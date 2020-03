I 14 migliori siti torrent del 2020 per scaricare file in sicurezza!

Scaricare film e serie tv mediante torrent è una pratica che da diversi anni è parecchio in voga nel mondo internet. A differenza del download classico da server, ottenere un file sfruttando questo protocollo decentralizzato ha una serie di vantaggi.

Il primo è la disponibilità del file. Non esiste più un singolo punto di accesso (noto anche come point of failure) ma il file è distribuito su più dispositivi, garantendo la disponibilità anche in caso di cancellazioni da parte dell’autore del file.

Il secondo grosso vantaggio è la velocità di download. Al posto di scaricare l’intero file sequenzialmente, si scaricano diverse porzioni da molteplici utenti. In questo modo, se una delle fonti non è più disponibile oppure ha un calo nella velocità di upload, gli effetti sono minimali. Questo è ancora più vero in queste ore in cui l’Italia intera è alle prese con l’epidemia causata dal Covid-19. Le reti europee sono sempre più sotto pressione ed è stato chiesto a Netflix e YouTube di ridurre la qualità dei video per liberare preziosa banda per i lavoratori in smartworking e gli studenti che usano piattaforme e-learning.

Ritornando al successo dei torrent, il motivo principale è senza ombra dubbio la facilità con cui si possono scaricare milioni di contenuti, molti dei quali protetti da copyright. E’ possibile trovare moltissimi libri, film, serie tv, manga, videogiochi, programmi per PC/MAC e film porno scaricabili via torrent con pochi click.

Scaricare file mediante protocollo torrent è legale?

Nonostante la confusione che regna nell’ambiente, scaricare file via torrent non è DI PER SE’ illegale. La distinzione tra legale e illegale dipende dalla tipologia dei diritti d’autore connessi a un determinato contenuto.

Per questo motivo noi di OutOfBit non ci assumiamo nessuna conseguenza dell’uso irresponsabile delle informazioni contenute in questo articolo. Ci rivolgiamo unicamente a chi vuole ottenere file che, stando a quanto affermato dai detentori dei diritti, possono essere ottenuti mediante protocollo torrent gratuitamente. La violazione del diritto d’autore è un reato in molteplici paesi, tra cui l’Italia, e non ci assumiamo la responsabilità delle vostre azioni.

Qui di seguito potrete trovare quali sono, secondo noi, i migliori siti torrent del 2020 da cui poter scaricare migliaia di file in piena sicurezza. Se per qualche motivo non riuscissi ad accedere a uno dei siti qui sotto elencati prova a seguire la nostra guida su come cambiare i DNS.

Torrentz2

Il primo sito della lista non può che essere Torrentz2. Si tratta del miglior motore di ricerca per file torrent disponibile nel 2020 e mantiene la facilità d’uso del celebre predecessore.

Per comprendere come utilizzare il nuovo motore di ricerca torrent Torrentz2 per scaricare qualsiasi file vi consiglio di leggere la nostra guida dedicata.

1337x.to

Complice la chiusura di alcuni siti rivali, 1337x è da due anni il sito torrent più frequentato al mondo!

Al di là di approfittare delle sventure altrui, questo sito è riuscito a convincere sempre più utenti grazie a un’interfaccia utente gradevole, milioni di file torrent indicizzati e la comoda divisione per categorie. E’ infatti possibile trovare e scaricare sistemi operativi, software, libri, film, serie tv e contenuti hot.

In caso di problemi provate con uno di questi domini alternativi:

1337x.to

1337x.st

x1337x.ws

x1337x.eu

x1337x.se

1337x.is

The Pirate Bay

Il sito web con contenuti illegali più conosciuto al mondo. Volente o nolente The Pirate Bay è uno dei pilastri del web, sebbene le diverse dispute legali e chiusure abbiano intaccato il suo primato di sito torrent più utilizzato al mondo.

Nel 2020 il portale risulta comunque ricco di contenuti e in pochi secondi troverete i contenuti desiderati, a meno di ricercare file particolarmente rari e di nicchia.



KickAssTorrents

Se negli anni passati era lui ad aver ereditato lo scettro di Pirate Bay, KickAss Torrents non si è ripreso del tutto dallo stop che ha avuto lo scorso anno per via delle autorità statunitensi.

E’ più che lecito capire come un utente difficilmente visiti un sito precedentemente chiuso dalle autorità, con contenuti illegali e che potenzialmente causa, ogni giorno, milioni di dollari di mancati introiti.

La homepage del motore di ricerca torrent risulta molto più pulita rispetto al passato, sebbene le pagine dei risultati di ricerca mantengono lo stile della prima versione di KAT.

TNT Village

Il più importante sito torrent in Italia è sicuramente è TNT Village.

TNT Village, con il suo forum, non è semplicemente un contenitore di file torrent da scaricare. TNT è una comunità tutta italiana fra le più grandi in Italia ed è interamente dedicata alla condivisione di materiale tramite il peer-to-peer.

Lo spirito del sito è basato sulla condivisione e sul contributo di ogni utente. Grazie alla forte comunità ed ai tanti releaser attivi è possibile trovare migliaia di persone, ogni giorno, che rendono disponibili torrent di programmi per PC, film, libri, documentari, fumetti e moltissime altre tipologie di contenuti.

Il numeroso gruppo di utenti attivi ha reso possibile la nascita di un altro dei tratti distintivi di TNT Village. Mi riferisco infatti ai Progetti, ovvero delle raccolte di file aventi in comune una stessa tematica.

Qualche esempio? Libri universitari di Fisica o matematica, documentari storici, film riguardanti un particolare attore o regista. Ce ne sono davvero tanti e vi consiglio vivamente di guardare quelli presenti nelle categorie di vostro interesse: potreste trovare delle vere e proprie gemme nascoste!

Aggiornamento Ottobre 2019: da alcune settimane TNT Village non è più accessibile in seguito alla chiusura del sito. E’ possibile, però, scaricare il dump del sito dalla vecchia homepage, in modo da non perdere i contenuti caricati nel corso degli anni.

Il corsaro verde

Il Corsaro Verde è una nuova comunità italiana di torrent nata nel corso del 2018. Questo forum è nato dal distacco di alcuni utenti da altri famosi italiani e da diverso tempo è tra i migliori siti torrent italiani del 2020.

Grazie ad una community molto attiva e un vasto catalogo è possibile reperire ogni tipo di file torrent: si passa dai libri, ai programmi ed anche agli ultimi film in alta definizione. Grazie al gran numero di utenti è possibile scaricare velocemente anche file di grandi dimensioni.

YTS

YTS è un portale torrent concentrato esclusivamente sul download di film: la sua peculiarità è fornire tutti i titoli in alta definizione, sfruttando al massimo gli algoritmi di compressione in modo da non occupare molto spazio su disco. Come potrai vedere dall’immagine sono presenti alcuni tra i titoli più recenti e popolari: potrai infatti scaricare in maniera veloce e sicura Toy Story 4, Il Re Leone e lo spinoff della saga Fast and Furious.

Rispetto alla media dei siti per scaricare file via il celebre protocollo P2P devo ammettere che la grafica di YTS è tra le migliori, che unita alla comoda barra di ricerca permette di trovare in pochi secondi il film che vorrai vedere.

Siti torrent alternativi da tenere d’occhio nel 2020

Per la loro natura di aggregatori di contenuti coperti da copyright, i siti torrent tendono ad attirare particolarmente l’attenzione del corso del tempo. Per questo motivo, più un sito è visitato e più potrebbe scomparire dall’oggi al domani.

Qui di seguito vi elenchiamo i siti torrent sicuri che, pur non essendo popolari quanto i portali descritti sopra, hanno le carte in regola per diventare grandi: