

Come eliminare i poster dei contatti in iOS 17 su iPhone

La nuova funzionalità dei poster di contatto su iOS 17 è davvero travolgente e offre un modo divertente per personalizzare i tuoi contatti e rendere più divertenti le telefonate. Tuttavia, se hai creato un numero eccessivo di poster di contatto, sia per te stesso che per i tuoi contatti, e desideri liberare spazio, puoi eliminarli facilmente dal tuo iPhone. Ecco come farlo: