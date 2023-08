iPhone bloccato sul logo Apple: come risolvere

Gli iPhone sono noti per la loro affidabilità durante l’aggiornamento del software e il trasferimento dei dati da un modello precedente a uno nuovo. La stabilità software è senz’altro uno dei fattori che li rende tra gli smartphone più venduti di sempre. A volte però, possono verificarsi problemi, tra cui uno dei più confusi: il dispositivo può mostrare solo il logo Apple sul display e rifiutarsi di avviare iOS. In questa situazione, è importante agire con cautela per evitare di causare ulteriori danni al dispositivo. Per risolvere questo problema, è possibile adottare alcune strategie tecniche. In questa guida, nello specifico, vedremo come risolvere il problema del nostro telefono iPhone bloccato quando continua a visualizzare il logo Apple.

Perché il nostro iPhone è bloccato sul logo Apple?

Inizialmente, è consigliabile verificare se il dispositivo iPhone sta effettivamente sta eseguendo un aggiornamento, piuttosto che essere bloccato. In tal caso, Apple consiglia di controllare che la barra di avanzamento sotto il logo Apple non si sia spostata per almeno un’ora prima di procedere ad eventuali azioni per risolvere il problema. Se la barra di avanzamento continua a rimanere bloccata per oltre un’ora, potrebbe essere necessario adottare alcune soluzioni tecniche per risolvere il problema. Ci sono due opzioni principali che possono essere utilizzate per risolvere il problema: il riavvio forzato o la modalità di ripristino.

Il primo metodo forza l’iPhone a spegnersi e quindi a riavviarsi, il che risolve spesso la maggior parte dei problemi che si possono riscontrare durante l’utilizzo di un dispositivo Apple, come un Mac o un iPhone. Se il riavvio forzato non funziona, la modalità di ripristino potrebbe essere necessaria. Questo richiede la connessione del dispositivo iPhone a un computer.

Il computer deve essere un Mac con almeno macOS Catalina, un Mac con macOS Mojave o una versione precedente con iTunes installato o un PC Windows con iTunes installato. La modalità di ripristino consente di reinstallare il sistema operativo del dispositivo e di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Come forzare il riavvio di un iPhone

La soluzione più rapida per risolvere i problemi di blocco del tuo iPhone è attraverso il riavvio forzato. Questo metodo comporta l’utilizzo di specifiche combinazioni di pulsanti per riavviare rapidamente il dispositivo. Per gli iPhone 8 o versioni successive, il riavvio forzato richiede una sequenza di azioni specifiche. In primo luogo, è necessario premere e rilasciare il pulsante Volume su, seguito dal pulsante Volume giù. Successivamente, è necessario tenere premuto il pulsante laterale fino a quando non si nota che il dispositivo è entrato nella modalità di ripristino. Questo è indicato dal fatto che lo schermo diventa nero e poi riappare il logo Apple.

Per gli iPhone 7 e iPhone 7 Plus, la procedura di riavvio forzato è leggermente diversa. In questo caso, è necessario tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Volume giù e Standby/Riattiva fino a quando il display dell’iPhone diventa nero e riappare il logo Apple. Infine, per gli iPhone 6S e versioni precedenti, la sequenza di pulsanti richiesta per il riavvio forzato è diversa. In questo caso, è necessario tenere premuti sia il pulsante Home che il pulsante Sospensione/Riattivazione, rilasciare quest’ultimo e continuare a tenere premuto il pulsante Home finché non si nota il riavvio del dispositivo.

Modalità di ripristino

Se il riavvio forzato non riesce a risolvere il problema del blocco del tuo iPhone, potresti dover utilizzare la modalità di ripristino. La maggior parte dei passaggi è simile a quelli descritti per il riavvio forzato, ma con la differenza che dovrai collegare il tuo iPhone al computer utilizzando il cavo Lightning a USB-C fornito con il dispositivo. Per i dispositivi con macOS Catalina o versioni successive, dovrai aprire Finder e selezionare il tuo iPhone dalla colonna di sinistra. Per i dispositivi con macOS Mojave (o precedenti) o un PC Windows, dovrai invece aprire iTunes e selezionare l’iPhone dalla colonna di sinistra.

Una volta collegato il dispositivo, dovrai metterlo in modalità di ripristino utilizzando le combinazioni di pulsanti descritte nella sezione sul riavvio forzato. Invece di avviare iOS, vedrai l’immagine di un’icona del computer con un cavo sotto, che indica che il dispositivo è entrato in modalità di ripristino. Sul tuo computer, dovrebbero apparire due opzioni: Aggiorna o Ripristina. L’opzione Aggiorna installerà l’ultima versione di iOS sul tuo iPhone, mantenendo i tuoi dati intatti.

L’opzione Ripristina cancellerà tutti i dati dal telefono e installerà l’ultima versione del sistema operativo. Successivamente, potrai ripristinare il backup iCloud più recente e sperare che il tuo iPhone torni a funzionare normalmente.

iPhone bloccato sul logo Apple: le conclusioni

Se il problema persiste nonostante tutte le soluzioni mostrate in questa guida e il dispositivo non risponde, non rimane altra soluzione che prenotare un appuntamento presso l’Apple Store più vicino, dove i tecnici potrebbero utilizzare strumenti avanzati per risolvere la situazione. Se il riavvio forzato non riesce a risolvere il blocco del tuo iPhone, potresti dover utilizzare la modalità di ripristino.

Dovrai collegare il dispositivo al computer e seguire specifiche combinazioni di pulsanti per mettere il dispositivo in modalità di ripristino. A questo punto, dovrai scegliere tra l’aggiornamento o il ripristino del dispositivo. Se il problema persiste, è consigliabile rivolgersi all’assistenza tecnica professionale.